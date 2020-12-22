Мер Львова Садовий вилікувався від COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий вилікувався від коронавірусної хвороби і береться до роботи.

Про це Садовий повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід). Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати", - йдеться в повідомленні.

За словами Садового, завтра планується сесія міської ради. На ній хочуть сформувати депутатські комісії, вибрати секретаря ради. А в четвер окремо проведуть бюджетну сесію.

Також читайте: МОЗ рекомендує українцям утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам коронавірусу, - Ляшко

Нагадаємо, 7 грудня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту на COVID-19.