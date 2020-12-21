РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10922 посетителя онлайн
Новости
954 18
Одесса (7739) Труханов Геннадий (313) коронавирус (17040)

Мэр Одессы Труханов вылечился от COVID-19

Мэр Одессы Труханов вылечился от COVID-19

Городской голова Одессы Геннадий Труханов вылечился от коронавируса.

 Об этом он заявил на дистанционном аппаратном заседании мэрии сегодня, 21 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Depo Одесса".

По словам Труханова, отрицательный быстрый ПЦР-тест он получил еще в субботу, 19 декабря. Сейчас мэр города чувствует себя хорошо.

"Вылечился, безопасный, могу возвращаться к своим обязанностям", - сказал он.

Отмечается, что до этого обязанности городского головы исполнял его заместитель Павел Вугельман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Труханова из-за COVID-19 госпитализировали в инфекционную больницу

9 декабря сообщалось, что Труханов заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Жаль, мог бы составить хорошую компанию Гепе
показать весь комментарий
21.12.2020 15:14
+6
с кернесом было бы веселее!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 15:15
+4
Может английская версия сработает.
показать весь комментарий
21.12.2020 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну не всьож Одессе пряники.
показать весь комментарий
21.12.2020 15:14 Ответить
Жаль, мог бы составить хорошую компанию Гепе
показать весь комментарий
21.12.2020 15:14 Ответить
ЕХ !!!!
показать весь комментарий
21.12.2020 15:14 Ответить
с кернесом было бы веселее!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 15:15 Ответить
та куди вже іще

Мэр Одессы Труханов вылечился от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6206
показать весь комментарий
21.12.2020 15:16 Ответить
Да, в гепой все по правде. Никакой фальсификации. А эти... руководители "болеют" ради галочки - слезу пытаются выжать из лохтората.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:56 Ответить
А может все -таки в Шарите ...?
показать весь комментарий
21.12.2020 15:17 Ответить
Жаль
показать весь комментарий
21.12.2020 15:17 Ответить
Может английская версия сработает.
показать весь комментарий
21.12.2020 15:19 Ответить
то-есть как гепа ? нет? жаль....еще будет время в январе окочурится, когда начнется 9 вал послепраздничный...
показать весь комментарий
21.12.2020 15:25 Ответить
один Гена пропетлял,второй не сумел
показать весь комментарий
21.12.2020 15:25 Ответить
Ето ти поспешил вилечится или не хочешь памятник от ватних одесситов?
показать весь комментарий
21.12.2020 15:40 Ответить
Таки да! Мог бы и проспектом назваться и памятник Дюка собою потеснить!
показать весь комментарий
21.12.2020 15:57 Ответить
Жаль. Один Гепа молодец, оправдал мои надежды
показать весь комментарий
21.12.2020 15:56 Ответить
А жаль. Надеялся что последует за Кернесом. Но, не все же коту масленница.
показать весь комментарий
21.12.2020 16:57 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2020 17:07 Ответить
Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «калидор», «микрик» «тешка», «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:47 Ответить
До Гєпи не схотів???
Дарма...
показать весь комментарий
21.12.2020 20:31 Ответить
 
 