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Новости Видео Убийство Шеремета
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Под Шевченковским судом - столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции под Шевченковским райсудом в Киеве пытались помешать вывезти арестованного обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты вступали в перепалки и дрались с полицией, бросались на машины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Антоненко продлили арест на 2 месяца. ВИДЕО

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Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 03
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 04


Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 05
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 06
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 07
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 08

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Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 10
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 11
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 12

Кто-то применял дымовые шашки и слезоточивый газ.

Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 13
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 14

Также смотрите: Шевченковский суд продолжил рассмотрение по сути дела Шеремета без допуска корреспондентов. ФОТОрепортаж

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Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 16
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 17
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 18
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 19

Пока дорога была перекрыта, трамваи остановились.

Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 20
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 21
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 22

Читайте: Британский военный эксперт Грант - Авакову: Дело против Антоненко об убийстве Шеремета следует закрыть из-за отсутствия реальных доказательств

Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 23


Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 24
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 25
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 26

Также читайте: Дело Шеремета: прокурор хочет допросить 263 свидетелей

В то же время, как сообщил корреспондент Цензор.НЕТ, никого не задержали.

После того, как машина с Антоненко проехала, накал страстей спал. Люди начали расходиться.

По информации нашего корреспондента, минимум одному человеку понадобилась помощь медиков - на место приехала машина скорой помощи.

Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 27
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 28
Под Шевченковским судом - столкновения с полицией 29
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко до 19 декабря. Под зданием во время заседания собрались противники ареста Антоненко, которые планировали блокировать возможность выехать.

Автор: 

Киев (25513) Нацполиция (16458) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+61
Менты не лезте это вам не Беларусь
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21.10.2020 19:55
+44
Короче, полиция в Украине это самое настоящее д-мо.
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21.10.2020 19:56
+37
Зєлю геть? Дострокові?
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21.10.2020 19:57
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зеля, бросай дурь.. дурить.. звони чорту-авакову - миркуйте, как будете извиняться перед Антоненко и патриотами Украины, если и дальше хотите жить.. в Украине.. хотя бы чисто для сохранения своего разжиревшего фэйса..
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21.10.2020 20:58 Ответить
я так понимаю нацкорпуса правого сектора и свободы не было и не будет ее все устраивает?учитывая численость этих организаций массовость поддержка была бы не хилая но им какаяразница
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21.10.2020 20:58 Ответить
..А ПЕСики ..Матьківщина і т.д . там були ?
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21.10.2020 21:14 Ответить
Они на зарплате.

По расписанию только хождение с факелами и вышиванки. Остальное по предоплате.
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21.10.2020 22:56 Ответить
https://censor.net/ru/n3224727
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22.10.2020 04:02 Ответить
Трамваи какие старые. Неприлично такие по столицы гонять. Подлежат списанию!
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21.10.2020 21:15 Ответить
https://twitter.com/RightRadicalNeo
https://twitter.com/RightRadicalNeo

Nацик Степанович Скажений

@RightRadicalNeo

·https://twitter.com/RightRadicalNeo/status/1318953778272456708 1 ч

Сьогодні ми вкотре бачимо - якщо є "замовлення згори", то ні закони України, ні бойові заслуги перед Батьківщиною, ні державні нагороди, ні здоровий глузд не мають значення. Судді просто відпрацьовують наказ Венедіктової по посадці патріотів.
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21.10.2020 21:17 Ответить
Під Шевченківським судом - сутички з поліцією - Цензор.НЕТ 6682 https://censor.net/ru/user/213923 Пан , наверно гонит , у моего соседа угнали машину , пока сами не нашли , никто не шевелился ну про краденые мобилы , ноуты , я вообще молчу , даже при наличие камер наблюдения , ответ мусаров , да шо мы туда поедем , вопрос , а кто должен ехать ..... Пока сам не начнешь шевелиться , подмазывать и т.д. , справи у мусаров не идут А УК это прайс -лист
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21.10.2020 21:28 Ответить
Зебилов на нари!
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21.10.2020 21:39 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Riffa оставили под арестом
Пока вся страна не встанет-его не выпустят! Сотни активистов сегодня напористо весь день провели около суда. Результата нет
100 слова уже не действуют
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21.10.2020 21:58 Ответить
ЗЕлене лайно ********** людей до Майдану
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21.10.2020 22:17 Ответить
Поломойський виконує замовлення пуйла. Чи скоріше наказ. А як ви хотіли?... Тут тільки так.
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21.10.2020 23:37 Ответить
Треба не Майдан, а узгоджений кандидат на дострокові президентські.
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22.10.2020 07:41 Ответить
Градус растет.

Так, глядишь, наконец не наклейки и плакатики в ход пойдут, а то, что действительно необходимо для свержения узурпатора ЗЕ и его прихвостней.
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21.10.2020 22:49 Ответить
Засмотрим.
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22.10.2020 00:14 Ответить
а где шины и молотов?
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22.10.2020 00:32 Ответить
очень важно понять , что мразь не зеля или петя или янык... это всё разные лики одной мрази поимени олигархат....
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22.10.2020 00:34 Ответить
Що ти несеш ? Який Пєтя ? Не став Порошенка в один ряд з януковичем та вашим зе .
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22.10.2020 03:04 Ответить
А давай ты не будешь мне говорить кого куда ставить, а я не скажу тебе куда идти. Что делал петя в Вене в апреле 14-го ? Кто открывал офшоры в день "коридора смерти " под Иловайском, слил Дебальцево уже после подписания соглашений и сдал ДАП ? петю не в ряд, а к стенке надо ставить.
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22.10.2020 10:29 Ответить
Ти тупий чи провокатор ? Яке відношення маєш до Іловайська чи Дебальцево ?
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22.10.2020 15:30 Ответить
Я тебя куда послал ? А ты куда пришёл ?
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22.10.2020 17:00 Ответить
И то правда. Сравни Пэтю с клоном и шапкокрадом. Его нужно сравнивать с Ахметовым, Коломойским.... и им подобными, которые грабили Украину с первых дней незалежности, планомерно, системно, по-взрослому...
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22.10.2020 10:31 Ответить
Шлагбаум , йди в спам !
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22.10.2020 21:26 Ответить
У вашій Моцкві
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22.10.2020 08:03 Ответить
Мєнти завжди будуть виконувати накази влади, реформовані чи ні, бо вони - ланцюгові пси. Якщо ви захопите владу, то ці мєнти будуть працювати на вас. Так воно працює.
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22.10.2020 05:56 Ответить
Это не Антоненко это пересичных сажают. Защитим себя от влады. Забрать полномочия у свиней корыта передать в громады дальше видно будет.
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22.10.2020 08:07 Ответить
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа
("Щука", Л.Глібов)
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22.10.2020 10:05 Ответить
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