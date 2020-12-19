Кисневий апарат вибухнув у COVID-відділенні турецької лікарні, загинули 9 осіб (оновлено)
Дев’ять людей стали жертвами вибуху кисневого апарату в приватній лікарні міста Газіантеп на півдні Туреччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".
Вибух стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих на коронавірус у лікарні університетського госпіталю Газіантепу.
Повідомляється, що 7 людей загинули у відділенні реанімації, ще одна людина померла під час транспортування в іншу лікарню. Вік загиблих - від 56 до 85 років.
На місце події було відправлено групи поліції та пожежної охорони. Пожежу вдалося локалізувати в короткі терміни.
За фактом смертельного інциденту розпочато розслідування.
Згодом міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у твітері, що кількість жертв зросла до 9 осіб.
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1. Перед відкриванням вентиля на кисневому балоні від'єднай редуктор і подивись чи він чистий.
2. Взявши в руки зброю, відкрий затвор і перевір чи нема в патроннику набою.
А. Редуктор с наглухо заглушеным выходом
Б. Масло раавномерно смешанное с кислородом
В. Резко возрастающее давление достаточное для воспламенения газомаслянной смеси
И ещё редуктор не должен быть обмерзшим
Тогда может жахнуть если повезет
проверял ключи, руки, руковицы. Давление в баллоне-150 ат.
Но вот что там могло ТАК загореться?!
Хотя например кислоты - ещё мощнее.