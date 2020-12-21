Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме
Виконання мовного закону в сфері обслуговування - справа совісті, але у разі порушень громадяни можуть поскаржитися Уповноваженому із захисту державної мови.
Про це Уповноважений Тарас Кремінь сказав в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його сторінку в фейсбуці.
"Ніхто, звісно, стояти з палицею і контролювати як виконується мовне законодавство, не буде. Це, передусім, питання сумління, рівня володіння державною мовою", - сказав він.
Кремінь зазначив, що керівництво має провести для співробітників інструктаж про те, що з 16 січня надавати інформацію про товари і послуги вони зобов'язані державною мовою.
"Якщо після 16-го січня будуть відбуватися грубі порушення, то громадяни можуть звертатися на гарячу лінію установи, де було порушено його право на отримання інформації державною мовою, чи направити відповідного листа Уповноваженому", - сказано на сторінці Уповноваженого у фейсбуці.
"На мою думку, 16 січня 2021 року є одним з найважливіших етапів, коли питання мовних навичок і мовних компетенцій, має перейти у звичку. Це один з етапів того, який визначає рівень утвердження української мови у суспільстві. Питання в тому, щоб кожен громадянин поставився свідомо до застосування держаної мови у своїй професійній діяльності, у питанні документообігу, в сфері обслуговування", - додав Кремінь.
Будь ласка, зачекайте...
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
Что бы послали выполнение законов ... куда посылают сами.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .
https://images.cnscdn.com/images/8/3/6/1/8361c6257fea67008af0d3191d030f59/original.jpg28 депутатов фракции СН зарегистрировали в Раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства.
Речь идет о http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70723 проекте закона №4528 , сообщает https://censor.net/.
Среди авторов законопроекта, кроме Бужанского, - Дубинский, Гетманцев, Качура, Брагар и другие "слуги народа".
Бужанский пишет https://t.me/MaxBuzhanskiy/6260 в Telegram-канале , что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать поводы для протестов перед принятием бюджета.
"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные - регулируют рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: https://censor.net/ru/news/3238247/kremin_o_yazykovom_zakone_nikto_s_palkoyi_kontrolirovat_ne_budet
По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.
"Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей", - утверждает нардеп.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
Суче плем'я зрадників !
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
Наша ватяна поліція напоготові.
1. спочатку коичеш того, хто вище русскочєлюстного робітника
2. немає діла, кличиш поліцію, фіксуєш порушення
3. пишеш скаргу Уповноваженному ... усе ж написано вище.
До того ж, штрафів все одно не буде.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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