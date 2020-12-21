Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет
Исполнение языкового закона в сфере обслуживания - дело совести, но при нарушениях граждане могут пожаловаться Уполномоченному по защите государственного языка.
Об этом Уполномоченный Тарас Креминь сказал в эфире телеканала "Рада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в Фейсбуке.
"Никто, конечно, стоять с палкой и контролировать как выполняется языковое законодательство, не будет. Это, прежде всего, вопрос совести, уровня владения государственным языком", - сказал он.
Креминь отметил, что руководство должно провести для сотрудников инструктаж о том, что с 16 января предоставлять информацию о товарах и услугах они обязаны на государственном языке.
Читайте на Цензор.НЕТ: Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь
"Если после 16-го января будут происходить грубые нарушения, то граждане могут обращаться на горячую линию учреждения, где было нарушено его право на получение информации на государственном языке, или направить соответствующее письмо Уполномоченному", - сказано на странице Уполномоченного в Фейсбуке.
"По моему мнению, 16 января 2021 является одним из важнейших этапов, когда вопрос языковых навыков и речевых компетенций должен перейти в привычку. Это один из этапов, который определяет уровень утверждения украинского языка в обществе. Вопрос в том, чтобы каждый гражданин отнесся сознательно к применению государственной языка в своей профессиональной деятельности, в вопросе документооборота, в сфере обслуживания", - добавил Кремень.
Также на Цензор.НЕТ: Знаю несколько языков, но украинский никак не дается, хотя базовые вещи - "полигон, ППД, тапик, Путин - х..ло" выучил сразу, - украинский морпех Ридли
Пожалуйста, подождите...
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
Что бы послали выполнение законов ... куда посылают сами.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .
https://images.cnscdn.com/images/8/3/6/1/8361c6257fea67008af0d3191d030f59/original.jpg28 депутатов фракции СН зарегистрировали в Раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства.
Речь идет о http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70723 проекте закона №4528 , сообщает https://censor.net/.
Среди авторов законопроекта, кроме Бужанского, - Дубинский, Гетманцев, Качура, Брагар и другие "слуги народа".
Бужанский пишет https://t.me/MaxBuzhanskiy/6260 в Telegram-канале , что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать поводы для протестов перед принятием бюджета.
"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные - регулируют рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: https://censor.net/ru/news/3238247/kremin_o_yazykovom_zakone_nikto_s_palkoyi_kontrolirovat_ne_budet
По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.
"Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей", - утверждает нардеп.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
Суче плем'я зрадників !
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
Наша ватяна поліція напоготові.
1. спочатку коичеш того, хто вище русскочєлюстного робітника
2. немає діла, кличиш поліцію, фіксуєш порушення
3. пишеш скаргу Уповноваженному ... усе ж написано вище.
До того ж, штрафів все одно не буде.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
https://de.imgbb.com/ h