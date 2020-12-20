Накопительная пенсионная система поможет детенизации доходов, так как стимулирует людей показывать свои зарплаты, - Лазебная
В Украине необходимо провести пенсионную реформу и ввести второй уровень пенсионной системы.
Об этом министр заявила социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная. Есть у нас 66 негосударственных фондов, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают. Что такое второй уровень? Это когда каждый работающий человек и его работодатель кладут на личный счет человека какие-то взносы. Это стимулирует людей больше показывать свои заработные платы, это детенизация: чем больше на моем счете будет денег, тем больше там будет доходность, накапливаются деньги, которые превращаются в ресурс, который идет в финансовые инструменты и, соответственно, идет доходность", - объяснила она.
По словам Лазебной, "есть подсчеты, что за 20-25 лет с начала своей работы можно накопить себе на пенсию".
"Тогда коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате. - Ред.) может быть 60%. То есть 60% - это ваша пенсия, часть солидарная, часть накопительная. Сегодня у нас 29%, и будет падать. То есть человек, уходя на пенсию, становится бедным. Поэтому второй уровень нужен. Почему это хорошо? Это собственность человека, он будет управлять, контролировать, может переходить в другой фонд и так далее", - сказала глава Минсоцполитики.
Напомним, Кабмин предлагает запустить в 2021 году второй уровень накопительной пенсионной системы. Накопительная система предусматривает, что работающие украинцы будут делать взносы на накопительные счета в размере 1% от дохода, а работодатели - 2% от зарплаты сотрудников.
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Он не позволит разворовать.
А если разворуют, он им руки отрубит.
Здесь речь идёт о том, что воровать будут не только друзья зеленского.
Они ж не всегда были и не всегда будут при власти.
Ничего не понял, но отвечу так:
Я иду голосовать, чтобы прошёл мой кандидат.
Никого не виню в том, что народ выбрал из двух зол меньшее.
Может через 25 лет,булка хлеба будет стоить 100гр.В 2005 стоила же 70 коп.
Как будет проводиться индексация?
Навіть виборці зеленського не настільки тупі, щоб довірити свої гроші черговим пройдисвітам
Американські та Британські ЗМІ відкрили новий комедійний жанр - брати інтерв'ю у президента-дурачка з України
А родзинка формату, що дурачок все сприймає за чисту монету. "Вечеря з придурком".
Хто вклав_ банки тріснули і бананус!!
🤣🤣
Бачив-знаю...
В трехлитровые. Доллары
До сих пор пользуюсь
- сума не превышала суммы гарантирования вкладов
о
- вы успели в сроки
Иначе вы бы не поучили !
Это недогосударство долги не отдаёт,
Счет открыт был летом 90го года, когда начал трудовую деятельность
бо спистите бабло как всегда....
Имея эту сумму на депозитном счету, либо купив на нее однокомнатную квартиру в Киеве, среднестатистический гражданин Украины может обеспечить себе от 8 000 до 10 000 гривен ежемесячного дохода.
За это же период "трудового стажа", наше государство гарантирует 1 769 гривен пенсии, выплачиваемой ежемесячно.
Ты не увидишь этих денег НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах !
Чем быть лохов вроде тебя !
А что же ты у нас забыл, вселикий ? )))
смысл в пенсионных отчислениях если моя ожидаемая продолжительность жизни совпадает с возрастом выхода на пенсию?
А нахрена мне это ваше что то "накапливать" - если вы регулярно все или воруете или обнуляете !!!??
Не проще мне просто в свою 3х литровую банку ложить и не светить - ТАК НАДЁЖНЕЙ и больше накоплю !?
Так обязательная или добровольная????? Вот так и принимают законы...
«Ударно провел прошедшие выходные 75-летний пенсионер из Самары. В ночь с субботы на воскресенье одинокий пожилой человек пригласил в свою однокомнатную квартиру 9 проституток и заказал несколько ящиков коньяка. Всю ночь бойкий пенсионер придавался утехам и возлияниям под звуки громкой музыки, чем разозлил едва ли не всех своих соседей. Необычная вечеринка окончилась рано утром, когда одна из проституток обнаружила, что пенсионер перестал двигаться и дышать»
Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у пожилого человека кратковременную остановку сердца и на месте провела реанимационные мероприятия. Очнувшись, пенсионер, первым делом, поинтересовался у врачей, не ушли ли девушки, после чего отправился на поиски новой бутылки коньяка, попутно отказавшись от госпитализации.
Позже выяснилось, что за эту ночь самарский пенсионер растратил все свои наличные сбережения, которые откладывал на похороны, а именно 84 тысячи рублей.
"Пусть теперь его проститутки и хоронят",- уже отреагировал его сын.
Вы сначала с долгами ощада разберитесь
Нет смысла надеяться на государство. Нужно хотя бы лет с 30 начинать откладывать себе НЗ на старость
А кроме того, доллары, сейчас, как и советские рубли в свое время, находятся на грани коллапса, и только вопрос времени когда бакс повторит судьбу рубля.
Просто я исхожу из возможностей среднестатистического украинца, который вряд ли сможет себе на старость копить более 50-100 баксов в месяц. В недвижимость инвестировать с такими деньгами смешно, в акции и другие ценные бумаги - тоже, да и риски очень велики, тут нужно или самому семи пядей во лбу быть или брокера иметь. В драгметаллы - так что, по грамму золота брать в месяц?
Целое поколение накапливало, и что в итоге?
Мы все в той или иной мере хотим видеть свою страну честной, справедливой, сильной...
Но, на ошибках нужно учиться.