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Новости Убийство Шеремета
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мера пресечения (421) Антоненко Андрей (260) COVID-19 (18606)

У Антоненко подозревают COVID-19, меру пресечения могут изменить

У Антоненко подозревают COVID-19, меру пресечения могут изменить

Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство защиты содержащегося под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрения на Covid-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Защита Антоненко во время рассмотрения дела по существу заявила суду ходатайство об изменении меры пресечения в связи с тем, что его самочувствие ухудшилось. Кроме хронических заболеваний, есть подозрение на Covid-19, так как у одного из его адвокатов уже подтвержден этот диагноз, а второй находится на изоляции и ожидает результатов теста.

Также, по информации защиты, в корпусе СИЗО, где содержится Антоненко, у трех человек подтвержден диагноз Covid-19.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. ФОТОрепортаж

Суд счел возможным с учетом таких обстоятельств рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения.

Сторона обвинения в то же время отметила, что нет оснований для изменения меры пресечения, поскольку в СИЗО есть медчасть и возможность лечения.

Рассматривая ходатайство, суд по просьбе защиты допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания относительно здоровья Антоненко. Врач сообщил об оперативных вмешательствах, которые проводились Антоненко и отметил, что Covid-19 может повлечь серьезные осложнения и угрозы здоровью Антоненко.

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Сам Антоненко дал разрешение на разглашение в суде информации о его здоровье.

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Топ комментарии
+9
Твари зельоные, уже не знают, как соскочить!
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17.12.2020 19:37
+9
практично одразу, як зелене чмо стало президентом.
не знаю, що написати - ганьба і владі, і країні, і українцям, бо не здатні захищати героїв війни.
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17.12.2020 19:41
+9
Ковид Антоненка - на твоей совести , зельоная мразь. Ну и авакяна еще.
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17.12.2020 19:46
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Твари зельоные, уже не знают, как соскочить!
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17.12.2020 19:37 Ответить
зіскочать одразу на палі.
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17.12.2020 19:41 Ответить
Дуже на це сподіваюся.
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17.12.2020 19:43 Ответить
Готовий особисто застругати палю для зеленої ропухи.
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17.12.2020 19:46 Ответить
Це вже скільки часу нещасних людей морить держава, яку вони відчайдушно захищали ?
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17.12.2020 19:40 Ответить
практично одразу, як зелене чмо стало президентом.
не знаю, що написати - ганьба і владі, і країні, і українцям, бо не здатні захищати героїв війни.
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17.12.2020 19:41 Ответить
Вот суки.. У них должна гореть земля под ногами и у их близких.. Которые такие же твари как и эти типа прокурор.. Возомнили о себе черт знает что ...
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17.12.2020 19:42 Ответить
Ковид Антоненка - на твоей совести , зельоная мразь. Ну и авакяна еще.
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17.12.2020 19:46 Ответить
Ты дурак ?
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17.12.2020 20:25 Ответить
Ну что ж ты фраер сдал назад....? Нету у вас доказательств против Кости Сапрыкина !!!
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17.12.2020 20:09 Ответить
Догралися, ублюдки. Вся відповідальність за життя і здоров'я Андрія на вас.
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17.12.2020 20:13 Ответить
Г-н Аваков, не переступайте грань отделяющую человека от твари.
Отпустите Антоненко, он болен.
Доказательств у вас нет и не будет.
Если с ним что то случится в тюрьме - с вами разговаривать не будут даже швейцары в домах твоих французских друзей !!
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18.12.2020 00:41 Ответить
 
 