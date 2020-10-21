Звільнити Антоненка вимагали на мітингу біля будинку Венедіктової. ВIДЕО
Активісти мітингували під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової в Конча-Заспі, вимагаючи випустити на свободу підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".
Активісти у своїх виступах жорстко критикували продовження запобіжного заходу музикантові. Також звучали заклики до відставки Венедіктової.
"Ми обурені репресіями і фальсифікаціями справ проти патріотів! Коли Венедіктова займеться колабораціоністами і корупціонерами?!", - запитували активісти.
Ділянка Венедіктової була щільно оточена підрозділами поліції.
Онлайн-трансляцію зборів вела партія "Національний корпус". Мітинг тривав до 23 години.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.
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Я в цій ситуації тільки Авакова не розумію - ну він ж собі рейтинг псує цією справою. Навіщо це йому? Толку з того, що він виступає за визволення АТОшника Марківа, якщо АТОшника Антоненка тримають за гратами?
А зараз він контролює майже усі силові відомства, то він чхати хотів на рейтинги. Він, напевно, рахує себе вічним і незмінним.
"В подчинении Авакова находятся Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Государственная миграционная служба Украины."
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Щоби Венедиктова почала займатися колабораціоністами та корупціонерами треба щоби активісти почали подавати заяви на підозри у поліцію на тих, хто по думкі активістів є колабораціоністом та корупціонером...