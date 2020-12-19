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вибух (4368) Туреччина (3432) коронавірус (19920) кисень (71)

Кисневий апарат вибухнув у COVID-відділенні турецької лікарні, загинули 9 осіб (оновлено)

Кисневий апарат вибухнув у COVID-відділенні турецької лікарні, загинули 9 осіб (оновлено)

Дев’ять людей стали жертвами вибуху кисневого апарату в приватній лікарні міста Газіантеп на півдні Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

Вибух стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих на коронавірус у лікарні університетського госпіталю Газіантепу.

Повідомляється, що 7 людей загинули у відділенні реанімації, ще одна людина померла під час транспортування в іншу лікарню. Вік загиблих - від 56 до 85 років.

На місце події було відправлено групи поліції та пожежної охорони. Пожежу вдалося локалізувати в короткі терміни.

За фактом смертельного інциденту розпочато розслідування.

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Згодом міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у твітері, що кількість жертв зросла до 9 осіб.
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Топ коментарі
+23
Співчуття..
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19.12.2020 11:07
+14
Якщо хтось винен, то на думку спадають тількі москалі.
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19.12.2020 11:18
+7
Если взорвался кислородный баллон,то жертв могло быть на много больше... Помню,во все глаза смотрели,чтобы,не дай бог,какая нибудь промасленная тряпка оказалась рядом с баллоном...
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19.12.2020 11:43
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19.12.2020 11:07 Відповісти
Якщо хтось винен, то на думку спадають тількі москалі.
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19.12.2020 11:18 Відповісти
)))лайк)))
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19.12.2020 12:14 Відповісти
Приватна лікарня могла закупити апарати і у москалів, а вони ж дефективні і вибухонебезпечні...
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19.12.2020 11:27 Відповісти
специальные ящики должны быть на улице .нарушение техники безопасности
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19.12.2020 11:34 Відповісти
це може якщо один на всіх вісьмох, то зназовні. а якщо він портативний на одног чи двох, як Порох закупає, то як його на вулицю?
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19.12.2020 12:57 Відповісти
В 1-м абзаце она частная, в 3-м - университетская
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19.12.2020 11:35 Відповісти
В Туреччині вищі навчальні заклади лише частково фінансуються державою і самокеровані.
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19.12.2020 11:39 Відповісти
Действительно, частный:

Университет Санко
Девиз «Служите человечеству»
Тип Частный
Год основания 2013
Расположение Газиантеп, Турция
Сайт http://www.sanko.edu.tr www.sanko.edu.tr
Университет Санко - первый тематический университет в Турции, предлагающий образование в области медицины и здравоохранения. Он был основан 18 июня 2013 года в Газиантепе.
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19.12.2020 11:42 Відповісти
З киснем треба бути вкрай обережним. В 2010 в Луганську вибухнули балони з киснем (є підозра, що там був не тільки кисень). 5-поверхова споруда склалася, як картковий будинок і загинуло 16 людей.
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19.12.2020 11:35 Відповісти
А київський апарат лазерної терапії "Геліос" не вибухає, а лише дарує всім хворим на респіраторні захворювання одужання в турборежимі і здорове життя... http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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19.12.2020 11:39 Відповісти
пнх со своей рекламой, конченный!
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19.12.2020 19:03 Відповісти
Там вибухнув балон, а не апарат.
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19.12.2020 11:43 Відповісти
якщо балон,то скорше всього щось масляне,жир-техніка безпеки
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19.12.2020 12:19 Відповісти
який масляний жир у лікарні??? ви всі тут експерди про майстерню говорите. А це у лікарні, не у майстерні взірвалося.
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19.12.2020 13:06 Відповісти
та мало ли,чебурек или кебаб жирный кто то хавал.
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20.12.2020 12:50 Відповісти
а у майстернях чебуреком усе змазують.
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20.12.2020 14:39 Відповісти
Если взорвался кислородный баллон,то жертв могло быть на много больше... Помню,во все глаза смотрели,чтобы,не дай бог,какая нибудь промасленная тряпка оказалась рядом с баллоном...
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19.12.2020 11:43 Відповісти
Мене, в юності, тато навчив залізно виконувати два правила.
1. Перед відкриванням вентиля на кисневому балоні від'єднай редуктор і подивись чи він чистий.
2. Взявши в руки зброю, відкрий затвор і перевір чи нема в патроннику набою.
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19.12.2020 12:48 Відповісти
Как вы могли проверить степень чистоты вентиля.? Что произойдет если в редукторе будет масло ? Взрыв редуктора ? Взрыв баллона ? Взрыв Вселенной ? НИЧЕГО ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ! Может воспламениться масло и оно может ПОДЖЕЧЬ редуктор с его последующим разрушением.
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19.12.2020 16:25 Відповісти
Якщо в ділянці приєднання редуктора вам хтось наклав солідолу, або його аналогу, то при відкриванні вентиля може статись вибух котрий приведе до руйнування кисневого балону, а тиску і осколків там вистачає, щоб вбити вас і привести до значних руйнувань.
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19.12.2020 17:53 Відповісти
В редукторе масло всегда есть
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19.12.2020 16:40 Відповісти
Редуктор не проблема , его можно обезжирить и не лезть в него пальцем. Если редуктор чужой или х.з. все надо делать медленно и ..... Нет уж лучше промолчу , тут такие спецы , что жутко. У меня был период когда не было компрессора высокого давления и я забивал акваланги кислородом. А в них всегда есть масло. В моем случае большую опасность представляет то что кислород под давлением яд.Но для этого опять же есть мозги.
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19.12.2020 16:55 Відповісти
Мені вас шкода. Нафтопродукти в атмосфері кисню миттєво згорають(вибухають)
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19.12.2020 17:58 Відповісти
Горят быстрее аж дитанируют, но сами они от простого контакта с кислородом не загораются
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19.12.2020 19:23 Відповісти
Шановний! Для того,щоб розгерметизувати кисневий балон, детонації в ділянці вентиль-редуктор вистачачає. Перевірте! Відведіть людей на безпечну відстань, але самі залишіться поблизу. Щасти Вам!!! Амінь! Може ви станете героєм програми "розвінчування міфів"???
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19.12.2020 20:08 Відповісти
При детонації руйнується маталева конструкція і, як правило, з іскрою!!! Світ ідіотів нескінченний...
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19.12.2020 20:12 Відповісти
Для детонации нужно создать в редукторе "эффект дизеля", а для этого нужны определенные условия
А. Редуктор с наглухо заглушеным выходом
Б. Масло раавномерно смешанное с кислородом
В. Резко возрастающее давление достаточное для воспламенения газомаслянной смеси
И ещё редуктор не должен быть обмерзшим
Тогда может жахнуть если повезет
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19.12.2020 20:34 Відповісти
Я написал свой комментарий помня ТБ сорокалетней давности. В Ютубе есть видео,где какой-то дебил-матерщинник "показывает",что масло от кислорода "не взрывается". Так вот,в комментариях,кто-то пишет ему,что у них,на каком-то производстве,при взрыве,баллоны пробивали бетонные перекрытия толщиной в 50 см. .
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19.12.2020 20:56 Відповісти
В ТБ написано что нельзя спички приносить на нефтебазу. Но между проносом спечек через проходную и пожаром должны произойти ряд событий . Точно так же и кислородом. А вообще для начала определитесь что такое горение, взрыв и окисление.
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20.12.2020 06:53 Відповісти
Я написал то,что было написано в требованиях Инструкции по ТБ в одном Филиале ВНИИИТ-а,где я работал инженером,лет сорок назад.А насчет определиться...Куда уж мне разобраться что такое "...горение,взрыв и окисление..." Разве,какой-то Физический факультет Университета,может помочь разобраться в этом? Не умничай,займись каким нибудь полезным делом.
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20.12.2020 11:41 Відповісти
Послушай писюн ты поэтому и инженер в институте что баран . Защити докторскую -может я тебя к себе швейцаром возьму. И то не факт.
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20.12.2020 12:50 Відповісти
Писюн был твой папа,-потому он что такого безмозглого КРЕТИНА как ты выс.ал.
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20.12.2020 12:51 Відповісти
Или ты просто пропустил в фамилии букву "к" после С?
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20.12.2020 12:57 Відповісти
Да и фамилия у тебя наверное от СОТКА происходит,-видать вчера крепко наклюкался !Да зас.анец?
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20.12.2020 12:54 Відповісти
Одесса 1232 -Вы грамотный человек ! Все эти проблемы я обходил ПЛАВНО возрастающим давлением. Т.е. выделяемое тепло успевало рассеяться. Даже масло в к-ве около 50 гр.
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20.12.2020 07:09 Відповісти
Какой ты умный... Какой ГПТУ ты закончил,клоун?
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20.12.2020 13:06 Відповісти
мужик не згоден https://www.youtube.com/watch?v=NGmUgYFpfzc
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19.12.2020 13:03 Відповісти
яка масляна тряпка у лікарні? там усе стерильно! максиму крем для рук.
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19.12.2020 13:07 Відповісти
Поели хлеб с маслом, вытерли рот, вот Вам и тряпка промаслянная. Не спорьте с ведущим инженером по охране труда.
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19.12.2020 13:28 Відповісти
це ще питання, чи їдять такі хворі взагалі і масло у тому числі.
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19.12.2020 13:40 Відповісти
Нина я потрясен вашей безграмотностью.
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19.12.2020 16:20 Відповісти
Ну а вы https://censor.net/ru/user/107841 - это просто что то. Мюнхаузен и Незнайка по сравнению с вами ноль без палочки.
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19.12.2020 16:35 Відповісти
Ты,ДЕБИЛ,почитай мой ответ выше,тебе,сопляку безмозглому.
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20.12.2020 11:45 Відповісти
во все глаза ты лампочку вкручивал всем селом ))))
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19.12.2020 19:03 Відповісти
Не обязательно что-то было не исправным. Мог просто кто-то дотронуться промаслянными руками или тряпку промаслянную положить, вот и взорвался. Не зря раньше писали в местах хранения кислородных баллонов "маслоопасно".
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19.12.2020 12:00 Відповісти
Не вибухають, а загораються промаслені ганчірки
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19.12.2020 12:55 Відповісти
Когда на баллон с кислородом попадает масло, или что-то промасленное, происходит взрыв. Не спорьте с ведущим инженером по охране труда. Почитайте лучше соответствующие Правила, например, НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением".
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19.12.2020 13:32 Відповісти
цей мужик демонструє інше, нічого не взривається https://www.youtube.com/watch?v=NGmUgYFpfzc
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19.12.2020 13:41 Відповісти
Уже говорили,что Доктор Дью не правильно показал. Дуть на тряпку ничего не даст.
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19.12.2020 15:50 Відповісти
БОЖЕ ! КАКАЯ АХИНЕЯ !!!!
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19.12.2020 16:05 Відповісти
Відео подивилися? з матюками, але все правильно. Для загорання потрібний ініціатор, хоча б іскра. Вибух можливий, але коли створені умови або перегріти балон під тиском. Такий сильний вибух стався саме від перегріву балону або використовувався зріджений кисень і були створені умови. Крім умов для вибуху потрібна ще маса вибухової речовини, хоча б 100 гр. для досить сильного вибуху, щоб не вийшов пшик.
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20.12.2020 11:43 Відповісти
Зжиженный кислород штука серьезная. Там другая песня про сосуд Дюара. Стандартный баллон взрывается при давлении 1100 атм ( сами проверяли) Это без коррозии и при нормальной температуре. Так что для взрыва надо нагреть сильно ,очень сильно.
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20.12.2020 13:05 Відповісти
А ты сосуды Дьюра видел когда нибудь,умник?
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20.12.2020 17:15 Відповісти
народ, це не у майстерні сталося!!! у лікарні, які там масляні тряпки???
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19.12.2020 13:08 Відповісти
Поел хлеб с маслом, вытер рот... С чего Вы взяли, что прямо все стерильно. Это же не операционная.
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19.12.2020 13:33 Відповісти
Манометр смазали , чтобы завинчивался лучше.Не?
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19.12.2020 15:47 Відповісти
Можно и так и если дальше делать грамотно ничего не будет. Один мужик с женой перелом органа получил. Что по этому поводу скажет техника безопасности?
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19.12.2020 16:40 Відповісти
Когда сварной цепляет редуктор, перед этим
проверял ключи, руки, руковицы. Давление в баллоне-150 ат.
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19.12.2020 12:12 Відповісти
А мозги он не проверял ? Каким хером ключи и рукавицы к внутренностям вентиля ? Вот поэтому он и сварной что мозгов нет. И просто ради прикола , как он руки проверял?
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19.12.2020 16:19 Відповісти
А були б трохи спокійнішими до цього "ковіду", люди були б живі. Перелякана людина крутить будь який штуцер, бо не контролює себе
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19.12.2020 12:31 Відповісти
Ні хх... собі медичний апарат. Щось там не так, не може так вибухнити навіть балон з киснем, тим більше концентратор кисню
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19.12.2020 12:46 Відповісти
Сжатый кислород - это маслоопасно. Так что достаточно было промалянную тряпочку положить, например, промаслянную каким-нибудь медицинским жирным кремом, мазью и т.п.
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19.12.2020 13:35 Відповісти
Сжатый кислород находится ВНУТРИ баллона и на входе в редуктор. Но даже зная , что ВНУТРИ БАЛЛОНА МАСЛО МОЖНО ЗАБИТЬ ( накачать для незнающих) КИСЛОРОД под давлением 150. Как это сделать- писать не буду, но умный человек догадается. Я делал это на протяжении 8 лет.
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19.12.2020 16:11 Відповісти
Кем ты работал,глупенький?
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20.12.2020 11:47 Відповісти
Писюн ты слышал про дайвинг. Тебе голодранцу навряд ли это по карману Да и мозгов у тебя хватает только на инженера. С твоими знаниями могу взять тебя на работу жопу мне подлизывать.
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20.12.2020 12:55 Відповісти
Дайвингом занимаешься,потому что жить негде,сКотник?
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20.12.2020 13:00 Відповісти
Жопу ты себе неплохо сам лижешь! Или лижешь,потому что жрать нечего,и потому по ночам браконьерничаешь,а,сКотник?
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20.12.2020 13:04 Відповісти
НИНА СТЕПЕНЬ ВАШЕЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ ВПЕЧАТЛЯЕТ !
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19.12.2020 16:29 Відповісти
Не то чтоб сжатый - чистый (пока он сжат - он как правило в баллоне. А туда чего то горючего попасть не должно). Сам он гореть не может, но он мощнейший окислитель. В его среде - с удовольствием загорится при малейшей возможности, всё что может гореть.

Но вот что там могло ТАК загореться?!
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19.12.2020 18:11 Відповісти
Количество масла при интенсивном окислении с выделением тепла должно хватить для разогрева и начала окисления металла. Решающим фактором должна быть скорость реакции. Это если кратко. Насчет "мощнейший" это несколько преувеличено.
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20.12.2020 06:57 Відповісти
Тебе срочно нужно к психиатру,глупенький.
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20.12.2020 11:46 Відповісти
Что мощнее? Из одноэлементных газов знаю только озон и фтор.

Хотя например кислоты - ещё мощнее.
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20.12.2020 15:48 Відповісти
Соболезнование
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19.12.2020 15:19 Відповісти
Чему вас только учили ?
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19.12.2020 16:15 Відповісти
Когда меня направили работать в школе после Университета,то имел ученика такого же "умного" как ты,-в 8-ом классе,когда я ему,ради интереса,разрешил пользоваться книжкой на контрольной работе,то он за 45 минут написал слов 20,причем из разных предложений,абсолютно ни в какой связи друг с другом.Умный прямо как ты.
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20.12.2020 17:24 Відповісти
братская гуманитарочка?
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19.12.2020 16:34 Відповісти
Соболезную..
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19.12.2020 19:41 Відповісти
 
 