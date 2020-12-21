Мер Одеси Труханов вилікувався від COVID-19
Міський голова Одеси Геннадій Труханов вилікувався від коронавірусної хвороби.
Про це він заявив на дистанційному апаратному засіданні мерії сьогодні, 21 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Depo Одеса".
За словами Труханова, негативний швидкий ПЛР-тест він отримав ще в суботу, 19 грудня. Зараз мер міста почувається добре.
"Вилікувався, безпечний, можу повертатися до своїх обов'язків", - сказав він.
Зазначається, що до цього обов'язки міського голови виконував його заступник Павло Вугельман.
9 грудня повідомлялося, що Труханов захворівна COVID-19, в зв'язку з чим буде перебувати на самоізоляції.
Топ коментарі
+15 Michail Viktorovich
показати весь коментар21.12.2020 15:14
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Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
Дарма...