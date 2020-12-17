У Антоненко подозревают COVID-19, меру пресечения могут изменить

Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство защиты содержащегося под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрения на Covid-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Защита Антоненко во время рассмотрения дела по существу заявила суду ходатайство об изменении меры пресечения в связи с тем, что его самочувствие ухудшилось. Кроме хронических заболеваний, есть подозрение на Covid-19, так как у одного из его адвокатов уже подтвержден этот диагноз, а второй находится на изоляции и ожидает результатов теста.

Также, по информации защиты, в корпусе СИЗО, где содержится Антоненко, у трех человек подтвержден диагноз Covid-19.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. ФОТОрепортаж

Суд счел возможным с учетом таких обстоятельств рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения.

Сторона обвинения в то же время отметила, что нет оснований для изменения меры пресечения, поскольку в СИЗО есть медчасть и возможность лечения.

Рассматривая ходатайство, суд по просьбе защиты допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания относительно здоровья Антоненко. Врач сообщил об оперативных вмешательствах, которые проводились Антоненко и отметил, что Covid-19 может повлечь серьезные осложнения и угрозы здоровью Антоненко.

Также на Цензор.НЕТ: "Похороны правосудия": В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сам Антоненко дал разрешение на разглашение в суде информации о его здоровье.