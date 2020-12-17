Польша рассчитывает получить вакцину от COVID-19 еще до конца года

Первая партия вакцины против коронавируса может появиться в Польше уже в конце декабря.

Об этом заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы надеемся, что есть шанс на появление вакцины в лечебных учреждениях еще перед Новым годом", - сообщил Недзельский.

Он уточнил, что первая партия вакцины появится через несколько дней после того, как Еврокомиссия допустит ее на европейский рынок, и будет состоять из около 10 тысяч доз. Всего Польша закупила 62 млн доз вакцины, что позволит вакцинировать 60% населения страны.

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Глава Минздрава Польши также сообщил, что после зимних каникул, которые завершатся 17 января, в школы смогут вернуться только ученики 1-3 классов.

Ранее во вторник правительство Польши утвердило Национальную программу прививок. Сначала будут вакцинировать медиков и работников социальных служб, после этого - людей старше 60 лет и военнослужащих. Следующий этап охватит профессиональные группы: учителей, работников критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновников, задействованных в борьбе с пандемией. К ним также присоединятся лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания. Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения.

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С начала эпидемии в Польше обнаружили более 1,1 млн случаев COVID-19. Вылечились около 900 000 человек, умерли - почти 24 тысячи.