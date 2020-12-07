Мер Львова Садовий захворів на COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

"Позитивний" ПЛР - несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статися", - написав Садовий.

За словами мера Львова, він учора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Вранці здав аналізи - результат виявився позитивним.

"Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє", - написав він.

"І, звичайно, хочу подякувати всім причетним до місцевого самоврядування. Я точно знаю, що поки я на ізоляції, місто працюватиме без зупинки, тому що у Львові працюють найкращі менеджери. Про таку команду й підтримку можна лише мріяти!" - додав Садовий.

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