Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під Шевченківським судом
Через сутички під Шевченківським судом, де протестувальники перекрили виїзд автозаку з Антоненком, відкрили кримінальну справу за статтею про "втручання в діяльність працівника правоохоронного органу".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
У поліції зазначили, що група активістів заблокувала виїзд із території суду службового транспорту.
"Правоохоронці проводять з громадянами роз'яснювальну роботу, щоб відновити правопорядок та забезпечити безперешкодний проїзд службового автотранспорту", - сказано в повідомленні.
Крім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця" Кримінального кодексу України.
Покарання за цією статтею передбачає штраф до 1700 грн, або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 3 місяців.
21 жовтня Шевченківський районний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Під судом відбулися сутички, коли активісти заблокували виїзд від будівлі автозаку з Антоненком.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
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Про це повідомили на сторінці Руху опору капітуляції у Facebook.
Уголовное https://glavred.info/politics/gpu-protiv-poroshenko-i-ministra-finansov-marchenko-v-chem-podozrevayut-eks-prezidenta-i-chinovnika-poslednie-novosti-10208096.html дело против пятого президента Петра Порошенко возбудил Офис генпрокурора Украины - лидера Европейской солидарности и его соратников подозревают в подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году, сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.
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То ж, як мінімум, ще двом поколінням туземців північного Причорномор'я прийдеться скнидіти у своїй замкненій на минулому культурі!