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Труханова из-за COVID-19 госпитализировали в инфекционную больницу
Мэра Одессы Геннадия Труханова, болеющего коронавирусом, 11 декабря госпитализировали в инфекционную больницу.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - написал мэр Одессы.
Он также призвал жителей носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры.
"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!" - добавил он.
9 декабря сообщалось, что Труханов заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.
Топ комментарии
+5 Харьков Сумской
показать весь комментарий11.12.2020 17:43
+3 алексей свиридов #476578
показать весь комментарий11.12.2020 17:49
+3 ALEX SUROVV
показать весь комментарий11.12.2020 17:58
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И как люди мучаются без кислорода
Вот и доходились . Одесса и Харьков отправили мэров на больничные койки
- Ой.