Під Шевченківським судом - сутички з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції під Шевченківським райсудом у Києві намагалися перешкодити вивезти арештованого обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти вступали в перепалки і билися з поліцією, кидалися на машини.

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Хтось застосовував димові шашки і сльозогінний газ.





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Поки дорога була перекрита, трамваї зупинилися.







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Водночас, як повідомив кореспондент Цензор.НЕТ, нікого не затримали.

Після того, як машина з Антоненко проїхала, загострення пристрастей спало. Люди почали розходитися.

За інформацією нашого кореспондента, мінімум одній людині знадобилася допомога медиків - на місце приїхала машина швидкої допомоги.







Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненкові до 19 грудня. Під будівлею під час засідання зібралися противники арешту Антоненка, які планували блокувати можливість виїхати.