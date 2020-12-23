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компенсации (476) люстрация (979) Минюст (1721) Европейский суд по правам человека (809)

Украина по решению ЕСПЧ выплатила 818 тыс. грн люстрированным чиновникам

Украина по решению ЕСПЧ выплатила 818 тыс. грн люстрированным чиновникам

В Министерстве юстиции Украины рассказали о компенсациях, которые выплатили люстрированным чиновникам. Украина выплатила около 818,8 тысяч гривен.

Об этом в Минюсте сообщили в ответ на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Только в апреле выплатили 27,7 тысяч евро или около 818,8 тысяч гривен. Однако, экс-прокурор Олег Пидгайный считает, что выплаты могут составить миллиарды гривен.

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Ранее он работал заместителем прокурора Черниговской области, а в октябре 2014 года был люстрирован с должности начальника управления международно-правовой помощи Генпрокуратуры.

По его оценкам, в ЕСПЧ уже обратилось около 140 бывших чиновников, уволенных в рамках закона об очищении власти.

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Ранее он работал заместителем прокурора Черниговской области, а в октябре 2014 года был люстрирован с должности начальника управления международно-правовой помощи Генпрокуратуры.

Т.е. люстрированный рыговский выкормыш рассказывает о неправильности люстрации.
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23.12.2020 10:14 Ответить
Да, А Европа еще и платить заставляет.
Только в апреле выплатили 27,7 тысяч евро или около 818,8 тысяч гривен.
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23.12.2020 10:27 Ответить
А это удивительно, когда у власти в Украине те, кого люстрировали?
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23.12.2020 10:31 Ответить
Вот Вы не поняли, кто, что и кому . Ведь это Европейский суд присуждает компенсацию
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23.12.2020 12:45 Ответить
Суд предполагает обе стороны - сторона истца (рыговского мудака) и сторона ответчика (Украины).
И, если сторона ответчика вместо контраргументов и юридической поддержки люстрации, тупо сливает дело, то ничего удивительного.
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23.12.2020 16:03 Ответить
Порох попіарився,а всі ми заплатили.
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23.12.2020 21:26 Ответить
 
 