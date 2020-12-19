Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео
Росія причетна до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії. Російська сторона свою причетність заперечує.
Як повідомляє сайт держдепартаменту США, про це Помпео заявив в інтерв'ю журналісту Марку Левіну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це було дуже важливе відкриття, і я думаю, що тепер ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цій діяльності", - сказав він, відповідаючи на питання про розкриту недавно кібератаку на американські відомства і підприємства.
У Росії заперечують свою причетність до цієї справи. "Росія не проводить наступальних операцій у віртуальному середовищі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.
Минулого тижня хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій та інформації, отримавши доступ до внутрішнього електронного листування відомства.
Будь ласка, зачекайте...
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Стосовно, того, що він часто пише про росію, то на мою думку, це робиться з метою показати, що занадто багато уваги віддається москалям, які наносять Штатам значно менше шкоди ніж комуняцький Китай.
Крім того, скільки вже можна звертати увагу на те, що пан Трамп пише, а не на те, що він робить?! Ви ж доросла людина! Чи ви не бачите, що "демократи" принесуть за собою у США? Вам стало гірше жити за Президента, який створює робочі місця? Вам буде дійсно краще з маразматиком Байденом та безпринципною Харріс? вам так особисто насолив Трамп, що ви, підтримуючі республіканців готові прогнутись під ліваків - "демократів", тільки б не бачити Трампа президентом?
В нас вже вибрали блазня, бо - "головне не Порошенко", результати - бачите самі. ВИ того самого для своєї нової країни хочете?
чуб дает не они....
Еще не надоело прыгать по граблям и думать что с террористами и диктаторами можно договориться
Завжди ви за невдах та зрадників вступаєтесь
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Похоже попахивает государственной изменой в высших кругах...
Линия обороны
https://defence-line.org/2020/12/eto-vojna-chast-1/ Это война? (Часть 1)
https://defence-line.org/2020/12/eto-vojna-chast-2/ Это война? (Часть 2)
Вот 14 признаков фашизма от Лоуренса Бритта, который он все-таки нашел в Соединенных Штатах:
1. Мощные проявления национализма
2. Пренебрежительное отношение к правам человека
3. Вводится определение «Врага» для объединения общества
4. Верховенство военных, скупой милитаризм
5. Сексизм
6. Контроль над СМИ
7. Одержимость национальной безопасностью
8. Тесная связь правящих элит с религией
9. Защита власти корпораций
10. Власть профсоюзов ограничивалась или устранялась
11. Презрение и подавление искусства и интеллигенции
12. Одержимость преступлениями и наказаниями
13. Коррупция и кумовство
14. Фальсификация или имитация выборов
"Примерим" на Россию
1. Навязчивая пропаганда патриотизма
Мы все прекрасно видели массовые шествия с флагами, транспарантами, значками на лацканах демонстрирующие всеобщий патриотический подъем.
А уж про громкие высказывания властных патриотов и говорить нечего.
2. Презрительное отрицание прав человека
Права человека особой ценности не имеют, а в случае создания помех для достижения правящими элитами своих целей, их просто полностью игнорируют и спокойно через них "перешагивают" Сами знаете.
Тем более, 15 декабря 2015 года Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюции Европейского суда по правам человека (Российская Федерация лидирует по числу обращений в ЕСПЧ) . Законопроект был принят Госдумой абсолютным большинством голосов в количестве 436, только трое депутатов осмелились выступить против.
3. Сплочение против "назначенных" общих врагов
Наши враги всем известны - США, Европа, "пятая колонна" , оппозиция, "мировая закулиса" , коммунисты, "навальные" и прочие...
Хотя, вряд - ли кто-нибудь испытал их подлые происки на собственной "шкуре" . Зато тарифы ЖКХ, цены, налоги и штрафы исходят от вполне конкретных личностей и властных органов. Кстати, все они патриоты.
4. Превосходство оборонных расходов
На военные нужды и войны выделяют непропорционально много национальных ресурсов, не смотря на огромные проблемы внутри страны. Военная отрасль рассматривалась как выражение национализма и использовалась при любой возможности для достижения внутренних целей, устрашения других наций и усиления власти и престижа правящих элит.
Российская Федерация - одно из самых милитаризованных государств мира. По номинальным расходам на оборону (около 90 миллиардов долларов с учетом замаскированных трат) Россия на третьем месте в мире после США и Китая; по доле ВВП, "проедаемой" генералами (свыше 5% ) - на втором после Саудовской Аравии (10%). Для сравнения: США потратили в 2017 г. на оборонные нужды порядка 3% ВВП, Китай - менее 2%, Германия - 1,2%.
5. Разжигание половой дисриминации
Доминирование мужчин среди правящей элиты и в национальной культуре более чем очевидно. Сексизм пока является наименьшей из проблем РФ. Но описанные Бриттом признаки - гомофобия, культ мачизма в политике, гендерный дисбаланс в органах власти - в наличии. Аборты еще не запретили.
6. Взятие под контроль прессы
В рейтингах свободы СМИ Россия занимает позицию во второй сотне стран мира. Наша страна является одной из самых опасных для журналистов.
Контроль над телевидением абсолютный. Руководство власти осуществляется и над псевдооппозиционными медиа типа телекомпании "Дождь" или радио "Эхо Москвы" через аффилированными с государством структурами вроде «Газпрома» или близкими власти олигархами.
.
7. Помешательство на госбезопасности
Есть ли еще в мире такая страна, где ссылаясь на государственную безопасность принимаются законы Яровой, запрещают WiFi без регистрации и анонимные транзакции, блокируют месенджеры, людям дают реальные сроки за лайки в социальных сетях, а "борьба с терроризмом" приобрела характер общенациональной паранойи? Это Россия!
8. Сращивание религии с государством
Мы все видим транслируемые по ТВ массовые походы кремлевских правителей в православные праздники в Храм Христа Спасителя. Власть и церковь давно "слились в экстазе" и делают одно общее дело, периодически обмениваясь орденками и славословиями.
.
9. Государственная защита олигархии
Частных корпораций в России практически не осталось, а все госкорпорации находятся под контролем правящей верхушки, как и все доходы предприятий.
10. Притеснение союза трудящихся
Профсоюзы Российской Федерации практически ликвидированы. Полное молчание профбоссов по поводу гнусной пенсионной реформы, тому подтверждение. "Свадебные генералы" , якобы, представляющие профсоюзы рабочих ничего не решают и плевать хотели на нужды рабочего класса
Независимые же профорганизации носят маргинальный характер и их члены преследуются корпорациями и властями.
11. Пренебрежение к наукам и искусствам
Известные деятели искусства и науки давно "поют в унисон" с властью, интеллектуальная свобода считается противоречащей идеям национальной безопасности и патриотизма. Никто не преследует "несогласных" деятелей культуры и искусства, ибо их давно уже нет.
12. Одержимость преследованиями за преступления
Полицейский произвол в России увеличивается постоянно, нетерпимость к "экстремистам" и "террористам" зашкаливает, пытки применяются совершенно открыто и безнаказанно конвейерным способом (пытают даже свидетелей) , судебная система работает только в интересах правящей элиты.
13. Всепоглащающие кумовство и коррупция
Россия - одна из самых коррумпированных стран мира. По валовым объемам взяток и "откатов" она абсолютный мировой лидер. Силовые структуры сами являются частью коррупционной системы, а не борцами со взяточниками.
14. Заведомо фальшивые выборы
Выборы в России давно стали чисто номинальной процедурой, с заранее известными итогами. Результаты голосования массово фальсифицируются и "подгоняются" под нужные властям параметры. Большая часть населения просто "плюнула" на этот балаган и не принимает участия в голосовании..
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Як несподівано! А хіба лапотнікі в чомусь коли-небуть щиросердечно каялись? Проте кацапорилі забули ,що кампутери амери придумали ,а не русішшвайне.
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Россию в числе врагов Соединенных Штатов в интервью Марку Левину.
В США россиянину предъявили обвинение в незаконном экспорте технологий...фигуранты дела, среди которых также два гражданина Болгарии, переправляли в Россию радиационно стойкие схемы без необходимых лицензий. Их могут приговорить к большим тюремным срокам.Обвиняемого Ильяса Сабирова называют главой российских компаний «Космос Комплект» и «Совтест Комп».Накануне это организации были добавлены в американский санкционный список.
Госдеп США намерен навсегда закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу ведомства в Екатеринбурге.
http://www.radikal.ru
«Россия, Россия, Россия - это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстримные СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (а он мог!)» - написал Трамп в Twitter.
Якщо дійсно була держ зрада - дочекаймося трибунала, потім детально почитаємо хто і як помагав Росії просунути Байдена
Вот 14 признаков фашизма от Лоуренса Бритта, который он все-таки нашел в Соединенных Штатах:
1. Мощные проявления национализма
2. Пренебрежительное отношение к правам человека
3. Вводится определение «Врага» для объединения общества
4. Верховенство военных, скупой милитаризм
5. Сексизм
6. Контроль над СМИ
7. Одержимость национальной безопасностью
8. Тесная связь правящих элит с религией
9. Защита власти корпораций
10. Власть профсоюзов ограничивалась или устранялась
11. Презрение и подавление искусства и интеллигенции
12. Одержимость преступлениями и наказаниями
13. Коррупция и кумовство
14. Фальсификация или имитация выборов
"Примерим" на Россию
1. Навязчивая пропаганда патриотизма
Мы все прекрасно видели массовые шествия с флагами, транспарантами, значками на лацканах демонстрирующие всеобщий патриотический подъем.
А уж про громкие высказывания властных патриотов и говорить нечего.
2. Презрительное отрицание прав человека
Права человека особой ценности не имеют, а в случае создания помех для достижения правящими элитами своих целей, их просто полностью игнорируют и спокойно через них "перешагивают" Сами знаете.
Тем более, 15 декабря 2015 года Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюции Европейского суда по правам человека (Российская Федерация лидирует по числу обращений в ЕСПЧ) . Законопроект был принят Госдумой абсолютным большинством голосов в количестве 436, только трое депутатов осмелились выступить против.
3. Сплочение против "назначенных" общих врагов
Наши враги всем известны - США, Европа, "пятая колонна" , оппозиция, "мировая закулиса" , коммунисты, "навальные" и прочие...
Хотя, вряд - ли кто-нибудь испытал их подлые происки на собственной "шкуре" . Зато тарифы ЖКХ, цены, налоги и штрафы исходят от вполне конкретных личностей и властных органов. Кстати, все они патриоты.
4. Превосходство оборонных расходов
На военные нужды и войны выделяют непропорционально много национальных ресурсов, не смотря на огромные проблемы внутри страны. Военная отрасль рассматривалась как выражение национализма и использовалась при любой возможности для достижения внутренних целей, устрашения других наций и усиления власти и престижа правящих элит.
Российская Федерация - одно из самых милитаризованных государств мира. По номинальным расходам на оборону (около 90 миллиардов долларов с учетом замаскированных трат) Россия на третьем месте в мире после США и Китая; по доле ВВП, "проедаемой" генералами (свыше 5% ) - на втором после Саудовской Аравии (10%). Для сравнения: США потратили в 2017 г. на оборонные нужды порядка 3% ВВП, Китай - менее 2%, Германия - 1,2%.
5. Разжигание половой дисриминации
Доминирование мужчин среди правящей элиты и в национальной культуре более чем очевидно. Сексизм пока является наименьшей из проблем РФ. Но описанные Бриттом признаки - гомофобия, культ мачизма в политике, гендерный дисбаланс в органах власти - в наличии. Аборты еще не запретили.
6. Взятие под контроль прессы
В рейтингах свободы СМИ Россия занимает позицию во второй сотне стран мира. Наша страна является одной из самых опасных для журналистов.
Контроль над телевидением абсолютный. Руководство власти осуществляется и над псевдооппозиционными медиа типа телекомпании "Дождь" или радио "Эхо Москвы" через аффилированными с государством структурами вроде «Газпрома» или близкими власти олигархами.
.
7. Помешательство на госбезопасности
Есть ли еще в мире такая страна, где ссылаясь на государственную безопасность принимаются законы Яровой, запрещают WiFi без регистрации и анонимные транзакции, блокируют месенджеры, людям дают реальные сроки за лайки в социальных сетях, а "борьба с терроризмом" приобрела характер общенациональной паранойи? Это Россия!
8. Сращивание религии с государством
Мы все видим транслируемые по ТВ массовые походы кремлевских правителей в православные праздники в Храм Христа Спасителя. Власть и церковь давно "слились в экстазе" и делают одно общее дело, периодически обмениваясь орденками и славословиями.
.
9. Государственная защита олигархии
Частных корпораций в России практически не осталось, а все госкорпорации находятся под контролем правящей верхушки, как и все доходы предприятий.
10. Притеснение союза трудящихся
Профсоюзы Российской Федерации практически ликвидированы. Полное молчание профбоссов по поводу гнусной пенсионной реформы, тому подтверждение. "Свадебные генералы" , якобы, представляющие профсоюзы рабочих ничего не решают и плевать хотели на нужды рабочего класса
Независимые же профорганизации носят маргинальный характер и их члены преследуются корпорациями и властями.
11. Пренебрежение к наукам и искусствам
Известные деятели искусства и науки давно "поют в унисон" с властью, интеллектуальная свобода считается противоречащей идеям национальной безопасности и патриотизма. Никто не преследует "несогласных" деятелей культуры и искусства, ибо их давно уже нет.
12. Одержимость преследованиями за преступления
Полицейский произвол в России увеличивается постоянно, нетерпимость к "экстремистам" и "террористам" зашкаливает, пытки применяются совершенно открыто и безнаказанно конвейерным способом (пытают даже свидетелей) , судебная система работает только в интересах правящей элиты.
13. Всепоглащающие кумовство и коррупция
Россия - одна из самых коррумпированных стран мира. По валовым объемам взяток и "откатов" она абсолютный мировой лидер. Силовые структуры сами являются частью коррупционной системы, а не борцами со взяточниками.
14. Заведомо фальшивые выборы
Выборы в России давно стали чисто номинальной процедурой, с заранее известными итогами. Результаты голосования массово фальсифицируются и "подгоняются" под нужные властям параметры. Большая часть населения просто "плюнула" на этот балаган и не принимает участия в голосовании..
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Тем более, если заявлено, что у них есть своя Чебурашка.