Трансляцию пяти российских телеканалов пресекли в Черниговской области

В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

В начале декабря к представителю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Черниговской области Ирине Сенченко поступило обращение о трансляции в общественном заведении г. Мена, что на Черниговщине, ограниченных для ретрансляции на территории Украины российских телеканалов, в том числе "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и Рьибалка", "Россия 1" , "Первый канал. Всемирная сеть ".

Представитель медиарегулятора и представители правоохранительных органов Черниговщины провели разъяснительную беседу с руководителями заведения, показ телеканалов прекращен.

Подобная работа проводится представителями Национального совета во всех областях в случае поступления обращений, факты проверяют и принимают надлежащие меры.

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На декабрь 2020 года к перечню иностранных программ, ретрансляция которых ограничена из-за наличия в контенте нарушений требований Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, входят 94 телеканала.

Напомним, ранее парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон о функционировании на территории страны языков. Согласно закону, русский язык становится языком межнационального общения.