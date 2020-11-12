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Новости Общество
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Адвокат Антоненко Круговой опубликовал текст апелляционной жалобы

Новости Цензор.НЕТ Общество

Адвокат Антоненко Круговой опубликовал текст апелляционной жалобы

Защита музыканта Андрея Антоненко, которого прокуратура подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета, опубликовала текст апелляции на решение суда о продлении Антоненко содержания под стражей.

Текст апелляции опубликован на сайте юридической компании "Сенс Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 11:30 7 декабря.

Адвокат Дмитрий Круговой обращает внимание суда на то, что ходатайство о продлении Антоненко ареста прокуратура подала с опозданием, а в аргументации решения продлить арест судья Голуб сослалась на искаженную цитату решения ЕСПЧ.

Он считает, что в ближайшие 2 года дело об убийстве Шеремета рассмотреть не успеют, ведь суд назначает заседания раз в 2 месяца. Остальные подозреваемые, напоминает адвокат, при ослаблении меры пресечения не пытались скрыться от следствия.

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"Андрей Антоненко - известный музыкант, никогда не привлекался к уголовной ответственности, женат, имеет прочные социальные связи - постоянное место жительства, престижную службу в Вооруженных силах Украины, у него двое несовершеннолетних детей, из которых старший сын имеет существенные проблемы со здоровьем, жена и пожилая мать, нуждающаяся в уходе. Тем временем имущественное положение обвиняемого и его семьи не позволяет ему длительное время скрываться", - сказано в апелляционной жалобе.

Круговой также отметил, что в случае освобождения из СИЗО Антоненко не сможет влиять на свидетелей, ведь ни один из них не дал показания против музыканта.

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"Прошу отменить постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 21.10.2020 в части продления меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко Андрея Сергеевича, в удовлетворении ходатайства прокурора - отказать", - говорится в документе.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Та херня это всё. Главное шо бубошка восем тышш патриотов из тюрем выпустил, замордованых лично Порохом Адвокат Антоненко Круговой опубликовал текст апелляционной жалобы - Цензор.НЕТ 4694
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13.11.2020 00:02
+4
он сидит в застенках по личному обвинению клована зеленский
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13.11.2020 00:10
+3
"Тем временем имущественное положение обвиняемого и его семьи не позволяет ему длительное время скрываться".
резануло слово скрываться.
ето где ето он скрывается?
адвокату бы и поумнее с формулировками.
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13.11.2020 00:30
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Та херня это всё. Главное шо бубошка восем тышш патриотов из тюрем выпустил, замордованых лично Порохом Адвокат Антоненко Круговой опубликовал текст апелляционной жалобы - Цензор.НЕТ 4694
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13.11.2020 00:02 Ответить
он сидит в застенках по личному обвинению клована зеленский
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13.11.2020 00:10 Ответить
"Тем временем имущественное положение обвиняемого и его семьи не позволяет ему длительное время скрываться".
резануло слово скрываться.
ето где ето он скрывается?
адвокату бы и поумнее с формулировками.
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13.11.2020 00:30 Ответить
зрите в корень!!всё банально просто:какая формулировка,таков и адвокат.(и как результат (не удивлюсь)что подзащитный под следствием отсидит больший срок чем ему могут влепить даже если и доказали бы(вменяемое преступление)) Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги - Цензор.НЕТ 608 Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги - Цензор.НЕТ 5656
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13.11.2020 01:13 Ответить
согласен и именно про ето.
у адвоката каждое слово должно быть выверяно иначе ето не тот адвокат.
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13.11.2020 01:16 Ответить
именно оно....
интересно, а Антоненко читал аппеляцию его адвоката?
а если да, его там ничего не смутило? - мутняк какой то....
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13.11.2020 02:07 Ответить
Він не юрист, тож міг банально не звернути увагу на таке криве формулювання...
Але адвокат не повинен був його взагалі припуститися, так.
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13.11.2020 02:20 Ответить
все так, но и я не юрист, но уши порезало.
"не та розмова, не тії слова"...
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13.11.2020 02:25 Ответить
Антоненко реальный срок светится.
с одной стороны венедиктова с зеленой сворой своих псов,
с другой неумный, как минимум, адвокат...
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13.11.2020 02:52 Ответить
Це точно. І тут потрібен грамотний адвокат, а не рівня "предоставленный бесплатно" - бо у совку були мертвечуки у "захисниках"...
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13.11.2020 06:26 Ответить
Антонеко это тест на цивилизованость. Пока мы не поймем что его защита это защита себя от власти будем жить как быдло. Научится защищать себя этому в школе не учат. Государству такие не нужны. Это дело рук утопающих.
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13.11.2020 05:49 Ответить
Нє, як же...
На публіку вийшов приприздент 73% і об'явив його винним.
А з його імунітетом і впливом будь-який український суд, тим більше з ватяними суддями, буде вважати Антоненка та інших винними.
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13.11.2020 06:48 Ответить
Ґлен Ґрант підтримав. https://www.facebook.com/glen.grant.908/posts/10165055387875112
Особливо його стурбувало,що ЗСУ перестало виплачувати Антоненку зарплату,хоч він ще не засуджений.
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13.11.2020 06:45 Ответить
 
 