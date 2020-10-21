Под Шевченковским судом - столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции под Шевченковским райсудом в Киеве пытались помешать вывезти арестованного обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты вступали в перепалки и дрались с полицией, бросались на машины.

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Кто-то применял дымовые шашки и слезоточивый газ.





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Пока дорога была перекрыта, трамваи остановились.







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В то же время, как сообщил корреспондент Цензор.НЕТ, никого не задержали.

После того, как машина с Антоненко проехала, накал страстей спал. Люди начали расходиться.

По информации нашего корреспондента, минимум одному человеку понадобилась помощь медиков - на место приехала машина скорой помощи.







Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко до 19 декабря. Под зданием во время заседания собрались противники ареста Антоненко, которые планировали блокировать возможность выехать.