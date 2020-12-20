Глава ДПС Любченко: Понад 4 мільйони українців роками не платять податків, на одного працівника - двоє з ложкою

В Україні понад 4 мільйони осіб систематично не платять податків.

Про це 18 грудня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" сказав голова Державної податкової служби Олексій Любченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у ДПС із 1998 року є персональна база даних українських платників податків, і з 2004 року до 2014-го кількість робочих місць скоротилася на 5 млн.

"Минулого року ми в базі не побачили 11,8 млн потенційно активних громадян, від яких не отримали ні копійки доходу. Крім того, 4,1 млн громадян України (це ті, хто на підконтрольній території) невидимі на податковій карті України. Жодної дії щодо сплати податків, жодної офіційної дії", - сказав Любченко.

Він вважає, що те, що відбувається, "чітко демонструє, що у нас на одного працівника - двоє з ложкою".

"Бачимо 8 млн. Я, наприклад, не знаю, де вони і що вони", - зазначив глава податкової служби.

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