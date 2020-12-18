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ПАСЕ (1633) Елизавета Ясько (78)

Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ, - Ясько

Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ, - Ясько

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы провела экстренное заседание относительно январской сессии организации. Делегация решила ехать в Страсбург, чтобы в оффлайн режиме принять участие в сессии ПАСЕ.

Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам нардепа, ПАСЕ решила проводить зимнюю сессию в 2021 году в гибридном формате, то есть делегации при желании могут приехать в Страсбург, а другие - будут принимать участие онлайн.

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"Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ. Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках", - написала она.

Напомним, октябрьская сессия ПАСЕ в Страсбурге была отменена из-за пандемии коронавируса.

До этого из-за пандемии коронавируса была отменена весенняя сессия ПАСЕ. Она должна была состояться 20-24 апреля.

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Лучше бы в песках делегации сидели
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18.12.2020 08:28 Ответить
Новина "як сніг на голову серед зими".......буде сесія......
терміново екстрене засідання.......їдемемо!!!!!!!!
А які питання?!!"...........А яка різниця для бубочки - міжнародну повагу до України все одно прос..в. Оманські зустрічі. Заглядання в о..ко "великого" пу..х-лалалал.
А далі прос...тись вже якось і не соромно.
БОЖЕ спаси Україну.
Байден не залиш увагою.
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18.12.2020 10:36 Ответить
 
 