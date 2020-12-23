Відмовлятися від Мінських угод не потрібно, але альтернатива є, - Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш вважає, що відмовлятися від Мінських домовленостей не можна, але при цьому потрібно шукати інші способи для припинення війни на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Про це Гармаш сказав, коментуючи слова спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що станом на сьогодні альтернативи Мінським домовленостями немає.

"Не можна сказати, що альтернативи немає, альтернатива є завжди. Інше питання, чи доцільно її зараз шукати і включати. Поки що "Мінськ" працює, якщо ми будемо їм правильно користуватися, він ефективно працюватиме. Шукати якийсь інший механізм паралельно "Мінську", вищий політичний рівень, підключати США, Велику Британію, підписантів Будапештського меморандуму, - в цьому є сенс", - сказав журналіст.

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Гармаш вважає, що не варто відмовлятися від використання "працюючого інструменту".

"Відмовлятися від "Мінська", до якого є прив'язка санкцій, який вирішує масу технічних і побутових питань, щодо життєдіяльності як окупованої, так і прифронтової території, не можна. Нерозумно відмовлятися від якогось інструменту, якщо немає іншого, а нам потрібно щось будувати", - сказав Гармаш.

Також представник української делегації вважає, що без допомоги парламенту не обійтися.

"У нас є закон про статус (особливий статус Донбасу - ред.), він ухвалений 2014 року, і я вважаю, що його не потрібно змінювати, оскільки він досить нечіткий і вигідний для нас, і прийняття нового закону означатиме узгодження всього тексту закону з Росією і ОРДЛО, що нам невигідно. З іншого боку, рішення конфлікту на Донбасі передбачає прийняття законів про колаборацію, перехідне правосуддя, але це не записано в Мінському комплексі заходів. І тут потрібно рішення українського парламенту, щоб він чітко позначив перспективи майбутнього для жителів окупованих територій і дав розуміння нам, в якому напрямку рухатися", - сказав Гармаш.

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Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогоднішній день альтернативи "Мінську" немає.