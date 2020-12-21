РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3602 посетителя онлайн
Новости
6 580 89
украинский язык (1185) Креминь Тарас (127)

Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет

Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет

Исполнение языкового закона в сфере обслуживания - дело совести, но при нарушениях граждане могут пожаловаться Уполномоченному по защите государственного языка.

Об этом Уполномоченный Тарас Креминь сказал в эфире телеканала "Рада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в Фейсбуке.

"Никто, конечно, стоять с палкой и контролировать как выполняется языковое законодательство, не будет. Это, прежде всего, вопрос совести, уровня владения государственным языком", - сказал он.

Креминь отметил, что руководство должно провести для сотрудников инструктаж о том, что с 16 января предоставлять информацию о товарах и услугах они обязаны на государственном языке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь

"Если после 16-го января будут происходить грубые нарушения, то граждане могут обращаться на горячую линию учреждения, где было нарушено его право на получение информации на государственном языке, или направить соответствующее письмо Уполномоченному", - сказано на странице Уполномоченного в Фейсбуке.

"По моему мнению, 16 января 2021 является одним из важнейших этапов, когда вопрос языковых навыков и речевых компетенций должен перейти в привычку. Это один из этапов, который определяет уровень утверждения украинского языка в обществе. Вопрос в том, чтобы каждый гражданин отнесся сознательно к применению государственной языка в своей профессиональной деятельности, в вопросе документооборота, в сфере обслуживания", - добавил Кремень.

Также на Цензор.НЕТ: Знаю несколько языков, но украинский никак не дается, хотя базовые вещи - "полигон, ППД, тапик, Путин - х..ло" выучил сразу, - украинский морпех Ридли

Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет 01
Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет - Цензор.НЕТ 3371
показать весь комментарий
21.12.2020 17:38
+10
Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме - Цензор.НЕТ 804
показать весь комментарий
21.12.2020 19:07
+9
Невже так важко вивчити державну мову??? Чи у нас одні дибіли???
показать весь комментарий
21.12.2020 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чтобы да так нет.
показать весь комментарий
21.12.2020 17:29 Ответить
А надо бы!
показать весь комментарий
21.12.2020 17:37 Ответить
З 16 січня сепарсько-колорадська гидота здійме галас на всіх рівнях про "притеснение русскоязичного населения" !!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 17:49 Ответить
Ну ось Я, як представник рузькоязичного населення , готовий послатьнах зєльоних колаборантів! Мєне за це нє заарештують?!
показать весь комментарий
21.12.2020 18:01 Ответить
Проексперементуй,потім поділишься досвідом !!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 18:04 Ответить
Нехай діляцця досвідом ті, шо живими залишилися!
показать весь комментарий
21.12.2020 18:12 Ответить
А ви жорстокий...
показать весь комментарий
21.12.2020 19:42 Ответить
вони вже то роблять. то відмінити хочуть закон, то ось подали на відміну штрафів.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:12 Ответить
Уже граждане Черноморска обращались к Уполномоченному по копытам - Шуре Балаганову
показать весь комментарий
21.12.2020 17:30 Ответить
Невже так важко вивчити державну мову??? Чи у нас одні дибіли???
показать весь комментарий
21.12.2020 17:31 Ответить
Чого одні - у зевладі та ВР повно...
показать весь комментарий
21.12.2020 17:32 Ответить
Дело же не в изучении, а в использовании.
показать весь комментарий
21.12.2020 17:42 Ответить
Мутовані потвори з "русскоязичною" щелепою принципово не бажают розмовляти українською !!! "Не знаю и знать не желаю!"- відповідь молоденької продавчині м.Кіровоград !!!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 18:01 Ответить
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:10 Ответить
русский делает мозг узким. особливо український.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:11 Ответить
Та які проблеми...

Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет - Цензор.НЕТ 4634
показать весь комментарий
21.12.2020 17:31 Ответить
"какая разнєца на каком ізикє ліш би ні на українскам"
показать весь комментарий
21.12.2020 17:33 Ответить
...тєм болєє што кромє русскава другіх ящиков нє биваєт...ну разьвє што вєнгерскій єщьо...
показать весь комментарий
21.12.2020 17:36 Ответить
бл...язиков...ящики бувають...
показать весь комментарий
21.12.2020 17:37 Ответить
Исполнение закона - дело совести?? - Кремінь закликає до невиконання Законів України???...і нащо тоді державні інституції?...і Держава, як така?...
показать весь комментарий
21.12.2020 17:35 Ответить
Проконтролюй совість підприємця, закон як раз надає тобі твоє право робити то:
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:08 Ответить
Нужно штрафами.Ни увольныять,ни преследовыать Просто штрафы.особенно бизнесменам большой и малой руки.Первый до 1000 гр наемному и до 10000 нанимателю .Второй раз -десятикратно.третий- стократно.Надо местные бюджеты пополнять,чтобы проспект Жукова в Григоренко превратить и тд.То же и в школах .Штрафы в пользу украиноязычных препод.Родителям невежд-тоже.
показать весь комментарий
21.12.2020 17:38 Ответить
якщо ти не повідомиш, що порушили твої права, то ніяких штрафів порушнику не буде. а ти вже ділиш шкуру того, кого ще ведмедєм не назначили.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:28 Ответить
Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет - Цензор.НЕТ 3371
показать весь комментарий
21.12.2020 17:38 Ответить
До речі, гепа покійний вже довиступався на чісто расєйській! І шо, помогло поцану?! Трухан, подумай, хочаб ненадовго.
показать весь комментарий
21.12.2020 17:45 Ответить
сьогодні написали - трухан вже виздоровів.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:07 Ответить
Ну так, таке буває, шо трухан виздоровел. Але ця тварюка здохне. Бо воно любить рашку! На рашці це - патриот! А в Україні - це предендент , шоб здохнуть!
показать весь комментарий
21.12.2020 19:23 Ответить
ИДИОТИНА ЗЕЛЕНАЯ! ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА - ЭТО 'ВОПРОС СОВЕСТИ'?!! НУ ТАК ДАВАЙТЕ И ДРУГИЕ ЗАКОНЫ НА СОВЕСТЬ!МОЖНО И НЕ ВЫПОЛНЯТЬ!?
показать весь комментарий
21.12.2020 17:46 Ответить
Закони відмінити,суди та правоохоронні органи розігнати !!!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 17:54 Ответить
Верховну зРаду теж розігнати ,кому потрібні закони ,які можно не виконувати !!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 17:55 Ответить
ну так візьми свою совість і напиши скаргу про порушення своїх прав. як же вон взнають, кого і де штрафуівати, якщо ти язика в одне місце затягнеш? Закон - твою палка, приміни його(її)!!!
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:06 Ответить
А кремінь то у нас - пластиліновий!
показать весь комментарий
21.12.2020 17:47 Ответить
то ти пластіліновий. Напиши заяву про порушення законом гарантованого права, і буде отому штраф. Не напишеш, кого перевіряти, штрафувати, на якій основі?
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:49 Ответить
Пиши, якщо тобі нема чого робить. У нас є держава, чи нема?! За що чиновники і законодавці отримують з бюджету гроші?!
показать весь комментарий
21.12.2020 19:53 Ответить
а вони такі як ти - з однієї школи продукти - ти прочитав мій комент тобі - не побачив основного, і вони такі самі.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:15 Ответить
Если контролировать не собираются - зачем приняли?
Что бы послали выполнение законов ... куда посылают сами.
показать весь комментарий
21.12.2020 17:51 Ответить
БО ЯКЩО ТИ ЯК ГРОМАДЯНИН НЕ ЗАЯВИШ ПРО ПОРУШЕННЯ СВОЇХ ПРАВ, ТО ЯК ЩО ДЕРЖАВІ ПЕРЕВІРЯТИ??? Тобі гавкне русськочєлюстне какаяразніца, ти і підеш. То як тебе повинна деражава захистити? сама прибігти? так тобі ж пофіг!
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .
показать весь комментарий
21.12.2020 19:02 Ответить
А порушення прав видно неозброєним оком. Чи чинуші не бачать вивісок "ОТКРЫТО" у нічних генделиках?! А це порушення Конституції. Бо державна мова - це мова ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ. Так колись розтлумачив Конституційний Суд. Треба приймати закони, а не чортзнащо.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:56 Ответить
а чого чінуша то повинен бачити, коли тобі какаяразніца? покажи, що тобі не какаяразніца - напиши скаргу.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:06 Ответить
Почекаю, коли пластиліновий кремінь сам собі напише скаргу про порушення Основного Закону в частині дотримання його засад про державну мову як мову публічної сфери. Звикли народом прикриватись. На барикади - народ, на війну - народ.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:13 Ответить
а де крімінь написав недержавною?
показать весь комментарий
21.12.2020 20:18 Ответить
закон прийнятий і він нормальний, тільки ти не вмієш його примінити, тому ляпаєш такі коменти.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:09 Ответить
Хохма. Закон есть? Есть. Но соблюдать его не надо, так как нет наказания. Не жизнь, а малина для преступников.
показать весь комментарий
21.12.2020 17:51 Ответить
у тебе сознаніє совка, у якому держава контролювала навіть колір твоїх трусів. Закон є і він даний тобі. Бери його і користуйся. У статті написано про те, що не прийде держава з перевіркою, якщо ти не заявиш про порушення своїх прав. Пиши заяву про їх порушення і прйиде первірка, і буде штраф. фіксуй порушення, погугли, як то робиться. убий двох зайців за раз - захисти своє право і прикрий бюджетну дірку.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:53 Ответить
"Слуги народа" во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за русский язык в сфере обслуживания
https://images.cnscdn.com/images/8/3/6/1/8361c6257fea67008af0d3191d030f59/original.jpg28 депутатов фракции СН зарегистрировали в Раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства.

Речь идет о http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70723 проекте закона №4528 , сообщает https://censor.net/.
Среди авторов законопроекта, кроме Бужанского, - Дубинский, Гетманцев, Качура, Брагар и другие "слуги народа".
Бужанский пишет https://t.me/MaxBuzhanskiy/6260 в Telegram-канале , что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать поводы для протестов перед принятием бюджета.
"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные - регулируют рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: https://censor.net/ru/news/3238247/kremin_o_yazykovom_zakone_nikto_s_palkoyi_kontrolirovat_ne_budet
По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.
"Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей", - утверждает нардеп.
показать весь комментарий
22.12.2020 08:04 Ответить
ну по цій логіці і за порушення ковід заходів підприємець не повинен платити штраф. наче підприємець у вакуумі працює. Шиномонтажник як раз із колесом може говорити на якому схоче, а ось з хазяїном колеса - на тому, на якому скаже хазяїн.
показать весь комментарий
22.12.2020 12:12 Ответить
И я о том же. Но кацапни при вислюке повылазило, жуть. Даже плевать не надо.
показать весь комментарий
22.12.2020 22:20 Ответить
Дело отнюдь не в законе. Бужанским приказано шевелить и раскачивать
показать весь комментарий
21.12.2020 17:53 Ответить
Все має бути згідно кремлівського сценарія!!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 17:56 Ответить
То есть дал понять что будут закрывать глаза на нарушения и никто штрафовать не будет
показать весь комментарий
21.12.2020 18:05 Ответить
якщо ти як громадянин будеш закривати очі, то держава точно нічого робити не буде. Не напишеш заяву про порушення закону, то на якій основі до узькомозглих повинна прийти перевірка?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:49 Ответить
А може Кремінь просто не знає, що є таке слово ДЕРУСИФІКАЦІЯ?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:12 Ответить
то ти не розумієш, що за право дав закон саме тобі. бери закон і контролюй своє право ним. пиши заяви, напрягай державу на перевірку, після другої перевірки буде штраф особливо узькомозглим.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:47 Ответить
А не платить налоги тоже по такому принципу можно?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:17 Ответить
Ну і нахріна депутати приймали цей закон, якщо: ///Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет.///? Закон, якщо це ЗАКОН, він має виконуватись! Крапка!
показать весь комментарий
21.12.2020 18:22 Ответить
бери ту палку і контролюй сам! палка - це закон, тобі дали палку у руки махай нею, а саме пиши заяву, прийде перевірка, попередить, підеш перевіриш, якщо дуже узькомозглі і не догнали, напишеш ще раз заяву, прийде перевірка і назначе штраф.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:45 Ответить
именно с палкой и нужно контролировать. лучше с дубиной.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:24 Ответить
твоя дубіна - це закон! держава дала щойно тобі право контролювати виконання твого права тобі ж самому. Пишеш заяву, приходе по ній перевірка, дає наганяй, після цього перевір ще раз, напиши заяву ще раз, якщо не дуже узькомозглі ті, прийде перевірка і буде вже штраф. будеш мовчать, нічого не буде. Сам коли на державну перейдеш?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:43 Ответить
У Держави нема контролюючих органів?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:50 Ответить
тобі треба совок з його центральним контролем?
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:26 Ответить
Громадяни українці! Вам закон у руки, вперед! Держава дала добро! Контролюйте виконання свого законом гарантованого права САМОСТІЙНО! Чудово!
показать весь комментарий
21.12.2020 18:40 Ответить
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:40 Ответить
А для чого тоді закон, якщо його виконання ніхто не контролюватиме ?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:44 Ответить
Зелені злочинці не розуміють що не варто грабчись давати росіянам важелі впливу на країну.
Суче плем'я зрадників !
показать весь комментарий
21.12.2020 18:45 Ответить
Бо ти і є контроль, закон дано тобі для користування, а не Креміню, як державі. Раніше були дружинніки, а тепер ти - дружиннік сам собі, хочеш бери групу підтримки, хочеш на відео фіксуй порушення закону одноособово. Не об"явиш про поршуення свого права, то ніхто не буде нападати на підприємця за тебе. Оце мається на увазі.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:23 Ответить
Таких контролерів завжди пакують в тюрми.
Наша ватяна поліція напоготові.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:31 Ответить
вивчи алгоритм дії у таких випадках і не буде тебе за шо пакувать.
1. спочатку коичеш того, хто вище русскочєлюстного робітника
2. немає діла, кличиш поліцію, фіксуєш порушення
3. пишеш скаргу Уповноваженному ... усе ж написано вище.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:42 Ответить
А як довести поліціянту, що працівник не спілкується державною ?
До того ж, штрафів все одно не буде.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:44 Ответить
фіксуй на відео. бери свідків. угорі все написано. чого ти тупиш?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:47 Ответить
штраф буде не в 2021, а з 2022. за цілий рік можна вивчити вирази, щоб казати замість "вам пакєтік давать" - Вам торбинку треба?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:53 Ответить
"Никто с палкой контролировать не будет"?...хочете, щоб втупив у дію Закон Ноги Парасюка?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:47 Ответить
Закон - і є та палка! бери його і бий нею (ним): ног парасюка - це твоя заява до поліції про порушення закону, це відео і свідки, які фіксують порушення закону. Уперед! не об"явиш про поршуення своїх прав, то як же взнати державі про твої страждання? Напришеш заяву - прийдуть перевірят отшртафують. не напишеш - ніхто не прийде.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:19 Ответить
"Никто, конечно, стоять с палкой и контролировать как выполняется языковое законодательство, не будет. Это, прежде всего, вопрос совести, уровня владения государственным языком", если вопросы выполнение относят "зе слуги" к совести.тогда они принимают "безсовестные законы" ,которые никто не будет выполнять
показать весь комментарий
21.12.2020 18:49 Ответить
Палка - закон, контроль - це ти, бо закон гарантує право саме тобі, а не державі. Проконтролюй совість і знання тих, хто повинен виконати твоє право, гарантоване законом!
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:33 Ответить
коли у фатерлянді захочеш отримати резиновою "законною " палкою по спині ,то можеш починати не виконувати німецькі закони.Не уповноважений із захисту української мови править бал ,а конституція України ,котру потрібно виконувати без слів,позаяк державна мова- є тією основною підвалиною держави України ,на котрій вона і стоїть.Виконуй конституцію
показать весь комментарий
21.12.2020 19:51 Ответить
ти гадаєш, що всі німці усе чітко виконують? нуну, гадай далі.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:11 Ответить
Вам гроші за що платять?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:00 Ответить
так дай їм роботу? якщо ти не напишеш заяву про порушення своїх прав, то як вони взнають, кого перевіряти і штрафувати? Ось це і мається на увазі, що не буде мовного контролю як "дружинніків" чи окремо свтореної мєнтоустанови. ТИ - береш закон і пи/диш ним тих, хто порушує твоє право.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:16 Ответить
Добре якщо хоч так... Ригівська наволочь намагається зараз і це скасувати...
показать весь комментарий
21.12.2020 19:22 Ответить
зареєстрували до ради скасування штрафів.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:28 Ответить
Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме - Цензор.НЕТ 804
показать весь комментарий
21.12.2020 19:07 Ответить
"За Україну не треба помирати. За Україну треба вбивати!". І для цього не треба їхати кудись на Схід - просто озирнись навкруги.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:31 Ответить
озирнись, не проходь мовчки, коли тобі плюнуть "какаяразніца" або "нуєслі вам прінціпально", напиши скаргу, зафільмуй, викличи поліцію, - помахай палкою (законом), покажи, що тобі потрібна держдопомога.
"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
21.12.2020 19:38 Ответить
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
показать весь комментарий
21.12.2020 19:39 Ответить
українці почали першими, прибалти продовжили. Усі закони дані. Беріть користуйтесь. А у коментах - держава зроби мені ФАЙНО! Як це ти не будеш робит мені файно? Роби, закон є, а я панаблюдаю.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:45 Ответить
Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме - Цензор.НЕТ 3097
https://de.imgbb.com/ h
показать весь комментарий
21.12.2020 20:04 Ответить
Кремінь виявився ВАТОЮ.
показать весь комментарий
21.12.2020 22:45 Ответить
вата - це ти. а вірніше совок. Палка - закон, контроль - це ти, бо закон гарантує право саме тобі, а не державі. Проконтролюй совість і знання тих, хто повинен виконати твоє право, гарантоване законом!"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення... Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб'єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - розповів Уповноважений.Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу https://ca.ligazakon.net/?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 CONTR AGENT . А дізнатися про дієві практики захисту від безпідставних претензій контролерів - у системі судових рішень https://store.ligazakon.net/products/verdictum?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 VERDICTUM .https://buh.ligazakon.net/ua/news/200373_yakikh-sfer-bznesu-stosutsya-perekhd-na-ukransku-movu-obslugovuvannya-z-16-schnya-2021-roku--poyasnennya-upovnovazhenogo
показать весь комментарий
22.12.2020 23:37 Ответить
 
 