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Волинець (97) Кіровоградщина (532) протест (2377) шахта (693) шахтарі (536)

На Кіровоградщині гірники уранових шахт вже добу перекривають дороги, - Волинець

На Кіровоградщині гірники уранових шахт вже добу перекривають дороги, - Волинець

У Кіровоградській області працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату продовжують перекривати автошляхи, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати і відновити роботу підприємства.

Про це повідомив у Facebook народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Доба протесту на Кіровоградщині. Працівники уранодобувних шахт "Смолінської", "Новокостянтинівської" та "Інгульської" (ДП "СхідГЗК") продовжують блокувати рух трасами в Кіровоградській області", - написав Волинець.

За його словами, голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко після вечірнього візиту до протестувальників зазначив, що, по-перше, змерз, по-друге, що президент доручив розрахуватись з боргами перед працівниками "СхідГЗК". Перший транш має зайти на підприємство сьогодні, ще 2 - протягом середи та четверга.

Також дивіться: Співробітники уранових шахт перекривають траси на Кіровоградщині - вимагають погасити 87 млн ​​грн зарплатних боргів і вивести підприємства з простою. ВIДЕО

Протестувальники заявляють, що продовжуватимуть акцію протесту, поки перед ними повністю не розрахуються (не виплатять 83 млн грн) і не виведуть підприємство з режиму простою.

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Топ коментарі
+6
Не, ну когда уже этот Порошенко успокоится?
Уже и урановые рудники накачал своими кАнфетками...
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22.12.2020 10:18
+4
не там перекриваєте ...
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22.12.2020 10:00
+4
Да пусть перекрывают, какая разница?????? Уверена что знаю за кого голосовали энти шахтеры 🤣🤣🤣🤣
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22.12.2020 10:34
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не там перекриваєте ...
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22.12.2020 10:00 Відповісти
Якщо Новоконстянтинівка і запрацює, то на двох інших немає резону. Але ситуація дебільна.
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22.12.2020 10:05 Відповісти
Вам дороги будували не для того, щоб їх перекривати. Старався молодий не крадущий, не пов'язаний з олігархами, найкращий політик клоунів, щоб були найдорожчі дороги, а вони не оцінили. Ваші гроші у "квартальниї" пацанів, які купули дорожний бітум у братанів москалів і білорусів. А ви хто такі?
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22.12.2020 10:12 Відповісти
Не, ну когда уже этот Порошенко успокоится?
Уже и урановые рудники накачал своими кАнфетками...
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22.12.2020 10:18 Відповісти
Да пусть перекрывают, какая разница?????? Уверена что знаю за кого голосовали энти шахтеры 🤣🤣🤣🤣
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22.12.2020 10:34 Відповісти
Так і хочеться спитати :" Хлопці, за кого голосували?" Та й без цього зрозуміло, що за зеленсько- коломойський, телевізійний "кінець епохи бідності", з серіалу "слуга народу".
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22.12.2020 10:41 Відповісти
Ренат Ахметов ещё не успел закрыть атомные єлектростанции, а рабочим на урановых рудниках уже перестали зарплату платить. Шоб так в США президентов слушали, как у нас олигархов!
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22.12.2020 10:46 Відповісти
Раби.Я не уявляю,як можна ходити до роботи,коли грошей не платять?Те саме і за звичайних шахтарів.
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22.12.2020 10:51 Відповісти
Всі ці державні підприємства роблять збитковими,бо до них присмокталися окремі особи.
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22.12.2020 10:52 Відповісти
А о людях подумали?
Нужно по мешку руды и под ВР!
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22.12.2020 11:25 Відповісти
Краще на каток під офіс кмітливих пацанів, які за рік розвели лохів, як котят.
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22.12.2020 11:35 Відповісти
Комусь ну дуже кортить знищити всю ядерну галузь, щоб захапати Україну. Знищивши виробництво урану, ядерне пальне будуть купувати в інших гополітичних гравців, а на цій території можна робити все від голодомору до війни, оскільки АЕС вже не буде і не буде замкненого цикла. Тому це діло політичне і тягне на черговий трибунал зелених зрадників.
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22.12.2020 12:34 Відповісти
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22.12.2020 14:53 Відповісти
Поздно пить боржоми. Не за того голосовали в 2019. Теперь хавайТЕ!
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22.12.2020 15:02 Відповісти
 
 