Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за эфира с главарем ОРЛО Мирошником
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за ретрансляции пропаганды Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"10 декабря Национальный совет назначил внеплановую безвыездную проверку деятельности ООО "НАШ 365"- спутниковый телеканал "НАШ". Основанием стало шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря через интернет-связь принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник", - говорится в сообщении.
К регуляторному органу по поводу этого шоу обратилась Служба безопасности Украины, а также поступило обращение гражданина А. Петрова. Национальный совет своим мониторингом зафиксировал шоу "Пятница. Вечер" 4 декабря, а также его трансляцию в повторе 6 декабря в 20:52. В студии присутствовали эксперты, политики, народные депутаты Украины, которые обсуждали реализацию Минских соглашений.
"В передаче Мирошник выразил противоправное утверждение относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пытался оправдать действия незаконных воинских формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО, обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в "обстрелах" оккупированной территории. Также он высказывал российские взгляды, в частности о том, что Российская Федерация не является участником конфликта на Донбассе", - отметили в Нацсовете.
"Высказывания Мирошника, распространенные в эфире телеканала, не соответствуют критерию объективности относительно информации, имеют признаки разжигания розни, содействия терроризму и является прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти Российской Федерации о якобы развязанной Украиной гражданской войне на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о непричастности к этому Российской Федерации и ее вооруженных формирований", - добавили в Нацсовете.
Внеплановая проверка будет проведена в период с 24.12.2020 по 15.01.2021.
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Работали бы как надо - давно бы закрыли оппорыговские помойки!
Там достаточно нарушений!
Прогнозуємий результат перевірки,- порушень не виявлено!
Державний орган з бюджетом майже у 94 000 000 гривень!!! перетворився просто у пожирача народних грошей з коефіцієнтом корисної дії 0,0000001%.
Питання:
- Нахєра ви такі потрібні???
- Де державна підтримка патріотичних програм на телебаченні, радіо?
- Коли буде позбавлені ліцензій сепаратистські та колаборантські канали та програми. (Назви всі знають)
паскуди зеленожопі
Они Риффа не отпустят…
Мнения / Общество 10-дек, 06:439 4 078 0
Будут сопротивляться до последнего. Плести витиеватые макраме речей «величайшего» про заботу о каждом украинце, наращивании обороноспособности и качестве асфальта. ****** гундосыми видосиками. Но не отпустят Андрея Антоненко.
Будут тайно собирать блогеров, заискивающе смотреть в их глаза, заговорщицки делиться важной информацией (дескать, только вам, чуваки, и то по секрету), чтобы через день слить в сеть список приглашённых, читай подставить приглашённых. (Да-да… Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк).
Будут рассказывать умные слова про отсутствие консенсуса в дедлайнах коммуникационных кейсов. Но…
Рифа они не выпустят!
Он - заложник! Последний шанс! Если хотите, последний довод клоунов. Да, на Банковой сидит сборище хренпойми кого, но этот балаган очень быстро учится. Зеленский & Ко уже сделали одну стратегическую ошибку, когда отпустили Юлю Кузьменко.
Это они поняли уже потом, но было уже поздно. Более полугода уникального детского хирурга всей стране «продавали» как безжалостную убивцу, а потом передумали и выпустили.
И тут же НАРВАЛИСЬ НА ВОПРОС… Простой как печеньки от Мендель… «Так какого хрена, вы, суки ЗЕленые, мариновали Юлю за решеткой, фактически уничтожив в ней специалиста, спасавшего жизни детей?! Значит, ещё вчера она была жуть как опасна для общества «Только содержание под стражей», а сегодня хренак, и концепция поменялась?.. Вы что делаете, суки?».
Именно поэтому Андрей Антоненко для Зеленского и Ко - та самая патовая ситуация. Отпустить его сейчас, значит, снова выстрелить себе в ногу из гаубицы Д-20.
Ведь мгновенно прилетит тот же вопрос от ГРАЖДАН Украины «Так какого хрена вы, падлюки, год продержали человека за решеткой? Футболка у него, видите ли, нетипично была отключена от телефона?»…
Значит, не выпускать? Да, не выпускать! Но и этот ход в корне не верный. Ведь каждый день проведённый Андреем за решеткой, играет в минус Зеленскому. В конкретный такой минус, здоровый как вагон с рельсами.
Год назад был тот самый брифинг, на котором присутствующий президент с кислым видом слушал бравые рапорты «Вот они идут… Вот двое… И здесь тоже двое… Телефоны выключены, а это главная улика… Вот футболка нетипичная… Вот три половинки одной мины… Дело раскрыто!»
Слушал и согласно кивал головой. Год прошёл! ГООООООД! И ничего… Вернее, дуля в кармане…
Что делать? Что делать?
А пока на Банковой судорожно курят айкосы, прикуривая их от зажигалки, и чешут репу, Андрей Антоненко сидит на нарах.
Но вы ничего не понимаете, друзья! Здесь никто не виноват. Просто коммуникация немного по-дебильному выстроена. А так всё нормально. Уникальный детский кардиохирург семь месяцев просто так просидела за решеткой, благодаря карманным СМИ превращённая в жестокую убивцу.
И сержант ССО, музыкант, человек, чья песня стала негласным гимном нашего спецназа, скоро отметит год за решеткой. Но никто не виноват… С коммуникацией просто проблемы. Бывает.
Почему? Да потому что гладиолус. Так просто надо… Кому-то надо. Ну не выпускать же его в конце концов… Потом уже никакие дворцовые пажи на кшталт арестовича не спасут ситуацию. Хоть ещё полфейсбука перебань. Проще уйти от решения проблемы сделав вид, что всё под контролем. Всё идёт своим чередом…
Скоро Новый год, речь нужно писать, красивые слова вплетая в идеальные обещания, «а какаяразницца», ну и так далее… Все будут сидеть перед телевизорами и. смахивая со щеки зелёные сопли умиления, слушать величайшую речь найвеличайшего.
Не выпустят они Рифмстера. Страшно им… Страшно от того, что чем дольше Андрей за решеткой, тем у зелёной ржавой баржи «Володька Зеленский», груженной дерьмом и мухами, всё сильнее течь ниже ватерлинии. Дифферент на борт уже градусов десять… А то и все двадцать! Но если выпустить Риффмастера, тогда ещё страшней…
Олексій Петров
Поливати брудом все українське, варнякать парашним язиком, агітувать за Спутнік-5, і т.д.і т.п.
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?