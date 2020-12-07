Мэр Львова Садовый заболел COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом он написал на своей странице в Telegram.

"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться", - написал Садовый.

По словам мэра Львова, он вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат оказался позитивным.

"Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", - написал он.

"И конечно хочу поблагодарить всех причастных к местному самоуправлению. Я точно знаю, что пока я на изоляции, город будет работать без остановки, потому что во Львове работают лучшие менеджеры. О такой команде и поддержке можно только мечтать!" - добавил Садовый.

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