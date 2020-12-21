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П'ять українських міністрів у прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу

П'ять українських міністрів у прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу

Міністерство культури та інформаційної політики України організовує серед членів уряду кулінарне змагання з приготування борщу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Мінкультури.

"22 грудня Міністерство культури та інформаційної політики запрошує колег приєднатися до кампанії на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 17:30 до 18:30 п'ятеро міністрів українського уряду в прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу. Рецептуру для учасників, розподіл на команди і переможне перше місце визначить шеф-кухар Євген Клопотенко.

Учасники змагання: віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр охорони довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Як повідомлялося, у жовтні експертна рада рекомендувала Мінкультури України включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".

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Топ коментарі
+25
Довбане шапіто...
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21.12.2020 11:09
+23
Чим би вони ще зайнялися?
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21.12.2020 11:08
+13
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

.
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща - Цензор.НЕТ 6157
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21.12.2020 11:20
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Чим би вони ще зайнялися?
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21.12.2020 11:08 Відповісти
Я теж зібрався борщ варити,то може я теж міністр !!))
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21.12.2020 11:11 Відповісти
Ми усі презеденти. І це істи на
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21.12.2020 11:15 Відповісти
Реально поставив бурячок варитись,та бульончик !!))
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21.12.2020 11:19 Відповісти
- Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду - разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.
«На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‑под консервов на людоеда Мумбо‑Юмбо.» (с)
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21.12.2020 11:25 Відповісти
+++++++++++++++++++++++++
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21.12.2020 13:03 Відповісти
Довбане шапіто...
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21.12.2020 11:09 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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21.12.2020 11:13 Відповісти
Бубочка сказав що він акрабат ,тому чекаємо змагань по акрабатиці !!))
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21.12.2020 11:14 Відповісти
Хоть с готовкой не обос@итесь.
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21.12.2020 11:09 Відповісти
Головне у приготуванні політичного борщу це шиковка "капусти".... і тут вони майже всі доки.
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21.12.2020 11:20 Відповісти
А от на шоу це і перевіримо, хтось спалиться і зваре борщ с червоною рибою і ікрою.
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21.12.2020 11:24 Відповісти
Та що там перевіряти... вони з "капустою" пораються 24/7/365....
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21.12.2020 11:27 Відповісти
Та ось чого не вистачає український економіці -борща !!! Все тепер заживимо !!!)))
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21.12.2020 11:10 Відповісти
Не чіпайте борщ - вірть щі.
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21.12.2020 11:11 Відповісти
Щі, це вода, якою помили каструлю після борщу.
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21.12.2020 11:15 Відповісти
Процедура приготування щі пердбачає позначку 21+.
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21.12.2020 11:38 Відповісти
Вони ще ніколи не були так близько до провалу.
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21.12.2020 11:15 Відповісти
Там утром наши хлопцы потери понесли, двое раненых. Так посостязались бы в целкости "убей москаля"... а потом бы и борщ из москаля сварили. Все одно как бубочку рассмешить...
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21.12.2020 11:11 Відповісти
Все государственные дела отлажены, система работает как швейцарские часы, почему бы Кабинету Министров не поварить борщи. Хлеба нет, жрите зрелища.
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21.12.2020 11:11 Відповісти
Одна хвойда восени 2019го жалілася що їй немає що на хліб мазати. Сподіваюся вона, та найголовніше її цільова аудиторія, задоволені.
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21.12.2020 11:18 Відповісти
опять шоу...
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21.12.2020 11:12 Відповісти
На черзі акрабатичне шоу !!)))
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21.12.2020 11:15 Відповісти
лучше тогда кордебалет и пилатес ))))
(представил?)))))
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща - Цензор.НЕТ 6609

...
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21.12.2020 11:19 Відповісти
О це акрабатеса !!!)))
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21.12.2020 11:20 Відповісти
не..ну чё...))) носок то тянет )))))))) соскок засчитан ))))))
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21.12.2020 11:23 Відповісти
ЗМС,не меньше !!!))
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21.12.2020 11:34 Відповісти
КакуКім ++.)))
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21.12.2020 11:40 Відповісти
Балерина в пуантах.
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22.12.2020 23:54 Відповісти
Это ооочень важно на данный момент. Продолжайте господа министры, не останавливайтесь
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21.12.2020 11:14 Відповісти
других проблем нет, все решено!
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21.12.2020 11:16 Відповісти
"А в остальном прекрасная маркиза ,всьо хорошо ,всьо хорошо " !!!)))
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21.12.2020 11:18 Відповісти
Опять уши брехливого путинского интерфакса.
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21.12.2020 11:16 Відповісти
Гарний борщ за годину не звариш.
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21.12.2020 11:17 Відповісти
Позавчора вперше сам варив борщ. Витратив п'ять годин. Не рахуючи вороху посуду.
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21.12.2020 11:31 Відповісти
Ну не п"ять годин, але три то точно (багато часу на бадьорий бульон піде). Бо буде не борщ, а хто зна що.
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21.12.2020 11:58 Відповісти
Ну, сам борщ варився значно меньше. Але ж треба підготувати м'ясо, бульон, пошинкувати овочі...
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21.12.2020 12:30 Відповісти
А в Словакии министры принимали участие В ТЕСТИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ НА КОВИД , т к людей не хватает
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21.12.2020 11:18 Відповісти
Неплохая идея, но у нас уже начали закупку ингридиентов на борщ, где Вы раньше были, они бы с удовольствием приняли участие в тестровании вакцины.
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21.12.2020 11:22 Відповісти
Без тепила Малюськи эта гоп-компания была бы неполноценной.

После розового костюма типа министр юстиции Малюська порадовал зебилов новой фото сессией с утюгом и паяльником. Поздравил с днем работника исполнительной службы.

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/131894937_1314789475568438_2682373936461285394_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qTGFzIcRftgAX8JtavT&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=502725f1e3ff054f9b2a781172175bc4&oe=600633CD

Его страница в фейсбук с "поздравлением"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1314792602234792&id=100011121947008
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21.12.2020 11:18 Відповісти
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

.
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща - Цензор.НЕТ 6157
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21.12.2020 11:20 Відповісти
😀😀😀
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21.12.2020 11:26 Відповісти
Напевно одна з наймудріших рецензій на цю статтю, браво авторові допису та створювачу того ролику. Мабуть це спосіб дати оцінку не тільки міністрам і навіть уряду, а й усій теперішній владі.Браво!!!
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21.12.2020 12:07 Відповісти
П'ять українських міністрів у прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу - Цензор.НЕТ 269 https://censor.net/ua/user/479548

Напевно одна з наймудріших рецензій на цю статтю, браво авторові допису та створювачу того ролику. Мабуть це спосіб дати оцінку не тільки міністрам і навіть уряду, а й усій теперішній владі.Браво!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3238111/01921492-22ba-73da-ba25-267c1128a348Відповісти
Мені подобається
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21.12.2020 12:08 Відповісти
Зе-міністри живуть у паралельному світі, де вони - кухарі.

То треба їм виплачувати зарплату кухаря, а не ********* бюджетних грошей.

А міністерства перетворити у їдальні. Мабуть, більше користі було б.
Хоча, про що це я...

Зе-біли, ***!!!
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21.12.2020 11:21 Відповісти
Каков царь, таковы и бояре. От COVID-19 больше не умирают? Война закончена? Посоревнуйтесь в разборке автомата Калашникова!
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21.12.2020 11:21 Відповісти
Цензор, озвучьте какой канал будет транслировать сие действо! Не знаю народ как вам, а мне интересно. От негатива уже нет сил. А український борщ, это определенно позитив, даже с экрана)
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21.12.2020 11:24 Відповісти
Какой борщ???
Вам надо соревноваться в приготовлении мацы.
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21.12.2020 11:24 Відповісти
Крошить укроп зовите вашего друга Ваньку Урганта.
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21.12.2020 11:26 Відповісти
на случай если кто-то еще сомневается, что они дебилы?
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21.12.2020 11:29 Відповісти
О в собак є цікава справа ,що робити, коли нех... робити, тре власні причандали вилизувати !!!)))
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21.12.2020 11:32 Відповісти
Нехай ліпше на роялі в чотири члени пограють. Тьху на блаЗЄнське бидло.
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21.12.2020 11:32 Відповісти
Більше трешу.
20.12.20 https://censor.net/ru/news/3238007/zelenskiyi_ya_by_hotel_uvidet_v_ukraine_gollivud_i_disneyilend.

Не забудьте повідомити ціну на продукти, з яких ви будете готувати ті борщі, і де купували. Щоб простий українець міг прикупитися там же, якщо ціна сподобається.
Та й мосійчук запросіть, іроди. Як же без її стогону та переживань?
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21.12.2020 11:33 Відповісти
в стране все ок. Экономика - растет как на дрожжях, гривна крепкая, устойчивая и почти конвертируемая. Зарплаты и пенсии - на евроуровне. Медицина - Израиль, Германия и Штаты - обзавидовались. Образование - куда там финнам. Дороги - автобані, по котрім меньше 150 в час и ехать нельзя. фуууу. можно и посоревноваться в приготовлении борща. Вы там в кабмине совсем ОХ....И?
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21.12.2020 11:34 Відповісти
инистр культур и информационной политики Украины Александр Ткаченко


коли назва посади відповідає IQ власника.
Источник: https://censor.net/ru/n3238111
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21.12.2020 11:36 Відповісти
Люблю борщ.
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21.12.2020 11:37 Відповісти
П'ять українських міністрів у прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу - Цензор.НЕТ 9845
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21.12.2020 11:42 Відповісти
Маразм! А більше їм нема чим зайнятись? В країні все ОК?
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21.12.2020 11:46 Відповісти
От зебилью то радости привалило)))))
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21.12.2020 11:47 Відповісти
Придурки
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21.12.2020 11:48 Відповісти
Вот вы негодуете, а зебилы руки потирают и ждут эту передачу. Их хлебом не корми дай "Скаты" посмотреть.
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21.12.2020 12:02 Відповісти
Самодеятельность сумашедшего дома.
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21.12.2020 12:04 Відповісти
Так может этих минстров-поваров переводить на зарплаты поваров, а не министров.
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21.12.2020 12:05 Відповісти
Лучше бы посоревновались кто дольше проживет на минимальную пенсию)
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21.12.2020 12:06 Відповісти
Ну "на мінімальну" це вже занадто! Це ж просто фашизм. Хай спробують прожити на пенсію моєї тещі - викладача з 44 літнім стажем - 2700 гривень - в Києві.
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21.12.2020 12:29 Відповісти
Дебилы. Нам не нужны кухаварки с такими зарплатами.
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21.12.2020 12:22 Відповісти
клоунада продолжается -цырк рулит
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21.12.2020 12:27 Відповісти
Можно только крепко выругаться по этому поводу...
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21.12.2020 12:31 Відповісти
А смысл?????....????......мой борщ все равно лучше!
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21.12.2020 12:35 Відповісти
Взагалі-то, мій краще . Але хто буде судити та за якими критеріями ці їхні борщі? Шоу кретинів чергове, та на жаль не останнє.
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22.12.2020 23:45 Відповісти
и нам, и нам - масла в жопу.......!!!
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21.12.2020 12:37 Відповісти
Шоу треба назвати "Жрітє!" і кожен день крутити, як маслянисті морди міністрів і депутатів готують і жеруть, жеруть, жеруть. Це ж вам не зубожіння при Порошенку, де борщовий набір був по ціні як Лексус, тут тепер все для наріду: для наріду готують, і для наріду жеруть.
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21.12.2020 12:47 Відповісти
хорошая и правильная идея.
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21.12.2020 20:01 Відповісти
Все правильно, це український контент. Тому кацапи в коментах і біснуються.
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21.12.2020 23:42 Відповісти
ДовбоЗЕби будуть доводити Мішлєну, шо борщ - украінський, а не рузкій.
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22.12.2020 23:42 Відповісти
 
 