"Похороны правосудия": В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Траурная процессия" двигалась от перекрестка улиц Банковой и Институтской к ​​Офису Президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Цель акции, по словам организаторов, "символически похоронить правосудие и справедливость.

"Это годовщина, содержания Андрея Антоненко за решеткой, начала абсурдного преследования Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, годовщина уничтожения прав и свобод человека в Украине по политической мотивации", - сказано в описании акции.



"По прямому указанию Офиса Президента Украины проходят политические репрессии. Системно преследуются люди с патриотической позицией, активисты и волонтеры, представители патриотических и националистических организаций.

Ответственным за "работу" правоохранительных органов является Олег Татаров, который лично выступал против Революции Достоинства и защищал причастных к кровавой борьбе против ее участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и Министр внутренних дел Арсен Аваков являются ключевыми исполнителями указаний Офиса Президента Украины по террору против украинских патриотов.

Правосудие в Украине уничтожено. Отсутствует надежда на справедливость в любом деле", - заявляют организаторы, среди которых представители правозащитной инициативы "Правотворець", инициатив FreeRiff и FreeDrKuzmenko, Национального корпуса, Общества Будущего, Движения сопротивления капитуляции, "Демократической сокиры" и др..

По словам корреспондента Цензор.НЕТ, у ОП было много полиции, подход к зданию был перекрыт полицейскими автомобилями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г.

















































































Фото и видео Олега Богачука.