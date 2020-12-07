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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд в понедельник, 7 декабря, рассмотрев апелляцию на арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, отказал в изменении меры пресечения и оставил Антоненко под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 7 декабря, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 19 декабря.

В итоге суд оставил без удовлетворения жалобу защиты и оставил Антоненко под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тем временем, под зданием суда продолжается акция протеста в поддержку Антоненко.

Стоит отметить, что здание суда и зал заседаний взяты под усиленную охрану правоохранителей.

По окончании заседания суда, правоохранители при усиленных мерах безопасности вывезли Антоненко из здания суда.

Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 01
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 02
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 03
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 04
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 05
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 06
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 07
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 08
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 09
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 10
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 11
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 12
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 13
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 14
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Автор: 

арест (10454) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+55
О как зебилы засунули языки в одно место. А что с 8 тысячами патриотов которых Порошенко посадил Зеля их выпустил уже? Лицемерные животные...
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07.12.2020 15:46
+45
Тут все зрозуміло: якщо Антоненка випустять, то авакова треба буде звільняти, а бубочку - виганяти.. Тому він фактично є заручником ситуації, коли його звинуватили перші особи держави, порушуючи усі норми верховенства права, а зараз "незалежний та неупереджений" суд не бажає бачити "нестиковок" слідства.
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07.12.2020 15:55
+35
Когда бьіл Вова малєнький
З курчавой головой..
А вьірос - тоже маленький
Плюгавенький, гнусавєнький,
Зєлений малорос
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07.12.2020 15:57
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О как зебилы засунули языки в одно место. А что с 8 тысячами патриотов которых Порошенко посадил Зеля их выпустил уже? Лицемерные животные...
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07.12.2020 15:46 Ответить
Пєця за що маринує торнадівців? Бо вони знають, що Пєця - російський шпигун?
Зєля і Пєця - одна шобла російських шпигунів. А їх протистояння удаване, постановочне.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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07.12.2020 16:33 Ответить
Ні Ваня-брехунчик, якраз Юля і Зеля шобло навіть не російських, а простих малороських стукачів.
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07.12.2020 16:53 Ответить
пукнули-с? неудачно....
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07.12.2020 17:15 Ответить
Ты главное вынюхивай...
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07.12.2020 17:46 Ответить
Ваня, ты б побольше молчал, со своими дебильными умозаключениями не вылазил. Твой куцый умственный кругозор ограничен тремя вещами - 1. кругом шпыгуны и зрадныкы 2. Давай дострокови. 3. Кого обыраты и що робыты - там побачимо. Количество людей, которые на тебя еще как-то спокойно реагируют, стремительно движется к нулю.
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07.12.2020 17:51 Ответить
як тільки спіймали цього найманого вбивцю Антоненко - дивним чином припинились всі теракти...
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07.12.2020 19:11 Ответить
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом - Цензор.НЕТ 4226
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07.12.2020 15:53 Ответить
Когда бьіл Вова малєнький
З курчавой головой..
А вьірос - тоже маленький
Плюгавенький, гнусавєнький,
Зєлений малорос
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07.12.2020 15:57 Ответить
Зе - холуй рашистский ,рюкзаков - холуй 💩калопомойши
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07.12.2020 16:08 Ответить
Цуцванг для ЗЕро-цуцванг,як не крути)))
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07.12.2020 15:54 Ответить
ну цунгцванги ля ля ля
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07.12.2020 17:18 Ответить
Тут все зрозуміло: якщо Антоненка випустять, то авакова треба буде звільняти, а бубочку - виганяти.. Тому він фактично є заручником ситуації, коли його звинуватили перші особи держави, порушуючи усі норми верховенства права, а зараз "незалежний та неупереджений" суд не бажає бачити "нестиковок" слідства.
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07.12.2020 15:55 Ответить
Да бог с вами. У нас в стране возможно все что угодно. Даже если отпустят эту троицу, на мой взгляд невиновную, то и аваков при месте останется и нелох дальше будет "умные" вещи рассказывать, с поста президентского...
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07.12.2020 16:26 Ответить
Эта формула работает и наоборот - не нах0дите ? Не пора ли выгнать авакова с бубочкой нах, коли они не освобождают невиновного
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07.12.2020 16:35 Ответить
Мрази ублюдочные,сабаков подохни *****
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07.12.2020 15:55 Ответить
Надо признать, , что "Аваков и Ко" научились фабриковать дела так, что с наскока не отобъешся.....
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07.12.2020 15:57 Ответить
Не думаю, что сфабриковано филигранно. Все ж шито белыми нитками.
Скорее, дело в судьях, которым дана команда фас.
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07.12.2020 16:15 Ответить
Это дело лучшая иллюстрация карманных судеек.
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07.12.2020 16:23 Ответить
То есть, попросту говоря - беспредел?
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07.12.2020 20:19 Ответить
Ну твари!
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07.12.2020 16:04 Ответить
Идиоты, выпустите невинного человека, Бог всё видит и не избежать вам кары небесной.
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07.12.2020 16:05 Ответить
Та не, сначала кара людская у етих тварей наступить должна
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07.12.2020 16:16 Ответить
не сцыте чуваки,все нормально..все по "программе" -антоненко получит компенсацию, он в курсе)-просто нужно поцов судей, следователей,прокуроров -ВЫЧИСЛИТЬ) мы инопланетяне крышуем Антоненка).
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07.12.2020 16:12 Ответить
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом - Цензор.НЕТ 1343
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07.12.2020 17:27 Ответить
и тебя вылечим.
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07.12.2020 18:08 Ответить
На два месяца до 19 декабря ?
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07.12.2020 16:21 Ответить
навмисне відволікають процес, задля приховування справжніх злочинців
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07.12.2020 16:25 Ответить
Дело висяк было три года. Пока Авакова петух в жопу не клюнул.
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07.12.2020 16:26 Ответить
Зачем ты так про преЗЕдента? За него ж аж 73% голымсовало!
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07.12.2020 19:34 Ответить
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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07.12.2020 16:30 Ответить
о, кацапський засланець перднув...
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07.12.2020 16:34 Ответить
Опять начал обращаться в первобытное состояние... Атавизм.
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07.12.2020 17:57 Ответить
а ТЮлебібнутим і похолодання на загострення?
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07.12.2020 20:41 Ответить
Треба бути безжальними до своїх ворогів і розправлятися за можливості а не співати про миролюбність та толерантність. І обов'язковий здоровий глузд - бо наприклад толерувати призначення колишнього головного мусора генпрокурором лише тому що це кум президента, це також державний злочин.
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07.12.2020 16:40 Ответить
От тільки сьогодні стає зрозуміло, що Антоненко вони не випустять, а готують над ним судилище. Все обговорено і є домовленості засудити, а то їм перед Антоненко якось так, а от перед світом, що сказати? А там сприймають рішення суду як правду, бо порівнюють зі своїми судами. Тут бажання партнових і каламойських зійшлися.
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07.12.2020 16:56 Ответить
плять! это пи*дец! сколько можно невиновного в тюрьме держать?!
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07.12.2020 17:34 Ответить
Хочуть його використати, як запальничку для Третього Майдану
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07.12.2020 19:33 Ответить
шлюхи в мантиях давно легализовали себя, как шлюх.. и отношение людей к этим блдм будет соответствующее их древнейшей профессии
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07.12.2020 17:43 Ответить
А судьи кто? По ним самим нары плачут.
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07.12.2020 17:55 Ответить
Тепер хоч зрозуміло, хто вбив Шеремета...
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07.12.2020 17:56 Ответить
серьезно? и кто?
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07.12.2020 19:09 Ответить
Українсько-російська влада з ізраїльськими паспортами.
А ви що подумали?
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07.12.2020 22:48 Ответить
А я подумал, что передо мной - очередной идиот, и не ошибся. Ну, разве что может у вас доказательство ваших слов есть
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09.12.2020 09:15 Ответить
Нема доказів протилежного.
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09.12.2020 11:44 Ответить
Тогда , почему - не рептилоиды?
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09.12.2020 11:58 Ответить
дакладна ня з Менска фото?
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07.12.2020 18:03 Ответить
странное такое правосудие...или не право..., только недавно отпустили из под стражи убийц журналиста Сергиенко, да и вообще это практика такая - убийц, насильников, предателей родины отпускать под домашний арест, а вот с людьми, чья вина не доказана от слова "никак", можно поступать как с убийцами, насильниками и предателями....
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07.12.2020 18:47 Ответить
Да все дело в присутствующих на брифинге год назад. Уж больно там представительное было собрание, из-за чего Антоненко отправлен на закланье.
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07.12.2020 19:24 Ответить
Полностью поддерживаю.
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07.12.2020 19:35 Ответить
Немає слів, самі виражовування.
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07.12.2020 19:31 Ответить
С¥кі...
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07.12.2020 21:26 Ответить
А що там люся арістовіч - коментує якось???
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07.12.2020 21:27 Ответить
 
 