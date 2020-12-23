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Україна матиме вибір, де і яку вакцину купувати, - "слуга народу" Радуцький

Україна матиме вибір, де і яку вакцину купувати, -

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький каже, що держава здійснюватиме закупівлі вакцини проти коронавірусу, а для людей вакцина буде безкоштовною.

Про це нардеп заявив в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що має бути щонайменше 7 мільярдів (на закупівлю вакцини. - Ред.), це той мінімум, який мусить бути", – каже Радуцький.

За його словами, наступного року буде створено фонд, який наповнюватиметься грошима саме для закупівлі вакцин. Це було у постанові Ради і уряд обіцяє виконати це. 2,6 мільярда – це мінімальна цифра, яка закладена у бюджет, але ще будуть додаватися гроші.

Зазначається, що за системою COVAX Україна отримає вакцину безкоштовно.

"Ми ведемо перемовини з усіма виробниками, на жаль, зараз є два виробники, які вже офіційно дозволені – це Pfizer та Biontek. Зараз ще три виробники отримали вакцини, вони будуть цього року зареєстровані і Україна матиме вибір, що купувати і де купувати. Ми вакцину офіційно отримаємо за системою COVAX у лютому на початку березня, але є домовленості, що може так бути, що в лютому ми можемо отримати вакцину за закупівлями для держави за гроші, а для людей – це безкоштовне вакцинування", – додав Радуцький.

Також читайте: Підроблену вакцину проти коронавірусу у "валізі" буде важко завезти, - "слуга народу" Радуцький

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Топ коментарі
+5
а с чего это глава комитета чего то решает вместо правительства? что закупать,кого закупать ,по какой цене должен кабинет министров определять,на основе конкурсов.
а не зарвавшийся депутун крадуцкий
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23.12.2020 12:54
+4
Ключове слово - КУПУВАТИ. Отже, готуйте гроші, громадяни - Ваше життя у ваших руках.
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23.12.2020 13:04
+3
вже руки потирають що б ті грошенята освоїти..
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23.12.2020 12:40
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23.12.2020 12:53 Відповісти
вже руки потирають що б ті грошенята освоїти..
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23.12.2020 12:40 Відповісти
Крадуцкий и тут руки нагреет -таки да
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23.12.2020 12:40 Відповісти
Я знаю какую, но не знаю где?
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23.12.2020 12:43 Відповісти
а почему мы должны покупать, если в Европе, куда мы стремимся, вакцинируют бесплатно?!
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23.12.2020 12:44 Відповісти
Вы что, проспали полтора года? Мы уже не стремимся в ЕС, нас устраивает быть периферией рашки - за это проголосовали 73% зебилов.
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23.12.2020 12:54 Відповісти
73% не хотят платить налогов но хотят все на шару.
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23.12.2020 14:20 Відповісти
А українців буде вибір в поліклініці (державній/приватній) яку вколоти?
І яка ціна буде?
Собівартість тесту 7 доларів у Європі, з українців деруть 800+ грн (30+ доларів).
Собівартість двох уколів Модерною 40 доларів, Пфайзером 74 доларів. Для українців & вказані суми множити на 3 чи на 5?
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23.12.2020 12:47 Відповісти
кацапскую в гос-поликлинике или

буржуйскую в частной обдираловке
такой выбор?
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23.12.2020 12:48 Відповісти
кто сказал ,что в частной обдираловке будет не кацапская...
единственное-если у поляков хватит ума закупить лишнюю вакцину,да организовать вакцинотуры с Украины,то тогда и получим человеческую вакцину.по сносной цене.
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23.12.2020 12:56 Відповісти
Вам бы книжки,фантастические,писать
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23.12.2020 13:45 Відповісти
вообще самый реалистичный вариант наведения у нас порядка-это высадка инопланетян.
а то шо мы сами возьмемся за ум-это фантастика
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23.12.2020 13:50 Відповісти
а с чего это глава комитета чего то решает вместо правительства? что закупать,кого закупать ,по какой цене должен кабинет министров определять,на основе конкурсов.
а не зарвавшийся депутун крадуцкий
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23.12.2020 12:54 Відповісти
Радуцькому. За поширення "лівої" вакцини проти ковід-19 потрібно провести зміни до КК України, де передбачити за цей злочин 10 років (як мінімум) побавлення волі та прирівняти його до замаху на вбивство.
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23.12.2020 12:57 Відповісти
І головне. З повною конфіскацією майна. Це для них саме страшне.
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23.12.2020 13:07 Відповісти
Ключове слово - КУПУВАТИ. Отже, готуйте гроші, громадяни - Ваше життя у ваших руках.
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23.12.2020 13:04 Відповісти
За що боролись. Зате, без "бариг".
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23.12.2020 13:06 Відповісти
Моя інтуїція підказує, що скоро в Україні з"явиться безкоштовна вакцина, яку через свої зв"язки закупить Барига Шоколадний і завезе її у лікарні.
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23.12.2020 13:10 Відповісти
Або на базі Вінницького медінституту створять науково-дослідну лабораторію, де розроблять вітчизняну вакцину, не гіршу за європейську
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23.12.2020 13:18 Відповісти
Українська вакцина вже є - сам Бубочка казав, але це не точно.
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23.12.2020 13:23 Відповісти
Да не он удавится от жадности чтобы проспонсировать вакцинацию всей страны. Не для того он столько лет складывал бабки в офшорах чтобы на рабов их потратить.
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19.01.2021 22:28 Відповісти
20 мільцонів ( приблизно половину населення України) планують вакцинувати 2 роки. Термін дії вакцини, приблизно, рік. Коли вакцинують останнього, то перший вже рік буде у зоні ризику. І це при тому, що ще про 50 відсотків, взагалі, мова не йде.
Зеленська влада спроможна організовують лише безкінечний карантин.
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23.12.2020 13:06 Відповісти
Є вихід (далі іронія) - закупити вакцину за державні гроші у посередників, зробити нормальну націнку і продавати громадянам. Досвід у цьому ділі у Крадуцького колосальний.
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23.12.2020 13:12 Відповісти
придурок, Pfizer "і" BioNTech це майже те саме, що Зорян і Шкіряк
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23.12.2020 13:11 Відповісти
Я не очень понял, что значит две вакцины разрешены? Где разрешены, название и номер регистрации? Смотрим сайт http://www.drlz.com.ua, вакцина называется BNT162b2, кстати зарегистрирован отчет только по 1 и 2 фазе - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32785213/
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23.12.2020 13:13 Відповісти
Один говорит - будет выбор. Второй говорит - до 22 года и не ждите никакой вакцины...
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23.12.2020 13:19 Відповісти
оні вже порахували, скільки вкрадуть на 7 млрдах.
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23.12.2020 13:22 Відповісти
Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским. Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить
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23.12.2020 13:24 Відповісти
Тоже седня услыхал, печалька, Астра Зенека - авторитетный производитель, один из мировых лидеров фармакологии, увы, Брутто(
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23.12.2020 13:28 Відповісти
Україна матиме вибір, де і яку вакцину купувати, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4784
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23.12.2020 13:25 Відповісти
Ну, выбор-то может и будет, а деньги?
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23.12.2020 13:27 Відповісти
Выбор будет для них,но не для нас.
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23.12.2020 15:22 Відповісти
 
 