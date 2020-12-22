Мэр Львова Садовый вылечился от коронавируса
Мэр Львова Андрей Садовый излечился от коронавируса и приступает к работе.
Об этом Садовый сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня есть первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт. Каждый человек переносит ковид по-своему. Поэтому не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика очень разная и персональная. Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать", - говорится в сообщении.
По словам Садового, завтра планируется сессия городского совета. На не хотят сформировать депутатские комиссии, выбрать секретаря совета. А в четверг отдельно проведут бюджетную сессию.
Напомним, 7 декабря мэр Львова Андрей Садовый сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на COVID-19.
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тим, комусь, добре, коли сильні голови ода..по понятним причинам