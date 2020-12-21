П'ять українських міністрів у прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу

Міністерство культури та інформаційної політики України організовує серед членів уряду кулінарне змагання з приготування борщу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Мінкультури.

"22 грудня Міністерство культури та інформаційної політики запрошує колег приєднатися до кампанії на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 17:30 до 18:30 п'ятеро міністрів українського уряду в прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу. Рецептуру для учасників, розподіл на команди і переможне перше місце визначить шеф-кухар Євген Клопотенко.

Учасники змагання: віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр охорони довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Як повідомлялося, у жовтні експертна рада рекомендувала Мінкультури України включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".