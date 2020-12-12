РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9170 посетителей онлайн
Новости Фото
5 137 30

"Похороны правосудия": В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Траурная процессия" двигалась от перекрестка улиц Банковой и Институтской к ​​Офису Президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Цель акции, по словам организаторов, "символически похоронить правосудие и справедливость.

"Это годовщина, содержания Андрея Антоненко за решеткой, начала абсурдного преследования Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, годовщина уничтожения прав и свобод человека в Украине по политической мотивации", - сказано в описании акции.

"По прямому указанию Офиса Президента Украины проходят политические репрессии. Системно преследуются люди с патриотической позицией, активисты и волонтеры, представители патриотических и националистических организаций.

Ответственным за "работу" правоохранительных органов является Олег Татаров, который лично выступал против Революции Достоинства и защищал причастных к кровавой борьбе против ее участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и Министр внутренних дел Арсен Аваков являются ключевыми исполнителями указаний Офиса Президента Украины по террору против украинских патриотов.

Правосудие в Украине уничтожено. Отсутствует надежда на справедливость в любом деле", - заявляют организаторы, среди которых представители правозащитной инициативы "Правотворець", инициатив FreeRiff и FreeDrKuzmenko, Национального корпуса, Общества Будущего, Движения сопротивления капитуляции, "Демократической сокиры" и др..

По словам корреспондента Цензор.НЕТ, у ОП было много полиции, подход к зданию был перекрыт полицейскими автомобилями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г.

Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 01
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 02
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 03
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 04
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 05
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 06
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 07
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 08
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 09
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 10
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 11
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 12
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 13
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 14
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 15
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 16
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 17
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 18
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 19
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 20
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 21
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 22
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 23
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 24
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 25
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 26

Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 27
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 28
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 29
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 30
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 31
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 32
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 33
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 34
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 35
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 36
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 37
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 38
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 39
Похороны правосудия: В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета 40

Фото и видео Олега Богачука.

Автор: 

акция (2425) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1797) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
"Похороны правосудия": В Киеве проходит акция к годовщине дела Шеремета - Цензор.НЕТ 6427
показать весь комментарий
12.12.2020 16:56
+22
Жил бы в Киеве- пришел бы обязательно на эту акцию. А то мы скоро будем не только правосудие хоронить с этими зеленожопыми и зажопаблоковскими тварями, а и Украину.
показать весь комментарий
12.12.2020 17:11
+19
"Похороны правосудия": В Киеве проходит акция к годовщине дела Шеремета - Цензор.НЕТ 5932
показать весь комментарий
12.12.2020 17:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Похороны правосудия": В Киеве проходит акция к годовщине дела Шеремета - Цензор.НЕТ 6427
показать весь комментарий
12.12.2020 16:56 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2020 17:04 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2020 17:04 Ответить
Ты глупость какую-то написал: видно же, что "мальчик" у них Ермак.
показать весь комментарий
12.12.2020 17:06 Ответить
Шмаркля похоронил окончательно правосудие в Украине. Ему осталось отдать контроль за КС и больше никто не сможет ему противостоять.
показать весь комментарий
12.12.2020 16:59 Ответить
может

Smith & Weston потому что не останеться альтернативы

"Похорон правосуддя": у Києві відбувається акція до річниці справи Шеремета - Цензор.НЕТ 7653 "Похорон правосуддя": у Києві відбувається акція до річниці справи Шеремета - Цензор.НЕТ 7653
показать весь комментарий
12.12.2020 17:17 Ответить
Я себе представляю, шо б это Германия лягала под США, как Украина под парашу -- тут бы за неделю Райхстаг в Бастилию превратили... -- в ровное место...*)
показать весь комментарий
12.12.2020 16:59 Ответить
Бєнядіктову на ІМПІЧМЕНТ !!!
показать весь комментарий
12.12.2020 16:59 Ответить
"Похороны правосудия": В Киеве проходит акция к годовщине дела Шеремета - Цензор.НЕТ 5932
показать весь комментарий
12.12.2020 17:01 Ответить
Так в ОП сплошняком жабы.Ну и крокодилы. Во главе с ослом(крашеным).
показать весь комментарий
12.12.2020 17:08 Ответить
Аваковские псы вижу уже на месте.
показать весь комментарий
12.12.2020 17:03 Ответить
Можна б жалкувати, що акція не занадто чисельна-але вже й без неї у сраці влади підгоряє... Міжнародна ситуація тому у поміч.
показать весь комментарий
12.12.2020 17:03 Ответить
томися, як наложниця в гаремі
ги
показать весь комментарий
12.12.2020 17:56 Ответить
Жил бы в Киеве- пришел бы обязательно на эту акцию. А то мы скоро будем не только правосудие хоронить с этими зеленожопыми и зажопаблоковскими тварями, а и Украину.
показать весь комментарий
12.12.2020 17:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OV7NG1ryBIg https://www.youtube.com/watch?v=OV7NG1ryBIg

СТРИМ
показать весь комментарий
12.12.2020 17:15 Ответить
вистава і життя ...
показать весь комментарий
12.12.2020 17:18 Ответить
Оденьте маски, блин. Вас же покосит и ваших близких, даже без вмешательства тех против кого вышли.
показать весь комментарий
12.12.2020 17:22 Ответить
Напечатайте маски - Зеля хйло пнх и тд
И себя защитите, и позицию в каждой фотке.

Добавьте звук Майдана по железной бляхе, освежить память ранее бежавшим
показать весь комментарий
12.12.2020 17:34 Ответить
Це блд, що?!! Сьогодні в Києві на Дихтярівській, генерали відкрили стелу на честь Дня Сухопутних військ з обличчям Зеленського і командувача військ.
Що цей генералісімус гундявий має до війська?!!!

"Похорон правосуддя": у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета - Цензор.НЕТ 593
показать весь комментарий
12.12.2020 17:36 Ответить
"Похорон правосуддя": у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета - Цензор.НЕТ 3796
показать весь комментарий
12.12.2020 17:48 Ответить
Честно говоря до того как он погиб я не знал даже кто это. Меня в сто раз больше интересует кто небесную сотню на небо отправил. А тут тишена, все забыли.
показать весь комментарий
12.12.2020 18:02 Ответить
Честно говоря до того как он погиб я не знал даже кто это. Меня в сто раз больше интересует кто небесную сотню на небо отправил. А тут тишена, все забыли.
показать весь комментарий
12.12.2020 18:05 Ответить
Як не соромно, невинні в тюрмах, а винні в ВР від партії ОПЗЖ і слуг олігархів. Невинних мордують, а винні займають високі пости в офісі преЗедента, прокуратури і поліції.
показать весь комментарий
12.12.2020 18:15 Ответить
чмошники будут ребят держать, до своего бегства.
показать весь комментарий
12.12.2020 18:31 Ответить
Питання - хто такий Шеремет ? І що він зробив для України окрім заробляння грошей на ЗМІ ригів ?
Думаю можно ставити рівняння між Шереметом і Бузиной.
показать весь комментарий
12.12.2020 19:14 Ответить
 
 