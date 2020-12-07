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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом. ФОТОрепортаж

Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом. ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд у понеділок, 7 грудня, розглянувши апеляцію на арешт фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, відмовив у зміні запобіжного заходу і залишив Антоненка під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Сьогодні, 7 грудня, Київський апеляційний суд розглянув скаргу захисту підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на два місяці до 19 грудня.

В результаті суд залишив без задоволення скаргу захисту та залишив Антоненка під вартою.

Тим часом, під будівлею суду триває акція протесту на підтримку Антоненка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги

Варто зазначити, що будівля суду і зал засідань взяті під посилену охорону правоохоронців.

Після закінчення засідання суду, правоохоронці за посилених заходів безпеки вивезли Антоненка з будівлі суду.

Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 01
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 02
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 03
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 04
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 05
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 06
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 07
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 08
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 09
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 10
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 11
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 12
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 13
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 14
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

Автор: 

арешт (2520) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+55
О как зебилы засунули языки в одно место. А что с 8 тысячами патриотов которых Порошенко посадил Зеля их выпустил уже? Лицемерные животные...
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07.12.2020 15:46
+45
Тут все зрозуміло: якщо Антоненка випустять, то авакова треба буде звільняти, а бубочку - виганяти.. Тому він фактично є заручником ситуації, коли його звинуватили перші особи держави, порушуючи усі норми верховенства права, а зараз "незалежний та неупереджений" суд не бажає бачити "нестиковок" слідства.
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07.12.2020 15:55
+35
Когда бьіл Вова малєнький
З курчавой головой..
А вьірос - тоже маленький
Плюгавенький, гнусавєнький,
Зєлений малорос
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07.12.2020 15:57
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О как зебилы засунули языки в одно место. А что с 8 тысячами патриотов которых Порошенко посадил Зеля их выпустил уже? Лицемерные животные...
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07.12.2020 15:46 Відповісти
Пєця за що маринує торнадівців? Бо вони знають, що Пєця - російський шпигун?
Зєля і Пєця - одна шобла російських шпигунів. А їх протистояння удаване, постановочне.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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07.12.2020 16:33 Відповісти
Ні Ваня-брехунчик, якраз Юля і Зеля шобло навіть не російських, а простих малороських стукачів.
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07.12.2020 16:53 Відповісти
пукнули-с? неудачно....
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07.12.2020 17:15 Відповісти
Ты главное вынюхивай...
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07.12.2020 17:46 Відповісти
Ваня, ты б побольше молчал, со своими дебильными умозаключениями не вылазил. Твой куцый умственный кругозор ограничен тремя вещами - 1. кругом шпыгуны и зрадныкы 2. Давай дострокови. 3. Кого обыраты и що робыты - там побачимо. Количество людей, которые на тебя еще как-то спокойно реагируют, стремительно движется к нулю.
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07.12.2020 17:51 Відповісти
як тільки спіймали цього найманого вбивцю Антоненко - дивним чином припинились всі теракти...
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07.12.2020 19:11 Відповісти
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом - Цензор.НЕТ 4226
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07.12.2020 15:53 Відповісти
Когда бьіл Вова малєнький
З курчавой головой..
А вьірос - тоже маленький
Плюгавенький, гнусавєнький,
Зєлений малорос
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07.12.2020 15:57 Відповісти
Зе - холуй рашистский ,рюкзаков - холуй 💩калопомойши
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07.12.2020 16:08 Відповісти
Цуцванг для ЗЕро-цуцванг,як не крути)))
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07.12.2020 15:54 Відповісти
ну цунгцванги ля ля ля
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07.12.2020 17:18 Відповісти
Тут все зрозуміло: якщо Антоненка випустять, то авакова треба буде звільняти, а бубочку - виганяти.. Тому він фактично є заручником ситуації, коли його звинуватили перші особи держави, порушуючи усі норми верховенства права, а зараз "незалежний та неупереджений" суд не бажає бачити "нестиковок" слідства.
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07.12.2020 15:55 Відповісти
Да бог с вами. У нас в стране возможно все что угодно. Даже если отпустят эту троицу, на мой взгляд невиновную, то и аваков при месте останется и нелох дальше будет "умные" вещи рассказывать, с поста президентского...
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07.12.2020 16:26 Відповісти
Эта формула работает и наоборот - не нах0дите ? Не пора ли выгнать авакова с бубочкой нах, коли они не освобождают невиновного
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07.12.2020 16:35 Відповісти
Мрази ублюдочные,сабаков подохни *****
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07.12.2020 15:55 Відповісти
Надо признать, , что "Аваков и Ко" научились фабриковать дела так, что с наскока не отобъешся.....
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07.12.2020 15:57 Відповісти
Не думаю, что сфабриковано филигранно. Все ж шито белыми нитками.
Скорее, дело в судьях, которым дана команда фас.
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07.12.2020 16:15 Відповісти
Это дело лучшая иллюстрация карманных судеек.
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07.12.2020 16:23 Відповісти
То есть, попросту говоря - беспредел?
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07.12.2020 20:19 Відповісти
Ну твари!
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07.12.2020 16:04 Відповісти
Идиоты, выпустите невинного человека, Бог всё видит и не избежать вам кары небесной.
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07.12.2020 16:05 Відповісти
Та не, сначала кара людская у етих тварей наступить должна
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07.12.2020 16:16 Відповісти
не сцыте чуваки,все нормально..все по "программе" -антоненко получит компенсацию, он в курсе)-просто нужно поцов судей, следователей,прокуроров -ВЫЧИСЛИТЬ) мы инопланетяне крышуем Антоненка).
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07.12.2020 16:12 Відповісти
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом - Цензор.НЕТ 1343
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07.12.2020 17:27 Відповісти
и тебя вылечим.
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07.12.2020 18:08 Відповісти
На два месяца до 19 декабря ?
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07.12.2020 16:21 Відповісти
навмисне відволікають процес, задля приховування справжніх злочинців
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07.12.2020 16:25 Відповісти
Дело висяк было три года. Пока Авакова петух в жопу не клюнул.
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07.12.2020 16:26 Відповісти
Зачем ты так про преЗЕдента? За него ж аж 73% голымсовало!
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07.12.2020 19:34 Відповісти
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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07.12.2020 16:30 Відповісти
о, кацапський засланець перднув...
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07.12.2020 16:34 Відповісти
Опять начал обращаться в первобытное состояние... Атавизм.
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07.12.2020 17:57 Відповісти
а ТЮлебібнутим і похолодання на загострення?
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07.12.2020 20:41 Відповісти
Треба бути безжальними до своїх ворогів і розправлятися за можливості а не співати про миролюбність та толерантність. І обов'язковий здоровий глузд - бо наприклад толерувати призначення колишнього головного мусора генпрокурором лише тому що це кум президента, це також державний злочин.
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07.12.2020 16:40 Відповісти
От тільки сьогодні стає зрозуміло, що Антоненко вони не випустять, а готують над ним судилище. Все обговорено і є домовленості засудити, а то їм перед Антоненко якось так, а от перед світом, що сказати? А там сприймають рішення суду як правду, бо порівнюють зі своїми судами. Тут бажання партнових і каламойських зійшлися.
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07.12.2020 16:56 Відповісти
плять! это пи*дец! сколько можно невиновного в тюрьме держать?!
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07.12.2020 17:34 Відповісти
Хочуть його використати, як запальничку для Третього Майдану
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07.12.2020 19:33 Відповісти
шлюхи в мантиях давно легализовали себя, как шлюх.. и отношение людей к этим блдм будет соответствующее их древнейшей профессии
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07.12.2020 17:43 Відповісти
А судьи кто? По ним самим нары плачут.
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07.12.2020 17:55 Відповісти
Тепер хоч зрозуміло, хто вбив Шеремета...
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07.12.2020 17:56 Відповісти
серьезно? и кто?
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07.12.2020 19:09 Відповісти
Українсько-російська влада з ізраїльськими паспортами.
А ви що подумали?
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07.12.2020 22:48 Відповісти
А я подумал, что передо мной - очередной идиот, и не ошибся. Ну, разве что может у вас доказательство ваших слов есть
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09.12.2020 09:15 Відповісти
Нема доказів протилежного.
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09.12.2020 11:44 Відповісти
Тогда , почему - не рептилоиды?
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09.12.2020 11:58 Відповісти
дакладна ня з Менска фото?
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07.12.2020 18:03 Відповісти
странное такое правосудие...или не право..., только недавно отпустили из под стражи убийц журналиста Сергиенко, да и вообще это практика такая - убийц, насильников, предателей родины отпускать под домашний арест, а вот с людьми, чья вина не доказана от слова "никак", можно поступать как с убийцами, насильниками и предателями....
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07.12.2020 18:47 Відповісти
Да все дело в присутствующих на брифинге год назад. Уж больно там представительное было собрание, из-за чего Антоненко отправлен на закланье.
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07.12.2020 19:24 Відповісти
Полностью поддерживаю.
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07.12.2020 19:35 Відповісти
Немає слів, самі виражовування.
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07.12.2020 19:31 Відповісти
С¥кі...
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07.12.2020 21:26 Відповісти
А що там люся арістовіч - коментує якось???
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07.12.2020 21:27 Відповісти
 
 