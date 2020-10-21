Антоненко продлили арест на 2 месяца. ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко до 19 декабря.

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Адвокаты просили отпустить Антоненко из-под стражи. Но судья удовлетворила ходатайство прокуратуры, оставив его под арестом еще на 60 суток.

Также суд продлил меру пресечения двум другим подозреваемым. Юлию Кузьменко оставили под домашним арестом с электронным браслетом, а Яну Дугарь оставили под залогом.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

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В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.