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Новини
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Трансляцію п'яти російських телеканалів припинили в Чернігівській області

Трансляцію п'яти російських телеканалів припинили в Чернігівській області

У Чернігівської області припинили транслювати п'ять російських телеканалів, обмежених для показу на території Українию

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

На початку грудня до Ірини Сенченко надійшло звернення про трансляцію в громадському закладі м. Мени, що на Чернігівщині, обмежених для ретрансляції на території України російськиї телеканалів, зокрема "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и Рьібалка", " Россия 1", "Первый канал. Всемирная сеть".

Представник медіарегулятора і представники правоохоронних органів Чернігівщини провели роз’яснювальну розмову з керівниками закладу, показ телеканалів припинено.

Подібна робота проводиться представниками Національної ради в усіх областях, у разі надходження звернень факти перевіряють і вживають належних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада перевірить телеканал "НАШ" через ефір з ватажком ОРЛО Мірошником

На грудень 2020 року до переліку іноземних програм, ретрансляцію яких обмежено через наявність у контенті порушень вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, входять 94 телеканали.

Нагадаємо, раніше парламент Молдови прийняв в остаточному читанні закон про функціонування на території країни мов. Відповідно до закону, російська мова стає мовою міжнаціонального спілкування.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) росія (65129) ТБ (278) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+7
Медведчуковские лучше бы пресекли.
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17.12.2020 09:30
+2
кхе-кхе, трохи не в тему...
Пишут что кернес того.... представился.
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17.12.2020 09:22
+2
ЦЕ ПЕРЕМОГА-ГА-ГА -ГА
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17.12.2020 09:39
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кхе-кхе, трохи не в тему...
Пишут что кернес того.... представился.
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17.12.2020 09:22 Відповісти
Наворовался! И всех воров-илигархов туда отправить!!!
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17.12.2020 09:40 Відповісти
Харьковчане будут и пить с......горя ...
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17.12.2020 09:47 Відповісти
кернес молодець - не розчарував після п'ятничної новини.
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17.12.2020 09:56 Відповісти
жаль, искренне жаль. Скорбим. Плачем.
Скорбим, что эта колорадская мразь не дожила до тюрьмы.
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17.12.2020 10:42 Відповісти
Просто решились, наконец, информацию оприлюднить.
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17.12.2020 12:11 Відповісти
Что толку их пресекать, если все кацапнутые смотрятэто по спутнику или интернету.
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17.12.2020 09:29 Відповісти
Медведчуковские лучше бы пресекли.
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17.12.2020 09:30 Відповісти
ЦЕ ПЕРЕМОГА-ГА-ГА -ГА
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17.12.2020 09:39 Відповісти
Спутник присеките. Толку. Все ватники спокойно по спутнику смотрят что хочется и ржут с вас деятели.
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17.12.2020 09:49 Відповісти
Тарелки сбивать "Ольхой". И интернет тоже фтопку. Ага.
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17.12.2020 09:56 Відповісти
Запорожье, отель "Платинум". Идет трансляция вражеских ТВ-каналов.
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17.12.2020 09:57 Відповісти
Во пресекли, а по всему Донбассу и наварасия и отплоты и ещё куча всякой гадости транслируют и ни как не пресекут.
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17.12.2020 10:32 Відповісти
Все приграничье с рашкой и прифронтовая зона в российских политруках, в Раде тоже!
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17.12.2020 11:18 Відповісти
а че людям на селе смотреть ? свои то позакрывали ( платные ) , вот и смотрят рашку
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17.12.2020 11:33 Відповісти
Мне противно смотреть росс тв, я не говорю про шлак типа россия 24 (он и в рашке ни кому не всрался), а про развлекательные каналы типа тнт. Но и платить Ахметову и Пинчуку я не буду, спасибо нашей недовласти за такую информационную политику
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17.12.2020 14:35 Відповісти
А шо это за новый канал - "Охота и Рьибалка"?
Наверное жутко пропаганди́стский. ))
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17.12.2020 12:06 Відповісти
Вы знаете какая при Сталине была охота? А какая рыбалка при Брежневе ? Советские люди лучше всех и при этом ни разу не геи, раньше можно было смело повернуться к товарищу ночью задом, не то что при нынешних либерастах. Вот таким дерьмом полощут мозги на аполитичных каналах про "Охоту и Рыбалку"
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17.12.2020 14:46 Відповісти
Мне как-то фиолетово, что было при генсеках, тем более, что "гуталина" я не застал, а о "подвигах "дарагога леонида ильича" в моё время анекдоты ходили. Так что не Вам мне об этом рассказывать.
И то что транслируют на канале "Охота и Рьибалка" (я написал верно, как в статье на "Цензоре" ) можете тоже мне не говорить. Я спутниковым ТВ занимаюсь лет 15-ь, и лет восемь - IPTV.
Можете сами удостоверится, какая там "дерьмовая пропаганда".
Это спутниковые частоты:
Cпутник EUTELSAT, 36°E
Частота : 11345 H
Cпутник ABS 2, 75.0°E
Частота : 12653 V
А это ссылка на поток IPTV:
http://188.93.95.83/ohotairibalka/index.m3u8

В плейлисте M3U это будет выглядеть так:

#EXTM3U
#EXTINF:-1,Охота и рыбалка
http://188.93.95.83/ohotairibalka/index.m3u8
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17.12.2020 17:26 Відповісти
Рекламой совковой пропаганды занимаетесь?Эти каналы опасны , они действуют хитро, транслируя развлекательный контент они ведут скрытую пропаганду ностальгии по ссср, мои родственники смотрят про рыбалку, а потом из них начинает лезть как раньше было хорошо
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18.12.2020 04:16 Відповісти
Я и совковая реклама? Вы мне льстите!
Меня даже в козломорд в школе не приняли, так что я на совок в обиде.
Я просто Вам дал возможность увидеть воочию, как контент транслируют на этом канале, а не делать скоропалительные выводы.
Но Вы, очевидно относитесь к той группе человеков, которые любят высказываться - "Не читал, но осуждаю". И то что из Ваших друзей начинает лезть ностальгия по совку точно уж не связано с этим каналом. Скорее всего они кроме него ещё смотрят каналы, типа "Ностальгия", "История", "Совершенно секретно", "Кто есть кто", "Ретро" и им подобные. Там этого бреда действительно хватает.
А вот на каналах "Охота и рыбалка", "Дикая рыбалка", "Охотник и рыболов" такого точно нет.
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18.12.2020 13:07 Відповісти
А тем временем - Лаврову в Сербии подарили икону, украденную пророссийскими подонками в Луганске.
https://ru.krymr.com/a/news-saraevo-lavrov-ikona-ukrainy/31005380.html
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17.12.2020 12:38 Відповісти
В Чернигове хоть и серая масса но ватников тоже мало. По телеку смотрят рашистские каналы потому что украинские год назад закодировали, кроме десятка традиционных украинских тб остались только беларуские и русские. С таким руководством и москалей не нужно- сами страну погубят, жадные тупые колхозники, дорвавшиеся до корыта.
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17.12.2020 14:50 Відповісти
 
 