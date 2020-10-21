Під Шевченківським судом - сутички з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учасники акції під Шевченківським райсудом у Києві намагалися перешкодити вивезти арештованого обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Активісти вступали в перепалки і билися з поліцією, кидалися на машини.
Хтось застосовував димові шашки і сльозогінний газ.
Поки дорога була перекрита, трамваї зупинилися.
Водночас, як повідомив кореспондент Цензор.НЕТ, нікого не затримали.
Після того, як машина з Антоненко проїхала, загострення пристрастей спало. Люди почали розходитися.
За інформацією нашого кореспондента, мінімум одній людині знадобилася допомога медиків - на місце приїхала машина швидкої допомоги.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненкові до 19 грудня. Під будівлею під час засідання зібралися противники арешту Антоненка, які планували блокувати можливість виїхати.
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Nацик Степанович Скажений
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Сьогодні ми вкотре бачимо - якщо є "замовлення згори", то ні закони України, ні бойові заслуги перед Батьківщиною, ні державні нагороди, ні здоровий глузд не мають значення. Судді просто відпрацьовують наказ Венедіктової по посадці патріотів.
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Riffa оставили под арестом
Пока вся страна не встанет-его не выпустят! Сотни активистов сегодня напористо весь день провели около суда. Результата нет
100 слова уже не действуют
Так, глядишь, наконец не наклейки и плакатики в ход пойдут, а то, что действительно необходимо для свержения узурпатора ЗЕ и его прихвостней.
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа
("Щука", Л.Глібов)