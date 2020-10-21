Освободить Антоненко требовали на митинге у дома Венедиктовой. ВИДЕО
Активисты митинговали под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой в Конча-Заспе, требуя выпустить на свободу подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".
Активисты в своих выступлениях жестко критиковали продлении меры пресечения музыканту. Также звучали призывы к отставке Венедиктовой.
"Мы возмущены репрессиями и фальсификациями дел против патриотов! Когда Венедиктова займется коллаборационистами и коррупционерами?!", - спрашивали активисты.
Участок Венедиктовой был плотно окружен подразделениями полиции.
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Онлайн-трансляцию собрания вела партия "Национальный корпус". Митинг продлился до 23 часов.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.
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После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.
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Я в цій ситуації тільки Авакова не розумію - ну він ж собі рейтинг псує цією справою. Навіщо це йому? Толку з того, що він виступає за визволення АТОшника Марківа, якщо АТОшника Антоненка тримають за гратами?
А зараз він контролює майже усі силові відомства, то він чхати хотів на рейтинги. Він, напевно, рахує себе вічним і незмінним.
"В подчинении Авакова находятся Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Государственная миграционная служба Украины."
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Щоби Венедиктова почала займатися колабораціоністами та корупціонерами треба щоби активісти почали подавати заяви на підозри у поліцію на тих, хто по думкі активістів є колабораціоністом та корупціонером...