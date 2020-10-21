Антоненкові продовжили арешт на 2 місяці. ВIДЕО

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненкові до 19 грудня.

Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокати просили відпустити Антоненка з-під варти. Але суддя задовольнила клопотання прокуратури, залишивши його під арештом ще на 60 діб.

Також суд продовжив запобіжний захід двом іншим підозрюваним. Юлію Кузьменко залишили під домашнім арештом з електронним браслетом, а Яну Дугарь залишили під заставою.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.