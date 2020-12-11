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Труханова через COVID-19 госпіталізували в інфекційну лікарню
Мера Одеси Геннадія Труханова, що хворіє на коронавірус, 11 грудня госпіталізували в інфекційну лікарню.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика вдячність нашим лікарям і медперсоналу", - написав мер Одеси.
Він також закликав мешканців носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, дотримуватися всіх карантинних заходів.
"На сьогодні це головна зброя у боротьбі з коронавірусом. Бережіть себе і своїх рідних!" - додав він.
9 грудня повідомлялося, що Труханов захворів на COVID-19, у зв'язку з чим перебуватиме на самоізоляції.
Топ коментарі
+5 Харьков Сумской
показати весь коментар11.12.2020 17:43
+3 алексей свиридов #476578
показати весь коментар11.12.2020 17:49
+3 ALEX SUROVV
показати весь коментар11.12.2020 17:58
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И как люди мучаются без кислорода
Вот и доходились . Одесса и Харьков отправили мэров на больничные койки
- Ой.