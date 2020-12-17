УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10815 відвідувачів онлайн
Новини Убивство Шеремета
2 267 12
запобіжний захід (452) Антоненко Андрій (252) COVID-19 (19763)

У Антоненка підозрюють COVID-19, запобіжний захід можуть змінити

У Антоненка підозрюють COVID-19, запобіжний захід можуть змінити

Шевченківський районний суд Києва розглядає клопотання захисту фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка, який перебуває під вартою, про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я і підозри на Covid-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Захист Антоненка під час розгляду справи по суті заявив суду клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тим, що його самопочуття погіршилося. Крім хронічних захворювань, є підозра на Covid-19, оскільки в одного з його адвокатів вже підтверджено цей діагноз, а другий перебуває на ізоляції і чекає на результати тесту.

Також, за інформацією захисту, в корпусі СІЗО, де утримується Антоненко, у трьох осіб підтверджено діагноз Covid-19.

Суд визнав за можливе з урахуванням таких обставин розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу.

Читайте також: Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Кузьменко, Антоненкові і Дугарь до 7 лютого 2021 р

Сторона обвинувачення водночас зазначила, що немає підстав для зміни запобіжного заходу, оскільки в СІЗО є медчастини і можливість лікування.

Розглядаючи клопотання, суд на прохання захисту допитав як свідка медика, який дав свідчення щодо здоров'я Антоненка. Лікар повідомив про оперативні втручання, які проводилися Антоненкові і зазначив, що Covid-19 може спричинити серйозні ускладнення і загрозу здоров'ю Антоненка.

Сам Антоненко дав дозвіл на розголошення в суді інформації про його здоров'я.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Твари зельоные, уже не знают, как соскочить!
показати весь коментар
17.12.2020 19:37
+9
практично одразу, як зелене чмо стало президентом.
не знаю, що написати - ганьба і владі, і країні, і українцям, бо не здатні захищати героїв війни.
показати весь коментар
17.12.2020 19:41
+9
Ковид Антоненка - на твоей совести , зельоная мразь. Ну и авакяна еще.
показати весь коментар
17.12.2020 19:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Твари зельоные, уже не знают, как соскочить!
показати весь коментар
17.12.2020 19:37 Відповісти
зіскочать одразу на палі.
показати весь коментар
17.12.2020 19:41 Відповісти
Дуже на це сподіваюся.
показати весь коментар
17.12.2020 19:43 Відповісти
Готовий особисто застругати палю для зеленої ропухи.
показати весь коментар
17.12.2020 19:46 Відповісти
Це вже скільки часу нещасних людей морить держава, яку вони відчайдушно захищали ?
показати весь коментар
17.12.2020 19:40 Відповісти
практично одразу, як зелене чмо стало президентом.
не знаю, що написати - ганьба і владі, і країні, і українцям, бо не здатні захищати героїв війни.
показати весь коментар
17.12.2020 19:41 Відповісти
Вот суки.. У них должна гореть земля под ногами и у их близких.. Которые такие же твари как и эти типа прокурор.. Возомнили о себе черт знает что ...
показати весь коментар
17.12.2020 19:42 Відповісти
Ковид Антоненка - на твоей совести , зельоная мразь. Ну и авакяна еще.
показати весь коментар
17.12.2020 19:46 Відповісти
Ты дурак ?
показати весь коментар
17.12.2020 20:25 Відповісти
Ну что ж ты фраер сдал назад....? Нету у вас доказательств против Кости Сапрыкина !!!
показати весь коментар
17.12.2020 20:09 Відповісти
Догралися, ублюдки. Вся відповідальність за життя і здоров'я Андрія на вас.
показати весь коментар
17.12.2020 20:13 Відповісти
Г-н Аваков, не переступайте грань отделяющую человека от твари.
Отпустите Антоненко, он болен.
Доказательств у вас нет и не будет.
Если с ним что то случится в тюрьме - с вами разговаривать не будут даже швейцары в домах твоих французских друзей !!
показати весь коментар
18.12.2020 00:41 Відповісти
 
 