Польща розраховує отримати вакцину проти COVID-19 ще до кінця року

Перша партія вакцини проти коронавірусу може з'явитися в Польщі вже в кінці грудня.

Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми сподіваємося, що є шанс на появу вакцини у лікувальних закладах ще перед Новим роком",- повідомив Недзельський.

Він уточнив, що перша партія вакцини з’явиться через кілька днів після того, як Єврокомісія допустить її на європейський ринок, і складатиметься вона приблизно з 10 тис. доз. Загалом Польща закупила 62 млн доз, що дозволить вакцинувати 60% населення країни.

Глава МОЗ також поінформував, що після зимових канікул, які завершаться 17 січня, до шкіл можуть повернутися лише учні 1-3 класів. Водночас він висловив думку, що шанси на відновлення у школах стаціонарного навчання є невисокими.

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Як повідомлялося, уряд Польщі на засіданні у вівторок затвердив Національну програму щеплень. Спочатку вакцинуватимуть медиків і працівників соціальних служб, після цього - осіб віком від 60 років, а також військовослужбовців. Наступний етап охопить професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. До них також долучаться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання. Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення.

Від початку епідемії у Польщі виявили понад 1,1 млн випадків COVID-19. Вилікувалися близько 900 тисяч осіб, померли - понад 23,9 тис.