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Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео

Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео

Росія причетна до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії. Російська сторона свою причетність заперечує.

Як повідомляє  сайт держдепартаменту США, про це Помпео заявив в інтерв'ю журналісту Марку Левіну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це було дуже важливе відкриття, і я думаю, що тепер ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цій діяльності", - сказав він, відповідаючи на питання про розкриту недавно кібератаку на американські відомства і підприємства.

У Росії заперечують свою причетність до цієї справи. "Росія не проводить наступальних операцій у віртуальному середовищі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.

Також читайте: Чоловік вкрав майже мільйон гривень, зламуючи акаунти мобільних телефонів, - кіберполіція

Минулого тижня хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій та інформації, отримавши доступ до внутрішнього електронного листування відомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности

кіберзлочин (810) росія (65162) США (22818) кібербезпека (1163) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+26
Вопрос был риторический. Рыжему плевать на безопасность державы, его в настоящий момент больше всего на свете интересует безопасность собственной шкуры.
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19.12.2020 18:08
+20
Судя по тому как вёл себя Рыжий всю свою каденцию, он на крючке у фсб. Учитывая его любовь к бабкам и бабам на него несложно было накопать компромат. Особенно когда он ездил в рашу.
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19.12.2020 18:18
+18
А шо по этому поводу сказал пока еще действующий Президент США?
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19.12.2020 18:01
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А шо по этому поводу сказал пока еще действующий Президент США?
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19.12.2020 18:01 Відповісти
а нишо!!(не сказал) так как он либо в непонятках либо в гольф гоняет(что в принципе одно и то же)а насчёт действующий??действительно вопрос?скорей можно сформулировать так:а был ли президент??
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19.12.2020 18:06 Відповісти
Вопрос был риторический. Рыжему плевать на безопасность державы, его в настоящий момент больше всего на свете интересует безопасность собственной шкуры.
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19.12.2020 18:08 Відповісти
Судя по тому как вёл себя Рыжий всю свою каденцию, он на крючке у фсб. Учитывая его любовь к бабкам и бабам на него несложно было накопать компромат. Особенно когда он ездил в рашу.
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19.12.2020 18:18 Відповісти
Яку ви дурню пишите, просто на голову не налазить...
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19.12.2020 18:47 Відповісти
ОК. Имела место быть атака на державу со стороны страны-помойки. Шо по этому поводу сказал наш Верховный Главнокомандующий? И чем он занят в это время?
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19.12.2020 18:57 Відповісти
Він зайнятий тим, що вигризає зубами свою законну перемогу над "демократами".
Стосовно, того, що він часто пише про росію, то на мою думку, це робиться з метою показати, що занадто багато уваги віддається москалям, які наносять Штатам значно менше шкоди ніж комуняцький Китай.

Крім того, скільки вже можна звертати увагу на те, що пан Трамп пише, а не на те, що він робить?! Ви ж доросла людина! Чи ви не бачите, що "демократи" принесуть за собою у США? Вам стало гірше жити за Президента, який створює робочі місця? Вам буде дійсно краще з маразматиком Байденом та безпринципною Харріс? вам так особисто насолив Трамп, що ви, підтримуючі республіканців готові прогнутись під ліваків - "демократів", тільки б не бачити Трампа президентом?

В нас вже вибрали блазня, бо - "головне не Порошенко", результати - бачите самі. ВИ того самого для своєї нової країни хочете?
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19.12.2020 19:06 Відповісти
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19.12.2020 19:07 Відповісти
Розумію вашу таку відповідь, як - "так, хочу того самого". Тоді немає про що з вами говорити. За таке ставлення треба позбавляти громадянства США й висилати назад туди, звідки прибули.
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19.12.2020 19:10 Відповісти
Другой реакции на бред Вы не дождетесь. А кого куда высылать - разберемся без Вас.
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19.12.2020 19:12 Відповісти
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1340333618691002368?s=20 А вот и реакция Величайшего Гения Межгалактического масштаба.По его мнению, спецслужбы США неправы, страна-помойка тут не при чем.
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19.12.2020 20:32 Відповісти
Меланію ганяє кругом ліжка.
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19.12.2020 18:44 Відповісти
А шо он может сказать? Что парился с ****** в сауне, заглядывал ему в шоколадный глаз и увидел там мир?
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19.12.2020 18:19 Відповісти
А почалася кібератака 6 місяців назад, трампампам зливав США фуйлу, і тільки тепер коли все стало явним трампу світить кримінал, тому така тупа заява, фуйло і раша вороги.
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19.12.2020 19:21 Відповісти
сказал шо это могли быть китайцы.а кацапы как бы не при чем.вобщем как обычно.
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19.12.2020 22:00 Відповісти
ну и?
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19.12.2020 22:19 Відповісти
ну шо шо? - на китайцев все свернул как всегда - у рыжего кацапы никогда не виноваты,
чуб дает не они....
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24.12.2020 18:22 Відповісти
Дашовыгаварите. Трамп же с Путиным дагаварился. А еще Трамп с Ыном дагаварился. Дагаварун бл***. Такого позора и и падения как при Трампе у США небыло.
Еще не надоело прыгать по граблям и думать что с террористами и диктаторами можно договориться
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19.12.2020 18:07 Відповісти
опустив США , ще й обмазав дружніми стосунками із нелюдськими диктаторськими режимами , що немало допомогло найтовстішому північнокорейцю створити більш досконалу зброю масового зниження .
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19.12.2020 20:13 Відповісти
Мене цікавить виключно факт покарання рашки за це- а його нема.
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19.12.2020 18:08 Відповісти
Ну как это "нема"? А животворящие санкции? Нужно же еще Конгрессом их проголосовать!
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19.12.2020 18:29 Відповісти
Нема- це коли нема.
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19.12.2020 18:48 Відповісти
намагаєтесь свого Трампулю захистити ?
Завжди ви за невдах та зрадників вступаєтесь
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24.12.2020 18:21 Відповісти
А тут гналися аж п'ять днів...)))
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24.12.2020 19:43 Відповісти
Раз паРаша свою причастность отрицает, значит она не при чём....Кремлёвская крыса никогда не врёт....
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19.12.2020 18:10 Відповісти
А шо он не так сказал?
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19.12.2020 18:14 Відповісти
Не стоит судить о всей Республиканской партии по одному Рыжему любовнику ***** и кучке его особо упоротых последователей.
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19.12.2020 18:19 Відповісти
партія , яка допускає в свої кола подібних , не варта жодної довіри чи поваги .
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19.12.2020 20:15 Відповісти
птамучта расея-банутое царство-гасударство.
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19.12.2020 18:12 Відповісти
нужно выразить озабоченость !
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19.12.2020 18:12 Відповісти
і ввести неефективні санкції ! Такі , які не змінюватимуть поведінку того , "проти" кого вони застосовані , бо ***** тоді Трампу яйця відірве .
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19.12.2020 20:17 Відповісти
дали скотині інтернет і воно і тут насрало-паразити на здоровому тілі цивілізації
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19.12.2020 18:13 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.12.2020 18:14 Відповісти
Чубчик включает пока дурака,страшно на своего плешивого боса гавкнуть,может придётся в ростове прятаться,США уже неделю лихорадит...,там атакованы практически все государственные органы...
Похоже попахивает государственной изменой в высших кругах...
Линия обороны
https://defence-line.org/2020/12/eto-vojna-chast-1/ Это война? (Часть 1)

https://defence-line.org/2020/12/eto-vojna-chast-2/ Это война? (Часть 2)
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19.12.2020 18:16 Відповісти
Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео - Цензор.НЕТ 7168
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19.12.2020 18:16 Відповісти
чубатый котомку на ростов пакует, к своему подельнику.
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19.12.2020 18:20 Відповісти
Санкции наближаються, свято наближається, свято наближається...
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19.12.2020 18:22 Відповісти
Бажаю справжніх , ефективних , а не аби щось , задля годиться .
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19.12.2020 20:20 Відповісти
ихтамнет...виртуально в том числе))
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19.12.2020 18:24 Відповісти
"Россия участвовала" гм.. А кто кроме России учавствовал?
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19.12.2020 18:26 Відповісти
Если твой президент заявляет что договорился с врагом, а потом враг атакует твое государство, значит твой президент сообщник врага и несет полную ответственность а может даже больше чем враг. По крайней мере так написано в законах о поручительстве и гарантиях.
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19.12.2020 18:27 Відповісти
Это ещё при древних римлянах такие мелочи прописаны . ))
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19.12.2020 19:39 Відповісти
Квалификацией фашизма занималось много очень умных людей. Наибольшее распространение получили системы Умберто Эко (14 признаков), Вольфганга Виппермана (11 признаков) , Роже Бурдерона (14 признаков) и Лоуренса Бритта (14 признаков) . Для удобства и простоты возьмем признаки фашизма английского журналиста и политолога Бритта. Он никак не связан с Россией, он искал фашизм в США. Его труд, в отличие от других авторов, не занимает толстую книгу, а уложился только в одной статье. Публикация достаточно "свежая" , 2003 года.


Вот 14 признаков фашизма от Лоуренса Бритта, который он все-таки нашел в Соединенных Штатах:


1. Мощные проявления национализма


2. Пренебрежительное отношение к правам человека


3. Вводится определение «Врага» для объединения общества


4. Верховенство военных, скупой милитаризм


5. Сексизм


6. Контроль над СМИ


7. Одержимость национальной безопасностью


8. Тесная связь правящих элит с религией


9. Защита власти корпораций


10. Власть профсоюзов ограничивалась или устранялась


11. Презрение и подавление искусства и интеллигенции


12. Одержимость преступлениями и наказаниями


13. Коррупция и кумовство


14. Фальсификация или имитация выборов


"Примерим" на Россию


1. Навязчивая пропаганда патриотизма


Мы все прекрасно видели массовые шествия с флагами, транспарантами, значками на лацканах демонстрирующие всеобщий патриотический подъем.


А уж про громкие высказывания властных патриотов и говорить нечего.


2. Презрительное отрицание прав человека


Права человека особой ценности не имеют, а в случае создания помех для достижения правящими элитами своих целей, их просто полностью игнорируют и спокойно через них "перешагивают" Сами знаете.


Тем более, 15 декабря 2015 года Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюции Европейского суда по правам человека (Российская Федерация лидирует по числу обращений в ЕСПЧ) . Законопроект был принят Госдумой абсолютным большинством голосов в количестве 436, только трое депутатов осмелились выступить против.


3. Сплочение против "назначенных" общих врагов


Наши враги всем известны - США, Европа, "пятая колонна" , оппозиция, "мировая закулиса" , коммунисты, "навальные" и прочие...


Хотя, вряд - ли кто-нибудь испытал их подлые происки на собственной "шкуре" . Зато тарифы ЖКХ, цены, налоги и штрафы исходят от вполне конкретных личностей и властных органов. Кстати, все они патриоты.


4. Превосходство оборонных расходов


На военные нужды и войны выделяют непропорционально много национальных ресурсов, не смотря на огромные проблемы внутри страны. Военная отрасль рассматривалась как выражение национализма и использовалась при любой возможности для достижения внутренних целей, устрашения других наций и усиления власти и престижа правящих элит.


Российская Федерация - одно из самых милитаризованных государств мира. По номинальным расходам на оборону (около 90 миллиардов долларов с учетом замаскированных трат) Россия на третьем месте в мире после США и Китая; по доле ВВП, "проедаемой" генералами (свыше 5% ) - на втором после Саудовской Аравии (10%). Для сравнения: США потратили в 2017 г. на оборонные нужды порядка 3% ВВП, Китай - менее 2%, Германия - 1,2%.


5. Разжигание половой дисриминации


Доминирование мужчин среди правящей элиты и в национальной культуре более чем очевидно. Сексизм пока является наименьшей из проблем РФ. Но описанные Бриттом признаки - гомофобия, культ мачизма в политике, гендерный дисбаланс в органах власти - в наличии. Аборты еще не запретили.


6. Взятие под контроль прессы


В рейтингах свободы СМИ Россия занимает позицию во второй сотне стран мира. Наша страна является одной из самых опасных для журналистов.


Контроль над телевидением абсолютный. Руководство власти осуществляется и над псевдооппозиционными медиа типа телекомпании "Дождь" или радио "Эхо Москвы" через аффилированными с государством структурами вроде «Газпрома» или близкими власти олигархами.
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7. Помешательство на госбезопасности


Есть ли еще в мире такая страна, где ссылаясь на государственную безопасность принимаются законы Яровой, запрещают WiFi без регистрации и анонимные транзакции, блокируют месенджеры, людям дают реальные сроки за лайки в социальных сетях, а "борьба с терроризмом" приобрела характер общенациональной паранойи? Это Россия!


8. Сращивание религии с государством


Мы все видим транслируемые по ТВ массовые походы кремлевских правителей в православные праздники в Храм Христа Спасителя. Власть и церковь давно "слились в экстазе" и делают одно общее дело, периодически обмениваясь орденками и славословиями.
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9. Государственная защита олигархии


Частных корпораций в России практически не осталось, а все госкорпорации находятся под контролем правящей верхушки, как и все доходы предприятий.


10. Притеснение союза трудящихся


Профсоюзы Российской Федерации практически ликвидированы. Полное молчание профбоссов по поводу гнусной пенсионной реформы, тому подтверждение. "Свадебные генералы" , якобы, представляющие профсоюзы рабочих ничего не решают и плевать хотели на нужды рабочего класса


Независимые же профорганизации носят маргинальный характер и их члены преследуются корпорациями и властями.


11. Пренебрежение к наукам и искусствам


Известные деятели искусства и науки давно "поют в унисон" с властью, интеллектуальная свобода считается противоречащей идеям национальной безопасности и патриотизма. Никто не преследует "несогласных" деятелей культуры и искусства, ибо их давно уже нет.


12. Одержимость преследованиями за преступления


Полицейский произвол в России увеличивается постоянно, нетерпимость к "экстремистам" и "террористам" зашкаливает, пытки применяются совершенно открыто и безнаказанно конвейерным способом (пытают даже свидетелей) , судебная система работает только в интересах правящей элиты.


13. Всепоглащающие кумовство и коррупция


Россия - одна из самых коррумпированных стран мира. По валовым объемам взяток и "откатов" она абсолютный мировой лидер. Силовые структуры сами являются частью коррупционной системы, а не борцами со взяточниками.


14. Заведомо фальшивые выборы


Выборы в России давно стали чисто номинальной процедурой, с заранее известными итогами. Результаты голосования массово фальсифицируются и "подгоняются" под нужные властям параметры. Большая часть населения просто "плюнула" на этот балаган и не принимает участия в голосовании..



.
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19.12.2020 18:43 Відповісти
дуже цікавий допис! вважаю, що росія сюди не підходить, бо це країна не заснована на християнських принципах і ніколи нею не була. це показний пізньо азіатський феодалізм. Період революції був тимчасовим, нинішня росія - це ординська держава, така собі ква-зи Золота Орда. Це історична тенденція. 95 відсотків дворянства росії - це потомки татарських князівських родин, інші 5-це дворяни прибалтики. Зараз в Росії прийнято в кручених політологів, як -то внука молотова,дугіна, та інших євразистів типу путіна, ображати українців як представників "махрового націонал-фашизму". Знайшлося тільки одне підтвердження авторства цієї недолугої діфініції. На пленумі кпрс по справі трьох та примкнувшого, завзагвідділом Малин (до речі білорус) звинуватив у цьому лазаря кагановича, сказав,що він звинувачує народи України. Білорусії, Прибалтики в націонал-фашизмі, що є його антипартійним проявом. будучи у фаворі сталіна з 1923 по 1938 рік, керуючи як секретар цк органами НКВД 1930-1935 роки,комісією партійного контролю 1935-1937 роки, цей мастодонт терору, особливо в Україні 1932,1937 роки буквально залив руками своїх двох підручних косіора та леплевського Україну кровю. Саме він був автором сумнозвісної трійки. Одинаково рострілював як православних, так і іудеїв і мусульман, а про атеїстів нема чого говорити. свого брата також не пожалів. Це був одинак серед євреїв і кровожерливий одинак із сокирою. в Україні також появились емісари євразійства нової формації і також проповідують ідеї боротьби з "нацонал-фашизмом". поки що дує вітер із Сходу у їх пошарпані, латані перелатані вітрила.
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19.12.2020 22:44 Відповісти
Россия причастна к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании. Российская сторона свою причастность отрицает
===========================
Як несподівано! А хіба лапотнікі в чомусь коли-небуть щиросердечно каялись? Проте кацапорилі забули ,що кампутери амери придумали ,а не русішшвайне.
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19.12.2020 18:49 Відповісти
За добу:
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Россию в числе врагов Соединенных Штатов в интервью Марку Левину.

В США россиянину предъявили обвинение в незаконном экспорте технологий...фигуранты дела, среди которых также два гражданина Болгарии, переправляли в Россию радиационно стойкие схемы без необходимых лицензий. Их могут приговорить к большим тюремным срокам.Обвиняемого Ильяса Сабирова называют главой российских компаний «Космос Комплект» и «Совтест Комп».Накануне это организации были добавлены в американский санкционный список.
Госдеп США намерен навсегда закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу ведомства в Екатеринбурге.
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19.12.2020 19:02 Відповісти
"потужні" санкції , трьох стрілочників загратувати ! ***** злякається !
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19.12.2020 20:28 Відповісти
Скоро на всіх телеканал світу:
http://www.radikal.ru Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео - Цензор.НЕТ 8803
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19.12.2020 19:23 Відповісти
Саме так. Вставлять Байдену.
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20.12.2020 05:56 Відповісти
Хрен поймешь что происходит, Помпео говорит одно, а Трамп совсем другое...

«Россия, Россия, Россия - это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстримные СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (а он мог!)» - написал Трамп в Twitter.
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19.12.2020 19:31 Відповісти
По вашему Трамп из телевизора что-то считает. что только США с россией могут угомонить Китай ? А почему не США не с Европой ? Не смешите. Путин практически отдал Китаю на пожизненно Дальний Восток и всю Западную Сибирь с 11% "российского населения", потому-что это китайские территории и китайский ТИГР сидит и ждет на дереве
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19.12.2020 20:14 Відповісти
Ща, Трамп розігнався всім все розказувати як воно є. Там зараз серйозні речі проходять, якщо навіть CNN верещить про військове положення.
Якщо дійсно була держ зрада - дочекаймося трибунала, потім детально почитаємо хто і як помагав Росії просунути Байдена
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20.12.2020 05:55 Відповісти
Молчаливое признания Трампа ?Пуhttps://m.youtube.com/watch?v=A7dMeuJsS5A
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19.12.2020 19:40 Відповісти
Трамп вже написав, що не все так страшно.... і взгалі... а може то китайці... Дивний він...
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19.12.2020 19:41 Відповісти
зовсім не "дивний" , там має бути інше слово .
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19.12.2020 20:33 Відповісти
Вместо "...вний..." в предпоследнем слове Вашего комментария,надо было написать имя мужа Хиллари Клинтон!
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19.12.2020 21:00 Відповісти
Иди уже,Помпео. Это теперь не твои проблемы.
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19.12.2020 19:44 Відповісти
Ну наконец то хоть кто то написал . Там уже больше недели полыхает этот скандал. и даже политики хоть и вынужденные употреблять мягкие обороты, все же придают окрас случившемуся такими словесными оборотами как "беспрецедентный" "масштабный" и тд и тп
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19.12.2020 19:54 Відповісти
Квалификацией фашизма занималось много очень умных людей. Наибольшее распространение получили системы Умберто Эко (14 признаков), Вольфганга Виппермана (11 признаков) , Роже Бурдерона (14 признаков) и Лоуренса Бритта (14 признаков) . Для удобства и простоты возьмем признаки фашизма английского журналиста и политолога Бритта. Он никак не связан с Россией, он искал фашизм в США. Его труд, в отличие от других авторов, не занимает толстую книгу, а уложился только в одной статье. Публикация достаточно "свежая" , 2003 года.


Вот 14 признаков фашизма от Лоуренса Бритта, который он все-таки нашел в Соединенных Штатах:


1. Мощные проявления национализма


2. Пренебрежительное отношение к правам человека


3. Вводится определение «Врага» для объединения общества


4. Верховенство военных, скупой милитаризм


5. Сексизм


6. Контроль над СМИ


7. Одержимость национальной безопасностью


8. Тесная связь правящих элит с религией


9. Защита власти корпораций


10. Власть профсоюзов ограничивалась или устранялась


11. Презрение и подавление искусства и интеллигенции


12. Одержимость преступлениями и наказаниями


13. Коррупция и кумовство


14. Фальсификация или имитация выборов


"Примерим" на Россию


1. Навязчивая пропаганда патриотизма


Мы все прекрасно видели массовые шествия с флагами, транспарантами, значками на лацканах демонстрирующие всеобщий патриотический подъем.


А уж про громкие высказывания властных патриотов и говорить нечего.


2. Презрительное отрицание прав человека


Права человека особой ценности не имеют, а в случае создания помех для достижения правящими элитами своих целей, их просто полностью игнорируют и спокойно через них "перешагивают" Сами знаете.


Тем более, 15 декабря 2015 года Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюции Европейского суда по правам человека (Российская Федерация лидирует по числу обращений в ЕСПЧ) . Законопроект был принят Госдумой абсолютным большинством голосов в количестве 436, только трое депутатов осмелились выступить против.


3. Сплочение против "назначенных" общих врагов


Наши враги всем известны - США, Европа, "пятая колонна" , оппозиция, "мировая закулиса" , коммунисты, "навальные" и прочие...


Хотя, вряд - ли кто-нибудь испытал их подлые происки на собственной "шкуре" . Зато тарифы ЖКХ, цены, налоги и штрафы исходят от вполне конкретных личностей и властных органов. Кстати, все они патриоты.


4. Превосходство оборонных расходов


На военные нужды и войны выделяют непропорционально много национальных ресурсов, не смотря на огромные проблемы внутри страны. Военная отрасль рассматривалась как выражение национализма и использовалась при любой возможности для достижения внутренних целей, устрашения других наций и усиления власти и престижа правящих элит.


Российская Федерация - одно из самых милитаризованных государств мира. По номинальным расходам на оборону (около 90 миллиардов долларов с учетом замаскированных трат) Россия на третьем месте в мире после США и Китая; по доле ВВП, "проедаемой" генералами (свыше 5% ) - на втором после Саудовской Аравии (10%). Для сравнения: США потратили в 2017 г. на оборонные нужды порядка 3% ВВП, Китай - менее 2%, Германия - 1,2%.


5. Разжигание половой дисриминации


Доминирование мужчин среди правящей элиты и в национальной культуре более чем очевидно. Сексизм пока является наименьшей из проблем РФ. Но описанные Бриттом признаки - гомофобия, культ мачизма в политике, гендерный дисбаланс в органах власти - в наличии. Аборты еще не запретили.


6. Взятие под контроль прессы


В рейтингах свободы СМИ Россия занимает позицию во второй сотне стран мира. Наша страна является одной из самых опасных для журналистов.


Контроль над телевидением абсолютный. Руководство власти осуществляется и над псевдооппозиционными медиа типа телекомпании "Дождь" или радио "Эхо Москвы" через аффилированными с государством структурами вроде «Газпрома» или близкими власти олигархами.
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7. Помешательство на госбезопасности


Есть ли еще в мире такая страна, где ссылаясь на государственную безопасность принимаются законы Яровой, запрещают WiFi без регистрации и анонимные транзакции, блокируют месенджеры, людям дают реальные сроки за лайки в социальных сетях, а "борьба с терроризмом" приобрела характер общенациональной паранойи? Это Россия!


8. Сращивание религии с государством


Мы все видим транслируемые по ТВ массовые походы кремлевских правителей в православные праздники в Храм Христа Спасителя. Власть и церковь давно "слились в экстазе" и делают одно общее дело, периодически обмениваясь орденками и славословиями.
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9. Государственная защита олигархии


Частных корпораций в России практически не осталось, а все госкорпорации находятся под контролем правящей верхушки, как и все доходы предприятий.


10. Притеснение союза трудящихся


Профсоюзы Российской Федерации практически ликвидированы. Полное молчание профбоссов по поводу гнусной пенсионной реформы, тому подтверждение. "Свадебные генералы" , якобы, представляющие профсоюзы рабочих ничего не решают и плевать хотели на нужды рабочего класса


Независимые же профорганизации носят маргинальный характер и их члены преследуются корпорациями и властями.


11. Пренебрежение к наукам и искусствам


Известные деятели искусства и науки давно "поют в унисон" с властью, интеллектуальная свобода считается противоречащей идеям национальной безопасности и патриотизма. Никто не преследует "несогласных" деятелей культуры и искусства, ибо их давно уже нет.


12. Одержимость преследованиями за преступления


Полицейский произвол в России увеличивается постоянно, нетерпимость к "экстремистам" и "террористам" зашкаливает, пытки применяются совершенно открыто и безнаказанно конвейерным способом (пытают даже свидетелей) , судебная система работает только в интересах правящей элиты.


13. Всепоглащающие кумовство и коррупция


Россия - одна из самых коррумпированных стран мира. По валовым объемам взяток и "откатов" она абсолютный мировой лидер. Силовые структуры сами являются частью коррупционной системы, а не борцами со взяточниками.


14. Заведомо фальшивые выборы


Выборы в России давно стали чисто номинальной процедурой, с заранее известными итогами. Результаты голосования массово фальсифицируются и "подгоняются" под нужные властям параметры. Большая часть населения просто "плюнула" на этот балаган и не принимает участия в голосовании..


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19.12.2020 20:00 Відповісти
Отключите их...это будет дешевле продвинутого файервола.
Тем более, если заявлено, что у них есть своя Чебурашка.
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19.12.2020 20:04 Відповісти
не за обісцяного , кажуть , компромат із обсциканням в ***** є .
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19.12.2020 20:25 Відповісти
Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео - Цензор.НЕТ 8897
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19.12.2020 20:59 Відповісти
Разве может друг Вова подставить друга Дональда, вы все врете)))
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19.12.2020 20:39 Відповісти
Анаконда,-Фас!
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19.12.2020 20:39 Відповісти
Лохматое Чмо - красавчик, продолжает закапывать себя.
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19.12.2020 20:52 Відповісти
Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео - Цензор.НЕТ 2774
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19.12.2020 20:57 Відповісти
Українці , як завжди доправлять правди !
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19.12.2020 21:20 Відповісти
не понял, а где сама новость???
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19.12.2020 23:19 Відповісти
Новини в Україні подають обережно, щоб багатьох кондрашка не хватила, коли дізнаються що Росія, Іран та Китай накручували голоси за Байдена через систему голосування Dominion Voting яка використовувала компонент SolarWinds
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20.12.2020 05:49 Відповісти
ти, я бачу, також - клован! Не хочеш в президенти України??
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20.12.2020 08:56 Відповісти
Наївно думати, що Україні допоможе зміна президента. Наріт треба міняти.
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20.12.2020 19:29 Відповісти
Значит надо "полезных" санкций добавить.
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20.12.2020 07:37 Відповісти
А агент кремля "Дохлая белка" сказал что это Китай.
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20.12.2020 17:25 Відповісти
 
 