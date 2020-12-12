"Похороны правосудия": В Киеве прошла акция к годовщине дела Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Траурная процессия" двигалась от перекрестка улиц Банковой и Институтской к Офису Президента Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Цель акции, по словам организаторов, "символически похоронить правосудие и справедливость.
"Это годовщина, содержания Андрея Антоненко за решеткой, начала абсурдного преследования Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, годовщина уничтожения прав и свобод человека в Украине по политической мотивации", - сказано в описании акции.
"По прямому указанию Офиса Президента Украины проходят политические репрессии. Системно преследуются люди с патриотической позицией, активисты и волонтеры, представители патриотических и националистических организаций.
Ответственным за "работу" правоохранительных органов является Олег Татаров, который лично выступал против Революции Достоинства и защищал причастных к кровавой борьбе против ее участников.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и Министр внутренних дел Арсен Аваков являются ключевыми исполнителями указаний Офиса Президента Украины по террору против украинских патриотов.
Правосудие в Украине уничтожено. Отсутствует надежда на справедливость в любом деле", - заявляют организаторы, среди которых представители правозащитной инициативы "Правотворець", инициатив FreeRiff и FreeDrKuzmenko, Национального корпуса, Общества Будущего, Движения сопротивления капитуляции, "Демократической сокиры" и др..
По словам корреспондента Цензор.НЕТ, у ОП было много полиции, подход к зданию был перекрыт полицейскими автомобилями.
Фото и видео Олега Богачука.
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Smith & Weston потому что не останеться альтернативы
ги
СТРИМ
И себя защитите, и позицию в каждой фотке.
Добавьте звук Майдана по железной бляхе, освежить память ранее бежавшим
Що цей генералісімус гундявий має до війська?!!!
Думаю можно ставити рівняння між Шереметом і Бузиной.