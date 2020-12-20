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Накопительная пенсионная система поможет детенизации доходов, так как стимулирует людей показывать свои зарплаты, - Лазебная

Накопительная пенсионная система поможет детенизации доходов, так как стимулирует людей показывать свои зарплаты, - Лазебная

В Украине необходимо провести пенсионную реформу и ввести второй уровень пенсионной системы.

Об этом министр заявила социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная. Есть у нас 66 негосударственных фондов, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают. Что такое второй уровень? Это когда каждый работающий человек и его работодатель кладут на личный счет человека какие-то взносы. Это стимулирует людей больше показывать свои заработные платы, это детенизация: чем больше на моем счете будет денег, тем больше там будет доходность, накапливаются деньги, которые превращаются в ресурс, который идет в финансовые инструменты и, соответственно, идет доходность", - объяснила она.

По словам Лазебной, "есть подсчеты, что за 20-25 лет с начала своей работы можно накопить себе на пенсию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года, - министр соцполитики Лазебная

"Тогда коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате. - Ред.) может быть 60%. То есть 60% - это ваша пенсия, часть солидарная, часть накопительная. Сегодня у нас 29%, и будет падать. То есть человек, уходя на пенсию, становится бедным. Поэтому второй уровень нужен. Почему это хорошо? Это собственность человека, он будет управлять, контролировать, может переходить в другой фонд и так далее", - сказала глава Минсоцполитики.

Напомним, Кабмин предлагает запустить в 2021 году второй уровень накопительной пенсионной системы. Накопительная система предусматривает, что работающие украинцы будут делать взносы на накопительные счета в размере 1% от дохода, а работодатели - 2% от зарплаты сотрудников.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+21
Бред. И где гарантия что эти фонды не разворуют друзья Зеленского?
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20.12.2020 23:47
+21
простите но я не смог мимо пройти

Американські та Британські ЗМІ відкрили новий комедійний жанр - брати інтерв'ю у президента-дурачка з України
А родзинка формату, що дурачок все сприймає за чисту монету. "Вечеря з придурком".

Накопичувальна пенсійна система допоможе детінізації доходів, оскільки стимулює людей показувати свої зарплати, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5129
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20.12.2020 23:51
+15
смысл в накоплениях если национальная валюта обваливается в 2-3 раза каждые 8 лет? к моменту выхода на пенсию мои накопления подешевеют в 10 раз и уравняются с минимальной солидарной пенсией.

смысл в пенсионных отчислениях если моя ожидаемая продолжительность жизни совпадает с возрастом выхода на пенсию?
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21.12.2020 01:18
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Бред. И где гарантия что эти фонды не разворуют друзья Зеленского?
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20.12.2020 23:47 Ответить
Седьмым и далее будет Порошенко.
Он не позволит разворовать.
А если разворуют, он им руки отрубит.
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20.12.2020 23:50 Ответить
А что Порошенко украл? Ищет СБУ совместно с ФСБ но не могут найти! Вот когда Порошенко предложет пенсионную реформу то надо посмотреть а Бубочкиной реформе я не доверяю на примере Великолого крадивництва когда у Бубочки дороги в 3 раза дороже чем при Порохе!
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20.12.2020 23:56 Ответить
Где я здесь написал, что он украл?
Здесь речь идёт о том, что воровать будут не только друзья зеленского.
Они ж не всегда были и не всегда будут при власти.
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21.12.2020 00:25 Ответить
менталитет дураков - винить в своих ошибках всех кроме себя, потому проголосуют за кого-то другого
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21.12.2020 01:08 Ответить
Изъясняйтесь понятнее.
Ничего не понял, но отвечу так:
Я иду голосовать, чтобы прошёл мой кандидат.
Никого не виню в том, что народ выбрал из двух зол меньшее.
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21.12.2020 01:22 Ответить
Да судя по ситуации в стране, зло выбрали большее.
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21.12.2020 07:15 Ответить
я про то что кто голосовал против Порошенко за него не проголосуют. причину "почему", дурак для себя всегда найдет
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21.12.2020 12:03 Ответить
несите нам денюшки - ми их украдем
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20.12.2020 23:53 Ответить
Опять какое то кидалово.
Может через 25 лет,булка хлеба будет стоить 100гр.В 2005 стоила же 70 коп.
Как будет проводиться индексация?
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21.12.2020 05:38 Ответить
В 1995, буханка хлеба, стоила 28 600 купоно-карбованцев! Что те ваши 100 гривен?
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21.12.2020 10:18 Ответить
Есть у нас несколько негосударственных фондов Рената Ахметова и Игоря Коломойского, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают. Источник: https://censor.net/ru/n3238047
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20.12.2020 23:48 Ответить
Не треба вважати людей ідіотами.
Навіть виборці зеленського не настільки тупі, щоб довірити свої гроші черговим пройдисвітам
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20.12.2020 23:49 Ответить
Только полный идиот будет отдавать "лишние" деньги на сохранение государству. Если уж они есть, то держи их либо в банке либо в банке. В любом случае это надежней. Да и мороки меньше.
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20.12.2020 23:50 Ответить
А сама банка, по вашему что, совсем уже ничего не стоит?..
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21.12.2020 10:20 Ответить
не сработает.
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20.12.2020 23:50 Ответить
простите но я не смог мимо пройти

Американські та Британські ЗМІ відкрили новий комедійний жанр - брати інтерв'ю у президента-дурачка з України
А родзинка формату, що дурачок все сприймає за чисту монету. "Вечеря з придурком".

Накопичувальна пенсійна система допоможе детінізації доходів, оскільки стимулює людей показувати свої зарплати, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5129
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20.12.2020 23:51 Ответить
Утренники, корпоративы, ёлки...
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21.12.2020 03:22 Ответить
Та вже було в 90- х для заробітчан...
Хто вклав_ банки тріснули і бананус!!
🤣🤣
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20.12.2020 23:56 Ответить
Кто вкладывал в банки тот получил свои деньги кто вкладывал в МММ тот ясное дело не получил!
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20.12.2020 23:58 Ответить
Фигвам, ойц, Вигвам...
Бачив-знаю...
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21.12.2020 00:10 Ответить
Я от тоже в банки ложил.
В трехлитровые. Доллары
До сих пор пользуюсь
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21.12.2020 00:27 Ответить
Хер - получали... Я в НБУ проработал много лет... И мало кому НБУ помогало... - сплошные отписки ! А именно НБУ регулирует деятельность банком и их "кончину"...
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21.12.2020 01:45 Ответить
Я получил. Сколько было гривен столько и выплатили!
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21.12.2020 06:09 Ответить
При совпадении 2х условия :
- сума не превышала суммы гарантирования вкладов
о
- вы успели в сроки

Иначе вы бы не поучили !
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21.12.2020 10:10 Ответить
"Сколько было гривен столько и выплатили!" - все по честному. Вот только стоит эта гривна уже гораздо ниже.
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21.12.2020 11:40 Ответить
Мне, *****, с зарплатной серкнижки
Это недогосударство долги не отдаёт,
Счет открыт был летом 90го года, когда начал трудовую деятельность
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21.12.2020 05:32 Ответить
В вашому випадку вживати "*****" недоречно, бо це продажна жінка. Треба використовувати вигук "*****".
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21.12.2020 05:57 Ответить
копите себе сами без меня
бо спистите бабло как всегда....
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20.12.2020 23:58 Ответить
В Украине будет нищета до тех пор , пока сами украинцы не будут идиотами и не будут голосовать за еврейскою мафию .
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21.12.2020 00:02 Ответить
Пошла нах....дура... Конченная, это её девичья фамилия.
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21.12.2020 00:04 Ответить
Если открыть депозитный счет под 9% и ежемесячно, пополнять его на 2 500 гривен на протяжении 18 лет, к концу периода сумма на счету, составит 1 351 872 гривны.
Имея эту сумму на депозитном счету, либо купив на нее однокомнатную квартиру в Киеве, среднестатистический гражданин Украины может обеспечить себе от 8 000 до 10 000 гривен ежемесячного дохода.
За это же период "трудового стажа", наше государство гарантирует 1 769 гривен пенсии, выплачиваемой ежемесячно.
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21.12.2020 00:19 Ответить
За 18 лет гривна может еще обвалиться в 18 раз а может и в 100.
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21.12.2020 00:28 Ответить
Э, так стало токо с этого месяца. До него было 1712 грн.
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21.12.2020 00:28 Ответить
Ага... а какова сумма "гарантирования вкладов" ?! )))
Ты не увидишь этих денег НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах !
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21.12.2020 01:47 Ответить
Продолжай сидеть на жопе и проклинать государство за маленькую пенсию.
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21.12.2020 17:27 Ответить
Луше иметь маленьку пенсию и хорошую "3х литровую банку"...))
Чем быть лохов вроде тебя !
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21.12.2020 17:29 Ответить
Я себя обеспечил, а ты жуй сопли и ной про высокую коммуналку и постоянный рост цен.
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21.12.2020 17:34 Ответить
Боже, нас посетил сам Илон Маск....!!! )))
А что же ты у нас забыл, вселикий ? )))
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21.12.2020 17:41 Ответить
В середине 90-х я уже получал миллионы...ну его в пень.
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21.12.2020 07:11 Ответить
А я себе еще тогда обеспечил безбедную старость, сохранив купюру в 1 000 000 купонов... и сейчас я купонный "миллионер"...
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21.12.2020 10:24 Ответить
Смешно слышать о накопительной пенсии в стране где национальная валюта может упасть за несколько дней в 2-3 раза. И нет даже обещаний держать курс, а значит все это как обычно развод на деньги для доверчивых.
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21.12.2020 00:27 Ответить
Куля в лоб, так куля в лоб...
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21.12.2020 10:27 Ответить
"Узок круг этих людей, страшно далеки они от народа..."
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21.12.2020 01:03 Ответить
Люди должны вкладывать для начала в энергетику,землю,акции предприятий,Нафтогаза и прочих ресурсных доходных мощностей.Таким образом люди смогут получать процент с акций и вложить в накопительную пенсионную реформу,биржу,банковский сектор короче в экономику где крутятся гроши.Вместо этого в Украине такая функция доступна только избранным элитарным олигархам,которые стригут свой процент и складывают в офшоры
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21.12.2020 01:10 Ответить
смысл в накоплениях если национальная валюта обваливается в 2-3 раза каждые 8 лет? к моменту выхода на пенсию мои накопления подешевеют в 10 раз и уравняются с минимальной солидарной пенсией.

смысл в пенсионных отчислениях если моя ожидаемая продолжительность жизни совпадает с возрастом выхода на пенсию?
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21.12.2020 01:18 Ответить
Интересно в какие фондовые рынки эти украинские негосударственные фонды будут вкладывать пенсионные накопления когда по закону Додда-Франка 2009 года нерезидентам Штатов и Канады запрещено официально покупать активы NYSE Нью-Йоркской фондовой биржи?? А остальные нестабильны и не дают прироста? В Форекс? Не смешите мои тапочки.
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21.12.2020 01:36 Ответить
Та ти шо ...?
А нахрена мне это ваше что то "накапливать" - если вы регулярно все или воруете или обнуляете !!!??
Не проще мне просто в свою 3х литровую банку ложить и не светить - ТАК НАДЁЖНЕЙ и больше накоплю !?
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21.12.2020 01:38 Ответить
Именно!!!
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21.12.2020 02:04 Ответить
"Параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная. ..."

Так обязательная или добровольная????? Вот так и принимают законы...
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21.12.2020 01:48 Ответить
Добровольно-принудительная...
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21.12.2020 10:29 Ответить
Кто мешает самому накапливать бабло на банковском счету (желательно не в Украине) и никому ничего не показывать?
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21.12.2020 02:03 Ответить
Вы странный человек? Как можно, на банковском счету, накапливать деньги и при этом никому их не показывать!?
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21.12.2020 10:32 Ответить
Пока у власти находятся ЗЕленые мошенники свои бабки им доверить может только полный имбецил.
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21.12.2020 02:05 Ответить
100%! Як тільки зелені прийшли до влади - зараз же обвалили 70 банків, та гривню знецінили у 2,5 рази! Ганьба!
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21.12.2020 08:55 Ответить
Ахметов и Коломойский не захотят получать прибыль, а только детенизированную зарплату?
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21.12.2020 03:26 Ответить
та то куйня всё эти ваши накопительные пенсии, вот как надо:
«Ударно провел прошедшие выходные 75-летний пенсионер из Самары. В ночь с субботы на воскресенье одинокий пожилой человек пригласил в свою однокомнатную квартиру 9 проституток и заказал несколько ящиков коньяка. Всю ночь бойкий пенсионер придавался утехам и возлияниям под звуки громкой музыки, чем разозлил едва ли не всех своих соседей. Необычная вечеринка окончилась рано утром, когда одна из проституток обнаружила, что пенсионер перестал двигаться и дышать»
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21.12.2020 03:36 Ответить
PS

Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у пожилого человека кратковременную остановку сердца и на месте провела реанимационные мероприятия. Очнувшись, пенсионер, первым делом, поинтересовался у врачей, не ушли ли девушки, после чего отправился на поиски новой бутылки коньяка, попутно отказавшись от госпитализации.

Позже выяснилось, что за эту ночь самарский пенсионер растратил все свои наличные сбережения, которые откладывал на похороны, а именно 84 тысячи рублей.

"Пусть теперь его проститутки и хоронят",- уже отреагировал его сын.
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21.12.2020 03:38 Ответить
Достойно жил, достойно умер. Трушный рок-н-рольщик.
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21.12.2020 04:51 Ответить
в стране где царствует коррупция . а чиновники государства постоянно обманывают и обворовывают народ Украины всё меньше желающих платить честно налоги .
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21.12.2020 03:37 Ответить
Лабезная ублюдочная шмара,
Вы сначала с долгами ощада разберитесь
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21.12.2020 05:35 Ответить
Накопительную пенсию на РАБссии заморозили до 2023 года,другими словами ее украли братья вРоттенбьерги... Кооператив Озеро зна шо робэ
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21.12.2020 05:37 Ответить
Пропаганда дурості. Гроші на банківському рахунку це відкладений попит. Людям сьогодні не вистачає на гідне життя але їм пропонують заморозити в сумнівних трастах частину свого і так порізаного найвищими в Європі податками заробітку і привчатися до голодного життя яке їх очікує на пенсії? Якби я так робив то вже здох би разом з родиною і всіма домашніми тваринками. В 2008 закрив рахунки в українських банках і все зароблене інвестував протягом 10 років в нерухомість. За цей час нерухомість значно виросла в ціні а гроші на рахунках знецінились. Зараз пенсія від держави за 28 років стажу навіть лякає - це ж мізер! Тому допрацьовувати до 35 років стажу навіть не збираюсь. Тещі за 44 роки трудового стажу пенсія 2700. На самі дешеві цигарки я витрачаю 3000... Люди повинні отримувати гарантований мінімум з солідарної системи але якщо хтось боїться бідності то має сам подбати про власний достаток, а не покладатись на банківських аферистів які зникають разом з грошима і крадуть забезпечену старість... у дурнів.
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21.12.2020 05:40 Ответить
Лабезній потрібно менше їсти лайна наніч, бо її вже пучить...
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21.12.2020 06:00 Ответить
Если и откладывать себе на старость - то только в баксах или евро и не в украинском банке. Если на протяжении 30 лет трудового стажа откладывать по 50 баксов ежемесячно под 2% годовых - к концу срока эта сумма достигнет 23500 баксов. Естественно, что курс к тому времени будет другой, но если для наглядности взять современный курс - это 650 тыс. гривен. Если средняя пенсия за 30 лет стажа составляет 2000 гривен, то этих 650 тыс хватит на... 27 лет.
Нет смысла надеяться на государство. Нужно хотя бы лет с 30 начинать откладывать себе НЗ на старость
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21.12.2020 07:08 Ответить
И евро и баксы, тоже жрёт инфляция будь здоров, просто на фоне гривны это мало заметно, хлеб в Украине за последние 20 лет в долларах, подорожал в 4 (!) раза.
А кроме того, доллары, сейчас, как и советские рубли в свое время, находятся на грани коллапса, и только вопрос времени когда бакс повторит судьбу рубля.
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21.12.2020 10:40 Ответить
Насчет инфляции - не спорю. Но это судьба любой валюты, по сути процентная ставка банка попросту нивелирует фактор инфляции. То что бакс завалится - мне казалось, что только кацапы этого с придыханием ждут, но не дадут баксу завалится при всем желании. Ну а если есть в этом уверенность - то тогда можно в юанях накапливать
Просто я исхожу из возможностей среднестатистического украинца, который вряд ли сможет себе на старость копить более 50-100 баксов в месяц. В недвижимость инвестировать с такими деньгами смешно, в акции и другие ценные бумаги - тоже, да и риски очень велики, тут нужно или самому семи пядей во лбу быть или брокера иметь. В драгметаллы - так что, по грамму золота брать в месяц?
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21.12.2020 11:59 Ответить
Є знайомі багаті чи то зажиточні люди. Коли у них є хата, машина, стабільний бізнес то починають думати куди подіти зайві кг долярів. Трохи вкладають в нерухомість для здачі в оренду, трохи в зелений тариф. Решту грошей вкладають в різні закордонні банки і трасти, купляють там нерухомість. Але треба знати який банк чи траст надійні, і дозволяють бути вкладниками іноземців.
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21.12.2020 07:48 Ответить
Накопительная система = "Храните деньги в Сберкассе".
Целое поколение накапливало, и что в итоге?
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21.12.2020 09:51 Ответить
а я как идиот еще в госсрах детям вносил "к свадьбе" и на "совершеннолетие" ))))
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21.12.2020 10:53 Ответить
Это не идиотизм, а вера в свою страну!
Мы все в той или иной мере хотим видеть свою страну честной, справедливой, сильной...
Но, на ошибках нужно учиться.
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21.12.2020 11:00 Ответить
А при такой системе ахметке хватит на виллы за сотни миллионов,если нет,то мы не согласны?
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21.12.2020 10:09 Ответить
я дико извиняюсь...один маленький вопрос... а все ли у нас так хорошо в банковской системе? в государственных фондах? ну чтобы кто-то мог доверить им совсем нелишние деньги на много лет?...и еще...ни у кого не возникал влпрос - почему наши (условно говоря))) депутаты и прочая ылита держат свои деньги под матрасами в наличке ??? (нет, я понимаю, что есть там и в банках и в офшорах..но...такие большие суммы в наличке...и у каждого...это как понимать?)
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21.12.2020 10:57 Ответить
Дурепа зелена. Чи давно накрився банк Аркада з його пенсійною програмою? І що моїм родичам тепер робити - (до пенсії їм лишилося 6 років) починати накопичення по новому?
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21.12.2020 11:14 Ответить
дебилам по мозгам.)))
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21.12.2020 11:25 Ответить
 
 