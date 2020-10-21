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Новини Убивство Шеремета
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Антоненкові продовжили арешт на 2 місяці. ВIДЕО

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненкові до 19 грудня.

Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокати просили відпустити Антоненка з-під варти. Але суддя задовольнила клопотання прокуратури, залишивши його під арештом ще на 60 діб.

Також суд продовжив запобіжний захід двом іншим підозрюваним. Юлію Кузьменко залишили під домашнім арештом з електронним браслетом, а Яну Дугарь залишили під заставою.

Дивіться також: Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Автор: 

арешт (2520) суд (11646) Шеремет (520) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+34
Бєспрєдєл зеленської влади...
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21.10.2020 19:51
+29
Даагіє зєбіли! Ми ідьом в Європу, в направлєнії мацкви.

Антоненко продлили арест на 2 месяца - Цензор.НЕТ 5068
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21.10.2020 19:55
+18
а в это время Мертвечук(призывающий и уничтожающий Украину) собирает шабаши
уничтожает крини об украинских патриотах
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21.10.2020 20:02
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Бєспрєдєл зеленської влади...
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21.10.2020 19:51 Відповісти
Антимайданний
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21.10.2020 20:14 Відповісти
Це поЗвоночне кривосудіє бєніной макаки, яке може привести знов до Майдану і тоді вже процапова сволота стикнеться не лише з людьми з фанерними щитами...
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21.10.2020 20:16 Відповісти
мародеРину зелЮ и его банду гнать
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21.10.2020 19:52 Відповісти
Какие у суда доказательства для вынесения такого решения ?Если Антоненко оправдают то суд можно до фундамента разобрать компенсировав таким способом моральный ущерб народа Украины ?
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21.10.2020 19:53 Відповісти
_Разбирай, тварям в мантиях насрать, это не их дома. Преступление против обвиняемых и Уураины не здание совершило.
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21.10.2020 20:49 Відповісти
Активісти суд вже заблокували ?
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21.10.2020 19:55 Відповісти
Даагіє зєбіли! Ми ідьом в Європу, в направлєнії мацкви.

Антоненко продлили арест на 2 месяца - Цензор.НЕТ 5068
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21.10.2020 19:55 Відповісти
Я думав,що самим уйо*іщним президентом був овощ,помилявся....
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21.10.2020 20:03 Відповісти
А я думав що українці в своїй масі мудрий нарід, теж помилився.
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21.10.2020 22:28 Відповісти
Відсотків 80 - бидло.
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21.10.2020 23:20 Відповісти
чому гандона немає на цій пустій макітрі?
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21.10.2020 20:10 Відповісти
лол дарагой зеленман ильич
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21.10.2020 20:45 Відповісти
Твари
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21.10.2020 20:02 Відповісти
а в это время Мертвечук(призывающий и уничтожающий Украину) собирает шабаши
уничтожает крини об украинских патриотах
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21.10.2020 20:02 Відповісти
ему не дали выступить в Николаеве
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21.10.2020 20:04 Відповісти
Самое страшное, что на эти шабаши кто то ходит.
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21.10.2020 20:04 Відповісти
отвечать придется рано или поздно зеле и авакову за это беззаконие
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21.10.2020 20:05 Відповісти
Про совесть молчу, у этих тварей её отродясь не было.
Но хоть инстинкт самосохранения должен остаться у тварей?
Или считают себя бессмертными?!
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21.10.2020 20:05 Відповісти
Валить мразей!
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21.10.2020 20:08 Відповісти
краще 10-кратну дозу ковіда в горлянку насипати
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21.10.2020 20:11 Відповісти
Источник сообщил о "минировании" Кремлевского дворца
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21.10.2020 20:10 Відповісти
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21.10.2020 20:18 Відповісти
Держати і не пущати. Схоже, що тільки СПЧЄ поставить остаточну крапку, або щось схоже на Майдан. Брифінг давив на слідство, давить і на суд.
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21.10.2020 20:16 Відповісти
ПАДЕНИЕ САМОЛЕТОВ В УКРАИНЕ. ВИНОВЕН ЗЕЛЕНСКИЙ.
Причина 1. ДИверсия той тер.страны, которая существует и выделяет деньги на такие провокации.Чтобы не было армии в украине. Это называется технология "захвата без единого патрона" - нае.ать и обмануть всех что армия в украине не нужна. И такими диверсиями начиная со львова 2001м до 2014го и теперь с 2020 снова.Нужно наоборот требовать больше и лучше готовить пилотов и армию.Зеленский своей бесхребетностью провоцирует на такие на него нажимания проблемами. Кровавый зеленский программирует украину на будущие войны, потому что не пытается наказать агрессора за нападение(еще и турцию этот кровавый ублюдок уже СЕГОДНЯ эта зеленая проститутка СОБЛАЗНЯЕТ на нападение, потому что не делает пво на вильхах200,горлицю, сокол-200, гром-2, оплот.. на полностью украинских составляющих - хотя бы по пару штук, экономит на РАЗРАБОТКУ самого главного деньги).
Причина 2. За последние 4 года на обновление моторов и модернизацию леталок было потрачено 1.6 млрд грн.
Только ковидных денег на дороги было направлено 35 млрд в 2020 году, всех 113 млрд на дороги в 2020.1км дороги стоит украине 6млн$,10% стоят машины, 10% зарплаты, 60% материалы - песок, смола и затвердитель(2+тонны песка и смолы стоит 4млн, это до 2000$ за кг песка со смолой с затвердителем).Где ниокры по разработкам золотого асфальта или затвердителя за тысячи долларов за кг.
-Где новые двигатели аи-28 и аи-9500 для ремоторизации. Жирный ублюдок ивченко с ивченко прогресс виновен в старости двигателей, так как зажирел и просит 100$ млн за разработку новой версии двигателя, хотя там работы на 100000 максимум.Зеленский виновен что не требует разработок новых экономичных и более надежных версий и удешевленных через массовое производство авиа-двигателей.
-Где датчики качества топлива, разработанные укранскими НИИ, чтобы пилот видел на каком дерьме он собирается лететь.
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21.10.2020 21:59 Відповісти
Ну вот скажите, почему этому убогому еврейскому мальчику ВСЕ сходит с рук?!! За все свои зашквары, проколы и хамство Бог (а ОН един!) должен был сделать из него черепаху. Ан, нет! Опять пронесло!
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21.10.2020 20:16 Відповісти
Бога нет... Он умер.
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21.10.2020 20:19 Відповісти
Іван Гонта знав рецепт боротьби з цією хворобою.
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21.10.2020 20:36 Відповісти
И Зализняк.
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21.10.2020 20:50 Відповісти
Биржа труда-монополист, которая гарантирует от 200т$ через 10 лет.
В украине есть биржа труда, которая гарантирует заработок 200т$. Нужно поучиться 5 лет на болотном одном институте.Туда отбираются и приходят только самые отборные существа с низким уровнем чести и достоинства со всей украины, ведь бабло не воняет. Постоять в очереди пару лет, пока украине не накопит какой-то интерес, который тут же можно продать. Вместо с собой и работой на такую же херь в парашке. ТАкже иногда нужно делать бурную имитацию полезности обществу, показывать какие они полезные,особенно когда некоторое время не было никаких бурных имитаций для сми. В этой бирже труда ОЧЕРЕДЬ на 5-10лет вперед по продаже интересов украины. Называется это биржа предательства с очередью предалетей на 10 лет вперед спу.
Также к перечню заработков есть уничтожение экономики, деиндустриализация и тп виды деятельности. Пользуясь возможностями, которыми наделены законами, они ищут прибыльные предприятия, чтобы их отрейдерить и перепродать за огромные суммы таким же шнырям как и они. Вот это их основные виды деятельности этой биржи труда.
Также в число входит оседлание новых модных трендов в криминалитете, например торговля детскими запчастями. Они сразу становятся лучше всех криминалов, убивают и защищают всех кто мешает им, например волонтеров, которые занялись расследованием пропажи детей чисто чекисткими способами, чтобы доказательств не было- ведь нахера зачем учились для этого в институте.
ТАкже придумывают схемы, чтобы отвести внимание общественности от себя, что это не они, а что-то другое, дети пропадают по других причинах и итд.Информационные спецоперации по отводу глаз итд. Итд.
Только дублирование функций, демонополизация криминала этой биржой труда может сломать эту схему.Тоесть много разных небольшие служб с перекрещиванием и дублированием обязанностей, которые контролируют друг друга и могут обвинять каждый по одним и тем же эпизодам.Где дешевле не заниматься криминалом, чем оплатить коррупцию в каждую из этих служб.
Отборному отрицательному отбору вообще нужно запретить плодить такой же отбор, чтобы они потом не самооправдывались что свое недопотомство отрицательников ведь кормить же как то надо.В паспорте их потомства должен быть пометка низшего отрицательного существа, которому запрещено занимать посады, жить в украине и тд.
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21.10.2020 22:00 Відповісти
Бога придумали вот такие клованы для того, чтобы лохов водить за нос.
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21.10.2020 23:23 Відповісти
Если ЗЕленский и Авакян объявили кого то из украинцев и патриотов преступниками - то карманный суд сделает все, что бы по приказу этих двух людей посадить ЛЮБОГО украинца! И не важно - закон, не закон, конституция не конституция...
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21.10.2020 20:18 Відповісти
Убийцы должны сидеть в тюрьме
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21.10.2020 20:23 Відповісти
А шариков в кублі, на ланцюгу.
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21.10.2020 20:33 Відповісти
Кацапы разными способами пытаются обмануть, убедить и нае.ать хахлов что они никакое вооружение не способны построить и принизить это любыми способами.
Но при этом хотят хахлов назад в кацапский имперский под имитацией коммунизма ссср. Потому что сами не могут без хахлов ничего построить.
1. Везде пытаются высмеять украинцев что они не способны строить средства вооружения.
2. Везде воют чтобы деньги тратились на школы-скорые-больницы, а не сначала на оружие для защиты этих школ-больниц, армию и защиту украины.Если такое видите -это профессор из теринститута тут вас изучает и обманывает.
3. Везде засылаются диверсанты для уничтожения производственных цепочек.Таких как лебедев и уруский, который все пытается сделать реформы разделения укроборонпрома чтобы их возглавили чекисты и все развалили.Например, отрк Гром-2 строго контролируется чекистами, чтобы украина не заимела его - потому нужно процессы ставить в сми и общественно контролировать шаг за шагом, иначе украина не получит гром-2.
4. Постоянно устраивают катастрофы самолетов, стрельб по израильским самолетах и тд.Чтобы сломать волю к сопротивлению и убедить что в украине ничего не могут и все плохо.
Потому ъ ложите на лживых свинособак. Тихой сапой строить свое.Не взирая ни на какие завывания лживых свинособак. Потому что украина в сср ничего своего не строила, а была лишь в основном производителем запчастей к вооружениям, которые собирались преимущественно в парашке. Даже самолеты ан были на 60% из парашки.
В украине уже импортозамещено больше чем при ссср производилось - рсзо, бтры, вертолеты не строились в украине при ссср, а тем более с полным производственным циклом в украине. Так что не нужно вестись на кацапскую ложь.
Ломите всех кто пытается разными обманами вас убедить что вы ни на что не годны.Всех кто пытается высмеять украинкое вооружение, оно не должно быть сразу инопланетное, а сначала повторить советское и импортозаместить, а потом улучшить ттх - не все сразу - это кацапы любят высмеивать чтобы наеюать как только могут придумать. В парашке ничего лучше чем в ссср так и не смогли строить. Так что шлите лживых свинособатских рукожопов наъ.
НИКАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ УКРООБОРОНПРОМА ПРИ мутном зеленском с его ермаком и жидо-арахером.
какого хера происходит разделение укроборонрома, если никто не кроме чекистов этот процесс не форсирует(чтобы посадить у руля кластеров чекистов? для тихого развала или диверсии как с торможением выхода гром-2)При пете кластеризация не шла, а тут уруский и чекисты форсируют.Зебилу поъ, он вообще делает из украины тупую проститутку, значит форсируют чекисты, которые хотят через обман и ****** под видом реформы уничтожить то что есть.
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21.10.2020 22:01 Відповісти
Убийц надо найти, а не назначить ради пиара своих кривых душ.
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21.10.2020 20:25 Відповісти
Эта банда искать убийц Павла Шеремета не будет. Это не входит в их интересы. Вот обвинить в этом участников АТО и волонтёров -пожалуйста !
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21.10.2020 20:28 Відповісти
Год доказать не могут. Виновен - докажите. Не можете доказать - отпустите.
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21.10.2020 20:29 Відповісти
Если ОНО тупое от рождения , и диплом юриста ему папа по блату выписал , то откуда ему знать , что такое доказательство вины и призупция невиновности.
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21.10.2020 20:49 Відповісти
Тормоз, они это делают по злому умыслу, а не от дефицита кометентности.
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21.10.2020 20:52 Відповісти
Антоненкові продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 6009
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21.10.2020 20:43 Відповісти
Можно там дать зельцам залп чтобы ватные из 75% голосовали за зельцов,а не за мертветчука и подобное шобло. Чтобы зельцы отожрали голоса у ваты. А проукраинкая часть пусть за петю пхнет, чтобы зельцы не отжирали голоса у проукраинских.Тоесть вата из 75% лучше чтобы голосовали за зельцат нежели за мертветчуков и ко.За то что зельцы еще вреда сильного пока не принесли, хотя искали возможность.
На 2.5 недели
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21.10.2020 22:04 Відповісти
Нечего Ослу Оманскому не долго осталось времени , что бы ***** бабки полученные в Омане отрабатывать , очень интересно будет смотреть , когда тот же суд будет самому Зебилу аресты продлевать , а потом пожизненный срок влепит.
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21.10.2020 20:46 Відповісти
Зеленский предложив кацапам вернуть крым и свалить с донбаса сделал правильно. Ту отличную игру которую для турции с азербайджаном они разработали с инструментами ъла(тоже самое что ъло сделало на донбассе применено по армении, но с лучшим применением, потому что разрабатывали не руцкие дураки), ****** кацапов по всем направлениям.Даже кацапская ложь зашахована. И украина тут играет самую важную роль. Кацапы не могут дернуть на всю катушку против турции, потому что парашка зашахована украиной с ее полномасштабным наступлением. И чтобы развязать себе руки для полного рывка на кавказе ей нужно отдать крым и убраться с донбаса.
То что письковое что-то там промямлило это первый лепет на лоха. Нужно продолжать жарить парашку, потому что если заполыхает дагестан, поддерживаемый турцией и азербайджаном, парашке чтобы выстоять придется вернуть крым и свалить с донбасса.Уже пакистан шлет ядерные муслимские приветы, чтобы парашники не сильно рассчитывали на яо, потому что зашаховано пакистаном или под видом пакистана. Тоесть все муслимские страны могут выступить против парашки.И парашке придется свалить с крыма и донбасса.Потому что когда будет полыхать половина парашки, ей уже будет не до крыма и донбасса.Украина должна будет выступить, сжечь мацкву с имперастами, и занять всю европейскую часть парашки, чтобы она не отошла турции.Это долг украины для блага кацапов -выловить для суда всех имперастов типа прохашки-жириновского, а кацапских рабов оставить служить украинцам.

Арах
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21.10.2020 22:02 Відповісти
Мало нам своих ватников , так еще и угрофинских ватников предлагаешь забрать , при чем их при этом больше чем нас . Вы блин как кацапы один в один , те то же не хрена не могут дать толку тому , что есть , но им все мало , мало , мало .......
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22.10.2020 07:20 Відповісти
Ніхто не має права тримати людину без вироку суду в буцигарні стільки часу! Мають бути встановленні чіткі строки скільки є часу в прокурорів та суддів на доведення вини підозрюванного і це має бути термін не більше одного місяця. Якщодоказів не має людину по закінченню цього терміну мають звіьнити. Це дасть можливість краще працювати слідчим під час збору доказів. Інакше це тортури. А за тортури та зловживання владою має бути застосована кримінальна відповідальність до винних, які це роблять.
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21.10.2020 20:49 Відповісти
Наступна революція займеться суддями, які всі стануть підсудними, а вироки щодо них будуть прийматися швидко.
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21.10.2020 20:53 Відповісти
Что такое система берлоговых конфликтов по периметру.И как можно управлять кровью лохов политикой за берлогой.
За слова "завершення вийны на донбаси" нужно садить как в германии за слова хайл гитлар.
Слова "завершення вийны на донбаси" это форма кацапского нападения,агрессии.
Схема нападения парашки, которая выстроена на схеме стремления "завершення вийны на донбаси" есть ни чем иным как нападение, агрессия.ЗА ТАКОЕ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ. Это слова схемы нападения от парашки.И кто это мантрит есть кацапским агентом.
Всем извесны схемы парашки когда под видом якобы хорошего парашка еще 100 лет назад научилась нападать.По хорошиям якобы словам выстелена дорога в ад. Все это дерьмо которое несет элементы таких схем должны садиться по 111 за зраду на держ посаде.
Что такое берлога медведя, которая защищена кровью лохов, которые ведутся на слова о "братстве". Как только какой-то зверь приближается, медведь начинает поджигать жертву в ловушке берлоги.И таким образом отгоняет всех кто с какими целями приближается.
ЕС ждет то же самое, их страны будут выстроены в такие конфликтные порядки, где по команде из кремля начинается война и пожар. Например карабахский конфликт специально был создан чтобы держать юг под конролем еще 100 лет назад лениным и потом сталиным. Тоесть всякие попытки разрешить конфликт карабаха парашка всячески уничтожала, вплоть до расстрела примирителей в парламенте армении в 10х годах недавно. КАЦАПЫ УБИВАЛИ И БУДУТ УБИВАТЬ В ПАРЛАМЕНТАХ чехий, венгрий, австрий лишь бы не допустить разрешения созданных ими конфликтых схем.Мир невозможен, лишь имитация.
Парашка раздувает и поддерживает замирение или имитацию перемирия, а за реальное перемирие расстреливает как в парламенте армении. Зеленский работает как раз на замирение имитация для популизма, а реальное перемирие, которое заключается в полной победе, капитулирует.
Система конфликтов(приднестровье, карабах...сегодняшних вчерашних и будущих, которые сегодня даже не подозревают что у них может быть война ) по периферии парашки есть берлога медведя, которая защищает парашку еще на подходах. Схемы построены так что никто не может добиться мира, который разрешен на 100% лишь имитация мира на время для поджигания в нужный для парашки момент. Без уничтожения парашки это не возможно разрешить - кацапы не дадут. А чтобы уничтожить парашку нужно наоборот поддерживать войну, потому что это очень вредит выстроенными кацапами схемами. Парашка зажигает подзатухлый конфликт(например армения по команде из кремля обстреливает азербайджан чтобы снизить прокачку нефти и газа в турцию), вставая на сторону выгодную ей и поджигает войну на этом место против того кто к берлоге наблизился. ЖЕртва своей кровью и огнем защищает даже не медведя, а берлогу. И чем дальше в ес, берлога будет больше и конфликтов будет больше - чтобы они хорошо ложились в систему защиты берлоги. Кровь жертв конфликтов используется для защиты берлоги. Парашка кровь конфликтов использует для своей политики и своих интересов. Лохи сливают свою кровь в интересах парашки.
НАпример если австрия или чехия или венгрия или англия, германия, франция будут выстроена в такие конфликтные порядки, выгодны парашке, которая умеет поджигать такие конфликты.А также умеет раскручивать мир или примирение через своих консерв(о партии войны и прочие мантры) в стороне выгодной ей.Тоесть кровь лохов в подожженном конфликте как их сильно хотения примириться будет использоваться с интересах парашки- парашка купленной пропагандой(с популярным популизмом о мире встроенный в эту схему системы конфликтов используется по полной) в выгодный для нее момент будет склонять к миру нужную сторону как в украине через дыравый рот зеленского, а с другой стороны поджигать.Войны и примирение таких как зе со своей мантрой о мире, используется парашкой в своих интересах.
Чем больше зеленский кричит о мире, тем он больше и больше помогает парашке ей и ее специально для этого выстроенной схеме.И заганяет украину в кольцо воен и проблем - становит ее на столетнюю тропу постоянного подпроливания крови. ПОСТОЯННОГО.. ЗЕленский словами мир и перемирие ЦЕМЕНТИРУЕТ КАЦАПСКУЮ СХЕМУ НА СОТНИ ЛЕТ как столетний карабахский конфликт созданный лениным-сталиным - зеленский самый кровавый черт за все время, никто так выстроенной схемой под видом мира и перемирия не цементировал донбасский конфликт на века.Зеленский худший враг украины.
Потому за слова "мир" нужно расстреливать - это пособники агрессора.
Начинаются такие схемы с раскрутки лжи о бандеровцах, карателях. О братьях,ложью с кацапским фирменным преувеличением о руцмире, а в реале используется для защиты парашки как горячая точка за счет слива крови лохов.
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21.10.2020 22:03 Відповісти
Подонки... Зебила уже мало наказывать одного. Сначало кодло...
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21.10.2020 21:51 Відповісти
Зеленский не понимает, что он теперь заложник антоненко.
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21.10.2020 21:55 Відповісти
Названия площадей независимости есть прямое провоцирование кацапов на нападение. так как они считают и отождествляют ссср и парашку как одно и тоже. Потому все слова названий независимости нужно переименовать в площади имени напоминания что парашку нужно обнулить.
Названия площадей независимости есть такая же провоцирование на нападение как слово сочитания "на украину" вместо "в". Это ложит под корку сознания парашника что "нужно напасть на украину", "нужно напасть на украину", каждое повторение "на" есть такой мантрой в мозгу кацапского имбецила.Словосочение "на украину" есть мантровое зазывание на захват и оно говорит что украинцы рабы парашников. За "на украине" нужно 2 года как германии за "хайгитляр".
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21.10.2020 22:04 Відповісти
"Одно из мнений следствия - это то, что заказчики и организаторы убийства Павла Шеремета именно так подбирали исполнителей убийства, чтобы ни у кого даже не могло возникнуть подозрение, что они могут быть причастны. Вы что? Они же герои! Именно в этом и заключается трагедия этой ситуации. Это преступление, по мнению наших специалистов, является наиболее тщательно подготовленным за всю историю независимой Украины, - заявил в эфире "Апостроф TV" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко".
Т.е. кто заказчики ваши "специалисты" установить не могут, зато могут определить ход их мыслей?! Где железобетонная доказательная база?! Выпустите невиновных, негодяи! Поднимите, уже веки этой Фемиде!
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21.10.2020 22:00 Відповісти
Їхня залізобетонна доказова база - це коли наполовину єврею Антоненку шиють захоплення ідеалами арійської раси)))
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21.10.2020 22:38 Відповісти
У мусоров нет улик против Антоненко, но ему продлевают арест на 2 месяца - это как такое может быть?! Или ***** приказало посадить хоть одного АТОшника, а зелетварь выполняет его хотелку?
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21.10.2020 22:36 Відповісти
Рифа жалко.

А ЗЕ с Аваковым молодцы - идут до конца, как Янык с Захарченко.
Это очень хорошо - они сами себя в глухой угол загнали. И спрыгнуть уже не выйдет даже, если Рифа выпустят.
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21.10.2020 23:01 Відповісти
 
 