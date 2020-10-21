Звільнити Антоненка вимагали на мітингу біля будинку Венедіктової. ВIДЕО

Активісти мітингували під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової в Конча-Заспі, вимагаючи випустити на свободу підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Активісти у своїх виступах жорстко критикували продовження запобіжного заходу музикантові. Також звучали заклики до відставки Венедіктової.

"Ми обурені репресіями і фальсифікаціями справ проти патріотів! Коли Венедіктова займеться колабораціоністами і корупціонерами?!", - запитували активісти.

Ділянка Венедіктової була щільно оточена підрозділами поліції.





Онлайн-трансляцію зборів вела партія "Національний корпус". Мітинг тривав до 23 години.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

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