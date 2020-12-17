Польща запроваджує загальнонаціональний карантин. Напередодні Нового року діятиме комендантська година
Влада Польщі вводить з 28 грудня до 17 січня загальнонаціональний карантин у зв'язку з пандемією Covid-19
Як повідомляють польські ЗМІ, про це сьогодні на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З 28 грудня по 17 січня ми вводимо загальнонаціональний карантин. На додаток до існуючих обмежень, які залишаються в силі, ми закриваємо готелі, зокрема для ділових поїздок", - сказав Недзельський.
Також закриються гірськолижні траси і торгові центри (крім продуктових магазинів), а напередодні Нового року заборонять переміщення.
"Комендантську годину" вводять в Польщі на новорічні свята з 21.00 31 грудня до 6.00 1 січня.
Топ коментарі
+17 Леопольд Пупкин 96fd9223
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+17 Oljik
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+5 Андрюша Украинец
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В стадо превращают все население планеты,ограничивая права и свободы под поводом эпидемии кароновируса.
В Лондоне опять нашли якобы новый вид коронавирус,и ввели очередной локдаун.
Пока мировые элиты вдоволь не набалуются,не достигнут всех своих целей,человечество будут атаковать бесконечно всякие вирусы,которые щедро будут для нас выдумывать.
Изучайте психологию масс,лучше будете понимать весь этот лохотрон с короновирусом.
Не умеешь анализировать всю инфу,что попадает в интернет?Или ты только на Цензоре тусуешься?
Гении братья Вачовски сняли фильм "V значит Vendetta".Там сюжет о том,как с помощью вируса устроили диктатуру на всей планете.
А вот вам инфа для начала,изучайте:1 ссылка https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году создан сценарий пандемии
2 ссылка https://vaccine.wiki/blog-covid-19-facts/ Факты о COVID-19
Скажи мне,раньше что,люди не болели и не умирали???
Вот тебе ссылка на смертность в Украине за 19 и 20 год в период с января по август
: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.pdf
Ты там увидишь,что в 19 году людей в Украине умерло на 16 000 больше!
И хде страшнючая смертность от короновируса,о которой щебечет нам СМИ??
Вирусы(ы) существуют,корону обнаружили еще в 1963 году,только она не настолько опасна,как ее нам преподносят в СМИ.