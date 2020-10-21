Полиция открыла уголовное дело из-за столкновений под Шевченковским судом
Из-за столкновений под Шевченковским судом, где протестующие перекрыли выезд автозаку с Антоненко, открыли уголовное дело по статье о "вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа".
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
В полиции отметили, что группа активистов заблокировала выезд с территории суда служебного транспорта.
"Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу чтобы восстановить правопорядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебного автотранспорта", - сказано в сообщении.
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Кроме этого, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя" Уголовного кодекса Украины.
Наказание по этой статье предусматривает штраф до 1700 грн, или исправительные работы сроком до 1 года, или арест сроком до 3 месяцев.
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21 октября Шевченковский районный суд продлил на 2 месяца меру пресечения всем троим подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Таким образом, музыкант Андрей Антоненко останется в СИЗО как минимум до 19 декабря.
Под судом произошли столкновения, когда активисты заблокировали выезд от здания автозака с Антоненко.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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Уголовное https://glavred.info/politics/gpu-protiv-poroshenko-i-ministra-finansov-marchenko-v-chem-podozrevayut-eks-prezidenta-i-chinovnika-poslednie-novosti-10208096.html дело против пятого президента Петра Порошенко возбудил Офис генпрокурора Украины - лидера Европейской солидарности и его соратников подозревают в подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году, сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.
"Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой...", - написал https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/3371503696259232 Кузьмин на своей странице в Facebook. 21.10.20
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