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українська мова (829) Кремінь Тарас (147)

Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме

Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме

Виконання мовного закону в сфері обслуговування - справа совісті, але у разі порушень громадяни можуть поскаржитися Уповноваженому із захисту державної мови.

Про це Уповноважений Тарас Кремінь сказав в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його сторінку в фейсбуці.

"Ніхто, звісно, стояти з палицею і контролювати як виконується мовне законодавство, не буде. Це, передусім, питання сумління, рівня володіння державною мовою", - сказав він.

Кремінь зазначив, що керівництво має провести для співробітників інструктаж про те, що з 16 січня надавати інформацію про товари і послуги вони зобов'язані державною мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення мовного закону битимуть не так по кишені бізнесу, як по репутації, - Кремінь

"Якщо після 16-го січня будуть відбуватися грубі порушення, то громадяни можуть звертатися на гарячу лінію установи, де було порушено його право на отримання інформації державною мовою, чи направити відповідного листа Уповноваженому", - сказано на сторінці Уповноваженого у фейсбуці.

"На мою думку, 16 січня 2021 року є одним з найважливіших етапів, коли питання мовних навичок і мовних компетенцій, має перейти у звичку. Це один з етапів того, який визначає рівень утвердження української мови у суспільстві. Питання в тому, щоб кожен громадянин поставився свідомо до застосування держаної мови у своїй професійній діяльності, у питанні документообігу, в сфері обслуговування", - додав Кремінь.

Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме 01
Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме 02

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет - Цензор.НЕТ 3371
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21.12.2020 17:38
+10
Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме - Цензор.НЕТ 804
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21.12.2020 19:07
+9
Невже так важко вивчити державну мову??? Чи у нас одні дибіли???
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21.12.2020 17:31
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чтобы да так нет.
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21.12.2020 17:29 Відповісти
А надо бы!
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21.12.2020 17:37 Відповісти
З 16 січня сепарсько-колорадська гидота здійме галас на всіх рівнях про "притеснение русскоязичного населения" !!)))
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21.12.2020 17:49 Відповісти
Ну ось Я, як представник рузькоязичного населення , готовий послатьнах зєльоних колаборантів! Мєне за це нє заарештують?!
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21.12.2020 18:01 Відповісти
Проексперементуй,потім поділишься досвідом !!)))
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21.12.2020 18:04 Відповісти
Нехай діляцця досвідом ті, шо живими залишилися!
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21.12.2020 18:12 Відповісти
А ви жорстокий...
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21.12.2020 19:42 Відповісти
вони вже то роблять. то відмінити хочуть закон, то ось подали на відміну штрафів.
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21.12.2020 19:12 Відповісти
Уже граждане Черноморска обращались к Уполномоченному по копытам - Шуре Балаганову
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21.12.2020 17:30 Відповісти
Невже так важко вивчити державну мову??? Чи у нас одні дибіли???
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21.12.2020 17:31 Відповісти
Чого одні - у зевладі та ВР повно...
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21.12.2020 17:32 Відповісти
Дело же не в изучении, а в использовании.
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21.12.2020 17:42 Відповісти
Мутовані потвори з "русскоязичною" щелепою принципово не бажают розмовляти українською !!! "Не знаю и знать не желаю!"- відповідь молоденької продавчині м.Кіровоград !!!)))
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21.12.2020 18:01 Відповісти
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:10 Відповісти
русский делает мозг узким. особливо український.
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21.12.2020 19:11 Відповісти
Та які проблеми...

Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет - Цензор.НЕТ 4634
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21.12.2020 17:31 Відповісти
"какая разнєца на каком ізикє ліш би ні на українскам"
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21.12.2020 17:33 Відповісти
...тєм болєє што кромє русскава другіх ящиков нє биваєт...ну разьвє што вєнгерскій єщьо...
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21.12.2020 17:36 Відповісти
бл...язиков...ящики бувають...
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21.12.2020 17:37 Відповісти
Исполнение закона - дело совести?? - Кремінь закликає до невиконання Законів України???...і нащо тоді державні інституції?...і Держава, як така?...
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21.12.2020 17:35 Відповісти
Проконтролюй совість підприємця, закон як раз надає тобі твоє право робити то:
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:08 Відповісти
Нужно штрафами.Ни увольныять,ни преследовыать Просто штрафы.особенно бизнесменам большой и малой руки.Первый до 1000 гр наемному и до 10000 нанимателю .Второй раз -десятикратно.третий- стократно.Надо местные бюджеты пополнять,чтобы проспект Жукова в Григоренко превратить и тд.То же и в школах .Штрафы в пользу украиноязычных препод.Родителям невежд-тоже.
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21.12.2020 17:38 Відповісти
якщо ти не повідомиш, що порушили твої права, то ніяких штрафів порушнику не буде. а ти вже ділиш шкуру того, кого ще ведмедєм не назначили.
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21.12.2020 21:28 Відповісти
Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет - Цензор.НЕТ 3371
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21.12.2020 17:38 Відповісти
До речі, гепа покійний вже довиступався на чісто расєйській! І шо, помогло поцану?! Трухан, подумай, хочаб ненадовго.
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21.12.2020 17:45 Відповісти
сьогодні написали - трухан вже виздоровів.
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21.12.2020 19:07 Відповісти
Ну так, таке буває, шо трухан виздоровел. Але ця тварюка здохне. Бо воно любить рашку! На рашці це - патриот! А в Україні - це предендент , шоб здохнуть!
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21.12.2020 19:23 Відповісти
ИДИОТИНА ЗЕЛЕНАЯ! ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА - ЭТО 'ВОПРОС СОВЕСТИ'?!! НУ ТАК ДАВАЙТЕ И ДРУГИЕ ЗАКОНЫ НА СОВЕСТЬ!МОЖНО И НЕ ВЫПОЛНЯТЬ!?
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21.12.2020 17:46 Відповісти
Закони відмінити,суди та правоохоронні органи розігнати !!!)))
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21.12.2020 17:54 Відповісти
Верховну зРаду теж розігнати ,кому потрібні закони ,які можно не виконувати !!)))
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21.12.2020 17:55 Відповісти
ну так візьми свою совість і напиши скаргу про порушення своїх прав. як же вон взнають, кого і де штрафуівати, якщо ти язика в одне місце затягнеш? Закон - твою палка, приміни його(її)!!!
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:06 Відповісти
А кремінь то у нас - пластиліновий!
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21.12.2020 17:47 Відповісти
то ти пластіліновий. Напиши заяву про порушення законом гарантованого права, і буде отому штраф. Не напишеш, кого перевіряти, штрафувати, на якій основі?
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:49 Відповісти
Пиши, якщо тобі нема чого робить. У нас є держава, чи нема?! За що чиновники і законодавці отримують з бюджету гроші?!
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21.12.2020 19:53 Відповісти
а вони такі як ти - з однієї школи продукти - ти прочитав мій комент тобі - не побачив основного, і вони такі самі.
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21.12.2020 20:15 Відповісти
Если контролировать не собираются - зачем приняли?
Что бы послали выполнение законов ... куда посылают сами.
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21.12.2020 17:51 Відповісти
БО ЯКЩО ТИ ЯК ГРОМАДЯНИН НЕ ЗАЯВИШ ПРО ПОРУШЕННЯ СВОЇХ ПРАВ, ТО ЯК ЩО ДЕРЖАВІ ПЕРЕВІРЯТИ??? Тобі гавкне русськочєлюстне какаяразніца, ти і підеш. То як тебе повинна деражава захистити? сама прибігти? так тобі ж пофіг!
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .
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21.12.2020 19:02 Відповісти
А порушення прав видно неозброєним оком. Чи чинуші не бачать вивісок "ОТКРЫТО" у нічних генделиках?! А це порушення Конституції. Бо державна мова - це мова ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ. Так колись розтлумачив Конституційний Суд. Треба приймати закони, а не чортзнащо.
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21.12.2020 19:56 Відповісти
а чого чінуша то повинен бачити, коли тобі какаяразніца? покажи, що тобі не какаяразніца - напиши скаргу.
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21.12.2020 20:06 Відповісти
Почекаю, коли пластиліновий кремінь сам собі напише скаргу про порушення Основного Закону в частині дотримання його засад про державну мову як мову публічної сфери. Звикли народом прикриватись. На барикади - народ, на війну - народ.
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21.12.2020 20:13 Відповісти
а де крімінь написав недержавною?
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21.12.2020 20:18 Відповісти
закон прийнятий і він нормальний, тільки ти не вмієш його примінити, тому ляпаєш такі коменти.
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21.12.2020 20:09 Відповісти
Хохма. Закон есть? Есть. Но соблюдать его не надо, так как нет наказания. Не жизнь, а малина для преступников.
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21.12.2020 17:51 Відповісти
у тебе сознаніє совка, у якому держава контролювала навіть колір твоїх трусів. Закон є і він даний тобі. Бери його і користуйся. У статті написано про те, що не прийде держава з перевіркою, якщо ти не заявиш про порушення своїх прав. Пиши заяву про їх порушення і прйиде первірка, і буде штраф. фіксуй порушення, погугли, як то робиться. убий двох зайців за раз - захисти своє право і прикрий бюджетну дірку.
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21.12.2020 18:53 Відповісти
"Слуги народа" во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за русский язык в сфере обслуживания
https://images.cnscdn.com/images/8/3/6/1/8361c6257fea67008af0d3191d030f59/original.jpg28 депутатов фракции СН зарегистрировали в Раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства.

Речь идет о http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70723 проекте закона №4528 , сообщает https://censor.net/.
Среди авторов законопроекта, кроме Бужанского, - Дубинский, Гетманцев, Качура, Брагар и другие "слуги народа".
Бужанский пишет https://t.me/MaxBuzhanskiy/6260 в Telegram-канале , что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать поводы для протестов перед принятием бюджета.
"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные - регулируют рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: https://censor.net/ru/news/3238247/kremin_o_yazykovom_zakone_nikto_s_palkoyi_kontrolirovat_ne_budet
По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.
"Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей", - утверждает нардеп.
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22.12.2020 08:04 Відповісти
ну по цій логіці і за порушення ковід заходів підприємець не повинен платити штраф. наче підприємець у вакуумі працює. Шиномонтажник як раз із колесом може говорити на якому схоче, а ось з хазяїном колеса - на тому, на якому скаже хазяїн.
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22.12.2020 12:12 Відповісти
И я о том же. Но кацапни при вислюке повылазило, жуть. Даже плевать не надо.
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22.12.2020 22:20 Відповісти
Дело отнюдь не в законе. Бужанским приказано шевелить и раскачивать
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21.12.2020 17:53 Відповісти
Все має бути згідно кремлівського сценарія!!)))
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21.12.2020 17:56 Відповісти
То есть дал понять что будут закрывать глаза на нарушения и никто штрафовать не будет
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21.12.2020 18:05 Відповісти
якщо ти як громадянин будеш закривати очі, то держава точно нічого робити не буде. Не напишеш заяву про порушення закону, то на якій основі до узькомозглих повинна прийти перевірка?
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21.12.2020 18:49 Відповісти
А може Кремінь просто не знає, що є таке слово ДЕРУСИФІКАЦІЯ?
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21.12.2020 18:12 Відповісти
то ти не розумієш, що за право дав закон саме тобі. бери закон і контролюй своє право ним. пиши заяви, напрягай державу на перевірку, після другої перевірки буде штраф особливо узькомозглим.
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21.12.2020 18:47 Відповісти
А не платить налоги тоже по такому принципу можно?
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21.12.2020 18:17 Відповісти
Ну і нахріна депутати приймали цей закон, якщо: ///Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет.///? Закон, якщо це ЗАКОН, він має виконуватись! Крапка!
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21.12.2020 18:22 Відповісти
бери ту палку і контролюй сам! палка - це закон, тобі дали палку у руки махай нею, а саме пиши заяву, прийде перевірка, попередить, підеш перевіриш, якщо дуже узькомозглі і не догнали, напишеш ще раз заяву, прийде перевірка і назначе штраф.
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21.12.2020 18:45 Відповісти
именно с палкой и нужно контролировать. лучше с дубиной.
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21.12.2020 18:24 Відповісти
твоя дубіна - це закон! держава дала щойно тобі право контролювати виконання твого права тобі ж самому. Пишеш заяву, приходе по ній перевірка, дає наганяй, після цього перевір ще раз, напиши заяву ще раз, якщо не дуже узькомозглі ті, прийде перевірка і буде вже штраф. будеш мовчать, нічого не буде. Сам коли на державну перейдеш?
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21.12.2020 18:43 Відповісти
У Держави нема контролюючих органів?
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21.12.2020 18:50 Відповісти
тобі треба совок з його центральним контролем?
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:26 Відповісти
Громадяни українці! Вам закон у руки, вперед! Держава дала добро! Контролюйте виконання свого законом гарантованого права САМОСТІЙНО! Чудово!
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21.12.2020 18:40 Відповісти
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:40 Відповісти
А для чого тоді закон, якщо його виконання ніхто не контролюватиме ?
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21.12.2020 18:44 Відповісти
Зелені злочинці не розуміють що не варто грабчись давати росіянам важелі впливу на країну.
Суче плем'я зрадників !
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21.12.2020 18:45 Відповісти
Бо ти і є контроль, закон дано тобі для користування, а не Креміню, як державі. Раніше були дружинніки, а тепер ти - дружиннік сам собі, хочеш бери групу підтримки, хочеш на відео фіксуй порушення закону одноособово. Не об"явиш про поршуення свого права, то ніхто не буде нападати на підприємця за тебе. Оце мається на увазі.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:23 Відповісти
Таких контролерів завжди пакують в тюрми.
Наша ватяна поліція напоготові.
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21.12.2020 19:31 Відповісти
вивчи алгоритм дії у таких випадках і не буде тебе за шо пакувать.
1. спочатку коичеш того, хто вище русскочєлюстного робітника
2. немає діла, кличиш поліцію, фіксуєш порушення
3. пишеш скаргу Уповноваженному ... усе ж написано вище.
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21.12.2020 19:42 Відповісти
А як довести поліціянту, що працівник не спілкується державною ?
До того ж, штрафів все одно не буде.
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21.12.2020 19:44 Відповісти
фіксуй на відео. бери свідків. угорі все написано. чого ти тупиш?
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21.12.2020 19:47 Відповісти
штраф буде не в 2021, а з 2022. за цілий рік можна вивчити вирази, щоб казати замість "вам пакєтік давать" - Вам торбинку треба?
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21.12.2020 19:53 Відповісти
"Никто с палкой контролировать не будет"?...хочете, щоб втупив у дію Закон Ноги Парасюка?
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21.12.2020 18:47 Відповісти
Закон - і є та палка! бери його і бий нею (ним): ног парасюка - це твоя заява до поліції про порушення закону, це відео і свідки, які фіксують порушення закону. Уперед! не об"явиш про поршуення своїх прав, то як же взнати державі про твої страждання? Напришеш заяву - прийдуть перевірят отшртафують. не напишеш - ніхто не прийде.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:19 Відповісти
"Никто, конечно, стоять с палкой и контролировать как выполняется языковое законодательство, не будет. Это, прежде всего, вопрос совести, уровня владения государственным языком", если вопросы выполнение относят "зе слуги" к совести.тогда они принимают "безсовестные законы" ,которые никто не будет выполнять
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21.12.2020 18:49 Відповісти
Палка - закон, контроль - це ти, бо закон гарантує право саме тобі, а не державі. Проконтролюй совість і знання тих, хто повинен виконати твоє право, гарантоване законом!
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:33 Відповісти
коли у фатерлянді захочеш отримати резиновою "законною " палкою по спині ,то можеш починати не виконувати німецькі закони.Не уповноважений із захисту української мови править бал ,а конституція України ,котру потрібно виконувати без слів,позаяк державна мова- є тією основною підвалиною держави України ,на котрій вона і стоїть.Виконуй конституцію
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21.12.2020 19:51 Відповісти
ти гадаєш, що всі німці усе чітко виконують? нуну, гадай далі.
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21.12.2020 20:11 Відповісти
Вам гроші за що платять?
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21.12.2020 19:00 Відповісти
так дай їм роботу? якщо ти не напишеш заяву про порушення своїх прав, то як вони взнають, кого перевіряти і штрафувати? Ось це і мається на увазі, що не буде мовного контролю як "дружинніків" чи окремо свтореної мєнтоустанови. ТИ - береш закон і пи/диш ним тих, хто порушує твоє право.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:16 Відповісти
Добре якщо хоч так... Ригівська наволочь намагається зараз і це скасувати...
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21.12.2020 19:22 Відповісти
зареєстрували до ради скасування штрафів.
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21.12.2020 19:28 Відповісти
Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме - Цензор.НЕТ 804
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21.12.2020 19:07 Відповісти
"За Україну не треба помирати. За Україну треба вбивати!". І для цього не треба їхати кудись на Схід - просто озирнись навкруги.
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21.12.2020 19:31 Відповісти
озирнись, не проходь мовчки, коли тобі плюнуть "какаяразніца" або "нуєслі вам прінціпально", напиши скаргу, зафільмуй, викличи поліцію, - помахай палкою (законом), покажи, що тобі потрібна держдопомога.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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21.12.2020 19:38 Відповісти
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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21.12.2020 19:39 Відповісти
українці почали першими, прибалти продовжили. Усі закони дані. Беріть користуйтесь. А у коментах - держава зроби мені ФАЙНО! Як це ти не будеш робит мені файно? Роби, закон є, а я панаблюдаю.
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21.12.2020 19:45 Відповісти
Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме - Цензор.НЕТ 3097
https://de.imgbb.com/ h
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21.12.2020 20:04 Відповісти
Кремінь виявився ВАТОЮ.
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21.12.2020 22:45 Відповісти
вата - це ти. а вірніше совок. Палка - закон, контроль - це ти, бо закон гарантує право саме тобі, а не державі. Проконтролюй совість і знання тих, хто повинен виконати твоє право, гарантоване законом!"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
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22.12.2020 23:37 Відповісти
 
 