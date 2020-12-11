Труханова через COVID-19 госпіталізували в інфекційну лікарню

Мера Одеси Геннадія Труханова, що хворіє на коронавірус, 11 грудня госпіталізували в інфекційну лікарню.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика вдячність нашим лікарям і медперсоналу", - написав мер Одеси.

Він також закликав мешканців носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, дотримуватися всіх карантинних заходів.

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"На сьогодні це головна зброя у боротьбі з коронавірусом. Бережіть себе і своїх рідних!" - додав він.

9 грудня повідомлялося, що Труханов захворів на COVID-19, у зв'язку з чим перебуватиме на самоізоляції.