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Новости Убийство Шеремета
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Полиция открыла уголовное дело из-за столкновений под Шевченковским судом

Полиция открыла уголовное дело из-за столкновений под Шевченковским судом

Из-за столкновений под Шевченковским судом, где протестующие перекрыли выезд автозаку с Антоненко, открыли уголовное дело по статье о "вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции отметили, что группа активистов заблокировала выезд с территории суда служебного транспорта.

"Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу чтобы восстановить правопорядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебного автотранспорта", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под Шевченковским судом - столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме этого, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя" Уголовного кодекса Украины.

Наказание по этой статье предусматривает штраф до 1700 грн, или исправительные работы сроком до 1 года, или арест сроком до 3 месяцев.

Также на Цензор.НЕТ: Антоненко продлили арест на 2 месяца. ВИДЕО

21 октября Шевченковский районный суд продлил на 2 месяца меру пресечения всем троим подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Таким образом, музыкант Андрей Антоненко останется в СИЗО как минимум до 19 декабря.

Под судом произошли столкновения, когда активисты заблокировали выезд от здания автозака с Антоненко.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Автор: 

Нацполиция (16418) протест (5854) столкновения (503) суд (25072) Шеремет (564) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+20
Після того як підозрюваного Андрія Антоненка вивезли до СІЗО попри опір протестувальників, активісти вирішили їхати до будинків генпрокурора Венедіктової та президента Зеленського
Про це повідомили на сторінці Руху опору капітуляції у Facebook.
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21.10.2020 20:55
+11
Ніхто не має права тримати людину без вироку суду в буцигарні стільки часу! Мають бути встановленні чіткі строки скільки є часу в прокурорів та суддів на доведення вини підозрюванного і це має бути термін не більше одного місяця. Якщодоказів не має людину по закінченню цього терміну мають звіьнити. Це дасть можливість краще працювати слідчим під час збору доказів. Інакше це тортури. А за тортури та зловживання владою має бути застосована кримінальна відповідальність до винних, які це роблять.
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21.10.2020 21:00
+9
дебилы снова доводят Украину до Майдана, а может и враги и делают это намеренно
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21.10.2020 20:56
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Після того як підозрюваного Андрія Антоненка вивезли до СІЗО попри опір протестувальників, активісти вирішили їхати до будинків генпрокурора Венедіктової та президента Зеленського
Про це повідомили на сторінці Руху опору капітуляції у Facebook.
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21.10.2020 20:55 Ответить
новина на 21-40
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21.10.2020 20:56 Ответить
дебилы снова доводят Украину до Майдана, а может и враги и делают это намеренно
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21.10.2020 20:56 Ответить
Аваков дебил...(вдруг кто вольно начнет интерпретировать мой пост)
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21.10.2020 20:57 Ответить
Ні аваков,ні бубочка(зєлєнскій) і іже с німі не являються дебілами апріорі. Вони є ВОРОГАМИ.
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21.10.2020 21:14 Ответить
"дебіли" - це ти про зелену вихухоль і собакова?
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21.10.2020 20:58 Ответить
саме так
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21.10.2020 21:04 Ответить
як модно зараз називати - "гібридка" (дебілів з ворогами... )
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21.10.2020 20:59 Ответить
авакян рюкзакович не зависит сам от себя , он зависит от рюкзаков и будет выполнять любые пожелания зебильной орды.
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21.10.2020 20:58 Ответить
Гірше- він залежить й від залучення Вовки до приговору по Ріфмайстеру бєз суда да слєдствія...
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21.10.2020 21:00 Ответить
Ніхто не має права тримати людину без вироку суду в буцигарні стільки часу! Мають бути встановленні чіткі строки скільки є часу в прокурорів та суддів на доведення вини підозрюванного і це має бути термін не більше одного місяця. Якщодоказів не має людину по закінченню цього терміну мають звіьнити. Це дасть можливість краще працювати слідчим під час збору доказів. Інакше це тортури. А за тортури та зловживання владою має бути застосована кримінальна відповідальність до винних, які це роблять.
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21.10.2020 21:00 Ответить
Ну мы ж не знаем, реально ли Антоненко убийца или нет. Он может доказать, что он не причастен?
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21.10.2020 21:12 Ответить
он это не обязан делать, а так то мы много чего не знаем
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21.10.2020 21:17 Ответить
геращенко, перелогинься!
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21.10.2020 22:08 Ответить
Покажите страну, в которой ребята с улицы не пропускают в суд автозак с подозреваемым (Сомали не показывать).
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21.10.2020 21:01 Ответить
У нас тоже бузят(не Сомали).
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21.10.2020 21:04 Ответить
ты , чмо ватное, мыло с веревкой для себя приготовил?
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21.10.2020 21:08 Ответить
Не бузи.
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21.10.2020 21:30 Ответить
Бузят, но судам работу не блокируют.
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21.10.2020 21:09 Ответить
Покажите в какой нормальной стране столько времени держут в тюрьме без оглашения приговора.
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21.10.2020 21:06 Ответить
Они в сизо, не в тюрьме, это две большие разницы.
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21.10.2020 21:08 Ответить
Разници нет
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21.10.2020 21:09 Ответить
Разница огромная: в сизо с недавних пор ты даже можешь купить себе элитную камеру.
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21.10.2020 21:12 Ответить
З цієї точки зору, ви, мене удєлали в суху
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21.10.2020 21:15 Ответить
Хорошо, что вы понимаете иронию.
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21.10.2020 21:18 Ответить
разница всегда одна...на одессита ты не похож
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21.10.2020 21:10 Ответить
А это давний спор: две большие разницы - одесское или харьковское изобретение.
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21.10.2020 21:13 Ответить
белгород-это не харьков...хоть и близко от харькова (в километрах)
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21.10.2020 21:31 Ответить
а при чём здесь белгород? нет, на одессита ты явно не тянешь.
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21.10.2020 22:00 Ответить
лаптекопытное давай посиди в сизо хотя бы сутки кукарекать будешь урод зедебильский
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21.10.2020 21:21 Ответить
Ти усе поплутав, дурнику.
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21.10.2020 21:07 Ответить
та раху никто и не собирался показывать (сомали).там и мысль в голову не придет сопротивляться ментам.
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21.10.2020 21:09 Ответить
обычно менты реально защищают закон, и Сомали способны защитить, если кто нападет
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21.10.2020 21:11 Ответить
"менты реально защищают закон" . Дура семигранная, что ли?


Полиция открыла уголовное дело из-за столкновений под Шевченковским судом - Цензор.НЕТ 8861
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21.10.2020 21:27 Ответить
да,когда над ними такой же закон,как над остальными гражданами.а не обнуленое *****.
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21.10.2020 21:29 Ответить
А в Европе подозреваемых держат в тюрьмах годами?
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21.10.2020 21:42 Ответить
В сизо.
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21.10.2020 22:12 Ответить
Место лишения свободы называется тюрьмой.
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22.10.2020 08:49 Ответить
Есть разница между тюрьмой, колонией и сизо; погугли.
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22.10.2020 19:56 Ответить
Есть два понятия - свобода и тюрьма. Всё. Середины между ними нет.
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22.10.2020 19:58 Ответить
Есть третье понятие - ограничение свободы.
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22.10.2020 20:13 Ответить
Ограничение свободы называется тюрьмой. Эта тема уже обсуждалась на Цензоре когда их только арестовали. Проблема в лазееке в законе, который позволяет держать в СИЗО больше десяти дней без начала судебного процесса.
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22.10.2020 20:15 Ответить
А как там с законом сбитой лётчицы "день за два"?
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22.10.2020 20:17 Ответить
Вообщем ты поймал маньяка. Понятное дело что его нельзя отпускать. Он ведь снова кого-то убьет. Но ты знаешь что он маньяк - оттого суд можно начать. А тут суд начинать нельзя, вот приходится держать людей просто так.
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22.10.2020 20:16 Ответить
Их обвиняют не в чём-нибудь, а в убийстве, причём предполагается политический мотив. Отпусти на дом - их переправят за рубеж, что было уже в украинской практике неоднократно.
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22.10.2020 20:21 Ответить
Так нет проблем - передавай доказательства в суд и начинай суд. Но доказательств нет. И не будет. Всё делается чтобы максимально затянуть процесс. Его уже затянули сверх меры. Если бы у нас были бы нормальные законы, то их бы выпустили к прошлому Новому Году и вообще тема бы была закрыта. Но наша "Фемида" оказалась преступным кланом, где заказы сверху важнее духа закона.
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22.10.2020 20:23 Ответить
Понимаете обвинение это не просто "я считаю его виноватым" - это набор очевидных фактов, которые может рассмотреть судья. Вот оттого все эти разговоры "их обвиняют". Кто обвиняет? В том и дело, что никаких обвинений нет. А люди в тюрьме есть.
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22.10.2020 20:26 Ответить
Вообще страна где можно людей обвинять и держать в тюрьме без доказательств вины называется диктатурой. Оттого я писал на Цензоре, что Зеленский посадил своего первого мученика, когда арестовали Кузьменко.
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22.10.2020 20:29 Ответить
Как раз утверждение о том, что нет доказательств, является весьма сомнительным. Процесс затягивает, как это традиционно бывает, сторона обвиняемых, у которой нет "железных" алиби.
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22.10.2020 20:39 Ответить
Так где доказательства? Чекни диктатуру в словаре и поймешь что это именно оно. Грубая сила неограниченная никакими законами и правилами.
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22.10.2020 22:27 Ответить
В Италии или Германии все смутьяны лежали бы давно фейсом об асфальт! Стандарты Европы простые и надежные!
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21.10.2020 21:17 Ответить
Да прямо таки стандарты? Говно ты малолетнее скорее всего и Европы не знаешь. Попробовали бы полицаи в Германии вытворять то, что делают сабаковские мусора. Это только кажется, что европейцы нынче смирные. Цивилизованность западных стран состоит, кроме всего остального, и в том, что в полицию не берут всяких выродков, садистов, бандитов и рекетиров, не говоря уже о прокурорах и судьях. А в Украине ..?

Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під Шевченківським судом - Цензор.НЕТ 3710
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21.10.2020 21:36 Ответить
Цивилизованность мы видели месяц назад в США, когда сжигали участки и убивали полицейских. И это за наркоманов и преступников, а не тот беспредел что у нас.
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21.10.2020 21:41 Ответить
В Европе бы попросту сожгли суд со всеми этими беркутовцами и всем персоналом. Они такие добрые потому что верят власти. А у нас кто верит Авакову?
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21.10.2020 21:40 Ответить
Полиция открыла уголовное дело из-за столкновений под Шевченковским судом - Цензор.НЕТ 8775Против Порошенко и Парубия возбудили уголовное дело / УНИАН
Уголовное https://glavred.info/politics/gpu-protiv-poroshenko-i-ministra-finansov-marchenko-v-chem-podozrevayut-eks-prezidenta-i-chinovnika-poslednie-novosti-10208096.html дело против пятого президента Петра Порошенко возбудил Офис генпрокурора Украины - лидера Европейской солидарности и его соратников подозревают в подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году, сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.
"Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой...", - написал https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/3371503696259232 Кузьмин на своей странице в Facebook. 21.10.20
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21.10.2020 21:24 Ответить
Ну, если Ренат взялся, то суши лапти!
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21.10.2020 21:27 Ответить
Тут мєнтам треба не х@йню молоти язикомв, а проводити внутрішнє розслідування і відкривати кримінальні справи проти слідчих за фальшування кримінальної справи по факту вбивства Шеремета. Те, що вони самі брехливі паскуди, це одне, а от остаточна дискредитація залишків правоохоронної України таким веденням кримінальних справ - це вже державний злочин.
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21.10.2020 21:38 Ответить
Україна, як держава, є ліберастично-тоталітарною диктатурою азійського типу, яка навіть не дотягує до рівня Турецької Республіки!
То ж, як мінімум, ще двом поколінням туземців північного Причорномор'я прийдеться скнидіти у своїй замкненій на минулому культурі!
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21.10.2020 21:57 Ответить
 
 