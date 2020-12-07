РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11249 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 096 16

Мэр Львова Садовый заболел COVID-19

Мэр Львова Садовый заболел COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом он написал на своей странице в Telegram.

"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться", - написал Садовый.

По словам мэра Львова, он вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат оказался позитивным.

"Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", - написал он.

"И конечно хочу поблагодарить всех причастных к местному самоуправлению. Я точно знаю, что пока я на изоляции, город будет работать без остановки, потому что во Львове работают лучшие менеджеры. О такой команде и поддержке можно только мечтать!" - добавил Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый о введении локдауна: "Рождество отменить нельзя"

Мэр Львова Садовый заболел COVID-19 01

карантин (16729) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Потому что простые люди не имеют возможности платить каждый день за тесты у которых вероятность 50/50
показать весь комментарий
07.12.2020 12:11
+3
Думаю, просто, на VIPах статистику не сделаешь. Но "переболеть" они обязаны. Поближе к народу.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:17
+3
шото эти политики поголовно ковидом болеют,притом выздоравливают дня за три.
может для пиара?
показать весь комментарий
07.12.2020 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну почему у простых людей не получается болеть без болезни.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:09 Ответить
Потому что простые люди не имеют возможности платить каждый день за тесты у которых вероятность 50/50
показать весь комментарий
07.12.2020 12:11 Ответить
Думаю, просто, на VIPах статистику не сделаешь. Но "переболеть" они обязаны. Поближе к народу.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:17 Ответить
Покойся с миром мусоровозка!
показать весь комментарий
07.12.2020 12:11 Ответить
Фальшивий діагноз за фальшивим тестом.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:11 Ответить
Андлійко рафінований лицемір.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:27 Ответить
просто Садовый к праздникам отдохнуть решил
показать весь комментарий
07.12.2020 12:48 Ответить
тим самим займалися Зе і Єрмак, наче від чогось треба було сховатись.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:06 Ответить
Одужуйте.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:13 Ответить
Побажання здоров'я просто "супер".
показать весь комментарий
07.12.2020 12:22 Ответить
Ніколи такого не було аж знов!
показать весь комментарий
07.12.2020 12:27 Ответить
шото эти политики поголовно ковидом болеют,притом выздоравливают дня за три.
может для пиара?
показать весь комментарий
07.12.2020 12:31 Ответить
Мер Львова Садовий захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2433
показать весь комментарий
07.12.2020 12:41 Ответить
В кахве львовское сходил или на "концерт? Ясен перец, что с таким отношением к карантинным мероприятиям, "это когда-то должно было случиться".
показать весь комментарий
07.12.2020 12:50 Ответить
Похоже на то, что вирус, страшен, только для простых людей, у которых нет денег на тесты и на лечение. Еще ни один, из "великих руководителей" не скопытился и даже не было никаких осложнений.
показать весь комментарий
07.12.2020 14:53 Ответить
А что, уже не простуживаются? Ау бараны? популисты хреновы) На кой андрюше это надо? Похолодало, орзшники повылазили. Позорище.
показать весь комментарий
07.12.2020 16:49 Ответить
 
 