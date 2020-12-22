Степанов об антибиотиках при коронавирусе: это очень плохо
Министерство здравоохранения Украины негативно относится к употреблению пациентами антибиотиков для лечения коронавируса без рекомендаций врача.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
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"У нас после начала пандемии резко возросло потребление антибиотиков... Это очень плохо для вас, пациенты. Особенно, когда вы начинаете употреблять их без рекомендации врача", - отметил Степанов.
Он считает, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту. Минздрав разрабатывает соответствующую систему, модуль должен стартовать 1 апреля.
"Сначала он начнет работать с инсулином, препаратами для имунносупресиями и наркосодержащими препаратами. Дальше антибиотики исключительно по электронным рецептам. Мы также усиливаем контроль в отношении выпуска рецептов", - заявил он.
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В итоге он в медицине понимает ... ну где-то на пару % лучше случайного прохожего (Я вот никогда не забуду одну инфекционистку, которая несколько лет назад... тупо не знала, от чего меня лечить. А когда я, начитавшись в интернете, пришел и спросил - ну так может это энтеровирус? Она такая - "Да! Точно!!!" Зато потом хвасталась мол ОНА меня вылечила...).
И доверять вот этим вот? Выписывать рецепт мне? Моим детям?
Вот откуда все это идет. От конкретных и наглядных примеров... как бы помягче... низкой квалификации врачей.
И самолечение, и антибиотики как его часть... и даже антиваксерство.
Вот и лечимся тем, на что денег хватает !!
Степанов - брудний паскудний жулик біля міністерського керма. Ви йому про антибіотики ... він бачить лише суми закупок і проценти відкатів.