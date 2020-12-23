Україна за рішенням ЄСПЛ виплатила 818 тис. грн люстрованим чиновникам

У Міністерстві юстиції України розповіли про компенсації, які виплатили люстрованим чиновникам. Україна виплатила приблизно 818,8 тисячі гривень.

Про це в Мін'юсті повідомили у відповідь на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Тільки у квітні виплатили 27,7 тисячі євро, або приблизно 818,8 тисячі гривень. Однак експрокурор Олег Підгайний вважає, що виплати можуть становити мільярди гривень.

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Раніше він працював заступником прокурора Чернігівської області, а в жовтні 2014 року був люстрований з посади начальника управління міжнародно-правової допомоги Генпрокуратури.

За його оцінками, в ЄСПЛ вже звернулося приблизно 140 колишніх посадовців, звільнених у межах закону про очищення влади.