Мэр Одессы Труханов вылечился от COVID-19

Городской голова Одессы Геннадий Труханов вылечился от коронавируса.

Об этом он заявил на дистанционном аппаратном заседании мэрии сегодня, 21 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Depo Одесса".

По словам Труханова, отрицательный быстрый ПЦР-тест он получил еще в субботу, 19 декабря. Сейчас мэр города чувствует себя хорошо.

"Вылечился, безопасный, могу возвращаться к своим обязанностям", - сказал он.

Отмечается, что до этого обязанности городского головы исполнял его заместитель Павел Вугельман.

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9 декабря сообщалось, что Труханов заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.