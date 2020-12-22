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Степанов про антибіотики під час коронавірусу: це дуже погано

Степанов про антибіотики під час коронавірусу: це дуже погано

Міністерство охорони здоров'я України негативно ставиться до вживання пацієнтами антибіотиків для лікування коронавірусу без рекомендацій лікаря.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас після початку пандемії різко зросло споживання антибіотиків ... Це дуже погано для вас, пацієнти. Особливо, коли ви починаєте вживати їх без рекомендації лікаря", - зазначив Степанов.

Він вважає, що антибіотики мають продаватися за електронним рецептом. МОЗ розробляє відповідну систему, модуль має стартувати 1 квітня.

"Спочатку він почне працювати з інсуліном, препаратами для імуносупресії та наркомісткими препаратами. Далі антибіотики - виключно за електронними рецептами. Ми також посилюємо контроль щодо випуску рецептів", - заявив він.

Читайте також: COVAX затвердила заявку України: МОЗ очікує перші вакцини з березня, - Степанов

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Топ коментарі
+8
на 5-6 день болезни к ней присоединяется бактериальная пневмония которая без антибиотиков 99% смерть . китайцы на второй день начинали давать антибиотики и то у процентов 15 даже на фоне принятия антибиотиков развивалась бактериальная . министр даун как и всё зебильё
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22.12.2020 12:08
+7
А в хавчике антибиотики это какбэ хорошо...
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22.12.2020 11:11
+5
а что делать если обещанное БЕСПЛАТНОЕ лечение - СПЛОШНОЙ ПИСДЁШ?
Вот и лечимся тем, на что денег хватает !!
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22.12.2020 11:19
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Наш ********, наивеличнийший Гиппократ!
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22.12.2020 11:10 Відповісти
А в хавчике антибиотики это какбэ хорошо...
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22.12.2020 11:11 Відповісти
Ага. И вообще стоит ВСЕ препараты давать по рецепту... рецепту от ... ну скажем молодого человека, который 6 лет бухал в универе, вытаскивая экзамены "на троечку" потому что его преподы жалели / взятки / улыбочки... потом продолжил в интернатуре - потому как других нету...
В итоге он в медицине понимает ... ну где-то на пару % лучше случайного прохожего (Я вот никогда не забуду одну инфекционистку, которая несколько лет назад... тупо не знала, от чего меня лечить. А когда я, начитавшись в интернете, пришел и спросил - ну так может это энтеровирус? Она такая - "Да! Точно!!!" Зато потом хвасталась мол ОНА меня вылечила...).
И доверять вот этим вот? Выписывать рецепт мне? Моим детям?

Вот откуда все это идет. От конкретных и наглядных примеров... как бы помягче... низкой квалификации врачей.
И самолечение, и антибиотики как его часть... и даже антиваксерство.
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22.12.2020 11:17 Відповісти
а что делать если обещанное БЕСПЛАТНОЕ лечение - СПЛОШНОЙ ПИСДЁШ?
Вот и лечимся тем, на что денег хватает !!
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22.12.2020 11:19 Відповісти
а от зебиловатости антибиотики помогают??
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22.12.2020 11:25 Відповісти
Ні, інакше б рейтинг главзебіла був на рівні кількох відсотків.
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22.12.2020 11:38 Відповісти
Славный дохтар Айболит вас собрался излечить,денех в банке нету на счету,обращайтесь в ГПУ
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22.12.2020 11:30 Відповісти
т.е. судя по логике с ковидным фондом...вместо антибиотиков, которые вредны, надо переходить на асфальт (перорально или сублингвально...некоторым - ректально...)))) который целебен...
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22.12.2020 11:31 Відповісти
человек далёкий от медицины мог такое сказать. Ни о чём. Без антибиотика, эту корону, большинство не вытягивает
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22.12.2020 11:39 Відповісти
на 5-6 день болезни к ней присоединяется бактериальная пневмония которая без антибиотиков 99% смерть . китайцы на второй день начинали давать антибиотики и то у процентов 15 даже на фоне принятия антибиотиков развивалась бактериальная . министр даун как и всё зебильё
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22.12.2020 12:08 Відповісти
не,ну он имекет ввиду профилактически нельзя применять .до подхваченного вируса
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22.12.2020 12:22 Відповісти
Сделайте, сделайте по рецептам. Шоб побольше народу в очередях за рецептами позаражались. А то вон "програма безкштовні ліки", не всех еще позаражала. Отец занимает очередь в 5 утра, в толпе таких же скопившихся в предбаннике и на лестницах ведущих в аптеку( не май месяц). В 10 утра провизор обычно обьявляет- Деньги закончились, расходитесь... Степашке с Бубочкой о таком не расскажут, зачем травмировать ранимых подростков.
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22.12.2020 13:56 Відповісти
Вакцин немає,тести закінчуються,скоро й антибіотиків не вистачатиме.
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22.12.2020 14:04 Відповісти
Это называется "РАЗ ВЫ, СУКИ. ЛЕЧИТЕСЬ САМИ. - ТО МЫ ВАМ ПЕРЕКРОЕМ И ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ". Антибиотики, и, вообще ВСЕ лекарства - должны быть ДОСТУПНЫ пациентам, "с рецептом" или "без рецепта". А г-н Степанов пытается ОГРАНИЧИТЬ доступ людей к медикаментам и "заставить пациентов оплатить услуги доктора по выписыванию рецепта". Cволочь. Его нужно будет судить за "создание условий для фактического умервщления украинцев". Люди у нас образованные. Многие люди уже знают, что им помогает и покупают лекарства сами в аптеках, лечатся без врачей, потому что лечение в клиниках НЕ гарантирует качества, а иногда даже опасно и стоит денег, которых у многих людей нет. ........... Г-н Степанов НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ в использовании антибиотиков при COVID и его осложнениях - пневмонии. Они НЕОБХОДИМЫ при воспалении лёгких. Это - мнение профессоров и уже доказано на практике. И вот этот необразованный чиновник "сидит и с улыбкой рассказывает пациентам ( образованным ) "что антибиотики - это очень плохо"............ Cлушай, Степанов ! Я тебе на новый год желаю "воспаления троичного нерва и парадонтоза" или "осложнения на среднее ухо" . И, посмотрим, будешь ли ты "ципрофлоксацин пить" (антибиотик) или будешь "отрицать необходимость использования антибиотиков". По-моему, эти "недоучки" (вроде Министра Здравоохранения) просто хотят "чтобы издохло как можно больше украинцев и освободить место для кого-то другого "народа" . Иначе бы они не пытались ограничить людей в приобретении медикаментов "без направления врача". Вот в этом, очевидно, и заключается "еврейская реформа здравоохранения в Украине". Когда-нибудь им это "припомнят" люди. НЕ ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТЕЙ, ТОВ. МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЛЕКАРСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ. А ПОКУПАТЬ И ПИТЬ ИХ ИЛИ НЕ ПИТЬ - ЭТО ДЕЛО САМОГО ПАЦИЕНТА. ( Ну, кроме наркотиков, конечно, которые как раз без проблем везде продаются, и детские площадки завалены упаковками от таблеток и из-под "димедрола" ). И то. Человек имеет право покупать всё, что хочет. И пить - тоже. Это - личное дело. ....... Не имеет права только садиться за руль в таком состоянии, потому что это уже грозит кому-то другому.
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22.12.2020 14:19 Відповісти
Для кого Ви розпинаєтесь? Степанов - не лікар. Він купив диплома про вищу медичну освіту і лікарем не працював. Він пішов у податкову (читай - до дармового корита на хабарі і відкати), потім Порошенко поставив його на посаду Глави Одеської ОДА (для тих же цілей...), потім він тупо здав Порошенка на виборах, за що був "обласканий" клоунами посадою Міністра ОЗ. І пішов - то він у Міністри не для "порятунку Нації", а за багатосотмільйонними "відкатами" від багатомільярдних закупок по лініі МОЗ. Під шумок про коронавірус ("родіна в апасності!").
Степанов - брудний паскудний жулик біля міністерського керма. Ви йому про антибіотики ... він бачить лише суми закупок і проценти відкатів.
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22.12.2020 17:13 Відповісти
 
 