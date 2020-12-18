УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11209 відвідувачів онлайн
Новини
1 834 14
Гаага (312) Мамедов Гюндуз (102)

Гаазький суд може відкрити представництво в Україні, - Мамедов

Гаазький суд може відкрити представництво в Україні, - Мамедов

Міжнародний кримінальний суд може відкрити представництво свого прокурора в Україні для розслідування військових злочинів на окупованих територіях в Криму і на Донбасі.

Про це заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов сказав в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення про відкриття повноцінного розслідування Гаага може прийняти протягом року, оскільки найближчим часом пройдуть нові вибори прокурора і його ім'я стане відоме в лютому 2021.

"Після відкриття розслідування починається досудова стадія, і Офіс прокурора досліджуватиме конкретні справи та епізоди", - пояснив Мамедов.

Він пояснив, що прокурор МКС не зможе розглянути абсолютно всіх фактів злочинів через обмежені ресурси - він вибере частину з них.

"Тому цілком можливо, що в Україні буде відкрито представництво прокурора МКС, який буде здійснювати безпосередній збір доказів на території України, наприклад, це було зроблено в Грузії після відкриття розслідування МКС", - додав Мамедов.

Також на Цензор.НЕТ: Без ратифікації Римського статуту Україна має слабкий шанс на першочерговий розгляд її справи в Гаазі, - Мамедов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Да , у нас Работы ни початый Край, и ездить никуда не нужно, - Только большая просьба ,- Пр визите с Гааги Судьев
показати весь коментар
18.12.2020 18:58
+5
Гаазький суд може відкрити представництво в Україні, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7630
показати весь коментар
18.12.2020 18:57
+2
готовимся судить добробаты?
показати весь коментар
18.12.2020 18:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.12.2020 18:50 Відповісти
готовимся судить добробаты?
показати весь коментар
18.12.2020 18:53 Відповісти
Гаазький суд може відкрити представництво в Україні, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7630
показати весь коментар
18.12.2020 18:57 Відповісти
Это верно! ато как поймают лишенца так конс.суд под залог выпускает а тут Рррраз! и готово
показати весь коментар
18.12.2020 18:58 Відповісти
Да , у нас Работы ни початый Край, и ездить никуда не нужно, - Только большая просьба ,- Пр визите с Гааги Судьев
показати весь коментар
18.12.2020 18:58 Відповісти
гюндуз идет нах, вместе с тем вонючим статусом
показати весь коментар
18.12.2020 19:02 Відповісти
- Бабу Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своём коллективе.
показати весь коментар
18.12.2020 19:03 Відповісти
"Его отец - азербайджанский предприниматель Ильхам Мамедов - ранее занимал должность генерального директора компании «Лукойл - Украина». В активах Мамедова-старшего ряд гостиниц, ресторанов и развлекательных комплексов в Одессе.
Младший брат прокурора - не менее известная личность: Эльчин Мамедов - руководитель представительства нефтяной компании SOСAR в Украине. Принадлежащий крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорации Азербайджана.
Будучи прокурором Одессы, Гюндуз Мамедов уже засветился в «крышевании» скандальных застроек автозаправочными станциями брата исторического центра города."
показати весь коментар
18.12.2020 19:06 Відповісти
Гарна ідея, бо роботи буде багато.
показати весь коментар
18.12.2020 19:08 Відповісти
... а может и не открыть ...гадання на кавовій гущі . Щоб відкрити то потрібні гроші ... а в нас "денег нет"
показати весь коментар
18.12.2020 19:18 Відповісти
Лучше бы базу НАТО открыли.
показати весь коментар
18.12.2020 19:53 Відповісти
Гаагский суд оказался к Украине ближе, чем кому-то представлялось.
Вот как бывает.
показати весь коментар
18.12.2020 22:15 Відповісти
Гаага видит огромное поле деятельности, достаточное для открытия филиала в Украине.
Вначале засудят оккупантов. Потом возьмутся за пытки в полиции, далее за скотское отношение к народу...
показати весь коментар
19.12.2020 09:24 Відповісти
 
 