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Одеса (5320) Труханов (376) коронавірус (19920)

Мер Одеси Труханов вилікувався від COVID-19

Мер Одеси Труханов вилікувався від COVID-19

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вилікувався від коронавірусної хвороби.

Про це він заявив на дистанційному апаратному засіданні мерії сьогодні, 21 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Depo Одеса".

За словами Труханова, негативний швидкий ПЛР-тест він отримав ще в суботу, 19 грудня. Зараз мер міста почувається добре.

"Вилікувався, безпечний, можу повертатися до своїх обов'язків", - сказав він.

Зазначається, що до цього обов'язки міського голови виконував його заступник Павло Вугельман.

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9 грудня повідомлялося, що Труханов захворівна COVID-19, в зв'язку з чим буде перебувати на самоізоляції.

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Топ коментарі
+15
Жаль, мог бы составить хорошую компанию Гепе
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21.12.2020 15:14
+6
с кернесом было бы веселее!)))
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21.12.2020 15:15
+4
Может английская версия сработает.
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21.12.2020 15:19
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Ну не всьож Одессе пряники.
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21.12.2020 15:14 Відповісти
Жаль, мог бы составить хорошую компанию Гепе
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21.12.2020 15:14 Відповісти
ЕХ !!!!
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21.12.2020 15:14 Відповісти
с кернесом было бы веселее!)))
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21.12.2020 15:15 Відповісти
та куди вже іще

Мэр Одессы Труханов вылечился от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6206
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21.12.2020 15:16 Відповісти
Да, в гепой все по правде. Никакой фальсификации. А эти... руководители "болеют" ради галочки - слезу пытаются выжать из лохтората.
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21.12.2020 18:56 Відповісти
А может все -таки в Шарите ...?
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21.12.2020 15:17 Відповісти
Жаль
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21.12.2020 15:17 Відповісти
Может английская версия сработает.
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21.12.2020 15:19 Відповісти
то-есть как гепа ? нет? жаль....еще будет время в январе окочурится, когда начнется 9 вал послепраздничный...
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21.12.2020 15:25 Відповісти
один Гена пропетлял,второй не сумел
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21.12.2020 15:25 Відповісти
Ето ти поспешил вилечится или не хочешь памятник от ватних одесситов?
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21.12.2020 15:40 Відповісти
Таки да! Мог бы и проспектом назваться и памятник Дюка собою потеснить!
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21.12.2020 15:57 Відповісти
Жаль. Один Гепа молодец, оправдал мои надежды
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21.12.2020 15:56 Відповісти
А жаль. Надеялся что последует за Кернесом. Но, не все же коту масленница.
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21.12.2020 16:57 Відповісти
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21.12.2020 17:07 Відповісти
Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «калидор», «микрик» «тешка», «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
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21.12.2020 18:47 Відповісти
До Гєпи не схотів???
Дарма...
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21.12.2020 20:31 Відповісти
 
 