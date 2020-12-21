П'ять українських міністрів у прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу
Міністерство культури та інформаційної політики України організовує серед членів уряду кулінарне змагання з приготування борщу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Мінкультури.
"22 грудня Міністерство культури та інформаційної політики запрошує колег приєднатися до кампанії на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, з 17:30 до 18:30 п'ятеро міністрів українського уряду в прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу. Рецептуру для учасників, розподіл на команди і переможне перше місце визначить шеф-кухар Євген Клопотенко.
Учасники змагання: віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр охорони довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося, у жовтні експертна рада рекомендувала Мінкультури України включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".
Будь ласка, зачекайте...
«На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‑под консервов на людоеда Мумбо‑Юмбо.» (с)
(представил?)))))
...
После розового костюма типа министр юстиции Малюська порадовал зебилов новой фото сессией с утюгом и паяльником. Поздравил с днем работника исполнительной службы.
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/131894937_1314789475568438_2682373936461285394_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qTGFzIcRftgAX8JtavT&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=502725f1e3ff054f9b2a781172175bc4&oe=600633CD
Его страница в фейсбук с "поздравлением"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1314792602234792&id=100011121947008
.
Напевно одна з наймудріших рецензій на цю статтю, браво авторові допису та створювачу того ролику. Мабуть це спосіб дати оцінку не тільки міністрам і навіть уряду, а й усій теперішній владі.Браво!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3238111/01921492-22ba-73da-ba25-267c1128a348Відповісти
Мені подобається
То треба їм виплачувати зарплату кухаря, а не ********* бюджетних грошей.
А міністерства перетворити у їдальні. Мабуть, більше користі було б.
Хоча, про що це я...
Зе-біли, ***!!!
Вам надо соревноваться в приготовлении мацы.
20.12.20 https://censor.net/ru/news/3238007/zelenskiyi_ya_by_hotel_uvidet_v_ukraine_gollivud_i_disneyilend.
Не забудьте повідомити ціну на продукти, з яких ви будете готувати ті борщі, і де купували. Щоб простий українець міг прикупитися там же, якщо ціна сподобається.
Та й мосійчук запросіть, іроди. Як же без її стогону та переживань?
коли назва посади відповідає IQ власника.
Источник: https://censor.net/ru/n3238111