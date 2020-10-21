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Новини Відео Убивство Шеремета
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Звільнити Антоненка вимагали на мітингу біля будинку Венедіктової. ВIДЕО

Активісти мітингували під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової в Конча-Заспі, вимагаючи випустити на свободу підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Активісти у своїх виступах жорстко критикували продовження запобіжного заходу музикантові. Також звучали заклики до відставки Венедіктової.

"Ми обурені репресіями і фальсифікаціями справ проти патріотів! Коли Венедіктова займеться колабораціоністами і корупціонерами?!", - запитували активісти.

Ділянка Венедіктової була щільно оточена підрозділами поліції.


Онлайн-трансляцію зборів вела партія "Національний корпус". Мітинг тривав до 23 години.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

Дивіться також: Під Шевченківським судом - сутички з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (2397) Національний корпус (390) Венедіктова Ірина (829) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+8
Нацкорпус нагадує про себе. Вибори ж на носі.
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21.10.2020 23:47
+8
Парадокс, аваковські нацжони виступають за звільнення Антоненка, якого запрототирили в сізо аваковські орли...

Я в цій ситуації тільки Авакова не розумію - ну він ж собі рейтинг псує цією справою. Навіщо це йому? Толку з того, що він виступає за визволення АТОшника Марківа, якщо АТОшника Антоненка тримають за гратами?
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22.10.2020 00:17
+7
человека жалко,его убивают по беспределу,потому что каждый день на крытой это урон здоровью
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21.10.2020 23:52
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Нацкорпус нагадує про себе. Вибори ж на носі.
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21.10.2020 23:47 Відповісти
человека жалко,его убивают по беспределу,потому что каждый день на крытой это урон здоровью
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21.10.2020 23:52 Відповісти
А де ,, Свобода "?
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21.10.2020 23:51 Відповісти
Свобода чекає літо саме тоді відбудется гей парад
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22.10.2020 00:04 Відповісти
Тягнибоку команда з Кремля не надійшла.
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22.10.2020 00:21 Відповісти
Система которую они холили и лилеяли сейчас бьёт по ним и по простым украинцам..
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21.10.2020 23:56 Відповісти
зате всі сепари і малороси падлюки !
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22.10.2020 00:15 Відповісти
Парадокс, аваковські нацжони виступають за звільнення Антоненка, якого запрототирили в сізо аваковські орли...

Я в цій ситуації тільки Авакова не розумію - ну він ж собі рейтинг псує цією справою. Навіщо це йому? Толку з того, що він виступає за визволення АТОшника Марківа, якщо АТОшника Антоненка тримають за гратами?
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22.10.2020 00:17 Відповісти
На президентское кресло метит
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22.10.2020 02:44 Відповісти
Так навпаки б мав би прислухатися до громадської думки, яка на боці Антоненка!
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22.10.2020 09:25 Відповісти
Цель была подставить действующего президента
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22.10.2020 09:27 Відповісти
А виходить, що більше себе підставив?
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22.10.2020 09:47 Відповісти
В нього в біографії і кримінальні справи були.
А зараз він контролює майже усі силові відомства, то він чхати хотів на рейтинги. Він, напевно, рахує себе вічним і незмінним.
"В подчинении Авакова находятся Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Государственная миграционная служба Украины."
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22.10.2020 09:57 Відповісти
Сабаков ссучився до мента, а ментам по кую громадська думка - "он страну спасает".
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22.10.2020 09:31 Відповісти
Аваков посадил, Белецкий освободил - и только Зеленский в жопе, в зеленом поносе... Но пианист "х****в" еще этого не понял - все идет как обычно и он играет по-написанному кем-то...
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22.10.2020 08:44 Відповісти
Дочка ментовського генерала з Харкова ніколи не займеться і нездатна професійно займатися будь яким видом правоохоронної діяльності. Вона ТП. І це доведено її діяльністю в якості адвоката (провал) і педагога (крах). А зараз взагалі "накручує собі срок2, але тому що ТП цього навіть не розуміє бо як всяка ТП сподівається що "папа всьо парєшаєт"...
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22.10.2020 01:32 Відповісти
пипец заборище какое стоит...
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22.10.2020 03:16 Відповісти
Выдра НКВД-шная!
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22.10.2020 03:23 Відповісти
Треба звернутися до Зе аби він заступив Антоненка в СІЗО. Трохи Антоненко побув, тепер хай ще Зе побуде - принаймні там товсті стіни зможуть його надійно вбергти від вірусної корони.
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22.10.2020 08:11 Відповісти
Титушки Авакова против генпрокурора-капец..
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22.10.2020 09:04 Відповісти
Когда Венедиктова займется коллаборационистами и коррупционерами?!", - спрашивали активисты.Источник: https://censor.net/ru/v3226243

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Щоби Венедиктова почала займатися колабораціоністами та корупціонерами треба щоби активісти почали подавати заяви на підозри у поліцію на тих, хто по думкі активістів є колабораціоністом та корупціонером...
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22.10.2020 09:05 Відповісти
Нацкорпус? - а це не ви зелене гавно у владу тащили? А що Сабаков вам уже не платить і ви знову стали "патріотами"? Чи навпаки, Арсенка мітить в "старшого", і тепер вже вам платить щоб ви "мочили" Віслюка?
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22.10.2020 09:29 Відповісти
 
 