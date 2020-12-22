Степанов про антибіотики під час коронавірусу: це дуже погано
Міністерство охорони здоров'я України негативно ставиться до вживання пацієнтами антибіотиків для лікування коронавірусу без рекомендацій лікаря.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"У нас після початку пандемії різко зросло споживання антибіотиків ... Це дуже погано для вас, пацієнти. Особливо, коли ви починаєте вживати їх без рекомендації лікаря", - зазначив Степанов.
Він вважає, що антибіотики мають продаватися за електронним рецептом. МОЗ розробляє відповідну систему, модуль має стартувати 1 квітня.
"Спочатку він почне працювати з інсуліном, препаратами для імуносупресії та наркомісткими препаратами. Далі антибіотики - виключно за електронними рецептами. Ми також посилюємо контроль щодо випуску рецептів", - заявив він.
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В итоге он в медицине понимает ... ну где-то на пару % лучше случайного прохожего (Я вот никогда не забуду одну инфекционистку, которая несколько лет назад... тупо не знала, от чего меня лечить. А когда я, начитавшись в интернете, пришел и спросил - ну так может это энтеровирус? Она такая - "Да! Точно!!!" Зато потом хвасталась мол ОНА меня вылечила...).
И доверять вот этим вот? Выписывать рецепт мне? Моим детям?
Вот откуда все это идет. От конкретных и наглядных примеров... как бы помягче... низкой квалификации врачей.
И самолечение, и антибиотики как его часть... и даже антиваксерство.
Вот и лечимся тем, на что денег хватает !!
Степанов - брудний паскудний жулик біля міністерського керма. Ви йому про антибіотики ... він бачить лише суми закупок і проценти відкатів.