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Мер Львова Садовий вилікувався від COVID-19

Мер Львова Садовий вилікувався від COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий вилікувався від коронавірусної хвороби і береться до роботи.

Про це Садовий повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід). Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати", - йдеться в повідомленні.

За словами Садового, завтра планується сесія міської ради. На ній хочуть сформувати депутатські комісії, вибрати секретаря ради. А в четвер окремо проведуть бюджетну сесію.

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Нагадаємо, 7 грудня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

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Зеленского тоже вылечили) только не от всех болезней)
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22.12.2020 12:41 Відповісти
Слава Богу, я ночами не спала, так переживала, чтобы ему лекарств и врачей хватило.
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22.12.2020 13:01 Відповісти
Он не в друзьях кернеса?
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22.12.2020 12:52 Відповісти
комусь дуже заважають сильні мери...кернеса вивели з лав, садовий оклигав...
тим, комусь, добре, коли сильні голови ода..по понятним причинам
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22.12.2020 13:09 Відповісти
Все вірно- "долю" потрібно пильнувати...
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22.12.2020 13:18 Відповісти
Хорошо.
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23.12.2020 04:30 Відповісти
 
 