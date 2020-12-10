Нацрада перевірить телеканал "НАШ" через ефір з ватажком ОРЛО Мірошником
Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через ретрансляцію пропаганди Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
"10 грудня Національна рада призначила позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВ "НАШ 365" – супутниковий телеканал "НАШ". Підставою стало шоу "П’ятниця. Вечір", у якому 4 грудня через інтернет-зв’язок взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник", - сказано у повідомленні.
До регуляторного органу стосовно цього шоу звернулася Служба безпеки України, а також надійшло звернення громадянина А. Петрова. Національна рада своїм моніторингом зафіксувала шоу "П’ятниця. Вечір" 4 грудня, а також його трансляцію у повторі 6 грудня о 20:52. У студії були присутні експерти, політики, народні депутати України, які обговорювали реалізацію Мінських угод.
"У передачі Мірошник висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності України і недоторканості її кордонів, безпідставно загострював увагу на збройній агресії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, намагався виправдати дії незаконних військових формувань і сепаратистські настрої населення ОРДЛО, звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, а також в "обстрілах" окупованої території. Також він висловлював російські погляди, зокрема про те, що Російська Федерація не є учасником конфлікту на Донбасі", - наголосили в Нацраді.
"Висловлювання Мірошника, поширені в ефірі телеканалу, не відповідають критерію об’єктивності щодо інформації, мають ознаки розпалювання ворожнечі, сприяння тероризму і є прямою ретрансляцією на українську аудиторію одного з основних наративів пропаганди офіційної влади Російської Федерації про нібито розв’язану Україною громадянську війну на території окремих районів Донецької та Луганської областей, про непричетність до цього Російської Федерації і її збройних формувань", - додали в Нацраді.
Позапланова перевірка буде проведена в період із 24.12.2020 по 15.01.2021.
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Работали бы как надо - давно бы закрыли оппорыговские помойки!
Там достаточно нарушений!
Прогнозуємий результат перевірки,- порушень не виявлено!
Державний орган з бюджетом майже у 94 000 000 гривень!!! перетворився просто у пожирача народних грошей з коефіцієнтом корисної дії 0,0000001%.
Питання:
- Нахєра ви такі потрібні???
- Де державна підтримка патріотичних програм на телебаченні, радіо?
- Коли буде позбавлені ліцензій сепаратистські та колаборантські канали та програми. (Назви всі знають)
паскуди зеленожопі
Они Риффа не отпустят…
Мнения / Общество 10-дек, 06:439 4 078 0
Будут сопротивляться до последнего. Плести витиеватые макраме речей «величайшего» про заботу о каждом украинце, наращивании обороноспособности и качестве асфальта. ****** гундосыми видосиками. Но не отпустят Андрея Антоненко.
Будут тайно собирать блогеров, заискивающе смотреть в их глаза, заговорщицки делиться важной информацией (дескать, только вам, чуваки, и то по секрету), чтобы через день слить в сеть список приглашённых, читай подставить приглашённых. (Да-да… Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк).
Будут рассказывать умные слова про отсутствие консенсуса в дедлайнах коммуникационных кейсов. Но…
Рифа они не выпустят!
Он - заложник! Последний шанс! Если хотите, последний довод клоунов. Да, на Банковой сидит сборище хренпойми кого, но этот балаган очень быстро учится. Зеленский & Ко уже сделали одну стратегическую ошибку, когда отпустили Юлю Кузьменко.
Это они поняли уже потом, но было уже поздно. Более полугода уникального детского хирурга всей стране «продавали» как безжалостную убивцу, а потом передумали и выпустили.
И тут же НАРВАЛИСЬ НА ВОПРОС… Простой как печеньки от Мендель… «Так какого хрена, вы, суки ЗЕленые, мариновали Юлю за решеткой, фактически уничтожив в ней специалиста, спасавшего жизни детей?! Значит, ещё вчера она была жуть как опасна для общества «Только содержание под стражей», а сегодня хренак, и концепция поменялась?.. Вы что делаете, суки?».
Именно поэтому Андрей Антоненко для Зеленского и Ко - та самая патовая ситуация. Отпустить его сейчас, значит, снова выстрелить себе в ногу из гаубицы Д-20.
Ведь мгновенно прилетит тот же вопрос от ГРАЖДАН Украины «Так какого хрена вы, падлюки, год продержали человека за решеткой? Футболка у него, видите ли, нетипично была отключена от телефона?»…
Значит, не выпускать? Да, не выпускать! Но и этот ход в корне не верный. Ведь каждый день проведённый Андреем за решеткой, играет в минус Зеленскому. В конкретный такой минус, здоровый как вагон с рельсами.
Год назад был тот самый брифинг, на котором присутствующий президент с кислым видом слушал бравые рапорты «Вот они идут… Вот двое… И здесь тоже двое… Телефоны выключены, а это главная улика… Вот футболка нетипичная… Вот три половинки одной мины… Дело раскрыто!»
Слушал и согласно кивал головой. Год прошёл! ГООООООД! И ничего… Вернее, дуля в кармане…
Что делать? Что делать?
А пока на Банковой судорожно курят айкосы, прикуривая их от зажигалки, и чешут репу, Андрей Антоненко сидит на нарах.
Но вы ничего не понимаете, друзья! Здесь никто не виноват. Просто коммуникация немного по-дебильному выстроена. А так всё нормально. Уникальный детский кардиохирург семь месяцев просто так просидела за решеткой, благодаря карманным СМИ превращённая в жестокую убивцу.
И сержант ССО, музыкант, человек, чья песня стала негласным гимном нашего спецназа, скоро отметит год за решеткой. Но никто не виноват… С коммуникацией просто проблемы. Бывает.
Почему? Да потому что гладиолус. Так просто надо… Кому-то надо. Ну не выпускать же его в конце концов… Потом уже никакие дворцовые пажи на кшталт арестовича не спасут ситуацию. Хоть ещё полфейсбука перебань. Проще уйти от решения проблемы сделав вид, что всё под контролем. Всё идёт своим чередом…
Скоро Новый год, речь нужно писать, красивые слова вплетая в идеальные обещания, «а какаяразницца», ну и так далее… Все будут сидеть перед телевизорами и. смахивая со щеки зелёные сопли умиления, слушать величайшую речь найвеличайшего.
Не выпустят они Рифмстера. Страшно им… Страшно от того, что чем дольше Андрей за решеткой, тем у зелёной ржавой баржи «Володька Зеленский», груженной дерьмом и мухами, всё сильнее течь ниже ватерлинии. Дифферент на борт уже градусов десять… А то и все двадцать! Но если выпустить Риффмастера, тогда ещё страшней…
Олексій Петров
Поливати брудом все українське, варнякать парашним язиком, агітувать за Спутнік-5, і т.д.і т.п.
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?