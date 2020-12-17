Трансляцію п'яти російських телеканалів припинили в Чернігівській області
У Чернігівської області припинили транслювати п'ять російських телеканалів, обмежених для показу на території Українию
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.
На початку грудня до Ірини Сенченко надійшло звернення про трансляцію в громадському закладі м. Мени, що на Чернігівщині, обмежених для ретрансляції на території України російськиї телеканалів, зокрема "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и Рьібалка", " Россия 1", "Первый канал. Всемирная сеть".
Представник медіарегулятора і представники правоохоронних органів Чернігівщини провели роз’яснювальну розмову з керівниками закладу, показ телеканалів припинено.
Подібна робота проводиться представниками Національної ради в усіх областях, у разі надходження звернень факти перевіряють і вживають належних заходів.
На грудень 2020 року до переліку іноземних програм, ретрансляцію яких обмежено через наявність у контенті порушень вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, входять 94 телеканали.
Нагадаємо, раніше парламент Молдови прийняв в остаточному читанні закон про функціонування на території країни мов. Відповідно до закону, російська мова стає мовою міжнаціонального спілкування.
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Пишут что кернес того.... представился.
Скорбим, что эта колорадская мразь не дожила до тюрьмы.
Наверное жутко пропаганди́стский. ))
И то что транслируют на канале "Охота и Рьибалка" (я написал верно, как в статье на "Цензоре" ) можете тоже мне не говорить. Я спутниковым ТВ занимаюсь лет 15-ь, и лет восемь - IPTV.
Можете сами удостоверится, какая там "дерьмовая пропаганда".
Это спутниковые частоты:
Cпутник EUTELSAT, 36°E
Частота : 11345 H
Cпутник ABS 2, 75.0°E
Частота : 12653 V
А это ссылка на поток IPTV:
http://188.93.95.83/ohotairibalka/index.m3u8
В плейлисте M3U это будет выглядеть так:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Охота и рыбалка
http://188.93.95.83/ohotairibalka/index.m3u8
Меня даже в козломорд в школе не приняли, так что я на совок в обиде.
Я просто Вам дал возможность увидеть воочию, как контент транслируют на этом канале, а не делать скоропалительные выводы.
Но Вы, очевидно относитесь к той группе человеков, которые любят высказываться - "Не читал, но осуждаю". И то что из Ваших друзей начинает лезть ностальгия по совку точно уж не связано с этим каналом. Скорее всего они кроме него ещё смотрят каналы, типа "Ностальгия", "История", "Совершенно секретно", "Кто есть кто", "Ретро" и им подобные. Там этого бреда действительно хватает.
А вот на каналах "Охота и рыбалка", "Дикая рыбалка", "Охотник и рыболов" такого точно нет.
https://ru.krymr.com/a/news-saraevo-lavrov-ikona-ukrainy/31005380.html