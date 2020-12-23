УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6085 відвідувачів онлайн
Новини
1 081 9
компенсації (669) люстрація (273) Мін'юст (1550) Європейський суд з пр... (450)

Україна за рішенням ЄСПЛ виплатила 818 тис. грн люстрованим чиновникам

Україна за рішенням ЄСПЛ виплатила 818 тис. грн люстрованим чиновникам

У Міністерстві юстиції України розповіли про компенсації, які виплатили люстрованим чиновникам. Україна виплатила приблизно 818,8 тисячі гривень.

Про це в Мін'юсті повідомили у відповідь на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Тільки у квітні виплатили 27,7 тисячі євро, або приблизно 818,8 тисячі гривень. Однак експрокурор Олег Підгайний вважає, що виплати можуть становити мільярди гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним, - "слуга народу" Веніславський

Раніше він працював заступником прокурора Чернігівської області, а в жовтні 2014 року був люстрований з посади начальника управління міжнародно-правової допомоги Генпрокуратури.

За його оцінками, в ЄСПЛ вже звернулося приблизно 140 колишніх посадовців, звільнених у межах закону про очищення влади.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ранее он работал заместителем прокурора Черниговской области, а в октябре 2014 года был люстрирован с должности начальника управления международно-правовой помощи Генпрокуратуры.

Т.е. люстрированный рыговский выкормыш рассказывает о неправильности люстрации.
показати весь коментар
23.12.2020 10:14 Відповісти
Да, А Европа еще и платить заставляет.
Только в апреле выплатили 27,7 тысяч евро или около 818,8 тысяч гривен.
показати весь коментар
23.12.2020 10:27 Відповісти
А это удивительно, когда у власти в Украине те, кого люстрировали?
показати весь коментар
23.12.2020 10:31 Відповісти
Вот Вы не поняли, кто, что и кому . Ведь это Европейский суд присуждает компенсацию
показати весь коментар
23.12.2020 12:45 Відповісти
Суд предполагает обе стороны - сторона истца (рыговского мудака) и сторона ответчика (Украины).
И, если сторона ответчика вместо контраргументов и юридической поддержки люстрации, тупо сливает дело, то ничего удивительного.
показати весь коментар
23.12.2020 16:03 Відповісти
Порох попіарився,а всі ми заплатили.
показати весь коментар
23.12.2020 21:26 Відповісти
 
 