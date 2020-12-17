Трансляцию пяти российских телеканалов пресекли в Черниговской области
В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
В начале декабря к представителю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Черниговской области Ирине Сенченко поступило обращение о трансляции в общественном заведении г. Мена, что на Черниговщине, ограниченных для ретрансляции на территории Украины российских телеканалов, в том числе "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и Рьибалка", "Россия 1" , "Первый канал. Всемирная сеть ".
Представитель медиарегулятора и представители правоохранительных органов Черниговщины провели разъяснительную беседу с руководителями заведения, показ телеканалов прекращен.
Подобная работа проводится представителями Национального совета во всех областях в случае поступления обращений, факты проверяют и принимают надлежащие меры.
На декабрь 2020 года к перечню иностранных программ, ретрансляция которых ограничена из-за наличия в контенте нарушений требований Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, входят 94 телеканала.
Напомним, ранее парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон о функционировании на территории страны языков. Согласно закону, русский язык становится языком межнационального общения.
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Пишут что кернес того.... представился.
Скорбим, что эта колорадская мразь не дожила до тюрьмы.
Наверное жутко пропаганди́стский. ))
И то что транслируют на канале "Охота и Рьибалка" (я написал верно, как в статье на "Цензоре" ) можете тоже мне не говорить. Я спутниковым ТВ занимаюсь лет 15-ь, и лет восемь - IPTV.
Можете сами удостоверится, какая там "дерьмовая пропаганда".
Это спутниковые частоты:
Cпутник EUTELSAT, 36°E
Частота : 11345 H
Cпутник ABS 2, 75.0°E
Частота : 12653 V
А это ссылка на поток IPTV:
http://188.93.95.83/ohotairibalka/index.m3u8
В плейлисте M3U это будет выглядеть так:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Охота и рыбалка
http://188.93.95.83/ohotairibalka/index.m3u8
Меня даже в козломорд в школе не приняли, так что я на совок в обиде.
Я просто Вам дал возможность увидеть воочию, как контент транслируют на этом канале, а не делать скоропалительные выводы.
Но Вы, очевидно относитесь к той группе человеков, которые любят высказываться - "Не читал, но осуждаю". И то что из Ваших друзей начинает лезть ностальгия по совку точно уж не связано с этим каналом. Скорее всего они кроме него ещё смотрят каналы, типа "Ностальгия", "История", "Совершенно секретно", "Кто есть кто", "Ретро" и им подобные. Там этого бреда действительно хватает.
А вот на каналах "Охота и рыбалка", "Дикая рыбалка", "Охотник и рыболов" такого точно нет.
https://ru.krymr.com/a/news-saraevo-lavrov-ikona-ukrainy/31005380.html