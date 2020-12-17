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карантин (18171) Польща (8246) коронавірус (19920)

Польща запроваджує загальнонаціональний карантин. Напередодні Нового року діятиме комендантська година

Польща запроваджує загальнонаціональний карантин. Напередодні Нового року діятиме комендантська година

Влада Польщі вводить з 28 грудня до 17 січня загальнонаціональний карантин у зв'язку з пандемією Covid-19

Як повідомляють польські ЗМІ, про це сьогодні на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 28 грудня по 17 січня ми вводимо загальнонаціональний карантин. На додаток до існуючих обмежень, які залишаються в силі, ми закриваємо готелі, зокрема для ділових поїздок", - сказав Недзельський.

Також закриються гірськолижні траси і торгові центри (крім продуктових магазинів), а напередодні Нового року заборонять переміщення.

"Комендантську годину" вводять в Польщі на новорічні свята з 21.00 31 грудня до 6.00 1 січня.

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Топ коментарі
+17
А в Украине думаешь меньше? Даже по официальной статистике по 250 в день, а реально раза в 2-3 больше. Кто-то верит в официальные цифры?
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17.12.2020 17:15
+17
Полякам простіше, у них нема гастролей Квартал-95.
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17.12.2020 17:22
+5
Наверное поляки будут палатки разбивать возле ратуши
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17.12.2020 17:11
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Наверное поляки будут палатки разбивать возле ратуши
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17.12.2020 17:11 Відповісти
Полякам за разбитие палаток головы отбивают. И без предупреждения. Это и есть Европа...
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17.12.2020 18:45 Відповісти
Неудивительно, в Польше по 600 смертей в сутки.
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17.12.2020 17:12 Відповісти
А в Украине думаешь меньше? Даже по официальной статистике по 250 в день, а реально раза в 2-3 больше. Кто-то верит в официальные цифры?
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17.12.2020 17:15 Відповісти
Полякам простіше, у них нема гастролей Квартал-95.
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17.12.2020 17:22 Відповісти
Ужас! А как же польский Майдан?
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17.12.2020 17:27 Відповісти
Пытаются закрыть протесты.
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17.12.2020 17:32 Відповісти
Дуже показові дати оголошеного зеленню локдауну. З 8-го по 24-те. Чим?- Поясню. 8-го закінчуються корпоративи ;Кварталу;- а всі ми розуміємо що кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки, а 25 у Вовіка днюха. Схоже, святкувати зібрався по-дорослому.
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17.12.2020 17:33 Відповісти
А где в Украине Майдан? Вышли барыги за свои шкурные интересы, и это уже майдан?
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17.12.2020 17:34 Відповісти
Це звичайний бунт - вийдуть на площу, стануть на коліна перед государем і бунтують.
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17.12.2020 17:44 Відповісти
Вот он лоукдаун здравого смысла. Не то что у зебилов: карантин исключительно после гастролей и новогодних корпоративов квартала95 и продлится строго до дня рождения янелоха 43-года.
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17.12.2020 18:26 Відповісти
А почему поляки не хотят перезаражать пол-страны?
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17.12.2020 18:31 Відповісти
А как же их ФОПы? Где их майдан? Они же "закупились"! "Икономика" Польши рухнет! Рестораторы пойдут свергать власть!
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17.12.2020 18:43 Відповісти
вот это нация, не то что наше быдло сбитое в стадо
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17.12.2020 19:22 Відповісти
Какой же ты наивный.
В стадо превращают все население планеты,ограничивая права и свободы под поводом эпидемии кароновируса.
В Лондоне опять нашли якобы новый вид коронавирус,и ввели очередной локдаун.
Пока мировые элиты вдоволь не набалуются,не достигнут всех своих целей,человечество будут атаковать бесконечно всякие вирусы,которые щедро будут для нас выдумывать.
Изучайте психологию масс,лучше будете понимать весь этот лохотрон с короновирусом.
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17.12.2020 20:25 Відповісти
да вы бы хоть в Лондоне побывали разок, увидели локдаун своими глазами а потом срали в чат
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18.12.2020 01:34 Відповісти
****, а как ты умняшка разгадал этот зловещий план масонов и соросят? вот это тебя прет))))) вот только пока не могу понять ты тупой каца тролль или дурная малолетка?)))
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18.12.2020 14:56 Відповісти
Антиватник,а ты ***** разве не видишь,как нам нагло ссут в глаза этим барановирусом???
Не умеешь анализировать всю инфу,что попадает в интернет?Или ты только на Цензоре тусуешься?
Гении братья Вачовски сняли фильм "V значит Vendetta".Там сюжет о том,как с помощью вируса устроили диктатуру на всей планете.
А вот вам инфа для начала,изучайте:1 ссылка https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году создан сценарий пандемии
2 ссылка https://vaccine.wiki/blog-covid-19-facts/ Факты о COVID-19
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19.12.2020 13:17 Відповісти
я желаю тебе и твоим родственникам зайти в реаниацию в любую больницу и рассказать там лежащим что они просто косят под больных))))
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19.12.2020 19:28 Відповісти
Понятно.Значит ссылки ты мои не открывал и продолжаешь мне наяривать бред.
Скажи мне,раньше что,люди не болели и не умирали???
Вот тебе ссылка на смертность в Украине за 19 и 20 год в период с января по август
: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.pdf
Ты там увидишь,что в 19 году людей в Украине умерло на 16 000 больше!
И хде страшнючая смертность от короновируса,о которой щебечет нам СМИ??
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19.12.2020 21:31 Відповісти
слушай, а почему бы тебе не пойти подработать с зараженными в больницу? вирус же не существует а деньги платят реальные)))
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20.12.2020 10:00 Відповісти
Ты по ходу не осознаешь масштаб лохотронства.
Вирусы(ы) существуют,корону обнаружили еще в 1963 году,только она не настолько опасна,как ее нам преподносят в СМИ.
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21.12.2020 09:54 Відповісти
ты снова на смену заступило?))) не жалеешь ты себя
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21.12.2020 10:12 Відповісти
По существу не пишешь,да ещё в оскорбительном тоне.Удачи.
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21.12.2020 10:23 Відповісти
ты по существу ,называешь свой бред? который кстати писали рашисты и белорусь)))
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21.12.2020 10:29 Відповісти
значит вакансии на олх забугор разводняк лохотон
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17.12.2020 20:26 Відповісти
Так что,вся Европа ломанется в Киев и Львов широко встречать Новый Год?
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17.12.2020 21:40 Відповісти
 
 