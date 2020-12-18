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олігарх (920) Вітренко Юрій (631)

Про жодну свою посаду не домовлявся з жодним олігархом, - Вітренко

Про жодну свою посаду не домовлявся з жодним олігархом, - Вітренко

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ніколи в житті не домовлявся з олігархами з приводу своїх посад.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перед внесенням моєї кандидатури на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики я про це не говорив ні з одним олігархом або їхніми представниками. Я взагалі ніколи в житті ні з ким з олігархів не домовлявся про жодну з посад", - зазначив Вітренко.

Він додав, що це "не захищає від спекуляцій або відвертої брехні" на його адресу.

"Склалося враження, що навіть олігархи лякають мною один одного... До речі, всі наші олігархи декларують, що вони за рівні правила гри. Залишилося довести це на практиці", - підсумував Вітренко.

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Про жодну свою посаду не домовлявся з жодним олігархом, - Вітренко 01
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Топ коментарі
+3
Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко - Цензор.НЕТ 3509
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18.12.2020 14:12
+2
Віримо ,як собі !!)))
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18.12.2020 14:15
+1
Шо, всё мама?
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18.12.2020 14:15
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Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко - Цензор.НЕТ 3509
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18.12.2020 14:12 Відповісти
"Ни разу не договаривался и опу не лизал!"
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18.12.2020 14:14 Відповісти
а чо, можливо. а отрабатувать прийдеться все-рівно. потім взнає по замовленням.
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18.12.2020 14:27 Відповісти
Віримо ,як собі !!)))
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18.12.2020 14:15 Відповісти
Шо, всё мама?
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18.12.2020 14:15 Відповісти
не виноватая я, он сам ко мне пришел!
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18.12.2020 14:26 Відповісти
чесний чоловік! я йому вірю
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18.12.2020 14:16 Відповісти
Чому він такий розумний не заробляє на приватнихи фірмах, а лізе до державних енергетичних потоків, ой чую бреше, ще й як він спілкується з олігархами, а то сидів би він у нафтогазі.
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18.12.2020 14:23 Відповісти
Сам не договаривался. Там мама на метле на стрелки летала.
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18.12.2020 14:23 Відповісти
хаха, знач тебе договорили. а хто, взнаєш опосля.
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18.12.2020 14:25 Відповісти
ни разу не было разрыва....
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18.12.2020 14:45 Відповісти
"Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко" - договаривалась мама.
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18.12.2020 14:54 Відповісти
від 130 млн. премії відказався???????
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18.12.2020 15:49 Відповісти
Они поэтому его не хотят, что он не будет воровать,Будет самый честный среди "слуг алигархов".Пусть получает миллионы,чем ворует миллиарды.Странно как такая мать воспитала,такого хорошего сына?.Почему никого не волнует,как ахметов геноцидит нас 25лет,уже перелез на нашу терреторию ,хочется увидеть,как он и все остальные урки исчезнут из нашей жизни.
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18.12.2020 16:12 Відповісти
Не дивуйтесь.
Він жив у батька.
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18.12.2020 16:32 Відповісти
 
 