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Гаагский суд может открыть представительство в Украине, - Мамедов

Гаагский суд может открыть представительство в Украине, - Мамедов

Международный уголовный суд может открыть представительство своего прокурора в Украине для расследования военных преступлений на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.

Об этом замгенпрокурора Гюндуз Мамедов сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, решение об открытии полноценного расследования Гаага может принять в течение года, так как в ближайшее время пройдут новые выборы прокурора и его имя станет известно в феврале 2021.

"После открытия расследования начинается досудебная стадия, и Офис прокурора будет исследовать конкретные дела и эпизоды", – пояснил Мамедов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Расследования Гаагского суда по Украине может начаться в течение 1-2 лет, - Мамедов

Он пояснил, что прокурор МУС не сможет рассмотреть абсолютно все факты преступлений из-за ограниченных ресурсов – он выберет часть из них.

"Поэтому вполне возможно, что в Украине будет открыто представительство прокурора МУС, который будет осуществлять непосредственный сбор доказательств на территории Украины, например, это было сделано в Грузии после открытия расследования МУС", – добавил Мамедов.

Также на Цензор.НЕТ: Без ратификации Римского статута Украина имеет слабый шанс на первоочередное рассмотрение ее дела в Гааге, - Мамедов

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Топ комментарии
+6
Да , у нас Работы ни початый Край, и ездить никуда не нужно, - Только большая просьба ,- Пр визите с Гааги Судьев
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18.12.2020 18:58
+5
Гаазький суд може відкрити представництво в Україні, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7630
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18.12.2020 18:57
+2
готовимся судить добробаты?
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18.12.2020 18:53
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18.12.2020 18:50 Ответить
готовимся судить добробаты?
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18.12.2020 18:53 Ответить
Гаазький суд може відкрити представництво в Україні, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7630
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18.12.2020 18:57 Ответить
Это верно! ато как поймают лишенца так конс.суд под залог выпускает а тут Рррраз! и готово
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18.12.2020 18:58 Ответить
Да , у нас Работы ни початый Край, и ездить никуда не нужно, - Только большая просьба ,- Пр визите с Гааги Судьев
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18.12.2020 18:58 Ответить
гюндуз идет нах, вместе с тем вонючим статусом
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18.12.2020 19:02 Ответить
- Бабу Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своём коллективе.
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18.12.2020 19:03 Ответить
"Его отец - азербайджанский предприниматель Ильхам Мамедов - ранее занимал должность генерального директора компании «Лукойл - Украина». В активах Мамедова-старшего ряд гостиниц, ресторанов и развлекательных комплексов в Одессе.
Младший брат прокурора - не менее известная личность: Эльчин Мамедов - руководитель представительства нефтяной компании SOСAR в Украине. Принадлежащий крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорации Азербайджана.
Будучи прокурором Одессы, Гюндуз Мамедов уже засветился в «крышевании» скандальных застроек автозаправочными станциями брата исторического центра города."
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18.12.2020 19:06 Ответить
Гарна ідея, бо роботи буде багато.
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18.12.2020 19:08 Ответить
... а может и не открыть ...гадання на кавовій гущі . Щоб відкрити то потрібні гроші ... а в нас "денег нет"
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18.12.2020 19:18 Ответить
Лучше бы базу НАТО открыли.
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18.12.2020 19:53 Ответить
Гаагский суд оказался к Украине ближе, чем кому-то представлялось.
Вот как бывает.
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18.12.2020 22:15 Ответить
Гаага видит огромное поле деятельности, достаточное для открытия филиала в Украине.
Вначале засудят оккупантов. Потом возьмутся за пытки в полиции, далее за скотское отношение к народу...
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19.12.2020 09:24 Ответить
 
 