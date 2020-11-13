Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги

Захист музиканта Андрія Антоненка, якого прокуратура підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремета, опублікував текст апеляції на рішення суду про продовження Антоненкові утримання під вартою.

Текст апеляції опубліковано на сайті юридичної компанії "Сенс Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Розгляд апеляційної скарги призначено на 11:30 7 грудня.

Адвокат Дмитро Круговий звертає увагу суду на те, що клопотання про продовження Антоненкові арешту прокуратура подала із запізненням, а в аргументації рішення продовжити арешт суддя Голуб послалася на спотворену цитату рішення ЄСПЛ.

Він вважає, що у найближчі 2 роки справу про вбивство Шеремета розглянути не встигнуть, адже суд призначає засідання раз на 2 місяці. Решта підозрюваних, нагадує адвокат, при ослабленні запобіжного заходу не намагалися втекти від слідства.

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"Андрій Антоненко - відомий музикант, ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, одружений, має міцні соціальні зв'язки - постійне місце проживання, престижну службу в Збройних силах України, у нього двоє неповнолітніх дітей, з яких старший син має суттєві проблеми зі здоров'ям, дружина і літня мати, яка потребує догляду. Тим часом майновий стан обвинуваченого і його сім'ї не дозволяє йому тривалий час переховуватися", - сказано в апеляційній скарзі.

Круговий також зазначив, що в разі звільнення з СІЗО Антоненко не зможе впливати на свідків, адже жоден із них не дав показання проти музиканта.

"Прошу скасувати постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 21.10.2020 у частині продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку Андрію Сергійовичу, в задоволенні клопотання прокурора - відмовити", - сказано в документі.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

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