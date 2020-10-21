Освободить Антоненко требовали на митинге у дома Венедиктовой. ВИДЕО

Активисты митинговали под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой в Конча-Заспе, требуя выпустить на свободу подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Активисты в своих выступлениях жестко критиковали продлении меры пресечения музыканту. Также звучали призывы к отставке Венедиктовой.

"Мы возмущены репрессиями и фальсификациями дел против патриотов! Когда Венедиктова займется коллаборационистами и коррупционерами?!", - спрашивали активисты.

Участок Венедиктовой был плотно окружен подразделениями полиции.

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Онлайн-трансляцию собрания вела партия "Национальный корпус". Митинг продлился до 23 часов.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

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После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.