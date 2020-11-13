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Новини Суспільство
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Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги

Захист музиканта Андрія Антоненка, якого прокуратура підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремета, опублікував текст апеляції на рішення суду про продовження Антоненкові утримання під вартою.

Текст апеляції опубліковано на сайті юридичної компанії "Сенс Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Розгляд апеляційної скарги призначено на 11:30 7 грудня.

Адвокат Дмитро Круговий звертає увагу суду на те, що клопотання про продовження Антоненкові арешту прокуратура подала із запізненням, а в аргументації рішення продовжити арешт суддя Голуб послалася на спотворену цитату рішення ЄСПЛ.

Він вважає, що у найближчі 2 роки справу про вбивство Шеремета розглянути не встигнуть, адже суд призначає засідання раз на 2 місяці. Решта підозрюваних, нагадує адвокат, при ослабленні запобіжного заходу не намагалися втекти від слідства.

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"Андрій Антоненко - відомий музикант, ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, одружений, має міцні соціальні зв'язки - постійне місце проживання, престижну службу в Збройних силах України, у нього двоє неповнолітніх дітей, з яких старший син має суттєві проблеми зі здоров'ям, дружина і літня мати, яка потребує догляду. Тим часом майновий стан обвинуваченого і його сім'ї не дозволяє йому тривалий час переховуватися", - сказано в апеляційній скарзі.

Круговий також зазначив, що в разі звільнення з СІЗО Антоненко не зможе впливати на свідків, адже жоден із них не дав показання проти музиканта.

"Прошу скасувати постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 21.10.2020 у частині продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку Андрію Сергійовичу, в задоволенні клопотання прокурора - відмовити", - сказано в документі.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

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Топ коментарі
+7
Та херня это всё. Главное шо бубошка восем тышш патриотов из тюрем выпустил, замордованых лично Порохом Адвокат Антоненко Круговой опубликовал текст апелляционной жалобы - Цензор.НЕТ 4694
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13.11.2020 00:02
+4
он сидит в застенках по личному обвинению клована зеленский
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13.11.2020 00:10
+3
"Тем временем имущественное положение обвиняемого и его семьи не позволяет ему длительное время скрываться".
резануло слово скрываться.
ето где ето он скрывается?
адвокату бы и поумнее с формулировками.
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13.11.2020 00:30
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Та херня это всё. Главное шо бубошка восем тышш патриотов из тюрем выпустил, замордованых лично Порохом Адвокат Антоненко Круговой опубликовал текст апелляционной жалобы - Цензор.НЕТ 4694
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13.11.2020 00:02 Відповісти
он сидит в застенках по личному обвинению клована зеленский
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13.11.2020 00:10 Відповісти
"Тем временем имущественное положение обвиняемого и его семьи не позволяет ему длительное время скрываться".
резануло слово скрываться.
ето где ето он скрывается?
адвокату бы и поумнее с формулировками.
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13.11.2020 00:30 Відповісти
зрите в корень!!всё банально просто:какая формулировка,таков и адвокат.(и как результат (не удивлюсь)что подзащитный под следствием отсидит больший срок чем ему могут влепить даже если и доказали бы(вменяемое преступление)) Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги - Цензор.НЕТ 608 Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги - Цензор.НЕТ 5656
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13.11.2020 01:13 Відповісти
согласен и именно про ето.
у адвоката каждое слово должно быть выверяно иначе ето не тот адвокат.
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13.11.2020 01:16 Відповісти
именно оно....
интересно, а Антоненко читал аппеляцию его адвоката?
а если да, его там ничего не смутило? - мутняк какой то....
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13.11.2020 02:07 Відповісти
Він не юрист, тож міг банально не звернути увагу на таке криве формулювання...
Але адвокат не повинен був його взагалі припуститися, так.
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13.11.2020 02:20 Відповісти
все так, но и я не юрист, но уши порезало.
"не та розмова, не тії слова"...
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13.11.2020 02:25 Відповісти
Антоненко реальный срок светится.
с одной стороны венедиктова с зеленой сворой своих псов,
с другой неумный, как минимум, адвокат...
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13.11.2020 02:52 Відповісти
Це точно. І тут потрібен грамотний адвокат, а не рівня "предоставленный бесплатно" - бо у совку були мертвечуки у "захисниках"...
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13.11.2020 06:26 Відповісти
Антонеко это тест на цивилизованость. Пока мы не поймем что его защита это защита себя от власти будем жить как быдло. Научится защищать себя этому в школе не учат. Государству такие не нужны. Это дело рук утопающих.
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13.11.2020 05:49 Відповісти
Нє, як же...
На публіку вийшов приприздент 73% і об'явив його винним.
А з його імунітетом і впливом будь-який український суд, тим більше з ватяними суддями, буде вважати Антоненка та інших винними.
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13.11.2020 06:48 Відповісти
Ґлен Ґрант підтримав. https://www.facebook.com/glen.grant.908/posts/10165055387875112
Особливо його стурбувало,що ЗСУ перестало виплачувати Антоненку зарплату,хоч він ще не засуджений.
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13.11.2020 06:45 Відповісти
 
 