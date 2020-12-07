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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Львова Садовий захворів на COVID-19

Мер Львова Садовий захворів на COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

"Позитивний" ПЛР - несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статися", - написав Садовий.

За словами мера Львова, він учора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Вранці здав аналізи - результат виявився позитивним.

"Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє", - написав він.

"І, звичайно, хочу подякувати всім причетним до місцевого самоврядування. Я точно знаю, що поки я на ізоляції, місто працюватиме без зупинки, тому що у Львові працюють найкращі менеджери. Про таку команду й підтримку можна лише мріяти!" - додав Садовий.

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Автор: 

карантин (18172) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Потому что простые люди не имеют возможности платить каждый день за тесты у которых вероятность 50/50
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07.12.2020 12:11
+3
Думаю, просто, на VIPах статистику не сделаешь. Но "переболеть" они обязаны. Поближе к народу.
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07.12.2020 12:17
+3
шото эти политики поголовно ковидом болеют,притом выздоравливают дня за три.
может для пиара?
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07.12.2020 12:31
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Ну почему у простых людей не получается болеть без болезни.
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07.12.2020 12:09 Відповісти
Потому что простые люди не имеют возможности платить каждый день за тесты у которых вероятность 50/50
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07.12.2020 12:11 Відповісти
Думаю, просто, на VIPах статистику не сделаешь. Но "переболеть" они обязаны. Поближе к народу.
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07.12.2020 12:17 Відповісти
Покойся с миром мусоровозка!
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07.12.2020 12:11 Відповісти
Фальшивий діагноз за фальшивим тестом.
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07.12.2020 12:11 Відповісти
Андлійко рафінований лицемір.
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07.12.2020 12:27 Відповісти
просто Садовый к праздникам отдохнуть решил
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07.12.2020 12:48 Відповісти
тим самим займалися Зе і Єрмак, наче від чогось треба було сховатись.
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07.12.2020 13:06 Відповісти
Одужуйте.
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07.12.2020 12:13 Відповісти
Побажання здоров'я просто "супер".
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07.12.2020 12:22 Відповісти
Ніколи такого не було аж знов!
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07.12.2020 12:27 Відповісти
шото эти политики поголовно ковидом болеют,притом выздоравливают дня за три.
может для пиара?
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07.12.2020 12:31 Відповісти
Мер Львова Садовий захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2433
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07.12.2020 12:41 Відповісти
В кахве львовское сходил или на "концерт? Ясен перец, что с таким отношением к карантинным мероприятиям, "это когда-то должно было случиться".
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07.12.2020 12:50 Відповісти
Похоже на то, что вирус, страшен, только для простых людей, у которых нет денег на тесты и на лечение. Еще ни один, из "великих руководителей" не скопытился и даже не было никаких осложнений.
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07.12.2020 14:53 Відповісти
А что, уже не простуживаются? Ау бараны? популисты хреновы) На кой андрюше это надо? Похолодало, орзшники повылазили. Позорище.
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07.12.2020 16:49 Відповісти
 
 