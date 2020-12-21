Мэр Одессы Труханов вылечился от COVID-19
Городской голова Одессы Геннадий Труханов вылечился от коронавируса.
Об этом он заявил на дистанционном аппаратном заседании мэрии сегодня, 21 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Depo Одесса".
По словам Труханова, отрицательный быстрый ПЦР-тест он получил еще в субботу, 19 декабря. Сейчас мэр города чувствует себя хорошо.
"Вылечился, безопасный, могу возвращаться к своим обязанностям", - сказал он.
Отмечается, что до этого обязанности городского головы исполнял его заместитель Павел Вугельман.
9 декабря сообщалось, что Труханов заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.
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Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
Дарма...