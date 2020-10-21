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Новини Убивство Шеремета
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Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під Шевченківським судом

Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під Шевченківським судом

Через сутички під Шевченківським судом, де протестувальники перекрили виїзд автозаку з Антоненком, відкрили кримінальну справу за статтею про "втручання в діяльність працівника правоохоронного органу".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що група активістів заблокувала виїзд із території суду службового транспорту.

"Правоохоронці проводять з громадянами роз'яснювальну роботу, щоб відновити правопорядок та забезпечити безперешкодний проїзд службового автотранспорту", - сказано в повідомленні.

Крім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця" Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Під Шевченківським судом - сутички з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Покарання за цією статтею передбачає штраф до 1700 грн, або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 3 місяців.

21 жовтня Шевченківський районний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Під судом відбулися сутички, коли активісти заблокували виїзд від будівлі автозаку з Антоненком.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Автор: 

Нацполіція (15123) протест (2394) зіткнення (167) суд (11647) Шеремет (520) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+20
Після того як підозрюваного Андрія Антоненка вивезли до СІЗО попри опір протестувальників, активісти вирішили їхати до будинків генпрокурора Венедіктової та президента Зеленського
Про це повідомили на сторінці Руху опору капітуляції у Facebook.
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21.10.2020 20:55
+11
Ніхто не має права тримати людину без вироку суду в буцигарні стільки часу! Мають бути встановленні чіткі строки скільки є часу в прокурорів та суддів на доведення вини підозрюванного і це має бути термін не більше одного місяця. Якщодоказів не має людину по закінченню цього терміну мають звіьнити. Це дасть можливість краще працювати слідчим під час збору доказів. Інакше це тортури. А за тортури та зловживання владою має бути застосована кримінальна відповідальність до винних, які це роблять.
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21.10.2020 21:00
+9
дебилы снова доводят Украину до Майдана, а может и враги и делают это намеренно
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21.10.2020 20:56
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Після того як підозрюваного Андрія Антоненка вивезли до СІЗО попри опір протестувальників, активісти вирішили їхати до будинків генпрокурора Венедіктової та президента Зеленського
Про це повідомили на сторінці Руху опору капітуляції у Facebook.
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21.10.2020 20:55 Відповісти
новина на 21-40
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21.10.2020 20:56 Відповісти
дебилы снова доводят Украину до Майдана, а может и враги и делают это намеренно
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21.10.2020 20:56 Відповісти
Аваков дебил...(вдруг кто вольно начнет интерпретировать мой пост)
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21.10.2020 20:57 Відповісти
Ні аваков,ні бубочка(зєлєнскій) і іже с німі не являються дебілами апріорі. Вони є ВОРОГАМИ.
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21.10.2020 21:14 Відповісти
"дебіли" - це ти про зелену вихухоль і собакова?
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21.10.2020 20:58 Відповісти
саме так
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21.10.2020 21:04 Відповісти
як модно зараз називати - "гібридка" (дебілів з ворогами... )
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21.10.2020 20:59 Відповісти
авакян рюкзакович не зависит сам от себя , он зависит от рюкзаков и будет выполнять любые пожелания зебильной орды.
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21.10.2020 20:58 Відповісти
Гірше- він залежить й від залучення Вовки до приговору по Ріфмайстеру бєз суда да слєдствія...
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21.10.2020 21:00 Відповісти
Ніхто не має права тримати людину без вироку суду в буцигарні стільки часу! Мають бути встановленні чіткі строки скільки є часу в прокурорів та суддів на доведення вини підозрюванного і це має бути термін не більше одного місяця. Якщодоказів не має людину по закінченню цього терміну мають звіьнити. Це дасть можливість краще працювати слідчим під час збору доказів. Інакше це тортури. А за тортури та зловживання владою має бути застосована кримінальна відповідальність до винних, які це роблять.
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21.10.2020 21:00 Відповісти
Ну мы ж не знаем, реально ли Антоненко убийца или нет. Он может доказать, что он не причастен?
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21.10.2020 21:12 Відповісти
он это не обязан делать, а так то мы много чего не знаем
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21.10.2020 21:17 Відповісти
геращенко, перелогинься!
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21.10.2020 22:08 Відповісти
Покажите страну, в которой ребята с улицы не пропускают в суд автозак с подозреваемым (Сомали не показывать).
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21.10.2020 21:01 Відповісти
У нас тоже бузят(не Сомали).
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21.10.2020 21:04 Відповісти
ты , чмо ватное, мыло с веревкой для себя приготовил?
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21.10.2020 21:08 Відповісти
Не бузи.
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21.10.2020 21:30 Відповісти
Бузят, но судам работу не блокируют.
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21.10.2020 21:09 Відповісти
Покажите в какой нормальной стране столько времени держут в тюрьме без оглашения приговора.
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21.10.2020 21:06 Відповісти
Они в сизо, не в тюрьме, это две большие разницы.
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21.10.2020 21:08 Відповісти
Разници нет
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21.10.2020 21:09 Відповісти
Разница огромная: в сизо с недавних пор ты даже можешь купить себе элитную камеру.
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21.10.2020 21:12 Відповісти
З цієї точки зору, ви, мене удєлали в суху
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21.10.2020 21:15 Відповісти
Хорошо, что вы понимаете иронию.
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21.10.2020 21:18 Відповісти
разница всегда одна...на одессита ты не похож
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21.10.2020 21:10 Відповісти
А это давний спор: две большие разницы - одесское или харьковское изобретение.
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21.10.2020 21:13 Відповісти
белгород-это не харьков...хоть и близко от харькова (в километрах)
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21.10.2020 21:31 Відповісти
а при чём здесь белгород? нет, на одессита ты явно не тянешь.
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21.10.2020 22:00 Відповісти
лаптекопытное давай посиди в сизо хотя бы сутки кукарекать будешь урод зедебильский
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21.10.2020 21:21 Відповісти
Ти усе поплутав, дурнику.
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21.10.2020 21:07 Відповісти
та раху никто и не собирался показывать (сомали).там и мысль в голову не придет сопротивляться ментам.
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21.10.2020 21:09 Відповісти
обычно менты реально защищают закон, и Сомали способны защитить, если кто нападет
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21.10.2020 21:11 Відповісти
"менты реально защищают закон" . Дура семигранная, что ли?


Полиция открыла уголовное дело из-за столкновений под Шевченковским судом - Цензор.НЕТ 8861
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21.10.2020 21:27 Відповісти
да,когда над ними такой же закон,как над остальными гражданами.а не обнуленое *****.
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21.10.2020 21:29 Відповісти
А в Европе подозреваемых держат в тюрьмах годами?
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21.10.2020 21:42 Відповісти
В сизо.
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21.10.2020 22:12 Відповісти
Место лишения свободы называется тюрьмой.
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22.10.2020 08:49 Відповісти
Есть разница между тюрьмой, колонией и сизо; погугли.
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22.10.2020 19:56 Відповісти
Есть два понятия - свобода и тюрьма. Всё. Середины между ними нет.
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22.10.2020 19:58 Відповісти
Есть третье понятие - ограничение свободы.
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22.10.2020 20:13 Відповісти
Ограничение свободы называется тюрьмой. Эта тема уже обсуждалась на Цензоре когда их только арестовали. Проблема в лазееке в законе, который позволяет держать в СИЗО больше десяти дней без начала судебного процесса.
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22.10.2020 20:15 Відповісти
А как там с законом сбитой лётчицы "день за два"?
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22.10.2020 20:17 Відповісти
Вообщем ты поймал маньяка. Понятное дело что его нельзя отпускать. Он ведь снова кого-то убьет. Но ты знаешь что он маньяк - оттого суд можно начать. А тут суд начинать нельзя, вот приходится держать людей просто так.
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22.10.2020 20:16 Відповісти
Их обвиняют не в чём-нибудь, а в убийстве, причём предполагается политический мотив. Отпусти на дом - их переправят за рубеж, что было уже в украинской практике неоднократно.
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22.10.2020 20:21 Відповісти
Так нет проблем - передавай доказательства в суд и начинай суд. Но доказательств нет. И не будет. Всё делается чтобы максимально затянуть процесс. Его уже затянули сверх меры. Если бы у нас были бы нормальные законы, то их бы выпустили к прошлому Новому Году и вообще тема бы была закрыта. Но наша "Фемида" оказалась преступным кланом, где заказы сверху важнее духа закона.
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22.10.2020 20:23 Відповісти
Понимаете обвинение это не просто "я считаю его виноватым" - это набор очевидных фактов, которые может рассмотреть судья. Вот оттого все эти разговоры "их обвиняют". Кто обвиняет? В том и дело, что никаких обвинений нет. А люди в тюрьме есть.
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22.10.2020 20:26 Відповісти
Вообще страна где можно людей обвинять и держать в тюрьме без доказательств вины называется диктатурой. Оттого я писал на Цензоре, что Зеленский посадил своего первого мученика, когда арестовали Кузьменко.
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22.10.2020 20:29 Відповісти
Как раз утверждение о том, что нет доказательств, является весьма сомнительным. Процесс затягивает, как это традиционно бывает, сторона обвиняемых, у которой нет "железных" алиби.
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22.10.2020 20:39 Відповісти
Так где доказательства? Чекни диктатуру в словаре и поймешь что это именно оно. Грубая сила неограниченная никакими законами и правилами.
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22.10.2020 22:27 Відповісти
В Италии или Германии все смутьяны лежали бы давно фейсом об асфальт! Стандарты Европы простые и надежные!
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21.10.2020 21:17 Відповісти
Да прямо таки стандарты? Говно ты малолетнее скорее всего и Европы не знаешь. Попробовали бы полицаи в Германии вытворять то, что делают сабаковские мусора. Это только кажется, что европейцы нынче смирные. Цивилизованность западных стран состоит, кроме всего остального, и в том, что в полицию не берут всяких выродков, садистов, бандитов и рекетиров, не говоря уже о прокурорах и судьях. А в Украине ..?

Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під Шевченківським судом - Цензор.НЕТ 3710
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21.10.2020 21:36 Відповісти
Цивилизованность мы видели месяц назад в США, когда сжигали участки и убивали полицейских. И это за наркоманов и преступников, а не тот беспредел что у нас.
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21.10.2020 21:41 Відповісти
В Европе бы попросту сожгли суд со всеми этими беркутовцами и всем персоналом. Они такие добрые потому что верят власти. А у нас кто верит Авакову?
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21.10.2020 21:40 Відповісти
Полиция открыла уголовное дело из-за столкновений под Шевченковским судом - Цензор.НЕТ 8775Против Порошенко и Парубия возбудили уголовное дело / УНИАН
Уголовное https://glavred.info/politics/gpu-protiv-poroshenko-i-ministra-finansov-marchenko-v-chem-podozrevayut-eks-prezidenta-i-chinovnika-poslednie-novosti-10208096.html дело против пятого президента Петра Порошенко возбудил Офис генпрокурора Украины - лидера Европейской солидарности и его соратников подозревают в подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году, сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.
"Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой...", - написал https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/3371503696259232 Кузьмин на своей странице в Facebook. 21.10.20
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21.10.2020 21:24 Відповісти
Ну, если Ренат взялся, то суши лапти!
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21.10.2020 21:27 Відповісти
Тут мєнтам треба не х@йню молоти язикомв, а проводити внутрішнє розслідування і відкривати кримінальні справи проти слідчих за фальшування кримінальної справи по факту вбивства Шеремета. Те, що вони самі брехливі паскуди, це одне, а от остаточна дискредитація залишків правоохоронної України таким веденням кримінальних справ - це вже державний злочин.
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21.10.2020 21:38 Відповісти
Україна, як держава, є ліберастично-тоталітарною диктатурою азійського типу, яка навіть не дотягує до рівня Турецької Республіки!
То ж, як мінімум, ще двом поколінням туземців північного Причорномор'я прийдеться скнидіти у своїй замкненій на минулому культурі!
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21.10.2020 21:57 Відповісти
 
 