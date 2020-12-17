У Антоненка підозрюють COVID-19, запобіжний захід можуть змінити

Шевченківський районний суд Києва розглядає клопотання захисту фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка, який перебуває під вартою, про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я і підозри на Covid-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Захист Антоненка під час розгляду справи по суті заявив суду клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тим, що його самопочуття погіршилося. Крім хронічних захворювань, є підозра на Covid-19, оскільки в одного з його адвокатів вже підтверджено цей діагноз, а другий перебуває на ізоляції і чекає на результати тесту.

Також, за інформацією захисту, в корпусі СІЗО, де утримується Антоненко, у трьох осіб підтверджено діагноз Covid-19.

Суд визнав за можливе з урахуванням таких обставин розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу.

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Сторона обвинувачення водночас зазначила, що немає підстав для зміни запобіжного заходу, оскільки в СІЗО є медчастини і можливість лікування.

Розглядаючи клопотання, суд на прохання захисту допитав як свідка медика, який дав свідчення щодо здоров'я Антоненка. Лікар повідомив про оперативні втручання, які проводилися Антоненкові і зазначив, що Covid-19 може спричинити серйозні ускладнення і загрозу здоров'ю Антоненка.

Сам Антоненко дав дозвіл на розголошення в суді інформації про його здоров'я.