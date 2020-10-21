Под Шевченковским судом - столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Участники акции под Шевченковским райсудом в Киеве пытались помешать вывезти арестованного обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Активисты вступали в перепалки и дрались с полицией, бросались на машины.
Кто-то применял дымовые шашки и слезоточивый газ.
Пока дорога была перекрыта, трамваи остановились.
В то же время, как сообщил корреспондент Цензор.НЕТ, никого не задержали.
После того, как машина с Антоненко проехала, накал страстей спал. Люди начали расходиться.
По информации нашего корреспондента, минимум одному человеку понадобилась помощь медиков - на место приехала машина скорой помощи.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко до 19 декабря. Под зданием во время заседания собрались противники ареста Антоненко, которые планировали блокировать возможность выехать.
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Nацик Степанович Скажений
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Сьогодні ми вкотре бачимо - якщо є "замовлення згори", то ні закони України, ні бойові заслуги перед Батьківщиною, ні державні нагороди, ні здоровий глузд не мають значення. Судді просто відпрацьовують наказ Венедіктової по посадці патріотів.
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Riffa оставили под арестом
Пока вся страна не встанет-его не выпустят! Сотни активистов сегодня напористо весь день провели около суда. Результата нет
100 слова уже не действуют
Так, глядишь, наконец не наклейки и плакатики в ход пойдут, а то, что действительно необходимо для свержения узурпатора ЗЕ и его прихвостней.
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа
("Щука", Л.Глібов)