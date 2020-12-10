Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за эфира с главарем ОРЛО Мирошником

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за ретрансляции пропаганды Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"10 декабря Национальный совет назначил внеплановую безвыездную проверку деятельности ООО "НАШ 365"- спутниковый телеканал "НАШ". Основанием стало шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря через интернет-связь принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник", - говорится в сообщении.

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К регуляторному органу по поводу этого шоу обратилась Служба безопасности Украины, а также поступило обращение гражданина А. Петрова. Национальный совет своим мониторингом зафиксировал шоу "Пятница. Вечер" 4 декабря, а также его трансляцию в повторе 6 декабря в 20:52. В студии присутствовали эксперты, политики, народные депутаты Украины, которые обсуждали реализацию Минских соглашений.

"В передаче Мирошник выразил противоправное утверждение относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пытался оправдать действия незаконных воинских формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО, обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в "обстрелах" оккупированной территории. Также он высказывал российские взгляды, в частности о том, что Российская Федерация не является участником конфликта на Донбассе", - отметили в Нацсовете.

"Высказывания Мирошника, распространенные в эфире телеканала, не соответствуют критерию объективности относительно информации, имеют признаки разжигания розни, содействия терроризму и является прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти Российской Федерации о якобы развязанной Украиной гражданской войне на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о непричастности к этому Российской Федерации и ее вооруженных формирований", - добавили в Нацсовете.

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Внеплановая проверка будет проведена в период с 24.12.2020 по 15.01.2021.