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Трансляцию пяти российских телеканалов пресекли в Черниговской области

Трансляцию пяти российских телеканалов пресекли в Черниговской области

В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

В начале декабря к представителю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Черниговской области Ирине Сенченко поступило обращение о трансляции в общественном заведении г. Мена, что на Черниговщине, ограниченных для ретрансляции на территории Украины российских телеканалов, в том числе "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и Рьибалка", "Россия 1" , "Первый канал. Всемирная сеть ".

Представитель медиарегулятора и представители правоохранительных органов Черниговщины провели разъяснительную беседу с руководителями заведения, показ телеканалов прекращен.

Подобная работа проводится представителями Национального совета во всех областях в случае поступления обращений, факты проверяют и принимают надлежащие меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за эфира с главарем ОРЛО Мирошником

На декабрь 2020 года к перечню иностранных программ, ретрансляция которых ограничена из-за наличия в контенте нарушений требований Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, входят 94 телеканала.

Напомним, ранее парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон о функционировании на территории страны языков. Согласно закону, русский язык становится языком межнационального общения.

Нацсовет ТРВ (572) россия (95502) ТВ (1858) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+7
Медведчуковские лучше бы пресекли.
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17.12.2020 09:30
+2
кхе-кхе, трохи не в тему...
Пишут что кернес того.... представился.
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17.12.2020 09:22
+2
ЦЕ ПЕРЕМОГА-ГА-ГА -ГА
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17.12.2020 09:39
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кхе-кхе, трохи не в тему...
Пишут что кернес того.... представился.
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17.12.2020 09:22 Ответить
Наворовался! И всех воров-илигархов туда отправить!!!
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17.12.2020 09:40 Ответить
Харьковчане будут и пить с......горя ...
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17.12.2020 09:47 Ответить
кернес молодець - не розчарував після п'ятничної новини.
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17.12.2020 09:56 Ответить
жаль, искренне жаль. Скорбим. Плачем.
Скорбим, что эта колорадская мразь не дожила до тюрьмы.
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17.12.2020 10:42 Ответить
Просто решились, наконец, информацию оприлюднить.
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17.12.2020 12:11 Ответить
Что толку их пресекать, если все кацапнутые смотрятэто по спутнику или интернету.
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17.12.2020 09:29 Ответить
Медведчуковские лучше бы пресекли.
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17.12.2020 09:30 Ответить
ЦЕ ПЕРЕМОГА-ГА-ГА -ГА
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17.12.2020 09:39 Ответить
Спутник присеките. Толку. Все ватники спокойно по спутнику смотрят что хочется и ржут с вас деятели.
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17.12.2020 09:49 Ответить
Тарелки сбивать "Ольхой". И интернет тоже фтопку. Ага.
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17.12.2020 09:56 Ответить
Запорожье, отель "Платинум". Идет трансляция вражеских ТВ-каналов.
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17.12.2020 09:57 Ответить
Во пресекли, а по всему Донбассу и наварасия и отплоты и ещё куча всякой гадости транслируют и ни как не пресекут.
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17.12.2020 10:32 Ответить
Все приграничье с рашкой и прифронтовая зона в российских политруках, в Раде тоже!
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17.12.2020 11:18 Ответить
а че людям на селе смотреть ? свои то позакрывали ( платные ) , вот и смотрят рашку
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17.12.2020 11:33 Ответить
Мне противно смотреть росс тв, я не говорю про шлак типа россия 24 (он и в рашке ни кому не всрался), а про развлекательные каналы типа тнт. Но и платить Ахметову и Пинчуку я не буду, спасибо нашей недовласти за такую информационную политику
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17.12.2020 14:35 Ответить
А шо это за новый канал - "Охота и Рьибалка"?
Наверное жутко пропаганди́стский. ))
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17.12.2020 12:06 Ответить
Вы знаете какая при Сталине была охота? А какая рыбалка при Брежневе ? Советские люди лучше всех и при этом ни разу не геи, раньше можно было смело повернуться к товарищу ночью задом, не то что при нынешних либерастах. Вот таким дерьмом полощут мозги на аполитичных каналах про "Охоту и Рыбалку"
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17.12.2020 14:46 Ответить
Мне как-то фиолетово, что было при генсеках, тем более, что "гуталина" я не застал, а о "подвигах "дарагога леонида ильича" в моё время анекдоты ходили. Так что не Вам мне об этом рассказывать.
И то что транслируют на канале "Охота и Рьибалка" (я написал верно, как в статье на "Цензоре" ) можете тоже мне не говорить. Я спутниковым ТВ занимаюсь лет 15-ь, и лет восемь - IPTV.
Можете сами удостоверится, какая там "дерьмовая пропаганда".
Это спутниковые частоты:
Cпутник EUTELSAT, 36°E
Частота : 11345 H
Cпутник ABS 2, 75.0°E
Частота : 12653 V
А это ссылка на поток IPTV:
http://188.93.95.83/ohotairibalka/index.m3u8

В плейлисте M3U это будет выглядеть так:

#EXTM3U
#EXTINF:-1,Охота и рыбалка
http://188.93.95.83/ohotairibalka/index.m3u8
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17.12.2020 17:26 Ответить
Рекламой совковой пропаганды занимаетесь?Эти каналы опасны , они действуют хитро, транслируя развлекательный контент они ведут скрытую пропаганду ностальгии по ссср, мои родственники смотрят про рыбалку, а потом из них начинает лезть как раньше было хорошо
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18.12.2020 04:16 Ответить
Я и совковая реклама? Вы мне льстите!
Меня даже в козломорд в школе не приняли, так что я на совок в обиде.
Я просто Вам дал возможность увидеть воочию, как контент транслируют на этом канале, а не делать скоропалительные выводы.
Но Вы, очевидно относитесь к той группе человеков, которые любят высказываться - "Не читал, но осуждаю". И то что из Ваших друзей начинает лезть ностальгия по совку точно уж не связано с этим каналом. Скорее всего они кроме него ещё смотрят каналы, типа "Ностальгия", "История", "Совершенно секретно", "Кто есть кто", "Ретро" и им подобные. Там этого бреда действительно хватает.
А вот на каналах "Охота и рыбалка", "Дикая рыбалка", "Охотник и рыболов" такого точно нет.
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18.12.2020 13:07 Ответить
А тем временем - Лаврову в Сербии подарили икону, украденную пророссийскими подонками в Луганске.
https://ru.krymr.com/a/news-saraevo-lavrov-ikona-ukrainy/31005380.html
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17.12.2020 12:38 Ответить
В Чернигове хоть и серая масса но ватников тоже мало. По телеку смотрят рашистские каналы потому что украинские год назад закодировали, кроме десятка традиционных украинских тб остались только беларуские и русские. С таким руководством и москалей не нужно- сами страну погубят, жадные тупые колхозники, дорвавшиеся до корыта.
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17.12.2020 14:50 Ответить
 
 