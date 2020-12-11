Труханова из-за COVID-19 госпитализировали в инфекционную больницу

Мэра Одессы Геннадия Труханова, болеющего коронавирусом, 11 декабря госпитализировали в инфекционную больницу.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - написал мэр Одессы.

Он также призвал жителей носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры.

"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!" - добавил он.

9 декабря сообщалось, что Труханов заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Кернеса отказала вторая почка. Врачи прогнозов не дают, - СМИ