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Новини Коронавірус і карантин
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Труханова через COVID-19 госпіталізували в інфекційну лікарню

Труханова через COVID-19 госпіталізували в інфекційну лікарню

Мера Одеси Геннадія Труханова, що хворіє на коронавірус, 11 грудня госпіталізували в інфекційну лікарню.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика вдячність нашим лікарям і медперсоналу", - написав мер Одеси.

Він також закликав мешканців носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, дотримуватися всіх карантинних заходів.

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"На сьогодні це головна зброя у боротьбі з коронавірусом. Бережіть себе і своїх рідних!" - додав він.

9 грудня повідомлялося, що Труханов захворів на COVID-19, у зв'язку з чим перебуватиме на самоізоляції.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5447) госпіталізація (187) Труханов Геннадій (378) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Давай, в Шарите к другу...
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11.12.2020 17:43
+3
Как у него дела с почками, пирамиду уже надо строить или нет, одесситы переживают
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11.12.2020 17:49
+3
Праздник?
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11.12.2020 17:58
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Да что ж такое с новоизбранными мэрами делается? Прямо рок какой- то
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11.12.2020 17:41 Відповісти
Праздник?
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11.12.2020 17:58 Відповісти
Ц-ц-ц.
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11.12.2020 18:57 Відповісти
Давай, в Шарите к другу...
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11.12.2020 17:43 Відповісти
Хоть больницу изнутри увидит
И как люди мучаются без кислорода
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11.12.2020 17:44 Відповісти
Народ и партия едины, но только разны магазины (больницы) Труханову не будет мучатся без кислорода. Ему не только кислород отдельной магистралью подведут, но на всякий случай концентратор озона подключат.
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11.12.2020 17:52 Відповісти
Прекрасно все понимаю . Но лечиться в инфекционной в Одессе , это не Шарите . Все равно ближе к народу 😀😀😀
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11.12.2020 17:54 Відповісти
Балон з хлором враз вирішить всі його проблеми.
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11.12.2020 21:15 Відповісти
Такое чмо как труханов, никогда в жизни не помрет от какого то там ковида. Тем более, что это обычный грипп. Собсно а зачем нам это знать?
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11.12.2020 17:47 Відповісти
Как у него дела с почками, пирамиду уже надо строить или нет, одесситы переживают
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11.12.2020 17:49 Відповісти
« мы с Тамарой ходим парой»
Вот и доходились . Одесса и Харьков отправили мэров на больничные койки
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11.12.2020 17:56 Відповісти
- Труха всё.
- Ой.
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11.12.2020 18:56 Відповісти
Труха - в смысле "гниль"..
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11.12.2020 19:15 Відповісти
странно...одесский "урка" оказался поумнее харьковского "мэра" - в "шарите" не дрыстнул! может накрал меньше или жаднее?)))))))))))))
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11.12.2020 18:10 Відповісти
А оттуда в морг.
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11.12.2020 18:15 Відповісти
Ой, я вас умоляю, не делайте всей Одессе беременную голову вашими больницами! Скажите так, шоб каждый биндюжник на Дерибасовской был известен - "вы за Гепу слышали? Так вот, вы таки будете смеяться, но Труха тоже всё..."
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11.12.2020 18:53 Відповісти
 
 