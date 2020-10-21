Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під Шевченківським судом

Через сутички під Шевченківським судом, де протестувальники перекрили виїзд автозаку з Антоненком, відкрили кримінальну справу за статтею про "втручання в діяльність працівника правоохоронного органу".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що група активістів заблокувала виїзд із території суду службового транспорту.

"Правоохоронці проводять з громадянами роз'яснювальну роботу, щоб відновити правопорядок та забезпечити безперешкодний проїзд службового автотранспорту", - сказано в повідомленні.

Крім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця" Кримінального кодексу України.

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Покарання за цією статтею передбачає штраф до 1700 грн, або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 3 місяців.

21 жовтня Шевченківський районний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Під судом відбулися сутички, коли активісти заблокували виїзд від будівлі автозаку з Антоненком.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.