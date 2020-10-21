Антоненко продлили арест на 2 месяца. ВИДЕО
Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко до 19 декабря.
Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
Адвокаты просили отпустить Антоненко из-под стражи. Но судья удовлетворила ходатайство прокуратуры, оставив его под арестом еще на 60 суток.
Также суд продлил меру пресечения двум другим подозреваемым. Юлию Кузьменко оставили под домашним арестом с электронным браслетом, а Яну Дугарь оставили под залогом.
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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.
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В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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уничтожает крини об украинских патриотах
Но хоть инстинкт самосохранения должен остаться у тварей?
Или считают себя бессмертными?!
Причина 1. ДИверсия той тер.страны, которая существует и выделяет деньги на такие провокации.Чтобы не было армии в украине. Это называется технология "захвата без единого патрона" - нае.ать и обмануть всех что армия в украине не нужна. И такими диверсиями начиная со львова 2001м до 2014го и теперь с 2020 снова.Нужно наоборот требовать больше и лучше готовить пилотов и армию.Зеленский своей бесхребетностью провоцирует на такие на него нажимания проблемами. Кровавый зеленский программирует украину на будущие войны, потому что не пытается наказать агрессора за нападение(еще и турцию этот кровавый ублюдок уже СЕГОДНЯ эта зеленая проститутка СОБЛАЗНЯЕТ на нападение, потому что не делает пво на вильхах200,горлицю, сокол-200, гром-2, оплот.. на полностью украинских составляющих - хотя бы по пару штук, экономит на РАЗРАБОТКУ самого главного деньги).
Причина 2. За последние 4 года на обновление моторов и модернизацию леталок было потрачено 1.6 млрд грн.
Только ковидных денег на дороги было направлено 35 млрд в 2020 году, всех 113 млрд на дороги в 2020.1км дороги стоит украине 6млн$,10% стоят машины, 10% зарплаты, 60% материалы - песок, смола и затвердитель(2+тонны песка и смолы стоит 4млн, это до 2000$ за кг песка со смолой с затвердителем).Где ниокры по разработкам золотого асфальта или затвердителя за тысячи долларов за кг.
-Где новые двигатели аи-28 и аи-9500 для ремоторизации. Жирный ублюдок ивченко с ивченко прогресс виновен в старости двигателей, так как зажирел и просит 100$ млн за разработку новой версии двигателя, хотя там работы на 100000 максимум.Зеленский виновен что не требует разработок новых экономичных и более надежных версий и удешевленных через массовое производство авиа-двигателей.
-Где датчики качества топлива, разработанные укранскими НИИ, чтобы пилот видел на каком дерьме он собирается лететь.
В украине есть биржа труда, которая гарантирует заработок 200т$. Нужно поучиться 5 лет на болотном одном институте.Туда отбираются и приходят только самые отборные существа с низким уровнем чести и достоинства со всей украины, ведь бабло не воняет. Постоять в очереди пару лет, пока украине не накопит какой-то интерес, который тут же можно продать. Вместо с собой и работой на такую же херь в парашке. ТАкже иногда нужно делать бурную имитацию полезности обществу, показывать какие они полезные,особенно когда некоторое время не было никаких бурных имитаций для сми. В этой бирже труда ОЧЕРЕДЬ на 5-10лет вперед по продаже интересов украины. Называется это биржа предательства с очередью предалетей на 10 лет вперед спу.
Также к перечню заработков есть уничтожение экономики, деиндустриализация и тп виды деятельности. Пользуясь возможностями, которыми наделены законами, они ищут прибыльные предприятия, чтобы их отрейдерить и перепродать за огромные суммы таким же шнырям как и они. Вот это их основные виды деятельности этой биржи труда.
Также в число входит оседлание новых модных трендов в криминалитете, например торговля детскими запчастями. Они сразу становятся лучше всех криминалов, убивают и защищают всех кто мешает им, например волонтеров, которые занялись расследованием пропажи детей чисто чекисткими способами, чтобы доказательств не было- ведь нахера зачем учились для этого в институте.
ТАкже придумывают схемы, чтобы отвести внимание общественности от себя, что это не они, а что-то другое, дети пропадают по других причинах и итд.Информационные спецоперации по отводу глаз итд. Итд.
Только дублирование функций, демонополизация криминала этой биржой труда может сломать эту схему.Тоесть много разных небольшие служб с перекрещиванием и дублированием обязанностей, которые контролируют друг друга и могут обвинять каждый по одним и тем же эпизодам.Где дешевле не заниматься криминалом, чем оплатить коррупцию в каждую из этих служб.
Отборному отрицательному отбору вообще нужно запретить плодить такой же отбор, чтобы они потом не самооправдывались что свое недопотомство отрицательников ведь кормить же как то надо.В паспорте их потомства должен быть пометка низшего отрицательного существа, которому запрещено занимать посады, жить в украине и тд.
Но при этом хотят хахлов назад в кацапский имперский под имитацией коммунизма ссср. Потому что сами не могут без хахлов ничего построить.
1. Везде пытаются высмеять украинцев что они не способны строить средства вооружения.
2. Везде воют чтобы деньги тратились на школы-скорые-больницы, а не сначала на оружие для защиты этих школ-больниц, армию и защиту украины.Если такое видите -это профессор из теринститута тут вас изучает и обманывает.
3. Везде засылаются диверсанты для уничтожения производственных цепочек.Таких как лебедев и уруский, который все пытается сделать реформы разделения укроборонпрома чтобы их возглавили чекисты и все развалили.Например, отрк Гром-2 строго контролируется чекистами, чтобы украина не заимела его - потому нужно процессы ставить в сми и общественно контролировать шаг за шагом, иначе украина не получит гром-2.
4. Постоянно устраивают катастрофы самолетов, стрельб по израильским самолетах и тд.Чтобы сломать волю к сопротивлению и убедить что в украине ничего не могут и все плохо.
Потому ъ ложите на лживых свинособак. Тихой сапой строить свое.Не взирая ни на какие завывания лживых свинособак. Потому что украина в сср ничего своего не строила, а была лишь в основном производителем запчастей к вооружениям, которые собирались преимущественно в парашке. Даже самолеты ан были на 60% из парашки.
В украине уже импортозамещено больше чем при ссср производилось - рсзо, бтры, вертолеты не строились в украине при ссср, а тем более с полным производственным циклом в украине. Так что не нужно вестись на кацапскую ложь.
Ломите всех кто пытается разными обманами вас убедить что вы ни на что не годны.Всех кто пытается высмеять украинкое вооружение, оно не должно быть сразу инопланетное, а сначала повторить советское и импортозаместить, а потом улучшить ттх - не все сразу - это кацапы любят высмеивать чтобы наеюать как только могут придумать. В парашке ничего лучше чем в ссср так и не смогли строить. Так что шлите лживых свинособатских рукожопов наъ.
НИКАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ УКРООБОРОНПРОМА ПРИ мутном зеленском с его ермаком и жидо-арахером.
какого хера происходит разделение укроборонрома, если никто не кроме чекистов этот процесс не форсирует(чтобы посадить у руля кластеров чекистов? для тихого развала или диверсии как с торможением выхода гром-2)При пете кластеризация не шла, а тут уруский и чекисты форсируют.Зебилу поъ, он вообще делает из украины тупую проститутку, значит форсируют чекисты, которые хотят через обман и ****** под видом реформы уничтожить то что есть.
На 2.5 недели
То что письковое что-то там промямлило это первый лепет на лоха. Нужно продолжать жарить парашку, потому что если заполыхает дагестан, поддерживаемый турцией и азербайджаном, парашке чтобы выстоять придется вернуть крым и свалить с донбасса.Уже пакистан шлет ядерные муслимские приветы, чтобы парашники не сильно рассчитывали на яо, потому что зашаховано пакистаном или под видом пакистана. Тоесть все муслимские страны могут выступить против парашки.И парашке придется свалить с крыма и донбасса.Потому что когда будет полыхать половина парашки, ей уже будет не до крыма и донбасса.Украина должна будет выступить, сжечь мацкву с имперастами, и занять всю европейскую часть парашки, чтобы она не отошла турции.Это долг украины для блага кацапов -выловить для суда всех имперастов типа прохашки-жириновского, а кацапских рабов оставить служить украинцам.
Арах
За слова "завершення вийны на донбаси" нужно садить как в германии за слова хайл гитлар.
Слова "завершення вийны на донбаси" это форма кацапского нападения,агрессии.
Схема нападения парашки, которая выстроена на схеме стремления "завершення вийны на донбаси" есть ни чем иным как нападение, агрессия.ЗА ТАКОЕ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ. Это слова схемы нападения от парашки.И кто это мантрит есть кацапским агентом.
Всем извесны схемы парашки когда под видом якобы хорошего парашка еще 100 лет назад научилась нападать.По хорошиям якобы словам выстелена дорога в ад. Все это дерьмо которое несет элементы таких схем должны садиться по 111 за зраду на держ посаде.
Что такое берлога медведя, которая защищена кровью лохов, которые ведутся на слова о "братстве". Как только какой-то зверь приближается, медведь начинает поджигать жертву в ловушке берлоги.И таким образом отгоняет всех кто с какими целями приближается.
ЕС ждет то же самое, их страны будут выстроены в такие конфликтные порядки, где по команде из кремля начинается война и пожар. Например карабахский конфликт специально был создан чтобы держать юг под конролем еще 100 лет назад лениным и потом сталиным. Тоесть всякие попытки разрешить конфликт карабаха парашка всячески уничтожала, вплоть до расстрела примирителей в парламенте армении в 10х годах недавно. КАЦАПЫ УБИВАЛИ И БУДУТ УБИВАТЬ В ПАРЛАМЕНТАХ чехий, венгрий, австрий лишь бы не допустить разрешения созданных ими конфликтых схем.Мир невозможен, лишь имитация.
Парашка раздувает и поддерживает замирение или имитацию перемирия, а за реальное перемирие расстреливает как в парламенте армении. Зеленский работает как раз на замирение имитация для популизма, а реальное перемирие, которое заключается в полной победе, капитулирует.
Система конфликтов(приднестровье, карабах...сегодняшних вчерашних и будущих, которые сегодня даже не подозревают что у них может быть война ) по периферии парашки есть берлога медведя, которая защищает парашку еще на подходах. Схемы построены так что никто не может добиться мира, который разрешен на 100% лишь имитация мира на время для поджигания в нужный для парашки момент. Без уничтожения парашки это не возможно разрешить - кацапы не дадут. А чтобы уничтожить парашку нужно наоборот поддерживать войну, потому что это очень вредит выстроенными кацапами схемами. Парашка зажигает подзатухлый конфликт(например армения по команде из кремля обстреливает азербайджан чтобы снизить прокачку нефти и газа в турцию), вставая на сторону выгодную ей и поджигает войну на этом место против того кто к берлоге наблизился. ЖЕртва своей кровью и огнем защищает даже не медведя, а берлогу. И чем дальше в ес, берлога будет больше и конфликтов будет больше - чтобы они хорошо ложились в систему защиты берлоги. Кровь жертв конфликтов используется для защиты берлоги. Парашка кровь конфликтов использует для своей политики и своих интересов. Лохи сливают свою кровь в интересах парашки.
НАпример если австрия или чехия или венгрия или англия, германия, франция будут выстроена в такие конфликтные порядки, выгодны парашке, которая умеет поджигать такие конфликты.А также умеет раскручивать мир или примирение через своих консерв(о партии войны и прочие мантры) в стороне выгодной ей.Тоесть кровь лохов в подожженном конфликте как их сильно хотения примириться будет использоваться с интересах парашки- парашка купленной пропагандой(с популярным популизмом о мире встроенный в эту схему системы конфликтов используется по полной) в выгодный для нее момент будет склонять к миру нужную сторону как в украине через дыравый рот зеленского, а с другой стороны поджигать.Войны и примирение таких как зе со своей мантрой о мире, используется парашкой в своих интересах.
Чем больше зеленский кричит о мире, тем он больше и больше помогает парашке ей и ее специально для этого выстроенной схеме.И заганяет украину в кольцо воен и проблем - становит ее на столетнюю тропу постоянного подпроливания крови. ПОСТОЯННОГО.. ЗЕленский словами мир и перемирие ЦЕМЕНТИРУЕТ КАЦАПСКУЮ СХЕМУ НА СОТНИ ЛЕТ как столетний карабахский конфликт созданный лениным-сталиным - зеленский самый кровавый черт за все время, никто так выстроенной схемой под видом мира и перемирия не цементировал донбасский конфликт на века.Зеленский худший враг украины.
Потому за слова "мир" нужно расстреливать - это пособники агрессора.
Начинаются такие схемы с раскрутки лжи о бандеровцах, карателях. О братьях,ложью с кацапским фирменным преувеличением о руцмире, а в реале используется для защиты парашки как горячая точка за счет слива крови лохов.
Названия площадей независимости есть такая же провоцирование на нападение как слово сочитания "на украину" вместо "в". Это ложит под корку сознания парашника что "нужно напасть на украину", "нужно напасть на украину", каждое повторение "на" есть такой мантрой в мозгу кацапского имбецила.Словосочение "на украину" есть мантровое зазывание на захват и оно говорит что украинцы рабы парашников. За "на украине" нужно 2 года как германии за "хайгитляр".
Т.е. кто заказчики ваши "специалисты" установить не могут, зато могут определить ход их мыслей?! Где железобетонная доказательная база?! Выпустите невиновных, негодяи! Поднимите, уже веки этой Фемиде!
А ЗЕ с Аваковым молодцы - идут до конца, как Янык с Захарченко.
Это очень хорошо - они сами себя в глухой угол загнали. И спрыгнуть уже не выйдет даже, если Рифа выпустят.