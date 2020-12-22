РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11982 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 010 6
карантин (16728) Садовый (651) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) выздоровление (41)

Мэр Львова Садовый вылечился от коронавируса

Мэр Львова Садовый вылечился от коронавируса

Мэр Львова Андрей Садовый излечился от коронавируса и приступает к работе.

Об этом Садовый сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

 "Сегодня есть первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт. Каждый человек переносит ковид по-своему. Поэтому не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика очень разная и персональная. Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать", - говорится в сообщении.

По словам Садового, завтра планируется сессия городского совета. На не хотят сформировать депутатские комиссии, выбрать секретаря совета. А в четверг отдельно проведут бюджетную сессию.

Напомним, 7 декабря мэр Львова Андрей Садовый сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В условиях локдаунов со всего мира удалось вернуть домой более 250 тыс. украинцев, - Кулеба

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленского тоже вылечили) только не от всех болезней)
показать весь комментарий
22.12.2020 12:41 Ответить
Слава Богу, я ночами не спала, так переживала, чтобы ему лекарств и врачей хватило.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:01 Ответить
Он не в друзьях кернеса?
показать весь комментарий
22.12.2020 12:52 Ответить
комусь дуже заважають сильні мери...кернеса вивели з лав, садовий оклигав...
тим, комусь, добре, коли сильні голови ода..по понятним причинам
показать весь комментарий
22.12.2020 13:09 Ответить
Все вірно- "долю" потрібно пильнувати...
показать весь комментарий
22.12.2020 13:18 Ответить
Хорошо.
показать весь комментарий
23.12.2020 04:30 Ответить
 
 