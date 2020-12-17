У Антоненка підозрюють COVID-19, запобіжний захід можуть змінити
Шевченківський районний суд Києва розглядає клопотання захисту фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка, який перебуває під вартою, про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я і підозри на Covid-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Захист Антоненка під час розгляду справи по суті заявив суду клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тим, що його самопочуття погіршилося. Крім хронічних захворювань, є підозра на Covid-19, оскільки в одного з його адвокатів вже підтверджено цей діагноз, а другий перебуває на ізоляції і чекає на результати тесту.
Також, за інформацією захисту, в корпусі СІЗО, де утримується Антоненко, у трьох осіб підтверджено діагноз Covid-19.
Суд визнав за можливе з урахуванням таких обставин розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу.
Сторона обвинувачення водночас зазначила, що немає підстав для зміни запобіжного заходу, оскільки в СІЗО є медчастини і можливість лікування.
Розглядаючи клопотання, суд на прохання захисту допитав як свідка медика, який дав свідчення щодо здоров'я Антоненка. Лікар повідомив про оперативні втручання, які проводилися Антоненкові і зазначив, що Covid-19 може спричинити серйозні ускладнення і загрозу здоров'ю Антоненка.
Сам Антоненко дав дозвіл на розголошення в суді інформації про його здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
не знаю, що написати - ганьба і владі, і країні, і українцям, бо не здатні захищати героїв війни.
Отпустите Антоненко, он болен.
Доказательств у вас нет и не будет.
Если с ним что то случится в тюрьме - с вами разговаривать не будут даже швейцары в домах твоих французских друзей !!