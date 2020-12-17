Трансляцію п'яти російських телеканалів припинили в Чернігівській області

У Чернігівської області припинили транслювати п'ять російських телеканалів, обмежених для показу на території Українию

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

На початку грудня до Ірини Сенченко надійшло звернення про трансляцію в громадському закладі м. Мени, що на Чернігівщині, обмежених для ретрансляції на території України російськиї телеканалів, зокрема "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и Рьібалка", " Россия 1", "Первый канал. Всемирная сеть".

Представник медіарегулятора і представники правоохоронних органів Чернігівщини провели роз’яснювальну розмову з керівниками закладу, показ телеканалів припинено.

Подібна робота проводиться представниками Національної ради в усіх областях, у разі надходження звернень факти перевіряють і вживають належних заходів.

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На грудень 2020 року до переліку іноземних програм, ретрансляцію яких обмежено через наявність у контенті порушень вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, входять 94 телеканали.

Нагадаємо, раніше парламент Молдови прийняв в остаточному читанні закон про функціонування на території країни мов. Відповідно до закону, російська мова стає мовою міжнаціонального спілкування.