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Степанов об антибиотиках при коронавирусе: это очень плохо

Степанов об антибиотиках при коронавирусе: это очень плохо

Министерство здравоохранения Украины негативно относится к употреблению пациентами антибиотиков для лечения коронавируса без рекомендаций врача.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас после начала пандемии резко возросло потребление антибиотиков... Это очень плохо для вас, пациенты. Особенно, когда вы начинаете употреблять их без рекомендации врача", - отметил Степанов.

Он считает, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту. Минздрав разрабатывает соответствующую систему, модуль должен стартовать 1 апреля.

"Сначала он начнет работать с инсулином, препаратами для имунносупресиями и наркосодержащими препаратами. Дальше антибиотики исключительно по электронным рецептам. Мы также усиливаем контроль в отношении выпуска рецептов", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не принимайте антибиотики без назначения врача или с профилактической целью, - Ляшко

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Топ комментарии
+8
на 5-6 день болезни к ней присоединяется бактериальная пневмония которая без антибиотиков 99% смерть . китайцы на второй день начинали давать антибиотики и то у процентов 15 даже на фоне принятия антибиотиков развивалась бактериальная . министр даун как и всё зебильё
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22.12.2020 12:08
+7
А в хавчике антибиотики это какбэ хорошо...
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22.12.2020 11:11
+5
а что делать если обещанное БЕСПЛАТНОЕ лечение - СПЛОШНОЙ ПИСДЁШ?
Вот и лечимся тем, на что денег хватает !!
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22.12.2020 11:19
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22.12.2020 11:10 Ответить
А в хавчике антибиотики это какбэ хорошо...
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22.12.2020 11:11 Ответить
Ага. И вообще стоит ВСЕ препараты давать по рецепту... рецепту от ... ну скажем молодого человека, который 6 лет бухал в универе, вытаскивая экзамены "на троечку" потому что его преподы жалели / взятки / улыбочки... потом продолжил в интернатуре - потому как других нету...
В итоге он в медицине понимает ... ну где-то на пару % лучше случайного прохожего (Я вот никогда не забуду одну инфекционистку, которая несколько лет назад... тупо не знала, от чего меня лечить. А когда я, начитавшись в интернете, пришел и спросил - ну так может это энтеровирус? Она такая - "Да! Точно!!!" Зато потом хвасталась мол ОНА меня вылечила...).
И доверять вот этим вот? Выписывать рецепт мне? Моим детям?

Вот откуда все это идет. От конкретных и наглядных примеров... как бы помягче... низкой квалификации врачей.
И самолечение, и антибиотики как его часть... и даже антиваксерство.
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22.12.2020 11:17 Ответить
а что делать если обещанное БЕСПЛАТНОЕ лечение - СПЛОШНОЙ ПИСДЁШ?
Вот и лечимся тем, на что денег хватает !!
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22.12.2020 11:19 Ответить
а от зебиловатости антибиотики помогают??
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22.12.2020 11:25 Ответить
Ні, інакше б рейтинг главзебіла був на рівні кількох відсотків.
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22.12.2020 11:38 Ответить
Славный дохтар Айболит вас собрался излечить,денех в банке нету на счету,обращайтесь в ГПУ
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22.12.2020 11:30 Ответить
т.е. судя по логике с ковидным фондом...вместо антибиотиков, которые вредны, надо переходить на асфальт (перорально или сублингвально...некоторым - ректально...)))) который целебен...
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22.12.2020 11:31 Ответить
человек далёкий от медицины мог такое сказать. Ни о чём. Без антибиотика, эту корону, большинство не вытягивает
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22.12.2020 11:39 Ответить
на 5-6 день болезни к ней присоединяется бактериальная пневмония которая без антибиотиков 99% смерть . китайцы на второй день начинали давать антибиотики и то у процентов 15 даже на фоне принятия антибиотиков развивалась бактериальная . министр даун как и всё зебильё
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22.12.2020 12:08 Ответить
не,ну он имекет ввиду профилактически нельзя применять .до подхваченного вируса
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22.12.2020 12:22 Ответить
Сделайте, сделайте по рецептам. Шоб побольше народу в очередях за рецептами позаражались. А то вон "програма безкштовні ліки", не всех еще позаражала. Отец занимает очередь в 5 утра, в толпе таких же скопившихся в предбаннике и на лестницах ведущих в аптеку( не май месяц). В 10 утра провизор обычно обьявляет- Деньги закончились, расходитесь... Степашке с Бубочкой о таком не расскажут, зачем травмировать ранимых подростков.
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22.12.2020 13:56 Ответить
Вакцин немає,тести закінчуються,скоро й антибіотиків не вистачатиме.
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22.12.2020 14:04 Ответить
Это называется "РАЗ ВЫ, СУКИ. ЛЕЧИТЕСЬ САМИ. - ТО МЫ ВАМ ПЕРЕКРОЕМ И ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ". Антибиотики, и, вообще ВСЕ лекарства - должны быть ДОСТУПНЫ пациентам, "с рецептом" или "без рецепта". А г-н Степанов пытается ОГРАНИЧИТЬ доступ людей к медикаментам и "заставить пациентов оплатить услуги доктора по выписыванию рецепта". Cволочь. Его нужно будет судить за "создание условий для фактического умервщления украинцев". Люди у нас образованные. Многие люди уже знают, что им помогает и покупают лекарства сами в аптеках, лечатся без врачей, потому что лечение в клиниках НЕ гарантирует качества, а иногда даже опасно и стоит денег, которых у многих людей нет. ........... Г-н Степанов НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ в использовании антибиотиков при COVID и его осложнениях - пневмонии. Они НЕОБХОДИМЫ при воспалении лёгких. Это - мнение профессоров и уже доказано на практике. И вот этот необразованный чиновник "сидит и с улыбкой рассказывает пациентам ( образованным ) "что антибиотики - это очень плохо"............ Cлушай, Степанов ! Я тебе на новый год желаю "воспаления троичного нерва и парадонтоза" или "осложнения на среднее ухо" . И, посмотрим, будешь ли ты "ципрофлоксацин пить" (антибиотик) или будешь "отрицать необходимость использования антибиотиков". По-моему, эти "недоучки" (вроде Министра Здравоохранения) просто хотят "чтобы издохло как можно больше украинцев и освободить место для кого-то другого "народа" . Иначе бы они не пытались ограничить людей в приобретении медикаментов "без направления врача". Вот в этом, очевидно, и заключается "еврейская реформа здравоохранения в Украине". Когда-нибудь им это "припомнят" люди. НЕ ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТЕЙ, ТОВ. МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЛЕКАРСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ. А ПОКУПАТЬ И ПИТЬ ИХ ИЛИ НЕ ПИТЬ - ЭТО ДЕЛО САМОГО ПАЦИЕНТА. ( Ну, кроме наркотиков, конечно, которые как раз без проблем везде продаются, и детские площадки завалены упаковками от таблеток и из-под "димедрола" ). И то. Человек имеет право покупать всё, что хочет. И пить - тоже. Это - личное дело. ....... Не имеет права только садиться за руль в таком состоянии, потому что это уже грозит кому-то другому.
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22.12.2020 14:19 Ответить
Для кого Ви розпинаєтесь? Степанов - не лікар. Він купив диплома про вищу медичну освіту і лікарем не працював. Він пішов у податкову (читай - до дармового корита на хабарі і відкати), потім Порошенко поставив його на посаду Глави Одеської ОДА (для тих же цілей...), потім він тупо здав Порошенка на виборах, за що був "обласканий" клоунами посадою Міністра ОЗ. І пішов - то він у Міністри не для "порятунку Нації", а за багатосотмільйонними "відкатами" від багатомільярдних закупок по лініі МОЗ. Під шумок про коронавірус ("родіна в апасності!").
Степанов - брудний паскудний жулик біля міністерського керма. Ви йому про антибіотики ... він бачить лише суми закупок і проценти відкатів.
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22.12.2020 17:13 Ответить
 
 