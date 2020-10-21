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Новости Видео Убийство Шеремета
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Освободить Антоненко требовали на митинге у дома Венедиктовой. ВИДЕО

Активисты митинговали под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой в Конча-Заспе, требуя выпустить на свободу подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Активисты в своих выступлениях жестко критиковали продлении меры пресечения музыканту. Также звучали призывы к отставке Венедиктовой.

"Мы возмущены репрессиями и фальсификациями дел против патриотов! Когда Венедиктова займется коллаборационистами и коррупционерами?!", - спрашивали активисты.

Участок Венедиктовой был плотно окружен подразделениями полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под Шевченковским судом - столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Онлайн-трансляцию собрания вела партия "Национальный корпус". Митинг продлился до 23 часов.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

Также на Цензор.НЕТ: Антоненко продлили арест на 2 месяца. ВИДЕО

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Автор: 

протест (5857) Национальный корпус (393) Венедиктова Ирина (726) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+8
Нацкорпус нагадує про себе. Вибори ж на носі.
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21.10.2020 23:47
+8
Парадокс, аваковські нацжони виступають за звільнення Антоненка, якого запрототирили в сізо аваковські орли...

Я в цій ситуації тільки Авакова не розумію - ну він ж собі рейтинг псує цією справою. Навіщо це йому? Толку з того, що він виступає за визволення АТОшника Марківа, якщо АТОшника Антоненка тримають за гратами?
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22.10.2020 00:17
+7
человека жалко,его убивают по беспределу,потому что каждый день на крытой это урон здоровью
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21.10.2020 23:52
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Правила форума Совет форумчан
Нацкорпус нагадує про себе. Вибори ж на носі.
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21.10.2020 23:47 Ответить
человека жалко,его убивают по беспределу,потому что каждый день на крытой это урон здоровью
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21.10.2020 23:52 Ответить
А де ,, Свобода "?
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21.10.2020 23:51 Ответить
Свобода чекає літо саме тоді відбудется гей парад
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22.10.2020 00:04 Ответить
Тягнибоку команда з Кремля не надійшла.
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22.10.2020 00:21 Ответить
Система которую они холили и лилеяли сейчас бьёт по ним и по простым украинцам..
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21.10.2020 23:56 Ответить
зате всі сепари і малороси падлюки !
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22.10.2020 00:15 Ответить
Парадокс, аваковські нацжони виступають за звільнення Антоненка, якого запрототирили в сізо аваковські орли...

Я в цій ситуації тільки Авакова не розумію - ну він ж собі рейтинг псує цією справою. Навіщо це йому? Толку з того, що він виступає за визволення АТОшника Марківа, якщо АТОшника Антоненка тримають за гратами?
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22.10.2020 00:17 Ответить
На президентское кресло метит
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22.10.2020 02:44 Ответить
Так навпаки б мав би прислухатися до громадської думки, яка на боці Антоненка!
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22.10.2020 09:25 Ответить
Цель была подставить действующего президента
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22.10.2020 09:27 Ответить
А виходить, що більше себе підставив?
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22.10.2020 09:47 Ответить
В нього в біографії і кримінальні справи були.
А зараз він контролює майже усі силові відомства, то він чхати хотів на рейтинги. Він, напевно, рахує себе вічним і незмінним.
"В подчинении Авакова находятся Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Государственная миграционная служба Украины."
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22.10.2020 09:57 Ответить
Сабаков ссучився до мента, а ментам по кую громадська думка - "он страну спасает".
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22.10.2020 09:31 Ответить
Аваков посадил, Белецкий освободил - и только Зеленский в жопе, в зеленом поносе... Но пианист "х****в" еще этого не понял - все идет как обычно и он играет по-написанному кем-то...
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22.10.2020 08:44 Ответить
Дочка ментовського генерала з Харкова ніколи не займеться і нездатна професійно займатися будь яким видом правоохоронної діяльності. Вона ТП. І це доведено її діяльністю в якості адвоката (провал) і педагога (крах). А зараз взагалі "накручує собі срок2, але тому що ТП цього навіть не розуміє бо як всяка ТП сподівається що "папа всьо парєшаєт"...
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22.10.2020 01:32 Ответить
пипец заборище какое стоит...
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22.10.2020 03:16 Ответить
Выдра НКВД-шная!
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22.10.2020 03:23 Ответить
Треба звернутися до Зе аби він заступив Антоненка в СІЗО. Трохи Антоненко побув, тепер хай ще Зе побуде - принаймні там товсті стіни зможуть його надійно вбергти від вірусної корони.
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22.10.2020 08:11 Ответить
Титушки Авакова против генпрокурора-капец..
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22.10.2020 09:04 Ответить
Когда Венедиктова займется коллаборационистами и коррупционерами?!", - спрашивали активисты.Источник: https://censor.net/ru/v3226243

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Щоби Венедиктова почала займатися колабораціоністами та корупціонерами треба щоби активісти почали подавати заяви на підозри у поліцію на тих, хто по думкі активістів є колабораціоністом та корупціонером...
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22.10.2020 09:05 Ответить
Нацкорпус? - а це не ви зелене гавно у владу тащили? А що Сабаков вам уже не платить і ви знову стали "патріотами"? Чи навпаки, Арсенка мітить в "старшого", і тепер вже вам платить щоб ви "мочили" Віслюка?
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22.10.2020 09:29 Ответить
 
 