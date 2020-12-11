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Новости Коронавирус и карантин
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Труханова из-за COVID-19 госпитализировали в инфекционную больницу

Труханова из-за COVID-19 госпитализировали в инфекционную больницу

Мэра Одессы Геннадия Труханова, болеющего коронавирусом, 11 декабря госпитализировали в инфекционную больницу.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - написал мэр Одессы.

Он также призвал жителей носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры.

"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!" - добавил он.

9 декабря сообщалось, что Труханов заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.

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Автор: 

карантин (16729) Одесса (7874) госпитализация (236) Труханов Геннадий (315) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Давай, в Шарите к другу...
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11.12.2020 17:43
+3
Как у него дела с почками, пирамиду уже надо строить или нет, одесситы переживают
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11.12.2020 17:49
+3
Праздник?
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11.12.2020 17:58
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Да что ж такое с новоизбранными мэрами делается? Прямо рок какой- то
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11.12.2020 17:41 Ответить
Праздник?
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11.12.2020 17:58 Ответить
Ц-ц-ц.
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11.12.2020 18:57 Ответить
Давай, в Шарите к другу...
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11.12.2020 17:43 Ответить
Хоть больницу изнутри увидит
И как люди мучаются без кислорода
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11.12.2020 17:44 Ответить
Народ и партия едины, но только разны магазины (больницы) Труханову не будет мучатся без кислорода. Ему не только кислород отдельной магистралью подведут, но на всякий случай концентратор озона подключат.
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11.12.2020 17:52 Ответить
Прекрасно все понимаю . Но лечиться в инфекционной в Одессе , это не Шарите . Все равно ближе к народу 😀😀😀
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11.12.2020 17:54 Ответить
Балон з хлором враз вирішить всі його проблеми.
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11.12.2020 21:15 Ответить
Такое чмо как труханов, никогда в жизни не помрет от какого то там ковида. Тем более, что это обычный грипп. Собсно а зачем нам это знать?
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11.12.2020 17:47 Ответить
Как у него дела с почками, пирамиду уже надо строить или нет, одесситы переживают
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11.12.2020 17:49 Ответить
« мы с Тамарой ходим парой»
Вот и доходились . Одесса и Харьков отправили мэров на больничные койки
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11.12.2020 17:56 Ответить
- Труха всё.
- Ой.
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11.12.2020 18:56 Ответить
Труха - в смысле "гниль"..
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11.12.2020 19:15 Ответить
странно...одесский "урка" оказался поумнее харьковского "мэра" - в "шарите" не дрыстнул! может накрал меньше или жаднее?)))))))))))))
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11.12.2020 18:10 Ответить
А оттуда в морг.
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11.12.2020 18:15 Ответить
Ой, я вас умоляю, не делайте всей Одессе беременную голову вашими больницами! Скажите так, шоб каждый биндюжник на Дерибасовской был известен - "вы за Гепу слышали? Так вот, вы таки будете смеяться, но Труха тоже всё..."
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11.12.2020 18:53 Ответить
 
 