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Новини Агресія Росії проти України
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Відмовлятися від Мінських угод не потрібно, але альтернатива є, - Гармаш

Відмовлятися від Мінських угод не потрібно, але альтернатива є, - Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш вважає, що відмовлятися від Мінських домовленостей не можна, але при цьому потрібно шукати інші способи для припинення війни на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Про це Гармаш сказав, коментуючи слова спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що станом на сьогодні альтернативи Мінським домовленостями немає.

"Не можна сказати, що альтернативи немає, альтернатива є завжди. Інше питання, чи доцільно її зараз шукати і включати. Поки що "Мінськ" працює, якщо ми будемо їм правильно користуватися, він ефективно працюватиме. Шукати якийсь інший механізм паралельно "Мінську", вищий політичний рівень, підключати США, Велику Британію, підписантів Будапештського меморандуму, - в цьому є сенс", - сказав журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Лозинський про продовження особливого статусу Донбасу: Це цементування безальтернативності мінських угод. ВIДЕО

Гармаш вважає, що не варто відмовлятися від використання "працюючого інструменту".

"Відмовлятися від "Мінська", до якого є прив'язка санкцій, який вирішує масу технічних і побутових питань, щодо життєдіяльності як окупованої, так і прифронтової території, не можна. Нерозумно відмовлятися від якогось інструменту, якщо немає іншого, а нам потрібно щось будувати", - сказав Гармаш.

Також представник української делегації вважає, що без допомоги парламенту не обійтися.

"У нас є закон про статус (особливий статус Донбасу - ред.), він ухвалений 2014 року, і я вважаю, що його не потрібно змінювати, оскільки він досить нечіткий і вигідний для нас, і прийняття нового закону означатиме узгодження всього тексту закону з Росією і ОРДЛО, що нам невигідно. З іншого боку, рішення конфлікту на Донбасі передбачає прийняття законів про колаборацію, перехідне правосуддя, але це не записано в Мінському комплексі заходів. І тут потрібно рішення українського парламенту, щоб він чітко позначив перспективи майбутнього для жителів окупованих територій і дав розуміння нам, в якому напрямку рухатися", - сказав Гармаш.

Читайте: Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогоднішній день альтернативи "Мінську" немає.

Автор: 

Донбас (22356) мінські угоди (2231) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+5
Є лише два шляхи,або перемога,або капітуляція !!))
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23.12.2020 16:37
+4
Отказываться от Минских соглашений не нужно, но альтернатива есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 7321
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23.12.2020 16:37
+4
Дійсно, з ким має воювати ,озброєна танками та важкою артою,нацгвардія ??)))
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23.12.2020 16:39
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Отказываться от Минских соглашений не нужно, но альтернатива есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 7321
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23.12.2020 16:37 Відповісти
Дійсно, з ким має воювати ,озброєна танками та важкою артою,нацгвардія ??)))
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23.12.2020 16:39 Відповісти
Те що Зеленський заблокував здачу України путіну, яку просував порошенко - це маленька перемога. Тепер потрібно взагалі відмовитись від Мінських угод як таких що не відповідають інтересам України! Мінські угоди не можна було підписувати, за ці Мінські угоди потрібно судити порошенка!
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23.12.2020 17:09 Відповісти
Бубочка,це лялька з гачір"я,напхана тирсою, з кремлівського балагана і діє згідно кремлівського сценарія ,за волею ляльковода !!))
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23.12.2020 17:14 Відповісти
ПОРОШЕНКО ЗВІЛЬНИВ ДВІ ТРЕТИНИ ДОНБАСУ ВІД РФ І ЗВІЛЬНИВ БИ ВЕСЬ ДОНБАС ЯКБИ НЕ РЕГУЛЯРНІ ВІЙСЬКА РФ МІНСЬК БУВ ПІДПИСАНИЙ ПІД СТРАШЕННИМ ТИСКОМ І ПОРОХ ПРОСУВАВ І ПРОСУВАЄ ЗВІЛЬНЕННЯ ДОНБАСУ І КРИМУ А ЗЕ ТІЛЬКИ ЗАМОРОЖУЄ СИТУАЦІЮ
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23.12.2020 20:44 Відповісти
пьотр олексiйович, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ В ОТЧЕСТВЕ. 😅🤣😂😛😝
А ДВЕ ТРЕТИХ ДОНБАССА ОСВОБОДИЛИ НЕ ВЫ. ДВЕ ТРЕТИХ ДОНБАССА ОСВОБОДИЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ, ВСУ, И ТОТ НАРОДНЫЙ ПОДЬЁМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ АГРЕССИИ ОКАЗАННОЕ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ.
ЗАСЛУГА пьетра олексiйовича ТОЛЬКО В ОДНОМ - ПРОВЕДЕНИИ ПАРАДА ВО ВРЕМЯ САМЫХ ДРАМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА. ТОЧЬ В ТОЧЬ КАК УЧИЛИ В ПРОПАГАНДОНСКИХ УЧЕБНИКАХ ПРО В.О.В.
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24.12.2020 04:08 Відповісти
8 тыс. наличкой для всех фопов не хватит. По этому мусора с автозаками окажут им услуги на стоимость в 8 тыс.
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23.12.2020 16:41 Відповісти
Таксі для мітингувальників !!)))
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23.12.2020 17:11 Відповісти
Є лише два шляхи,або перемога,або капітуляція !!))
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23.12.2020 16:37 Відповісти
ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ЦВЕТА - ЧЁРНЫЙ, И БЕЛЫЙ. 😅🤣😂😝☺
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24.12.2020 04:11 Відповісти
В первую очередь, нужно поменять место встречи... -- сакральность, то есть...
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23.12.2020 16:43 Відповісти
Сьогодні Коломойський купив на "аукціоні" майже половину!!!! річної генерації "Енергоатому" 2021 для продажу. Ціна була рекордно низька - 1 грн15 коп за кВт/г при ціні на ринку - 1 грн.50 коп. Для Енергоатому це - смерть. Адже в умовах, коли 60% генерації Енергоатом віддає населенню безкоштовно, така ціна за половину об'єму з тих 40%, які атомка може виробити для продажу, не принесе необхідної суми в бюджет атомного монополіста хоча б для банального виживання.

Зате Коломойський вже має вигідні контракти для продажу енергії в наступному році бюджетним підприємствам за...1грн.85 коп.
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23.12.2020 16:44 Відповісти
А ХТО, ЯКА КУРВА МiШАЛА iХ КУПИТИ ТОБi?????? АБО ТВОМУ УЛЮБЛЕНЦЮ ахметову????? 😅😍😂😛😝
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24.12.2020 04:15 Відповісти
Нельзя сказать, что альтернативы нет, альтернатива есть всегда. Другой вопрос, целесообразно ли ее сейчас искать и включать./ Чтобы да так нет(евр).
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23.12.2020 16:45 Відповісти
если есть альтернатива, почему отказываться не нужно? может, все-таки что-нибудь другое попробовать?
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23.12.2020 16:48 Відповісти
Ага!
Обхитрят они Путина, точно!
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23.12.2020 17:02 Відповісти
Нашого полоненого мовби повернули. Ніхто не в курсі, що там?
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23.12.2020 17:09 Відповісти
По ходу, завербовали!
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23.12.2020 17:38 Відповісти
Заявление о том , что в случае "принятие нового закона будет означать согласование всего текста закона с Россией и ОРДЛО,Источник: https://censor.net/ru/n3238708 некорректно т.к. согласование с ОРДЛО это именно то, чего добивается россия
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23.12.2020 17:37 Відповісти
Достаточно, чтобы Россия выполнила пункт 10 Минских угод.
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24.12.2020 16:59 Відповісти
 
 