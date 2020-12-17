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Новини Коронавірус і карантин
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Польща розраховує отримати вакцину проти COVID-19 ще до кінця року

Польща розраховує отримати вакцину проти COVID-19 ще до кінця року

Перша партія вакцини проти коронавірусу може з'явитися в Польщі вже в кінці грудня.

Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми сподіваємося, що є шанс на появу вакцини у лікувальних закладах ще перед Новим роком",- повідомив Недзельський.

Він уточнив, що перша партія вакцини з’явиться через кілька днів після того, як Єврокомісія допустить її на європейський ринок, і складатиметься вона приблизно з 10 тис. доз. Загалом Польща закупила 62 млн доз, що дозволить вакцинувати 60% населення країни.

Глава МОЗ також поінформував, що після зимових канікул, які завершаться 17 січня, до шкіл можуть повернутися лише учні 1-3 класів. Водночас він висловив думку, що шанси на відновлення у школах стаціонарного навчання є невисокими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі хочуть ще на місяць продовжити карантин, щоб уникнути третьої хвилі COVID-19

Як повідомлялося, уряд Польщі на засіданні у вівторок затвердив Національну програму щеплень. Спочатку вакцинуватимуть медиків і працівників соціальних служб, після цього - осіб віком від 60 років, а також військовослужбовців. Наступний етап охопить професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. До них також долучаться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання. Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення.

Від початку епідемії у Польщі виявили понад 1,1 млн випадків COVID-19. Вилікувалися близько 900 тисяч осіб, померли - понад 23,9 тис.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Польща (8496) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Я спросил у ЗЕлюшки
Где же наши денюшки ?

Те что под ковид заложены
Радою весной
ЗЕля не ответил мне
Давяся шаурмой.....
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17.12.2020 02:12
+4
Ну что, ЗЕбобики, национализм на хлеб не намажешь, говорите ?
ну-ну.........
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17.12.2020 02:06
+1
Польша закупила, а мы не производить ни покупать, всё шары ждём? ВОЗ сообщает что к 2024г может быть? И то 4мил. прививок, возможно просроченных? Остатков от ЕС вакцинаций.
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17.12.2020 02:07
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Ну что, ЗЕбобики, национализм на хлеб не намажешь, говорите ?
ну-ну.........
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17.12.2020 02:06 Відповісти
Польша закупила, а мы не производить ни покупать, всё шары ждём? ВОЗ сообщает что к 2024г может быть? И то 4мил. прививок, возможно просроченных? Остатков от ЕС вакцинаций.
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17.12.2020 02:07 Відповісти
Я спросил у ЗЕлюшки
Где же наши денюшки ?

Те что под ковид заложены
Радою весной
ЗЕля не ответил мне
Давяся шаурмой.....
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17.12.2020 02:12 Відповісти
потому что любимая собачья ЗЕлина шаурма состоит из обрезков и объедков...
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17.12.2020 02:15 Відповісти
Наши славные юристы а ля член слуги Пидласа разработали новое патентное законодательство, где подсунули большой кукиш мировым фармлидерам (отменили патентную защиту на ряд объектов вугоду индийским компаниям). Как думаете, Пфайзер нас в первую очередь спасать будет?
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17.12.2020 07:46 Відповісти
Зато у нас дороги самые..., самые....
Во !
Самые самые дорогие дороги !!!!!
ну что, съели, полячишки ?
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17.12.2020 02:09 Відповісти
сьели, переварили, сходили и ето.... - забыли...
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17.12.2020 03:41 Відповісти
кто бы ету вакцину не получил и где, цифры черeз меcяц полтора расскажут все...
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17.12.2020 02:30 Відповісти
майте терпіння...
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17.12.2020 02:32 Відповісти
а янелох рассчитывает получить вакцину для себя и своей семьи уже на эти Новогодние праздники. для чего он решил бросить Украину во время войны и пандемии.
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17.12.2020 07:13 Відповісти
Польша рассчитывает получить вакцину от COVID-19 еще до конца года - Цензор.НЕТ 1353
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17.12.2020 07:37 Відповісти
Открываем бюджет 2021 и что мы там видим: почти на полмиллиарда (по сравнению с порошенко) увеличены расходы на содержание и развлечение зеленского, а на закупку вакцины и борьбу с короновирусом денег почти нет. Поздравляю зелешлюхи, вас сходивших на выборы по-приколу, отимели по полной.
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17.12.2020 08:24 Відповісти
Максим скромник, не афиширует что на самом деле он первый закупил для граждан своей Страны вакцину, или я ошибаюсь?
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17.12.2020 09:54 Відповісти
 
 