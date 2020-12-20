Накопичувальна пенсійна система допоможе детінізації доходів, оскільки стимулює людей показувати свої зарплати, - Лазебна

В Україні необхідно провести пенсійну реформу і ввести другий рівень пенсійної системи.

Про це міністерка заявила соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Паралельно солідарній системі повинна бути обов'язкова накопичувальна система, добровільна. Є у нас 66 недержавних фондів, хто хоче, може туди вкладати гроші, і люди це роблять. Що таке другий рівень? Це коли кожна працююча людина і її роботодавець кладуть на особистий рахунок людини якісь внески. Це стимулює людей більше показувати свої заробітні плати, це детінізація: чим більше на моєму рахунку буде грошей, тим більше там буде прибутковість, накопичуються гроші, які перетворюються на ресурс, який йде в фінансові інструменти і, відповідно, йде прибутковість", - пояснила вона.

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За словами Лазебної, "є підрахунки, що за 20-25 років від початку своєї роботи можна накопичити собі на пенсію".

"Тоді коефіцієнт заміщення (відношення середньої пенсії до середньої зарплати. - Ред.) може бути 60%. Тобто 60% - це ваша пенсія, частина солідарної, частина накопичувальна. Сьогодні у нас 29%, і буде падати. Тобто людина, йдучи на пенсію, стає бідною. Тому другий рівень потрібен. Чому це добре? Це власність людини, вона буде керувати, контролювати, може переходити в інший фонд тощо", - сказала глава Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Кабмін пропонує запустити в 2021 році другий рівень накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна система передбачає, що працюючі українці будуть робити внески на накопичувальні рахунки в розмірі 1% від доходу, а роботодавці - 2% від зарплати співробітників.