Гаазький суд може відкрити представництво в Україні, - Мамедов

Міжнародний кримінальний суд може відкрити представництво свого прокурора в Україні для розслідування військових злочинів на окупованих територіях в Криму і на Донбасі.

Про це заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов сказав в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення про відкриття повноцінного розслідування Гаага може прийняти протягом року, оскільки найближчим часом пройдуть нові вибори прокурора і його ім'я стане відоме в лютому 2021.

"Після відкриття розслідування починається досудова стадія, і Офіс прокурора досліджуватиме конкретні справи та епізоди", - пояснив Мамедов.

Він пояснив, що прокурор МКС не зможе розглянути абсолютно всіх фактів злочинів через обмежені ресурси - він вибере частину з них.

"Тому цілком можливо, що в Україні буде відкрито представництво прокурора МКС, який буде здійснювати безпосередній збір доказів на території України, наприклад, це було зроблено в Грузії після відкриття розслідування МКС", - додав Мамедов.

Також на Цензор.НЕТ: Без ратифікації Римського статуту Україна має слабкий шанс на першочерговий розгляд її справи в Гаазі, - Мамедов