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Новости Коронавирус и карантин
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Польша рассчитывает получить вакцину от COVID-19 еще до конца года

Польша рассчитывает получить вакцину от COVID-19 еще до конца года

Первая партия вакцины против коронавируса может появиться в Польше уже в конце декабря.

Об этом заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы надеемся, что есть шанс на появление вакцины в лечебных учреждениях еще перед Новым годом", - сообщил Недзельский.

Он уточнил, что первая партия вакцины появится через несколько дней после того, как Еврокомиссия допустит ее на европейский рынок, и будет состоять из около 10 тысяч доз. Всего Польша закупила 62 млн доз вакцины, что позволит вакцинировать 60% населения страны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отчет Pfizer о побочных эффектах вакцины от коронавируса: головная боль, утомляемость и боль в месте введения

Глава Минздрава Польши также сообщил, что после зимних каникул, которые завершатся 17 января, в школы смогут вернуться только ученики 1-3 классов.

Ранее во вторник правительство Польши утвердило Национальную программу прививок. Сначала будут вакцинировать медиков и работников социальных служб, после этого - людей старше 60 лет и военнослужащих. Следующий этап охватит профессиональные группы: учителей, работников критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновников, задействованных в борьбе с пандемией. К ним также присоединятся лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания. Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения.

Также на Цензор.НЕТ: Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ

С начала эпидемии в Польше обнаружили более 1,1 млн случаев COVID-19. Вылечились около 900 000 человек, умерли - почти 24 тысячи.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Польша (8409) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Я спросил у ЗЕлюшки
Где же наши денюшки ?

Те что под ковид заложены
Радою весной
ЗЕля не ответил мне
Давяся шаурмой.....
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17.12.2020 02:12
+4
Ну что, ЗЕбобики, национализм на хлеб не намажешь, говорите ?
ну-ну.........
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17.12.2020 02:06
+1
Польша закупила, а мы не производить ни покупать, всё шары ждём? ВОЗ сообщает что к 2024г может быть? И то 4мил. прививок, возможно просроченных? Остатков от ЕС вакцинаций.
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17.12.2020 02:07
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Правила форума Совет форумчан
Ну что, ЗЕбобики, национализм на хлеб не намажешь, говорите ?
ну-ну.........
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17.12.2020 02:06 Ответить
Польша закупила, а мы не производить ни покупать, всё шары ждём? ВОЗ сообщает что к 2024г может быть? И то 4мил. прививок, возможно просроченных? Остатков от ЕС вакцинаций.
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17.12.2020 02:07 Ответить
Я спросил у ЗЕлюшки
Где же наши денюшки ?

Те что под ковид заложены
Радою весной
ЗЕля не ответил мне
Давяся шаурмой.....
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17.12.2020 02:12 Ответить
потому что любимая собачья ЗЕлина шаурма состоит из обрезков и объедков...
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17.12.2020 02:15 Ответить
Наши славные юристы а ля член слуги Пидласа разработали новое патентное законодательство, где подсунули большой кукиш мировым фармлидерам (отменили патентную защиту на ряд объектов вугоду индийским компаниям). Как думаете, Пфайзер нас в первую очередь спасать будет?
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17.12.2020 07:46 Ответить
Зато у нас дороги самые..., самые....
Во !
Самые самые дорогие дороги !!!!!
ну что, съели, полячишки ?
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17.12.2020 02:09 Ответить
сьели, переварили, сходили и ето.... - забыли...
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17.12.2020 03:41 Ответить
кто бы ету вакцину не получил и где, цифры черeз меcяц полтора расскажут все...
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17.12.2020 02:30 Ответить
майте терпіння...
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17.12.2020 02:32 Ответить
а янелох рассчитывает получить вакцину для себя и своей семьи уже на эти Новогодние праздники. для чего он решил бросить Украину во время войны и пандемии.
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17.12.2020 07:13 Ответить
Польша рассчитывает получить вакцину от COVID-19 еще до конца года - Цензор.НЕТ 1353
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17.12.2020 07:37 Ответить
Открываем бюджет 2021 и что мы там видим: почти на полмиллиарда (по сравнению с порошенко) увеличены расходы на содержание и развлечение зеленского, а на закупку вакцины и борьбу с короновирусом денег почти нет. Поздравляю зелешлюхи, вас сходивших на выборы по-приколу, отимели по полной.
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17.12.2020 08:24 Ответить
Максим скромник, не афиширует что на самом деле он первый закупил для граждан своей Страны вакцину, или я ошибаюсь?
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17.12.2020 09:54 Ответить
 
 