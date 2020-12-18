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ПАРЄ (838) Єлизавета Ясько (79)

Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ, - Ясько

Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ, - Ясько

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи провела екстрене засідання щодо січневої сесії організації. Делегація вирішила їхати до Страсбурга, щоб в оффлайн режимі взяти участь у сесії ПАРЄ.

Про це заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами нардепки, ПАРЄ вирішила проводити зимову сесію у 2021 році в гібридному форматі, тобто делегації за бажання можуть приїхати у Страсбург, а інші - братимуть участь онлайн.

"Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ. Україна потребує сильного голосу на міжнародних майданчиках", - написала вона.

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Нагадаємо, жовтнева сесія ПАРЄ в Страсбурзі була скасована через пандемію коронавірусу.

До цього через пандемію коронавірусу було скасовано весняну сесію ПАРЄ. Вона мала відбутися 20-24 квітня.

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Лучше бы в песках делегации сидели
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18.12.2020 08:28 Відповісти
Новина "як сніг на голову серед зими".......буде сесія......
терміново екстрене засідання.......їдемемо!!!!!!!!
А які питання?!!"...........А яка різниця для бубочки - міжнародну повагу до України все одно прос..в. Оманські зустрічі. Заглядання в о..ко "великого" пу..х-лалалал.
А далі прос...тись вже якось і не соромно.
БОЖЕ спаси Україну.
Байден не залиш увагою.
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18.12.2020 10:36 Відповісти
 
 