УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8402 відвідувача онлайн
Новини Відео Убивство Шеремета
26 750 131

Під Шевченківським судом - сутички з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції під Шевченківським райсудом у Києві намагалися перешкодити вивезти арештованого обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти вступали в перепалки і билися з поліцією, кидалися на машини.

Дивіться також: Антоненкові продовжили арешт на 2 місяці. ВIДЕО

Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 01
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 02
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 03
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 04


Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 05
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 06
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 07
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 08

Читайте також: Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова

Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 09
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 10
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 11
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 12

Хтось застосовував димові шашки і сльозогінний газ.

Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 13
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 14

Читайте також: Британський військовий експерт Грант - Авакову: Справу проти Антоненка про вбивство Шеремета потрібно закрити через відсутність реальних доказів

Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 15
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 16
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 17
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 18
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 19

Поки дорога була перекрита, трамваї зупинилися.

Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 20
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 21
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 22

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: прокурор хоче допитати 263 свідків

Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 23


Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 24
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 25
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 26

Водночас, як повідомив кореспондент Цензор.НЕТ, нікого не затримали.

Після того, як машина з Антоненко проїхала, загострення пристрастей спало. Люди почали розходитися.

За інформацією нашого кореспондента, мінімум одній людині знадобилася допомога медиків - на місце приїхала машина швидкої допомоги.

Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 27
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 28
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією 29
Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненкові до 19 грудня. Під будівлею під час засідання зібралися противники арешту Антоненка, які планували блокувати можливість виїхати.

Автор: 

Київ (19457) Нацполіція (15163) Антоненко Андрій (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+61
Менты не лезте это вам не Беларусь
показати весь коментар
21.10.2020 19:55
+44
Короче, полиция в Украине это самое настоящее д-мо.
показати весь коментар
21.10.2020 19:56
+37
Зєлю геть? Дострокові?
показати весь коментар
21.10.2020 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
зеля, бросай дурь.. дурить.. звони чорту-авакову - миркуйте, как будете извиняться перед Антоненко и патриотами Украины, если и дальше хотите жить.. в Украине.. хотя бы чисто для сохранения своего разжиревшего фэйса..
показати весь коментар
21.10.2020 20:58 Відповісти
я так понимаю нацкорпуса правого сектора и свободы не было и не будет ее все устраивает?учитывая численость этих организаций массовость поддержка была бы не хилая но им какаяразница
показати весь коментар
21.10.2020 20:58 Відповісти
..А ПЕСики ..Матьківщина і т.д . там були ?
показати весь коментар
21.10.2020 21:14 Відповісти
Они на зарплате.

По расписанию только хождение с факелами и вышиванки. Остальное по предоплате.
показати весь коментар
21.10.2020 22:56 Відповісти
https://censor.net/ru/n3224727
показати весь коментар
22.10.2020 04:02 Відповісти
Трамваи какие старые. Неприлично такие по столицы гонять. Подлежат списанию!
показати весь коментар
21.10.2020 21:15 Відповісти
https://twitter.com/RightRadicalNeo
https://twitter.com/RightRadicalNeo

Nацик Степанович Скажений

@RightRadicalNeo

·https://twitter.com/RightRadicalNeo/status/1318953778272456708 1 ч

Сьогодні ми вкотре бачимо - якщо є "замовлення згори", то ні закони України, ні бойові заслуги перед Батьківщиною, ні державні нагороди, ні здоровий глузд не мають значення. Судді просто відпрацьовують наказ Венедіктової по посадці патріотів.
показати весь коментар
21.10.2020 21:17 Відповісти
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією - Цензор.НЕТ 6682 https://censor.net/ru/user/213923 Пан , наверно гонит , у моего соседа угнали машину , пока сами не нашли , никто не шевелился ну про краденые мобилы , ноуты , я вообще молчу , даже при наличие камер наблюдения , ответ мусаров , да шо мы туда поедем , вопрос , а кто должен ехать ..... Пока сам не начнешь шевелиться , подмазывать и т.д. , справи у мусаров не идут А УК это прайс -лист
показати весь коментар
21.10.2020 21:28 Відповісти
Зебилов на нари!
показати весь коментар
21.10.2020 21:39 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Riffa оставили под арестом
Пока вся страна не встанет-его не выпустят! Сотни активистов сегодня напористо весь день провели около суда. Результата нет
100 слова уже не действуют
показати весь коментар
21.10.2020 21:58 Відповісти
ЗЕлене лайно ********** людей до Майдану
показати весь коментар
21.10.2020 22:17 Відповісти
Поломойський виконує замовлення пуйла. Чи скоріше наказ. А як ви хотіли?... Тут тільки так.
показати весь коментар
21.10.2020 23:37 Відповісти
Треба не Майдан, а узгоджений кандидат на дострокові президентські.
показати весь коментар
22.10.2020 07:41 Відповісти
Градус растет.

Так, глядишь, наконец не наклейки и плакатики в ход пойдут, а то, что действительно необходимо для свержения узурпатора ЗЕ и его прихвостней.
показати весь коментар
21.10.2020 22:49 Відповісти
Засмотрим.
показати весь коментар
22.10.2020 00:14 Відповісти
а где шины и молотов?
показати весь коментар
22.10.2020 00:32 Відповісти
очень важно понять , что мразь не зеля или петя или янык... это всё разные лики одной мрази поимени олигархат....
показати весь коментар
22.10.2020 00:34 Відповісти
Що ти несеш ? Який Пєтя ? Не став Порошенка в один ряд з януковичем та вашим зе .
показати весь коментар
22.10.2020 03:04 Відповісти
А давай ты не будешь мне говорить кого куда ставить, а я не скажу тебе куда идти. Что делал петя в Вене в апреле 14-го ? Кто открывал офшоры в день "коридора смерти " под Иловайском, слил Дебальцево уже после подписания соглашений и сдал ДАП ? петю не в ряд, а к стенке надо ставить.
показати весь коментар
22.10.2020 10:29 Відповісти
Ти тупий чи провокатор ? Яке відношення маєш до Іловайська чи Дебальцево ?
показати весь коментар
22.10.2020 15:30 Відповісти
Я тебя куда послал ? А ты куда пришёл ?
показати весь коментар
22.10.2020 17:00 Відповісти
И то правда. Сравни Пэтю с клоном и шапкокрадом. Его нужно сравнивать с Ахметовым, Коломойским.... и им подобными, которые грабили Украину с первых дней незалежности, планомерно, системно, по-взрослому...
показати весь коментар
22.10.2020 10:31 Відповісти
Шлагбаум , йди в спам !
показати весь коментар
22.10.2020 21:26 Відповісти
У вашій Моцкві
показати весь коментар
22.10.2020 08:03 Відповісти
Мєнти завжди будуть виконувати накази влади, реформовані чи ні, бо вони - ланцюгові пси. Якщо ви захопите владу, то ці мєнти будуть працювати на вас. Так воно працює.
показати весь коментар
22.10.2020 05:56 Відповісти
Это не Антоненко это пересичных сажают. Защитим себя от влады. Забрать полномочия у свиней корыта передать в громады дальше видно будет.
показати весь коментар
22.10.2020 08:07 Відповісти
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа
("Щука", Л.Глібов)
показати весь коментар
22.10.2020 10:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 