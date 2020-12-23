Україна за рішенням ЄСПЛ виплатила 818 тис. грн люстрованим чиновникам
У Міністерстві юстиції України розповіли про компенсації, які виплатили люстрованим чиновникам. Україна виплатила приблизно 818,8 тисячі гривень.
Про це в Мін'юсті повідомили у відповідь на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Тільки у квітні виплатили 27,7 тисячі євро, або приблизно 818,8 тисячі гривень. Однак експрокурор Олег Підгайний вважає, що виплати можуть становити мільярди гривень.
Раніше він працював заступником прокурора Чернігівської області, а в жовтні 2014 року був люстрований з посади начальника управління міжнародно-правової допомоги Генпрокуратури.
За його оцінками, в ЄСПЛ вже звернулося приблизно 140 колишніх посадовців, звільнених у межах закону про очищення влади.
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Т.е. люстрированный рыговский выкормыш рассказывает о неправильности люстрации.
Только в апреле выплатили 27,7 тысяч евро или около 818,8 тысяч гривен.
И, если сторона ответчика вместо контраргументов и юридической поддержки люстрации, тупо сливает дело, то ничего удивительного.