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Новини Агресія Росії проти України
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Нацрада перевірить телеканал "НАШ" через ефір з ватажком ОРЛО Мірошником

Нацрада перевірить телеканал

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через ретрансляцію пропаганди Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

"10 грудня Національна рада призначила позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВ "НАШ 365" – супутниковий телеканал "НАШ". Підставою стало шоу "П’ятниця. Вечір", у якому 4 грудня через інтернет-зв’язок взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник", - сказано у повідомленні.

До регуляторного органу стосовно цього шоу звернулася Служба безпеки України, а також надійшло звернення громадянина А. Петрова. Національна рада своїм моніторингом зафіксувала шоу "П’ятниця. Вечір" 4 грудня, а також його трансляцію у повторі 6 грудня о 20:52. У студії були присутні експерти, політики, народні депутати України, які обговорювали реалізацію Мінських угод.

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"У передачі Мірошник висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності України і недоторканості її кордонів, безпідставно загострював увагу на збройній агресії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, намагався виправдати дії незаконних військових формувань і сепаратистські настрої населення ОРДЛО, звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, а також в "обстрілах" окупованої території. Також він висловлював російські погляди, зокрема про те, що Російська Федерація не є учасником конфлікту на Донбасі", - наголосили в Нацраді.

"Висловлювання Мірошника, поширені в ефірі телеканалу, не відповідають критерію об’єктивності щодо інформації, мають ознаки розпалювання ворожнечі, сприяння тероризму і є прямою ретрансляцією на українську аудиторію одного з основних наративів пропаганди офіційної влади Російської Федерації про нібито розв’язану Україною громадянську війну на території окремих районів Донецької та Луганської областей, про непричетність до цього Російської Федерації і її збройних формувань", - додали в Нацраді.

Позапланова перевірка буде проведена в період із 24.12.2020 по 15.01.2021.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) перевірка (1229) пропаганда (2799) росія (65035) ТБ (278) Донбас (22354) найманці рф (2050)


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Топ коментарі
+13
Знаем как они проверяют!
Работали бы как надо - давно бы закрыли оппорыговские помойки!
Там достаточно нарушений!
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10.12.2020 17:02
+10
УкрТБ відновило "русскоязичний" контент, перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти ,параноїдальної маячні "Русского мира" !!!)))
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10.12.2020 16:58
+9
Вместо того что б посадить распространителей пропаганды СБУ просит кого то что то проверять, это абсурд какой-то.
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10.12.2020 17:01
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Для начала, оштрафовать канал миллионов на двадцать. Если не понимают,- будем "бить рублём".
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10.12.2020 16:54 Відповісти
Якось неочікувано. А чому не "Прямий"?
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10.12.2020 16:55 Відповісти
Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за эфира с главарем ОРЛО Мирошником - Цензор.НЕТ 374
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10.12.2020 16:57 Відповісти
УкрТБ відновило "русскоязичний" контент, перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти ,параноїдальної маячні "Русского мира" !!!)))
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10.12.2020 16:58 Відповісти
Вместо того что б посадить распространителей пропаганды СБУ просит кого то что то проверять, это абсурд какой-то.
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10.12.2020 17:01 Відповісти
Знаем как они проверяют!
Работали бы как надо - давно бы закрыли оппорыговские помойки!
Там достаточно нарушений!
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10.12.2020 17:02 Відповісти
обмежаться розглядом. Шуфрич порішає на своєму комітеті.
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10.12.2020 17:04 Відповісти
Да я даже знаю чем эта проверка закончится.
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10.12.2020 17:14 Відповісти
что-то подсказывает, что по результатам проверки будет нечто "проверено, мин нет!"
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10.12.2020 17:17 Відповісти
проверили и ... Какие приняты решения. Или для пророссийских каналов понять и простить. Это только канал "Прямий" можно по команде фас нагибать.
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10.12.2020 17:19 Відповісти
Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за эфира с главарем ОРЛО Мирошником/ если в сказанном Мирошником не найдут нечто антисемитское перед каналом извинятся.
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10.12.2020 17:24 Відповісти
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10.12.2020 17:27 Відповісти
Напомнить чем закончилась толерантность в Луганске в 14г.-когда захватили здание СБУ?
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10.12.2020 17:26 Відповісти
Ольга Герасим'юк - ще та "превіряльщиця"!
Прогнозуємий результат перевірки,- порушень не виявлено!

Державний орган з бюджетом майже у 94 000 000 гривень!!! перетворився просто у пожирача народних грошей з коефіцієнтом корисної дії 0,0000001%.

Питання:
- Нахєра ви такі потрібні???
- Де державна підтримка патріотичних програм на телебаченні, радіо?
- Коли буде позбавлені ліцензій сепаратистські та колаборантські канали та програми. (Назви всі знають)
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10.12.2020 17:31 Відповісти
Закрити ці проросійські канали ,скільки можна терпіти ці вибрики п'ятої колони ,вони прикриваются свободою слова і це під час гібридної війни ?,всяка українофобська наволоч не вилазить з тих каналів.
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10.12.2020 17:37 Відповісти
тільки перевірять, мля?
паскуди зеленожопі
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10.12.2020 17:54 Відповісти
На сусідній гілці затримання на замовлення паРаші бойовика.Скажіть будь ласка,для нас хто гірший ,цей пацан чи сепарский канал?З більшим задоволенням я би подивився як власника каналу "Наш" тицяють пикою в землю.
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10.12.2020 17:58 Відповісти
Опять дадут 101-е китайское предупреждение?
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10.12.2020 18:01 Відповісти
Так это же любимая площадка для видосиков вислюка, ничего им не будет. КАКАЯРАЗНИЦА.


Они Риффа не отпустят…
Мнения / Общество 10-дек, 06:439 4 078 0

Будут сопротивляться до последнего. Плести витиеватые макраме речей «величайшего» про заботу о каждом украинце, наращивании обороноспособности и качестве асфальта. ****** гундосыми видосиками. Но не отпустят Андрея Антоненко.

Будут тайно собирать блогеров, заискивающе смотреть в их глаза, заговорщицки делиться важной информацией (дескать, только вам, чуваки, и то по секрету), чтобы через день слить в сеть список приглашённых, читай подставить приглашённых. (Да-да… Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк).

Будут рассказывать умные слова про отсутствие консенсуса в дедлайнах коммуникационных кейсов. Но…

Рифа они не выпустят!

Он - заложник! Последний шанс! Если хотите, последний довод клоунов. Да, на Банковой сидит сборище хренпойми кого, но этот балаган очень быстро учится. Зеленский & Ко уже сделали одну стратегическую ошибку, когда отпустили Юлю Кузьменко.

Это они поняли уже потом, но было уже поздно. Более полугода уникального детского хирурга всей стране «продавали» как безжалостную убивцу, а потом передумали и выпустили.

И тут же НАРВАЛИСЬ НА ВОПРОС… Простой как печеньки от Мендель… «Так какого хрена, вы, суки ЗЕленые, мариновали Юлю за решеткой, фактически уничтожив в ней специалиста, спасавшего жизни детей?! Значит, ещё вчера она была жуть как опасна для общества «Только содержание под стражей», а сегодня хренак, и концепция поменялась?.. Вы что делаете, суки?».

Именно поэтому Андрей Антоненко для Зеленского и Ко - та самая патовая ситуация. Отпустить его сейчас, значит, снова выстрелить себе в ногу из гаубицы Д-20.

Ведь мгновенно прилетит тот же вопрос от ГРАЖДАН Украины «Так какого хрена вы, падлюки, год продержали человека за решеткой? Футболка у него, видите ли, нетипично была отключена от телефона?»

Значит, не выпускать? Да, не выпускать! Но и этот ход в корне не верный. Ведь каждый день проведённый Андреем за решеткой, играет в минус Зеленскому. В конкретный такой минус, здоровый как вагон с рельсами.

Год назад был тот самый брифинг, на котором присутствующий президент с кислым видом слушал бравые рапорты «Вот они идут… Вот двое… И здесь тоже двое… Телефоны выключены, а это главная улика… Вот футболка нетипичная… Вот три половинки одной мины… Дело раскрыто!»

Слушал и согласно кивал головой. Год прошёл! ГООООООД! И ничего… Вернее, дуля в кармане…

Что делать? Что делать?

А пока на Банковой судорожно курят айкосы, прикуривая их от зажигалки, и чешут репу, Андрей Антоненко сидит на нарах.

Но вы ничего не понимаете, друзья! Здесь никто не виноват. Просто коммуникация немного по-дебильному выстроена. А так всё нормально. Уникальный детский кардиохирург семь месяцев просто так просидела за решеткой, благодаря карманным СМИ превращённая в жестокую убивцу.

И сержант ССО, музыкант, человек, чья песня стала негласным гимном нашего спецназа, скоро отметит год за решеткой. Но никто не виноват… С коммуникацией просто проблемы. Бывает.

Почему? Да потому что гладиолус. Так просто надо… Кому-то надо. Ну не выпускать же его в конце концов… Потом уже никакие дворцовые пажи на кшталт арестовича не спасут ситуацию. Хоть ещё полфейсбука перебань. Проще уйти от решения проблемы сделав вид, что всё под контролем. Всё идёт своим чередом…

Скоро Новый год, речь нужно писать, красивые слова вплетая в идеальные обещания, «а какаяразницца», ну и так далее… Все будут сидеть перед телевизорами и. смахивая со щеки зелёные сопли умиления, слушать величайшую речь найвеличайшего.

Не выпустят они Рифмстера. Страшно им… Страшно от того, что чем дольше Андрей за решеткой, тем у зелёной ржавой баржи «Володька Зеленский», груженной дерьмом и мухами, всё сильнее течь ниже ватерлинии. Дифферент на борт уже градусов десять… А то и все двадцать! Но если выпустить Риффмастера, тогда ещё страшней…

Олексій Петров
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10.12.2020 18:09 Відповісти
Якщо влада не може справитися із бродячими псами на вулицях Полтави, то можна впевнено сказать, що сепарські канали і надалі будуть гавкать безперешкодно!
Поливати брудом все українське, варнякать парашним язиком, агітувать за Спутнік-5, і т.д.і т.п.
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10.12.2020 18:30 Відповісти
Там не тільки цей телеканал потрібно прАвєріть. Там цілу низку прокацаплених мертвечукових каналів такі як 112, Бздік та News One треба взагалі позакривати ******!
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10.12.2020 19:18 Відповісти
тю.. та шо там провєрять? вам же ж люся написа(в/ла) - "оні нє врагі..." просто їх телекомуникативні засоби використали...кхм... тьомниє сіли (ну ті шо - злобно гнєтут.... коториє ще з 1917) ...от така містіка...понімаш...
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10.12.2020 19:58 Відповісти
На сьогодні,10.12.2020 року можемо впевнено константинувати,що в Україні Засоби мас.інформації проповідують антиконституційні діі та використовують для цього державних і кримінальних злочинців,ігнорують повністю Закони країни, положення та умови подачі інформації і реально плюють на всі Ознаки державності і правового пріорітету в питаннях безпеки країни. Гскільки ця антидержавнамвлада усунулась з генпрокуратурою від своїх Конституційних обовязків, народ як тримач Державності повинен сам вирішувати Законність і Безпеку суспільства і країни. Це наш Конституційний Борг і Обовязок.
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10.12.2020 20:22 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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10.12.2020 21:30 Відповісти
Больше панькайтесь с этой промосковской сволотой! Свое чорное дело она уже сделала на Донбассе, теперь пора остальных украинцев охмурять под стыдливое молчание политической власти страны... Позор!
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10.12.2020 22:07 Відповісти
Как может нацрада состоящая из нацпредателей проверять нацпредательский гавноканал "наш"? Не бывает таких пчел, которые против меда.
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11.12.2020 02:42 Відповісти
 
 